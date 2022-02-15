Блинкен заявил Лаврову, что возможности для мирного урегулирования ситуации с Украиной сохраняются, - Госдепартамент США
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что украинский кризис по-прежнему можно решить мирным путем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он подчеркнул, что... мы (США. - Ред.) по-прежнему привержены дипломатическому пути и верим, что окно возможностей для мирного решения кризиса остается открытым", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
Блинкен также подчеркнул необходимость достичь "поддающейся проверке, достоверной и значительной" деэскалации ситуации вокруг Украины.
Госсекретарь вновь напомнил, что "дальнейшая агрессия России против Украины" встретит быстрый и единый ответ трансатлантического сообщества.
Кроме того, Блинкен отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают ответа от Москвы на переданные в январе предложения США и НАТО по безопасности в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну а нет- так нет...