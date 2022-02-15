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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блинкен заявил Лаврову, что возможности для мирного урегулирования ситуации с Украиной сохраняются, - Госдепартамент США

Блинкен заявил Лаврову, что возможности для мирного урегулирования ситуации с Украиной сохраняются, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что украинский кризис по-прежнему можно решить мирным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он подчеркнул, что... мы (США. - Ред.) по-прежнему привержены дипломатическому пути и верим, что окно возможностей для мирного решения кризиса остается открытым", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Блинкен также подчеркнул необходимость достичь "поддающейся проверке, достоверной и значительной" деэскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь вновь напомнил, что "дальнейшая агрессия России против Украины" встретит быстрый и единый ответ трансатлантического сообщества.

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Кроме того, Блинкен отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают ответа от Москвы на переданные в январе предложения США и НАТО по безопасности в Европе.

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95402) США (26489) Блинкен Энтони (937)


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15.02.2022 22:36 Ответить
Snoop said Ukrainian solidarity.
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15.02.2022 22:40 Ответить
за последние 300 лет .. думаю пора ********* этих рабов *****. Аминь!
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15.02.2022 22:41 Ответить
зачем? лучше подождать, пока они сдохнут
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15.02.2022 22:55 Ответить
Хутя довыпендривался. Ща его тока чмырить будут.
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15.02.2022 22:43 Ответить
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15.02.2022 22:53 Ответить
"...вікно можливостей для мирного вирішення кризи залишається відкритим".
Ну а нет- так нет...

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15.02.2022 23:01 Ответить
 
 