Блинкен заявил Лаврову, что возможности для мирного урегулирования ситуации с Украиной сохраняются, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что украинский кризис по-прежнему можно решить мирным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он подчеркнул, что... мы (США. - Ред.) по-прежнему привержены дипломатическому пути и верим, что окно возможностей для мирного решения кризиса остается открытым", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Блинкен также подчеркнул необходимость достичь "поддающейся проверке, достоверной и значительной" деэскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь вновь напомнил, что "дальнейшая агрессия России против Украины" встретит быстрый и единый ответ трансатлантического сообщества.

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Кроме того, Блинкен отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают ответа от Москвы на переданные в январе предложения США и НАТО по безопасности в Европе.