Байден: В случае вторжения РФ санкции будут, а "Северный поток-2" - нет
США, их союзники и партнеры в случае вторжения РФ готовы ввести против России серьезные санкции и не допустить запуска газопровода "Северный поток-2".
Об этом президент США Джо Байден сказал, выступая в Белом доме по поводу ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести сильные санкции на экспортный контроль, включая действия, которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы создадим сильное давление на крупнейшие и значительные финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности. Эти меры готовы, как только и если Россия сделает шаг", - сказал Байден.
Он особо подчеркнул, что в случае вторжения РФ газопровод "Северный поток-2" не заработает.
"Когда речь идет о "Северном потоке-2" - газопроводе, который будет перекачивать газ из России в Германию - если Россия вторгнется в Украину, его не будет", - пообещал президент США.
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Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.
Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.
Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.
За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Бери что дают или вали голый босый.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6898213813585971?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
Я изначально говорил, что вся эта технология с «красными линиями по НАТО» и военная истерия были придуманы для того, чтобы Россия признала ЛДНР. И официально «похоронила» Минские соглашения
И это «договорняк» Байдена и Путина по официальной потере Украиной части Донбасса. Как и Крыма.
А нам в итоге скажут: мол, скажите «спасибо», что не началась Третья мировая…
Это такая "тактика внезапности", ну методичка из академии генштаба кацапо-вояк..
Только бизнес, ничего личного.