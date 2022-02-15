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Новости Война
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Байден: В случае вторжения РФ санкции будут, а "Северный поток-2" - нет

Байден: В случае вторжения РФ санкции будут, а

США, их союзники и партнеры в случае вторжения РФ готовы ввести против России серьезные санкции и не допустить запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом президент США Джо Байден сказал, выступая в Белом доме по поводу ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести сильные санкции на экспортный контроль, включая действия, которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы создадим сильное давление на крупнейшие и значительные финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности. Эти меры готовы, как только и если Россия сделает шаг", - сказал Байден.

Он особо подчеркнул, что в случае вторжения РФ газопровод "Северный поток-2" не заработает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

"Когда речь идет о "Северном потоке-2" - газопроводе, который будет перекачивать газ из России в Германию - если Россия вторгнется в Украину, его не будет", - пообещал президент США.

Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95413) санкции (11266) США (26506) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:11
+3
https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=200 Так приятно дублировать момент когда президент Байден говорит что путен всрался...
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15.02.2022 23:11
+2
Пить буду, но курить не брошу.
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15.02.2022 23:18
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Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:11 Ответить
https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=200 Так приятно дублировать момент когда президент Байден говорит что путен всрался...
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15.02.2022 23:11 Ответить
Пішла в дупло
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15.02.2022 23:18 Ответить
Пить буду, но курить не брошу.
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15.02.2022 23:18 Ответить
Либо каждый день все говорят одно и то же, либо у меня дежавю
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15.02.2022 23:22 Ответить
фраза не окончена. Она звучит как : северного потока не будет, и русни в Украине не будет. От слова ихтамнет.
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15.02.2022 23:41 Ответить
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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15.02.2022 23:54 Ответить
нищие не выбирают, на какую подачку им рассчитывать.
Бери что дают или вали голый босый.
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15.02.2022 23:58 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6898213813585971?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·



Я изначально говорил, что вся эта технология с «красными линиями по НАТО» и военная истерия были придуманы для того, чтобы Россия признала ЛДНР. И официально «похоронила» Минские соглашения

И это «договорняк» Байдена и Путина по официальной потере Украиной части Донбасса. Как и Крыма.

А нам в итоге скажут: мол, скажите «спасибо», что не началась Третья мировая…
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16.02.2022 00:13 Ответить
ты наверное удмурт. или коми чуваш.
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16.02.2022 00:20 Ответить
наверно не наверно а вот ты 100% дурак
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16.02.2022 01:00 Ответить
зачем ты клоун вообще позволил достроить СП2? Чтобы дать куйлу возможность лишить транзита Польшу и Украину ? Пшел вон подкацапский болван . .
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16.02.2022 00:21 Ответить
А кто-то ожидал от сонного Джо чего то другого...с рейтингом 34% в своей стране!?
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16.02.2022 00:30 Ответить
Если руснявые говорит, что войны не будет, то скорее всего будет все с точностью наоборот.
Это такая "тактика внезапности", ну методичка из академии генштаба кацапо-вояк..
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16.02.2022 00:48 Ответить
Байден в принципе не способен на серьезные санкции. Он их только отменяет, и в отношении РФ и в отношении Ирана.
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16.02.2022 02:49 Ответить
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16.02.2022 06:32 Ответить
У Америки какая-то одержимость Северным потоком. Кризис на газовом рынке показал что США неспособны поставлять газ в Европу даже по очень высоким ценам. Получается у них даже нет никаких коммерческих интересов. А европейцы, в том числе Украина, расплачиваются.
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16.02.2022 07:20 Ответить
Они поставляют в Азию, т.к. там газ покупают дороже, чем в Европе.
Только бизнес, ничего личного.
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16.02.2022 08:17 Ответить
Нападение откладывается до сертификации СП-2, до сентября?
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16.02.2022 10:01 Ответить
Бить будут аккуратно, но сильно
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16.02.2022 10:28 Ответить
 
 