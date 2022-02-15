Байден: В случае вторжения РФ санкции будут, а "Северный поток-2" - нет

США, их союзники и партнеры в случае вторжения РФ готовы ввести против России серьезные санкции и не допустить запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом президент США Джо Байден сказал, выступая в Белом доме по поводу ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести сильные санкции на экспортный контроль, включая действия, которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы создадим сильное давление на крупнейшие и значительные финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности. Эти меры готовы, как только и если Россия сделает шаг", - сказал Байден.

Он особо подчеркнул, что в случае вторжения РФ газопровод "Северный поток-2" не заработает.

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"Когда речь идет о "Северном потоке-2" - газопроводе, который будет перекачивать газ из России в Германию - если Россия вторгнется в Украину, его не будет", - пообещал президент США.