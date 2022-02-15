РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5608 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 486 107

США не будут отправлять американских военнослужащих воевать в Украину, но помогают военным оборудованием, - Байден

США не будут отправлять американских военнослужащих воевать в Украину, но помогают военным оборудованием, - Байден

США не будут отправлять американских военнослужащих воевать в Украину, но поставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не будем отправлять американских военнослужащих воевать в Украине, мы поставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя, мы предоставили обучение, консультации, разведку с той же целью.

"Не сомневайтесь: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью американской силы. Атака на одну страну НАТО – это атака на всех нас", – заявил Байден.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
.
показать весь комментарий
15.02.2022 23:29
+16
Воювати в Україні військовим США й не потрібно, треба просто допомагати українцям нищити російських загарбників.
показать весь комментарий
15.02.2022 23:18
+16
показать весь комментарий
15.02.2022 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Свежие снимки реки Припять в Беларуси недалеко от границы Украины, показывают, что сегодня там был развёрнут новый мост.
Как-то не очень на учения похоже.
Кому там ссылку надо скинуть.

показать весь комментарий
16.02.2022 03:14 Ответить
Не, ну а чё? Всё верно, всё правильно. Зря что ль Штаты с Англией Украину развели, как глупую козу за пучок соломы, на третий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, который годится на то, чтобы им обосранную жопу подтереть.
показать весь комментарий
16.02.2022 04:04 Ответить
А чё ты США и Англию вспомнил а расеюшку нет. Или куратор заругает.
показать весь комментарий
16.02.2022 06:51 Ответить
Ничего нового старичок Байден не сказал. Хрен вам, а не Будапешт, собственно.
показать весь комментарий
16.02.2022 05:52 Ответить
Теперь он уже за НАТО боится. Совсем уже плох дед.
показать весь комментарий
16.02.2022 06:21 Ответить
сделайте ход конём! верните нам ядерный статус и не надо нам НАТО, просто дайте тактическое ЯО. Для начала пусть будет под совместным управлением США и Украины по прямому договору и пусть ***** расслабится во всех смыслах...
показать весь комментарий
16.02.2022 08:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 