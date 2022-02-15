США не будут отправлять американских военнослужащих воевать в Украину, но помогают военным оборудованием, - Байден
США не будут отправлять американских военнослужащих воевать в Украину, но поставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя.
Об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не будем отправлять американских военнослужащих воевать в Украине, мы поставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя, мы предоставили обучение, консультации, разведку с той же целью.
"Не сомневайтесь: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью американской силы. Атака на одну страну НАТО – это атака на всех нас", – заявил Байден.
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+17 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий15.02.2022 23:29
+16 Сергей Трофимов #428890
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+16 Глеб123
показать весь комментарий15.02.2022 23:21
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Как-то не очень на учения похоже.
Кому там ссылку надо скинуть.