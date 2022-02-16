Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ
15 февраля на внеочередном заседании Кабинета Министров принято решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Комиссия будет состоять из шести человек, имеющих многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуры и работы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В состав комиссии вошли: Карен Гринавей, Драго Кос, Николай Кучерявенко, Кирилл Легких, Павилас Малакаускас, Алексей Савчук.
Отмечается, что утверждение состава комиссии со стороны правительства состоялось в соответствии с частью третьей статьи 7 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
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От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!
🤦♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.
❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».
🤷♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.