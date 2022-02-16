Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ

15 февраля на внеочередном заседании Кабинета Министров принято решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Комиссия будет состоять из шести человек, имеющих многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуры и работы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли: Карен Гринавей, Драго Кос, Николай Кучерявенко, Кирилл Легких, Павилас Малакаускас, Алексей Савчук.

Отмечается, что утверждение состава комиссии со стороны правительства состоялось в соответствии с частью третьей статьи 7 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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