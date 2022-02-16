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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ

Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ

15 февраля на внеочередном заседании Кабинета Министров принято решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Комиссия будет состоять из шести человек, имеющих многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуры и работы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли: Карен Гринавей, Драго Кос, Николай Кучерявенко, Кирилл Легких, Павилас Малакаускас, Алексей Савчук.

Отмечается, что утверждение состава комиссии со стороны правительства состоялось в соответствии с частью третьей статьи 7 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4219) Кабмин (14025) конкурс (1142)


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Топ комментарии
+4
Отак тупий клоун НАЛЯКАВ олігархів .....


От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!

🤦‍♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.

❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».

🤷‍♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.
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16.02.2022 01:08
+4
вы, уважаемый, явно не в курсе, требование запада - назначить прокурора сап, который уже выиграл, и это нужно просто произнести вслух...., но никто этого не делает..., а набу без сап, просто как птица без крыльев - бегает, но не летает...
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16.02.2022 09:47
+3
Я навіть не знаю... Горить хата, а вони все ділять та ділять( Майте совість
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16.02.2022 00:26
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Даже костюм рака не пришлось одевать
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16.02.2022 00:17 Ответить
Я навіть не знаю... Горить хата, а вони все ділять та ділять( Майте совість
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16.02.2022 00:26 Ответить
На войне ничего не меняется.
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16.02.2022 00:29 Ответить
Яка ж сволота сидить при владі ц сиділа!… при баризі понавидумували сапів ,дебеерів,фуєрів. Замістьпритиснути корупціонерів жорсткими законами. А зараз скотство таке, країна вже у прірві. Хіба час на це?
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16.02.2022 00:39 Ответить
Пойди пожри хамона и давай испанские параши мой. Антикоррупционер хренов.
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16.02.2022 10:32 Ответить
Отак тупий клоун НАЛЯКАВ олігархів .....


От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!

🤦‍♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.

❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».

🤷‍♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.
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16.02.2022 01:08 Ответить
Готують для себе слідчих,котрі їх будуть саджать,ще призначте прокурорів і суддів та й буде вам щастя.
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16.02.2022 09:18 Ответить
Шабунину респект- если б не поднял хай, то зеленые бы втихаря выкинули западных экспертов из комиссии вообще.
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16.02.2022 09:24 Ответить
Шабунин пустое место. Никуда западных экспертов не выкинут. Это требования запада.
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16.02.2022 09:36 Ответить
вы, уважаемый, явно не в курсе, требование запада - назначить прокурора сап, который уже выиграл, и это нужно просто произнести вслух...., но никто этого не делает..., а набу без сап, просто как птица без крыльев - бегает, но не летает...
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16.02.2022 09:47 Ответить
США с Х"йлом разобралось,надеемся,что теперь займутся нашими х"йланами
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16.02.2022 10:02 Ответить
Если учесть, что зеТварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну, то ничего хорошего от этого конкурса не жду. Будет как и с главой гбр - назначат очередного барыгу "лешу зилли" - ведь так зеУпырям будет проще грабить страну.
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16.02.2022 10:31 Ответить
 
 