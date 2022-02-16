Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, - Байден

Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и НАТО не представляют угрозу России. Украина не угрожает России. Ни США, ни НАТО не имеют ракет в Украине, мы также не планируем их там размещать. Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.

Обращаясь к народу России: вы - не наш враг, и я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вы разделяете такие глубокие семейные, исторические и культурные связи", - сказал Байден, выступая в Белом Доме во вторник.

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