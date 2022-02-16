Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, - Байден
Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, заявил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и НАТО не представляют угрозу России. Украина не угрожает России. Ни США, ни НАТО не имеют ракет в Украине, мы также не планируем их там размещать. Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.
Обращаясь к народу России: вы - не наш враг, и я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вы разделяете такие глубокие семейные, исторические и культурные связи", - сказал Байден, выступая в Белом Доме во вторник.
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+23 крымский антиватник
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+14 Small Jerboa
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+13 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.02.2022 00:30
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"Надо меньше петь и свое иметь" 😁
Тьфу, ну і гидота ваше ЗЄлівноє ! 👿
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
Зюзи заняты великим крадивництвом и смартфонами для *******
Им не до этого.
Они к выборам себя любимых готовятся
Baby don't sad me
Don't sad me no more
Але спочатку цю всю московську агентуру у вигляді бубочок зелених, дЄрмаків, Демченків і іншої пуйловської нечисті треба позбавитись!
а потом и ядерное восстановим.
https://www.youtube.com/watch?v=8kd6tuot6cA
https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ
Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -
Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.
Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.
https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.
Чтоб сам украинский народ с голоду и холода начали бунтовать. Запустив троянского коня они тогда войдут как освободители .
Посеять панику, дезинформацию , чтоб экономика Украины рухнула. Главное чтоб ,украинцы успели засеять поля. Ещё в 90 велись разговоры что теоретически возможной войне России и Украины .
По этому некоторые военнослужащие ,белорусы, русские не приняли присягу на верность Украины .Поехали дослуживать в свои (республики)
Дедушка по крайней мере честный.