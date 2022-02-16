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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, - Байден

Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, - Байден

Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и они не планируют их там размещать, заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и НАТО не представляют угрозу России. Украина не угрожает России. Ни США, ни НАТО не имеют ракет в Украине, мы также не планируем их там размещать. Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.

Обращаясь к народу России: вы - не наш враг, и я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вы разделяете такие глубокие семейные, исторические и культурные связи", - сказал Байден, выступая в Белом Доме во вторник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Байден Джо (2785) НАТО (9968) ракеты (3559) США (26506)


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Топ комментарии
+23
А лучше бы имели, тогда бы всей этой х-ни не было.
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16.02.2022 00:25
+14
ФИГНЯ!
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
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16.02.2022 00:36
+13
Гурт "Антитіла" вирішив приєднатися до Сил тероборони.
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16.02.2022 00:30
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А лучше бы имели, тогда бы всей этой х-ни не было.
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16.02.2022 00:25 Ответить
Діду так і сказав:
"Надо меньше петь и свое иметь" 😁
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16.02.2022 01:20 Ответить
Дед ты походу заднюю включаешь,а надо шестую в перед!!
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16.02.2022 00:27 Ответить
Байден найгірший президент в історії США.Ну чесно.Такого безхребетного ще не було.Могутня США намагається плазувати перед бухими москалями.Коли таке було?
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16.02.2022 00:27 Ответить
Америка вообще в жалкое посмешище стремительно превращается, к сожалению. Раньше людей на Луну высаживали, а теперь изобретают местоимения для кучки больных фриков.
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16.02.2022 00:33 Ответить
Так воно і багатіїв в США зачепить.Незрозуміло,навіщо воно їм це?
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16.02.2022 00:34 Ответить
Сам не понимаю, но подозреваю, что тут без кацапов/Китая не обходится - они не могу победить Америку традиционным способом, поэтому запускают эту отраву молодым поколениям в голову.
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16.02.2022 00:37 Ответить
А чим займаються там спецслужби? В США вони найкращі на планеті.Китай запустив тік-ток.Він реально впливає на свідомість.Причому на всю молодь,а не тільки США.
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16.02.2022 00:42 Ответить
Они заняты войной с white supremacy, им не до китайского тик-тока.
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16.02.2022 00:50 Ответить
Про це і Байден казав.Але в нас це не показують.В нас всі патріотичні змі,блогери і лідери думок хвалять сьогоднішнього президента США.
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16.02.2022 00:55 Ответить
ты кацап не трынди если бы не Байден то и Великая Америка и Британия то Украины в том виде как сейчас - уже не было бы или было море крови и беды
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16.02.2022 02:19 Ответить
Маячня.
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16.02.2022 02:38 Ответить
Чушь пишешь если бы не великая аамерика и чего там ещё, страна б не сидела в глубокой жопе, а тебе лично овца, советую историю почитать
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16.02.2022 09:16 Ответить
А, ну и еще эмоджи с беременными мужиками рисуют. Оцените масштаб деградации.
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16.02.2022 00:43 Ответить
І доказують,що чоловіки можуть народжувати.
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16.02.2022 00:53 Ответить
к сожалению США ждет участь совка. Желтомордые на подходе, рашку проглотят и не подавятся. а Америка станет как сейчас Британия-славное прошлое, но по факту 0. Мир катится в хаос(
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16.02.2022 09:29 Ответить
Украинцы каждый год выясняют какой президент США более бесхребетный. Сначала был Обама...
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16.02.2022 08:04 Ответить
Америка має діяти виключно з позиції сили.Вона раніше так і робила і це завжди працювало.
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16.02.2022 00:29 Ответить
Гурт "Антитіла" вирішив приєднатися до Сил тероборони.
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16.02.2022 00:30 Ответить
Молодці. Нехай хоч у такий спосіб спокутують свою провину, що у 2019 голосували за клоуна.
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16.02.2022 00:34 Ответить
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16.02.2022 00:33 Ответить
Клоуну фестиваль з бюджетниками влаштувати дешевше ніж 50 міліардів на ЗСУ дати

Тьфу, ну і гидота ваше ЗЄлівноє ! 👿
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16.02.2022 01:16 Ответить
єрмаки...єрмаки... та руSSкій хахол козак...щось "напланували..."
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16.02.2022 01:23 Ответить
нафиг ты это постишь от тупого зе торчка ? у Украины УЖЕ ЕСТЬ День СоборностI
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16.02.2022 02:21 Ответить
он его выбрал...
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16.02.2022 09:28 Ответить
ФИГНЯ!
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
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16.02.2022 00:36 Ответить
Именно так, только для этого надо вывести кацапских кротов со всех уровней власти, а это СУЩЕСТВЕННО сложнее, чем построить ракету. Особенно с таким электоратом...
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16.02.2022 00:39 Ответить
кроти найбільше бояться Пороха
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16.02.2022 01:18 Ответить
Особенно у медведчука от страха перед Попохом коленки дрожали.
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16.02.2022 07:13 Ответить
Способна, но не имеет.
Зюзи заняты великим крадивництвом и смартфонами для *******
Им не до этого.
Они к выборам себя любимых готовятся
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16.02.2022 03:52 Ответить
What is NLAW

Baby don't sad me

Don't sad me no more
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16.02.2022 00:37 Ответить
Ну це поки що не розміщують... Тай ми можемо самі створити і розмістити ракети...
Але спочатку цю всю московську агентуру у вигляді бубочок зелених, дЄрмаків, Демченків і іншої пуйловської нечисті треба позбавитись!
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16.02.2022 00:39 Ответить
Мы сами сделаем.в Украине очень хорошо умеют делать ракеты. и теперь уже с дальностью 5 тысяч км.+ ПРО и ПВО.дело скорого времени
а потом и ядерное восстановим.
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16.02.2022 00:41 Ответить
Там зачем нам такие излишества, у нас в 5 тыс. км. от нас врагов нет. Достаточно сделать пару небольших боеголовок, которых хватит, чтобы удалить москву и сразу у всяких мудаков поубавится желания гнуть пальцы. ЯО же делают не для того, чтобы использовать, а чтобы всякие окурки знали, что оно у тебя есть.
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16.02.2022 00:47 Ответить
про ядерное оружием это кацапсктие мантры так что не трынди
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16.02.2022 02:22 Ответить
Мы сами сделаем. А чего не делаете?
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16.02.2022 03:53 Ответить
Объявление: "Хороший хирург поможет плохим танцорам"
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16.02.2022 09:29 Ответить
Петух клюн(ул)ет - сделаем мигом... Все есть. Небыло достойного Провода и ... воли.
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16.02.2022 17:11 Ответить
Ну вот поетому Рашка и напала на Укарину. А вы идиоты еще и заверяете Рашку что ответку она не получит
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16.02.2022 00:42 Ответить
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16.02.2022 00:48 Ответить
Вопрос в другом дойдёт нашей верхушке что время нада у мом распределять .И в 100 раз усилить работу над ПВО системой защиты и ракетами.И быстро усилить.Нептуны в марте станут на дежурство и нада что бы до конца года как минимум ещё 2 дивизиона стали на дежурство .Заводы должны работать круглосуточно и по полной программе.
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16.02.2022 01:05 Ответить
Хрен с ними, с ракетами. Лазеры давай и рельсотроны!
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16.02.2022 01:07 Ответить
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16.02.2022 06:05 Ответить
А вот это вот вы зря..
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16.02.2022 01:13 Ответить
зачекайте....а преЗедент таки ж обіцяв легалізувати носіння зброї...? чи не на часі такий акт?! щоб руSSкі терористи зрозуміли, як їх будуть в Україні зусрічати.....
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16.02.2022 01:20 Ответить
не надо сейчас никакого ношения сброи - а то воевать не кому будет
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16.02.2022 02:34 Ответить
К какому русскому народу он обращается?Там от народа ничего не осталось,90% населения рашки это ватное стадо с имперско-фашистским говном вместо мозгов.
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16.02.2022 01:29 Ответить
давно прочитал довольно прагматичную теорию - Украине нужно было еще лет 20 назад создать ракеты способные достигнуть центра мкад. не обязательно ядерные, просто что бы была угроза такого применения. ни какие ПРО не гарнируют 100% защиту. не было тогда ни крым-наш, ни сегодняшнего кризиса.
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16.02.2022 01:33 Ответить
Байден сказав, що Америка буде воювати. Яким способом він не сказав. Байден максимально підняв ставки, далі піднімати не має куди.

https://www.youtube.com/watch?v=8kd6tuot6cA
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16.02.2022 01:33 Ответить
Звернення Байдена, переклад від Голос Америки.

https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ

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16.02.2022 01:38 Ответить
Байден попередив путіна. Х@йло погрожувало захистом рускоязичєскіх в Україні. Тепер Байден попередив х@йла, якщо від його атаки постраждають американці в Україні, окурку буде не з медом.

Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -

Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.

Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.

https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
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16.02.2022 02:24 Ответить
А давно треба мати.
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16.02.2022 02:46 Ответить
ужас! их врыть под Харьковом надо было вчера!
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16.02.2022 03:19 Ответить
поки що © недонаполеон
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16.02.2022 05:41 Ответить
А шо делает великий ЗЕ? Вликий ЗЕ, в виде наступательного оружия, устанавливает бигборды с успокаивающими надписями и обещает ,,бабофоны", а вместо ПВО - свежевыдуманный и никому не нужный праздник с проплаченными хороводами. Гибридная война, фигли. Утрись, Байден, тебе до такого не додуматься
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16.02.2022 06:21 Ответить
Лівацька гидота цей Байден, добре що хоч перед ху*лом на коліно не став, як перед кольоровими маргіналами. Ганьбить Америку так само, як зєля Україну.
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16.02.2022 07:34 Ответить
А от Трамп казав що *****- ;класний парєнь; і Зеленський- теж ;класний парєнь;, бо хоче помиритися з *****м.
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16.02.2022 08:03 Ответить
Очепятка по Фрейду...🙃

Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.
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16.02.2022 08:20 Ответить
дурко!
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16.02.2022 08:24 Ответить
Надо создавать новые ракеты. В 90-х расформировали части ПВО в Украине . Но рекеты есть ,законсервированные на складе. Вот с их материала сделать новые.. Бесплатно никто не даст
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16.02.2022 09:00 Ответить
Россия хочет, сделать Украину банкротом.

Чтоб сам украинский народ с голоду и холода начали бунтовать. Запустив троянского коня они тогда войдут как освободители .

Посеять панику, дезинформацию , чтоб экономика Украины рухнула. Главное чтоб ,украинцы успели засеять поля. Ещё в 90 велись разговоры что теоретически возможной войне России и Украины .
По этому некоторые военнослужащие ,белорусы, русские не приняли присягу на верность Украины .Поехали дослуживать в свои (республики)
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16.02.2022 09:12 Ответить
УКРАИНА САМА СЕБЕ РАЗМЕСТИТ !)
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16.02.2022 10:04 Ответить
Мы хотим дестабилизировать Россию Источник:

Дедушка по крайней мере честный.
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16.02.2022 10:17 Ответить
 
 