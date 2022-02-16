США в ОБСЕ: Скопление РФ 90-95 батальонно-тактических групп у границы с Украиной и в ОРДЛО "нельзя объяснять техническими аспектами"

Соединенные Штаты приняли во внимание заявление Минобороны РФ об отводе войск от границы Украины, однако будут учитывать не только слова, но и действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Мы принимаем во внимание заявление представителей РФ о том, что российские части из Южного и Западного военных округов "вернутся в места постоянной дислокации". Как всегда, мы будем смотреть на то, что делает Российская Федерация, а не только на то, что она говорит", - сказал он в Вене на срочной встрече государств-участников ОБСЕ, посвященной обсуждению усиления войск РФ у границы с Украиной.

Карпентер отметил, что Соединенные Штаты приветствуют решение Украины активировать Венский документ и созвать встречу в ОБСЕ для обсуждения широкомасштабного наращивания Россией войск. В то же время он выразил сожаление, что РФ отказалась участвовать в этом заседании и объяснить свою военную деятельность.

"Россия не только отказалась признать законную обеспокоенность Украины по поводу безопасности - она ​​даже отказалась принять участие в одном из основополагающих мероприятий режима снижения рисков ОБСЕ", - заявил Карпентер.

Он обратил внимание на циничное заявление России, назвавшей "провокацией" активацию Украиной режима уменьшения рисков Венского документа ОБСЕ.

"Только представьте себе. Запрос на информацию, представленный в установленном порядке, квалифицируется как "провокация", - отметил американский посол.

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Карпентер также назвал "откровенной ложью" заявления РФ о том, будто Украина собрала 120 тыс. военных для "вооруженного решения внутриукраинского конфликта". По его мнению, эти российские заявления также могут быть направлены на создание Россией повода для начала военных действий.

"Соединенные Штаты вместе со многими другими государствами-участниками, представленными сегодня, серьезно обеспокоены последствиями очень необычной военной деятельности России и большой вероятностью дальнейшего вторжения в Украину. Мы категорически исключаем утверждение о том, что обеспокоенность Украины и международного сообщества является причиной, а не следствием эскалации со стороны России", - заявил посол США в ОБСЕ.

По его словам, скопления РФ у границы с Украиной и на временно оккупированной территории по меньшей мере 90-95 батальонно-тактических групп "нельзя отрицать или объяснять техническими аспектами".

"Мир наблюдает, и факты очевидны. Мы вместе с Украиной просим Российскую Федерацию сообщить: места необычной военной деятельности; численность и виды военных формирований и частей; даты, когда эти подразделения вернутся в места постоянной дислокации", - подытожил Карпентер.

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Как сообщалось, во вторник в Вене состоялась срочная встреча государств-участников ОБСЕ, созванная Украиной в соответствии с Венским документом, с целью обсуждения усиления и перемещения войск РФ у границы с Украиной. В то же время Россия отказалась участвовать в этой встрече, заявив, что она "не проводит никакой необычной военной активности на своей территории".

Во вторник министерство обороны России сообщило о якобы начале возвращения подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений. При этом в министерстве отметили, что российские военные продолжают учения на нескольких направлениях.