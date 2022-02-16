За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, с полуночи - 1. Враг применял ПТРК и минометы, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Так, в сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Орехового вооруженное формирование Российской Федерации обстреливало позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Так, по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По окрестностям Станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лишь благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.
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