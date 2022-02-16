Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Политическая география для контуженых
Зе!стратегия
Бункерный гибрид
Ответ Кутузова Х@йлу
Где-то в Швейцарии
Диагноз
Красивое...
Пресс-алкаше
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Пам*ятаю совєцький анекдот про мікросхему розміром як чумайдан з Фрязіно. Цікаво, чи ще випускають? 😂
Темболее, что в комплект входят растянутые треники, в которые уже насрано...
это у зеленожопых спрашивать надо. они придумали этот бред про "день единства". единственно с кем украинцы разъединились - кацапы.