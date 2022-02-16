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Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Политическая география для контуженых

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива не собирается возвращаться из Испании: "Я дважды контужен. Это не моя война". ВИДЕО

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!стратегия

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Бункерный гибрид

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ответ Кутузова Х@йлу

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Где-то в Швейцарии

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 нардепов находятся сегодня за пределами Украины, - СМИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Также читайте: Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Диагноз

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Красивое...

Политическая география для контуженых, Зе!стратегия, бункерный гибрид. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Пресс-алкаше

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20266) Пинчук Виктор (298) путин владимир (31224) фотожаба (14348) Кива Илья (398) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+66
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16.02.2022 08:29
+64
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16.02.2022 08:26
+63
То все фігня. Ось, ловіть, реальна ржака.
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16.02.2022 08:13
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Правила форума Совет форумчан
может куйло с собеседниками так далеко рассаживает, потому что от куйла воняет мертвечатиной?
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16.02.2022 07:36 Ответить
Да от Лаврова тоже также несет
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16.02.2022 07:58 Ответить
Сама чітка в формулюванні свідомості по рашу. Танка потопленого ще не вистачає, треба було трибуну на нього поставити.

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16.02.2022 07:39 Ответить
То все фігня. Ось, ловіть, реальна ржака.
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16.02.2022 08:13 Ответить
неужели США начали выпускать нановаленки и ультрабоярышник?
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16.02.2022 08:23 Ответить
Не стоит забывать петухов из навоза)
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16.02.2022 08:44 Ответить
Це вже яскраво виражена "білочка"!
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16.02.2022 08:23 Ответить
Таки да, кого хоче покарати, того позбавляє розуму
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16.02.2022 08:24 Ответить

Пам*ятаю совєцький анекдот про мікросхему розміром як чумайдан з Фрязіно. Цікаво, чи ще випускають? 😂
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16.02.2022 08:25 Ответить
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16.02.2022 08:50 Ответить
зверху досконаліша модель від живої людини не відрізнити
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16.02.2022 19:03 Ответить
Ещё-бы...
Темболее, что в комплект входят растянутые треники, в которые уже насрано...
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16.02.2022 20:14 Ответить
це суперкласс!...
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18.02.2022 09:18 Ответить
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16.02.2022 08:20 Ответить
А чого не на 14-е, на День закоханих, поєднати єднання?
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16.02.2022 08:26 Ответить
А потім будуть знімати вілосіки, що цей виваженний і обдуманий крок Найвєлічайшого спас Україну від вторгнення, бо Пуйло побачило багато українських прапорців, в тому числі і на малоросах "какая разница" та почув гімн України, злякався і не пішов. Це як ***** ль одним постом в фейсбуці вирівняла економіку і втримага гривню від падіння.
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16.02.2022 08:29 Ответить
Любов до Батьківщини висловить! Раз- два! Вчителям зафіксувать і відзвітувать в райВНО
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16.02.2022 10:46 Ответить
Звiт одразу у чартерний лiтак
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16.02.2022 12:36 Ответить
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16.02.2022 08:24 Ответить
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16.02.2022 08:26 Ответить
..... і візьме в жаркі "обійми".
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16.02.2022 08:28 Ответить
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16.02.2022 08:29 Ответить
Кличка "Зебобібк" буде дуже пасувати.
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16.02.2022 08:48 Ответить
Собаку із цієї шавки вже не зробити, тільки на мило.
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16.02.2022 10:02 Ответить
Можеш пояснити, що у твоєму розумінні - День Єднання?
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16.02.2022 10:27 Ответить
ваще без понятия.
это у зеленожопых спрашивать надо. они придумали этот бред про "день единства". единственно с кем украинцы разъединились - кацапы.
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16.02.2022 10:29 Ответить
Гарна ілюстрація, так і буде )

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16.02.2022 10:38 Ответить
в америковсів є день бабака а тут Буба зробив день Єднання (мав на увазі свого собутильника Єлдака)
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16.02.2022 11:00 Ответить
собутильника????
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16.02.2022 22:17 Ответить
 
 