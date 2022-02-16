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США не будут давить на Украину по поводу вступления в НАТО, - Псаки

США не будут давить на Украину по поводу вступления в НАТО, - Псаки

В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - заявила Псаки.

Напомним, во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в частности, Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.

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Автор: 

НАТО (9968) США (26506) членство в НАТО (1507) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+24
Першочерговим завданням США і українського Народу є повна зачистка України від московської агентури!
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
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16.02.2022 07:40
+20
Допоможіть нам з реформами, із зачисткою московської агентури, модернізацією армії, дайте зброю, спільно розробіть з нами її.
Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
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16.02.2022 07:35
+10
интересно,как зе-бил будет выкручиваться с НАТО, если около 60% населения за вступление?
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16.02.2022 07:38
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Правила форума Совет форумчан
Допоможіть нам з реформами, із зачисткою московської агентури, модернізацією армії, дайте зброю, спільно розробіть з нами її.
Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
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16.02.2022 07:35 Ответить
І чоловіка до твоєї жінки років на 5. Бо ти і день і ніч на цензорі. Ото вона розквітне!
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16.02.2022 07:38 Ответить
Не судіть по собі.
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16.02.2022 10:35 Ответить
Так ви тут разом? Тоді зрозуміло. Навіщо тобі чоловік...
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16.02.2022 10:47 Ответить
Не обмовляйте себе. Вам розуміти нічим. І ми тут не разом, ми за одне, за Україну, на відміну від вас, ватно-зеьільної гидоти, яку тіпає від думки, що Україна вирветься з лапет уйло-бабломойського.
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16.02.2022 11:06 Ответить
Головне - санкцiй пiдсипати , та протримати рокiв з 20. Правда, рапалльские товариСЧи немного подпортят. Но там главное, не так как у нас(нет баз), а помощнее усилить свои базы в Германии.
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16.02.2022 07:42 Ответить
Вони не можуть втручатися в справи країни.. Реформи потрібні... суди та інше. Нарід обиратиме не кловунів і не сидітиме вкантактє... ось тоді буде щось... але хйло теж негативно але допомогає - консолідуватися суспільству.
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16.02.2022 07:43 Ответить
и это будет афганистан 2.0! как только американцы оттуда уйдут - всё вернется на круги свои!
всё это должны сделать мы сами, своими людьми
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16.02.2022 07:48 Ответить
А з виводком "бородатих бабусь" що робити?Якось ми все про суддів та прокурорів...А а між ними і "володарями країни"-прямий зв'язок.
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16.02.2022 07:58 Ответить
С бабусями, очень просто: дебудаду в зря плату две минимальных соц выплат, а за взятку 15 лет с конфискацией всего имущества! Уверен и уровень жизни поднимется, и бородатых поубавится...
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16.02.2022 09:31 Ответить
Я під "бородатими бабусями" мав на увазі олігархів.Мабуть багато хто не чув цей вислів.
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16.02.2022 10:58 Ответить
интересно,как зе-бил будет выкручиваться с НАТО, если около 60% населения за вступление?
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16.02.2022 07:38 Ответить
Запросить на шашлики на майскіє...
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16.02.2022 07:41 Ответить
А и неправда ваша... Корешей Горндона с подколодным шустриком уже не пригласит.
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16.02.2022 07:46 Ответить
в "Дії" намалюють, що 90% проти НАТО і 100% за довічне правління Зеленського/Коломойського.
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16.02.2022 08:00 Ответить
да, неплохой вариант, как и "Выборы в смартфоне"!
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16.02.2022 08:13 Ответить
Будет пристаек с из высерами подсовывать, пока мнение общественности не изменится
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16.02.2022 08:40 Ответить
Першочерговим завданням США і українського Народу є повна зачистка України від московської агентури!
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
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16.02.2022 07:40 Ответить
З місцевими упирями теж треба щось робити.Вони обезкровлюють країну.
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16.02.2022 07:51 Ответить
Боротьба з корупцією на всіх рівнях.
Корупція роз'їдає Україну. Корупціонер перший ворог України і агент московитів!
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16.02.2022 07:54 Ответить
Треба називати речі своїми іменами. Ми маємо корупцію на державному рівні. При цьому кримінал зрісся з усіма гілками влади і приватним капіталом. А це вже мафія. В Україні мафія кланова по регіональній ознаці. Регіональними кланами керують олігархи, які вже поглинули економіку України і вийшли на міжнародний рівень. Боротися з цією бідою нам доведеться всенародно. Керувати боротьбою мають партії, які не мають жодного стосунку до олігархів. Інакше Україна так і залишиться банановою республікою.
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16.02.2022 09:19 Ответить
Що за партії?
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16.02.2022 10:34 Ответить
Похоже к нашим задачам добавляется еще и зачистка Германии от кацапской агентуры.
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16.02.2022 09:47 Ответить
Для зачистки від московитської агентури потрібен "Закон про колабораціонізм", якого пліснява боїться, як чорт ладану. За цим законом їх же всії посадять, разом з опзж та "сочувствущими".
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16.02.2022 10:45 Ответить
Нам достатньо, що на нас ********** тисне, щоб ми вступили до НАТО.
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16.02.2022 07:42 Ответить
Нет уж! Push me! Push me pls!
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16.02.2022 07:58 Ответить
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16.02.2022 08:37 Ответить
Щодо вступу в НАТО! Європа розколота і такі країни як Німеччина, Франція, Угорщина і ще деякі будь завжди проти.
Це щодо процедури голосування/схвалення.
А формально анексований Крим і окупований ЛуганДон, як в Молдові Придністров'я, як в Грузії окуповані території - з такими "травмами" в НАТО не беруть. Тому є бажання, є запис в Конституції, а можливості - перспективи в ближчі роки відсутні. І всі це знають...
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16.02.2022 08:03 Ответить
Кипр не помешал Турции вступить в НАТО а там тоже ордло. Македония вообще как ценный защитник альянса почти ничто. Украина для немцев и французов не больше чем первый рубеж обороны и живой щит из 40млн людей.
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16.02.2022 08:09 Ответить
Ну а венгры.. Они просто *******.
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16.02.2022 08:10 Ответить
Турция вступила в НАТО в 1952, еще до Кипра)
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16.02.2022 08:14 Ответить
Згідний з Вашою логікою. Однак Туреччина (Кіпр), чи Македонія не були під СССР. І то були інші часи, - як і для країн Прибалтики. Україна ті часи пропустила... Згадайте хороводи, які водили в Україні вітренки, симомоненки, януковичі, медведчуки проти НАТО. Європа розколота І тепер француз і німець тиснуть на Україну приняти ЛуганДон на умовах Кремля. США і всі інші вже на "дипломатично-лукавій" мові заявили, що Україна має право, АЛЕ... Шредирезіція Європи, експорт корупції... Бізнес...
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16.02.2022 08:35 Ответить
польша тоде была под ссср, как и страны балтики.
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16.02.2022 13:58 Ответить
Ну якщо кацапи геть дістануть, ну от до печінок! то приймається постанова ВР про відмову від окупованих територій Криму та Донбасу і негайно подається заявка в НАТО. Єдине чим будемо тішитись то це миром і розвитком. І заробивши кошти вклдатися в озброєння та диверсійну роботу на всю глбину ********** з метою його розвалу. І вже під час розвалу федерації повертати своє.
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16.02.2022 08:13 Ответить
Берут, на эту тему Столтенберг сделал заявление. Но при бубе криворожском, выпердыше Бени КАЛомойского это не случится. Порох, чтобы Украина получила ассоциацию и безвиз с ЕС, усилиями ВР принял 144 закона, необходимых для этого. И сейчас тоже есть шанс у нас, пока орда стоит на нашей границе. Только не с этим ничтожным огрызком бубой, на западе его и всю его коМанду давно называют наркоманами. Для этого Украине нужен Порох.
А насчет Турции, так ее приняли в НАТО за 1 день, когда совок намеревался захватить Босфор, и без всяких условий.
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16.02.2022 08:32 Ответить
Найстрашніша зброя проти московита це сильна, успішна Україна з сильною економікою і сильним військом!
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16.02.2022 08:03 Ответить
Мир 🌍 видимо понял как нужно вести себя с кацапами так как какцапы ведут себя ...-говорят одно а делают другое.....
двуликие понты доступны всем....
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16.02.2022 08:14 Ответить
А зря, надо американцам этого говноралиссимуса так давить на тему НАТО, пока из него со всех дыр не полезет ЗЕленое дерьмо.
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16.02.2022 08:20 Ответить
ЕС или не ЕС, а в НАТО нам надо обязательно при таком придурочном соседе
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16.02.2022 08:42 Ответить
США не буде тиснути на Україну, але нам і ***** зі своїми свинопсинами, достатньо...
моржова ... аж верещить, що без НАТО нам не вижити!
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16.02.2022 09:09 Ответить
А надо бы, а то при нынешних идиотиках мы еще долго будем болтаться...
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16.02.2022 09:16 Ответить
Дуже сумна "дипломатична" заява, яку слід читати правильно : США погоджується з вимогами раші щодо не вступу України в НАТО. А далі висновок наступний: ми вам і зброю дамо і амуніцію, але не систему патріот і не залізний купол, будемо тримати у васалах на фінансовому гачку МВФ, не дамо розвиватись, бо Україна потрібна капіталістичному світу лише з її сировинними ресурсами, а не як потужна європейська країна. Усі ті "прагнення" захистити Україну зводяться до одного: щоб Україна стала буфером Європи і всього цивілізованого світу проти раші. Європейський капітал також не у захваті від сильної і заможної України, інакше ми отримали б від ЄС на розвиток стабілізаційний фонд в сумі під 100 млрд. як Польща чи Греція, але нам тринькають по 600 млн.-1.2 млрд. під певні умови під виглядом прикрашеної ніби-то протикорупційної політики, а фактично знищення української економіки, фінансового сектору, лісової галузі, рудної промисловості (масовий вивіз сировини) і т.д. (не дай Боже розвитку газовидобувної і нафтовидобувної галузей). Європі потрібен такий нестабільний буфер, за рахунок якого можна було б торгуватись з РФ під виглядом занепокоєння, а навіть ілюзорних санкцій, торгувати, вирішувати справи поза Україною і за її рахунок, увівши у всі сфери справжнє зовнішнє управління (всі оті наглядові ради на всіх стратегічних об"єктах - це вимога США і Європи)
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16.02.2022 09:31 Ответить
Шановний, Ви звідки? Треба бути вдячним за те що нам дали, не в крамниці! Як що Ви дійсно з України, то треба пам'ятати про 73 відсотка, які майже і за ківу можуть проголосувати! Що далі?
Не ми в НАТО потрібні, а нам туди треба, щоб заспокоїлись свинопси зайвехромосомні! Хоча може і ми потрібні в НАТО, але це наш вибір!
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16.02.2022 10:21 Ответить
Авторитет и сила государства определяется мощностью экономики страны!
С нашими правителями и олигархами нам это пока не светит.
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16.02.2022 10:00 Ответить
Псакі, виходь за мене!
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16.02.2022 11:28 Ответить
 
 