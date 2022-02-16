США не будут давить на Украину по поводу вступления в НАТО, - Псаки
В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - заявила Псаки.
Напомним, во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в частности, Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
всё это должны сделать мы сами, своими людьми
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
Корупція роз'їдає Україну. Корупціонер перший ворог України і агент московитів!
Це щодо процедури голосування/схвалення.
А формально анексований Крим і окупований ЛуганДон, як в Молдові Придністров'я, як в Грузії окуповані території - з такими "травмами" в НАТО не беруть. Тому є бажання, є запис в Конституції, а можливості - перспективи в ближчі роки відсутні. І всі це знають...
А насчет Турции, так ее приняли в НАТО за 1 день, когда совок намеревался захватить Босфор, и без всяких условий.
двуликие понты доступны всем....
моржова ... аж верещить, що без НАТО нам не вижити!
Не ми в НАТО потрібні, а нам туди треба, щоб заспокоїлись свинопси зайвехромосомні! Хоча може і ми потрібні в НАТО, але це наш вибір!
С нашими правителями и олигархами нам это пока не светит.