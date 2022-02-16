США не будут давить на Украину по поводу вступления в НАТО, - Псаки

В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - заявила Псаки.

Напомним, во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в частности, Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.

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