Украина - десятая в мире и шестая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 февраля в мире зарегистрировали 1 917 603 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 10 263 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 416 057 035 случаев инфицирования, из них 2 488 751 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 857 018 человек, из них 10 263 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 338,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 9-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 10-я в мире и 6-я в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БРЕХНЯ САМЕ В ЦЬОМУ..
БО ВАкцина створена для штаму Дельта і раніших,а зараз у більшості "працює "омікрон."
Антиваксерам.. ВИ ,Як ЙО...нуті люди можете інших вважати хворими..
але це не змінює факту ,що вакцинація -єдина протидія вірусам...
а лікування -лише проти наслідків..
Эээ, а как жыж масачки из трусов? неужели уже не памагают никак?
Так вот о трусах, цитируем КУпАП:
Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Как видим масачки из трусов вполне себе котируются на государственном уровне.
До новых встреч в актуальных темах, хехехе
2. Кількість померлих в Україні в 2021 році з наведенням причин смерті
II
Новоутворення
68353
10,52%
IX
Хвороби системи кровообігу
392328
60,36%
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
75396
11,60%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/deaths/2021/
(А це з приводу Вашої другої брехні - "Всё изменение состоит в том, что пропали другие болезни")
https://vaccination.covid19.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
Тут більш свіжа інфа - принаймні однією дозою в Україні вакциновано 15613183 (37,89 %)
а двома - 15 014 883 (36,44 %)
Але і в цьому випадку це далеко не більша частина населення.
Ну вот ты светлый ум обьясни эту ситуацию
смертность зависит кто как считает умерших от ковид
пример Испания и Германия
смертность не завись от процента вакцинацированых
пррмер Испания и Украина
https://kyiv.tsn.ua/proyekt-godzilla-gumanoyidi-ta-5g-z-kolayderom-antivakcinatorka-v-kiyevi-shokuvala-absurdnimi-feykami-video-1917625.html Про це жінка заявила журналісту "Апостроф TV". "За документами тих, хто приймає вакцину вони називають "трансгуманами", "транслюдьми" чи "гуманоїдами", - розповіла антивакцинаторка. Жінка висунула ще дві неймовірні версії. Згідно з першою, глобалісти протягом 7 років у колайдері розробляли найбільшу частку вакцини під назвою "Ґадзілла". "Ґад" - це гади, "ілл" - англійською хвороба. І ось ця "Ґадзілла" призначена для того, щоб під час натискання спеціальними променями або ж від 5G можна було людину знищити. Тобто ходить-ходить людина, потім вона їм не сподобалася, і вони її прибрали", - пояснила учасниця протесту. Вона додала, що у російській Казані вже нібито почалися експерименти над людьми. Туди, за словами жінки, 13-15 листопада "заїхало близько 50 радіолокаційних машин", які "оцифрували 50 тисяч вакцинованих".
Це чергова антивакцинаторська маячня..