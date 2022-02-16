Украина - десятая в мире и шестая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 февраля в мире зарегистрировали 1 917 603 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 10 263 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 416 057 035 случаев инфицирования, из них 2 488 751 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 857 018 человек, из них 10 263 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 338,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 9-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 10-я в мире и 6-я в Европе.



