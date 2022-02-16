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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ может "принять решение не вторгаться" в Украину, но будет продолжать угрожать безопасности и суверенитету страны, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

РФ может

Россия может изменить имеющиеся у нее, по версии США и стран Запада, планы по вторжению в Украину, но при этом будет продолжать угрожать ее суверенитету, пока не будет найдено дипломатическое решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Al-Jazeera.

"Я не могу предсказать, что будут делать русские (...) И они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они будут продолжать угрожать безопасности Украины и угрожать их суверенитету, если мы не найдем способ решить проблемы безопасности, которые, как они утверждают, существуют в регионе", - заявила Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США продолжат "активно помогать им найти способ избежать конфронтации, но на дипломатическом уровне и за столом переговоров".

"У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины", - заявила постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд в очередной раз повторила, что в случае предполагаемого вторжения России в Украину ответ США будет "решительным" и сильно ощутимым для России.

Также читайте: Вторжение армии РФ в Украину остается вполне возможным, - Байден

Автор: 

вторжение (508) ООН (4163) США (26506) Томас-Гринфилд Линда (33)


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Топ комментарии
+6
Сьогодні Зеленськи призначить нове свято 16 лютого - День Нєнападєнія.
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16.02.2022 08:05
+3
Дипломатичних рішень з крокодилом бути не може. Годуй або вбивай.
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16.02.2022 08:05
+2
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16.02.2022 08:33
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Как пить дать.
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16.02.2022 08:00 Ответить
ЗЫ... кацапам бояры.
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16.02.2022 08:01 Ответить
Дипломатичних рішень з крокодилом бути не може. Годуй або вбивай.
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16.02.2022 08:05 Ответить
Хай шукають розумні голови! І про парабеллум завжди пам"ятають!
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16.02.2022 08:14 Ответить
Сьогодні Зеленськи призначить нове свято 16 лютого - День Нєнападєнія.
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16.02.2022 08:05 Ответить
Україну в НАТО не візьмуть, потрібно союз з американцями будувати, але не призарішній владі
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16.02.2022 08:09 Ответить
Призарішній - это , конечно , круто .
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16.02.2022 08:21 Ответить
Так, вторгатися з тих позицій де вони стоять не будуть. Це залякування нашого малороса і Європи. Якщо буде нападати, то тільки через окуповані території Донецької і Луганської областей під прпапорами цих терористичних утворень. Ще може використатити "Батьку" і піти під його прапором. Але світ про цей маневр вже знає і знає, що Білорусь вже анексована, так що це буде напад Пуйла і його терористичної армії нападу.
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16.02.2022 08:22 Ответить
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16.02.2022 08:33 Ответить
Спасибо, Кэп!
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16.02.2022 08:37 Ответить
"росіяни (...) я знаю, що вони продовжуватимуть загрожувати безпеці України та загрожувати їхньому суверенітету, якщо ми не знайдемо спосіб вирішити проблеми безпеки"(с)

Оце куди більш реальний висновок
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16.02.2022 08:50 Ответить
Є тільки 2 шляхи як це припинити. Або США мають повернути Україні ядерну зброю, або мають взяти Україну до НАТО. Інакше буде продовжуватись постійна підвішена обстановка.
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16.02.2022 09:24 Ответить
 
 