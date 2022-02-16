РФ может "принять решение не вторгаться" в Украину, но будет продолжать угрожать безопасности и суверенитету страны, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Россия может изменить имеющиеся у нее, по версии США и стран Запада, планы по вторжению в Украину, но при этом будет продолжать угрожать ее суверенитету, пока не будет найдено дипломатическое решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Al-Jazeera.

"Я не могу предсказать, что будут делать русские (...) И они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они будут продолжать угрожать безопасности Украины и угрожать их суверенитету, если мы не найдем способ решить проблемы безопасности, которые, как они утверждают, существуют в регионе", - заявила Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США продолжат "активно помогать им найти способ избежать конфронтации, но на дипломатическом уровне и за столом переговоров".

"У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины", - заявила постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд в очередной раз повторила, что в случае предполагаемого вторжения России в Украину ответ США будет "решительным" и сильно ощутимым для России.

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