"В любой момент": британский таблоид The Sun "изменил" время вторжения РФ в Украину
Британский таблоид The Sun, который накануне чуть ли не первым "спрогнозировал" не только дату, но и время возможного вторжения России в Украину, отредактировал статью об этом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в новой версии отмечено, что ночь, на которую "планировалось" нападение, прошла без происшествий. Причиной указали, что президент РФ Владимир Путин якобы "продолжил заставлять Запад гадать".
"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", - говорится в материале.
The Sun также пишет, что накануне в украинской столице якобы быстрыми темпами готовились к защите страны - везли вооружение на боевые позиции.
О новых сроках вторжения в материале речь не идет - указано лишь, что оно может начаться "в любой момент".
Следует заметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.
25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.
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Нефть уже под 100 баксов, а газ и вовсе за 1000 перевалил.
На этом фоне начинают вкрадываться сомнения, на чьей стороне Байден...
Когда Петя подписывал "минск" - никто даже не пикнул.
То викистаєм цей Подаруно на повну!
Не сомневайтесь - с дедушки спросят... Как откровенничал Жванецкий, лилипутин - не главный!
Але не в тому справа, ринок зкоригує ціни, але поки є напруга на українському кордоні, премія за ризик $15-$20 за барель до нормальної ринкової ціни, яка була б без цієї напруги, залишиться.
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А это все копеечка...
Зато у нас все такие
Гімн...к хре...ов, сцарь недороблений )))
- вначале кровавая провокация
- затем ультиматум Украине
- затем голосование в Госдуме о разрешении на применение войск за границей
и только потом
і друге ми будемо виконувати Мінські угоди, якщо не вийде їх протиснути через раду, ну там протести
(хоча я сумніваюсь, що будуть серйозні протести..... по перше багато типу патріотичних партій на місцях уже отримали кусок пирога і хочуть спокою, по друге основний кістяк попередніх революцій на роботі в ЄС і також не поїде на протести, і по третє немає олігарха який б виділив гроші студентским активістам)
А якщо дійсно протести відбудуться то почнуть спочатку нести що їх Ху..ло проплатив і навіть скоріше всього будуть арештовувати під цим соусом....
Ну а якщо нічого не пройде зроблять референдум і всі знають яке у нас чесне голосування...
Ху...ло вирішив всі задачі тепер тільки питання часу, плюс як у нас все затихне і ПН2 запустять...
Sun це ще одно "жовтопресове" видання Руперта Мердока.
Кацапи занадто сцикливі щоб напасти відкрито - це не таємниця