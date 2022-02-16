"В любой момент": британский таблоид The ​​Sun "изменил" время вторжения РФ в Украину

Британский таблоид The ​​Sun, который накануне чуть ли не первым "спрогнозировал" не только дату, но и время возможного вторжения России в Украину, отредактировал статью об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в новой версии отмечено, что ночь, на которую "планировалось" нападение, прошла без происшествий. Причиной указали, что президент РФ Владимир Путин якобы "продолжил заставлять Запад гадать".

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", - говорится в материале.

The Sun также пишет, что накануне в украинской столице якобы быстрыми темпами готовились к защите страны - везли вооружение на боевые позиции.

О новых сроках вторжения в материале речь не идет - указано лишь, что оно может начаться "в любой момент".

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Следует заметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.

25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.

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