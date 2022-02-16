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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 15 февраля в Украине зафиксированы 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 15 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01  зафиксированы 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2872, медработников - 992);

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 65 805 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 3640 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 310;

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 27 684 человека.

Также читайте: Украина - десятая в мире и шестая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 603 930 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 839 314 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 103 565;

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. В общей сложности проведено 31 251 871 прививку", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 11

За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав 12

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Минулого тижня «експерти» визнали, що карантин не знизив рівень смертності - ТЕПЕР вони визнають, що маски були в основному марними

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/wow-last-week-experts-admitted-lockdowns-not-reduce-mortality-rates-now-admit-masking-mostly-worthless/
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16.02.2022 09:16
+3
А ви досі довіряєте ВВС, CNN і Washington Post? Ну то хто вам лікар?
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16.02.2022 11:58
+3
"Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать"

и вообще не было понятно что с ним делать
Да, примерно так же можно махать руками, чтобы крокодилы не разводились. Или прыгать, чтобы зарплата была больше. Ну а вдруг! Хотя нет. Это же НАУКА. В науке "а вдруг" не бывает.
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16.02.2022 17:08
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"31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло"

корону він пабєділ.. а вона ще не закінчилася
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16.02.2022 08:24 Ответить
Минулого тижня «експерти» визнали, що карантин не знизив рівень смертності - ТЕПЕР вони визнають, що маски були в основному марними

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/wow-last-week-experts-admitted-lockdowns-not-reduce-mortality-rates-now-admit-masking-mostly-worthless/
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16.02.2022 09:16 Ответить
Тьотя Свєта, ну кушаєтє ви інтернєтный кал, ваша справа. Укінець кінців, зараз такі часи, шо ніхто нікого не засуджує за прєдпочтєнія. Толєрантность. Но зачєм же свої ізвращєнія сюда тягнути та викладивать на всєобщєє обозрєніе?
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16.02.2022 10:30 Ответить
А ви досі довіряєте ВВС, CNN і Washington Post? Ну то хто вам лікар?
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16.02.2022 11:58 Ответить
Тьотя Свєта, я цілком здатний опроцесити статті в ланцеті та інших специалізованих виданнях, а не таблоїдах. Окрім того, я цілком можу мати й власну точку зору. Якщо в вас нема відповідної освіти та роботи за фахом, то не займайтесь пошуками та разповсюдженням опінії кало-єкспєрдів.
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16.02.2022 12:39 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10466995/New-study-says-lockdowns-reduced-COVID-mortality-2-percent.html https://www.dailymail.co.uk/news/article-10466995/New-study-says-lockdowns-reduced-COVID-mortality-2-percent.html


а так? клоун грьобаний
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16.02.2022 15:06 Ответить
та так ці кловуни уже "з'їджають з теми". Ви ж бачите, що уже просто пишуть, тіпа під "стьоб". Просто ігноруйте цих ботів. вони настільки ниці, що цим заробляють. на більш цікаві і вагомі роботи не мають хисту )
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16.02.2022 15:52 Ответить
Власне, локдауни зараз поступово знімають та все йде до повного зняття всіх обмежень. Так вже роблять скандінави та UK. Україні ж з її 200-300 на добу та ніяким рівнем вакцинації світить лише ізоляція. Але ви й далі займайтесь "кловунами", купуйте фальшиві сертифікати. Мудрий нарід (с)
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16.02.2022 16:32 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/


Это наиболее вакцинированная страна мира. Сам увидишь или мордой макать?
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16.02.2022 17:12 Ответить
> Это наиболее вакцинированная страна мира.

Внезапно, 66%. В Израиле огромные сообщетва ортодоксов, которые игнорируют вакцинацию.
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16.02.2022 19:13 Ответить
А. Вакцинированные дважды уже не вакцинированные?
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16.02.2022 22:16 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/

Очень вакцинированные скандинавы.
Как говорится "Если нет разницы, зачем платить больше?" (И это при том что омикрон вроде как считается менее летальным чем предыдущие, в частности дельта.)

Что еще придумаешь?
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16.02.2022 17:16 Ответить
> омикрон вроде как считается менее летальным

Не "вроде как", а конкретно менее летальный, раз в десять где-то. Поскольку омикрон явно становится эндемичной разновидностью, учитывая также значительный уровень вакцинации и низкую угрозу от ковида, идёт тененция к сниманию мер. Скандинавам сам бог велел, с их-то образом жизни.
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16.02.2022 19:16 Ответить
Ты вопрос проигнорировал. Вакцинация "в среднем" никак не повлияла на смертность от ковида. в перечисленных странах. Зачем тогда нужны были эти телодвижения? Где эффективность в 90%? Или хотя бы в 50%...
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16.02.2022 22:17 Ответить
По ссылке видим препринт, ещё не прошедший пир-ревью, но из хорошего источника.Там написано, что локдауны в Европе и США снизили смертность на 0.2%. Во-первых, это НЕ то же самое, что "карантин не снизил уровень смертности", потому что даже 0,2% в масштабах разгула ковида это огромное число людей. Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать. В-третьих, целью карантинов и локдаунов было не только (и не столько) снизить абсолютные числа смертности и остановить пандемию, сколько максимально сгладить пик потока заболевших и дать госпиталям возможность обработать этот поток. Короче, выдыхайте, бобры.
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16.02.2022 16:29 Ответить
"Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать"

и вообще не было понятно что с ним делать
Да, примерно так же можно махать руками, чтобы крокодилы не разводились. Или прыгать, чтобы зарплата была больше. Ну а вдруг! Хотя нет. Это же НАУКА. В науке "а вдруг" не бывает.
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16.02.2022 17:08 Ответить
Ты смотрел когда-нибудь детективные сериалы или фильмы? Там по ходу действия проверяются разные версии, по мерее поступления новых данных. Если же данных нет или слишком мало, то получается нераскрытое преступление. Так же и с ковидом - когда он появился, то что делать непонятно, кроме внедрения естественных планов по распространению инфекции.
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16.02.2022 19:19 Ответить
Речь не о "когда он появился". Уже два года прошло. А во многих странах продолжают пихать меры, которые абсолютно не работают.
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16.02.2022 22:18 Ответить
"Во-первых, это НЕ то же самое, что "карантин не снизил уровень смертности", потому что даже 0,2% в масштабах разгула ковида это огромное число людей"

Отказ от экспериментальных протоколов "лечения", убивающих пациентов, дал бы намного больше.
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16.02.2022 17:09 Ответить
"сколько максимально сгладить пик потока заболевших и дать госпиталям возможность обработать этот поток."

Так не сглаживает. Но упорно в течение 2 уже лет власти продолжают применять меры, которые не действуют.
И при этом сокращать количество больниц и коек в них (не только в Украине). Увольнять невакцинированный персонал. Это, конечно, очень помогает в период разгула выдуманной пандемии))

Пандемия есть только не коронавирусная. Человечество столкнулось с пандемией фальшивых диагнозов на основании фальшивых тестов. И все больше людей это понимает. Даже из тех, кто бездумно укололся первой-второй дозой и выжил.
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16.02.2022 17:19 Ответить
> Человечество столкнулось с пандемией фальшивых диагнозов на основании фальшивых тестов. И все больше людей это понимает.

Понятно, у юзера проблемы с верхней головой, а об диагнозах и анализах он знает только из мурзилок и интернет-помоек. Вань, иди просвещай плоскоземельщиков, там тебя примут.
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16.02.2022 19:22 Ответить
Самокритично.
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16.02.2022 22:20 Ответить
Чувак, понимаешь, можно обсуждать меры, вакцины, препараты, действия властей и ситуацию, её влияние на всех людей и всё такое. Разные страны принимают разные решения. Некоторые решения выглядят и являются разумными, другие не очень. Можно обсуждать как быть дальше, стоит ли полностью отменить все меры или часть придержать, и так далее. Это всё обсуждения вменяемых людей.

Но если человек начинает нести что-то вроде "фальшивые диагнозы" / "всё больше людей это понимает" / "мировой заговор" / "вируса не существует" / "фальшивые тесты", значит перед нами эталонный ******* из палаты мер и весов с тремя классами церковно-приходской за плечами. Иди читай дальше про заговоры, "пцр - зло", закулисные интриги и "всё больше людей начинает понимать". Прихвати с собой Свєту и ройтесь вместе в этом кале, только людям свои наклонности демонстрировать не надо плз.
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16.02.2022 22:44 Ответить
"значит перед нами"

что ты такое, чтобы твое "значит" хоть что-то значило?)
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17.02.2022 00:33 Ответить
"вируса не существует"

может, приведешь ссылку на научное исследование, в котором вирус сарс-ков-2 изолирован и выделен в чистом виде?)
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17.02.2022 00:34 Ответить
то что пцр-тесты на сарс-ков-2 - фальшивая *****, научно доказано не только здесь и не только этими учеными
https://cormandrostenreview.com/
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17.02.2022 00:37 Ответить
0.2% это меньше в 10 раз статистической погрешности.
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16.02.2022 17:55 Ответить
Lancet подсчитал результаты COVID-19 в 50 наиболее пострадавших странах мира, а затем сравнил их с различными факторами, от закрытия границ до уровня ожирения. Это исследование показало, что «полная блокировка» и «быстрое закрытие границ» могут заметно снизить уровень заболеваемости в стране, но не имеют такого большого влияния на уровень смертности.

https://nationalpost.com/news/world/johns-hopkins-university-study-covid-19-lockdowns
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16.02.2022 17:53 Ответить
Есть убедительные доказательства, что они тормозят распространение инфекции (типа ОРВИ)?
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16.02.2022 22:20 Ответить
Значит больниц нужно больше открывать а не экономику убивать, за счет которой эти больницы существуют.
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16.02.2022 22:33 Ответить
Филлип Магнес, Питер Эрл "Скользкая "наука" локдаунов"

2021-12-27 11:36
https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/

оригінал:
https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605

зверніть увагу, коли це було написане і, важливо, акценти в статті.
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16.02.2022 19:46 Ответить
Шкода що ми позбуваємося антиваксерів не лише через вакцинацію , але й у такий брутальний спосіб . Одне радує : кожен пагібший антиваксер "залякує" від 5 до 10 близьких йому антиваксерів (родичі ,друзі, знайомі, сусіди) і вони біжать вакцинуватися . Отже жодна смерть не є марною , а працює на порятунок життя інших , більш розумних антиваксерів , яких страх жене на пункти щеплення і вони залишаються живі , Слава Богу .
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16.02.2022 09:45 Ответить
310 "бойцов" потєрялі антиваксери за одну лише добу . Це дето ще 2-3 тисячі антиваксерів побігли вакцинуватися . Отак ситуація поступово нормалізується і пандемія буде подолана.
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16.02.2022 09:53 Ответить
> Це дето ще 2-3 тисячі антиваксерів побігли вакцинуватися .

Та ні. Антиваксери то як вата - навіть ящо їм будуть сипати бонби літаки із червоними звьоздамі, а самі вони будуть мити ноги бойовим бурятам, все одно будуть винними хахли, омєріка та гейропа.
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16.02.2022 10:33 Ответить
 
 