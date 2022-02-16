За сутки в Украине зафиксированы 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом. 310 человек умерли, 27 684 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 15 февраля в Украине зафиксированы 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 15 февраля в Украине:

зафиксированы 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2872, медработников - 992);

65 805 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3640 человек;

летальных случаев – 310;

выздоровели - 27 684 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 603 930 человек;

выздоровели - 3 839 314 человек;

летальных случаев – 103 565;

проведено ПЦР-тестирований - 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. В общей сложности проведено 31 251 871 прививку", - рассказали в Минздраве.



