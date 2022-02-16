Верещук назвала условия проведения референдума по минским соглашениям: "Если не останется других вариантов"
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что проведение референдума по минским соглашениям возможно только в случае отсутствия других вариантов и инструментов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", - отметила Верещук.
Министр добавила, что пока ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях такого референдума или его детальном планировании.
Также она не видит прямого давления западных партнеров на Украину по выполнению Минских соглашений.
Об этом она заявила, отвечая на вопрос относительно того, правда ли, что западные партнеры давят на Украину, чтобы она выполнила "Минские договоренности" в той очередности, в которой они были прописаны во время подписания.
"Мне неизвестно ничего о давлении ... я могу сказать лишь словами Владимира Зеленского: мне известно лишь о том, что наши союзники предлагают садиться и разговаривать, в том числе напрямую с ОРДЛО, в том числе в разной модальности. Были разные модальности, которые предлагали нам западные партнеры, но заявить о прямом давлении я не могу", - отметила Верещук.
Министр также прокомментировала слова канцлера Германия Олафа Шольца о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в Трехсторонний контактной группе законопроекты относительно статуса Донбасса, изменения в Конституцию Украины и подготовки выборов.
"Никаких новых законов нет, никаких напрямую согласований не будет", - заявила она.
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Їй світить стаття "Державна зрада"!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"- С чем пришел, хан? - спокойно спросил Димитрий.
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- Слово мое вы слышали, иного не будет.
Высокомерный хан, казалось, смутился - не такого ответа ждал. Но вот желтые глаза его зло блеснули.
- У вас, русских, говорят: худой мир лучше доброй ссоры. Разве ты не желаешь мира с повелителем Золотой Орды?
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- Князь! Ты боишься разорить свое государство большой данью? А подумал ли ты, на какое разорение толкаешь его своим упрямством? Честно скажу тебе: я уж немолод и не хочу войны - мне-то она ничего не принесет, кроме лишней тряски в седле. Но Мамай не я. Он зальет твою землю кровью, покроет пеплом. Рад будешь воротить слово, но когда говорят мечи, слова теряют значение. Разве ты не знаешь Мамая? Он может сделать даже то, чего не сделал Батый, - истребит твой народ поголовно. А согласен ли твой народ оплатить подобной ценой упрямство своего правителя? Ты спросил его, прежде чем произнести последнее слово перед властелином Золотой Орды?
- Ты хочешь знать волю моего народа? Иди за мной, посол.
Димитрий повернулся, широко зашагал к двери, хан удивленно посмотрел ему в спину, заспешил следом.
Князь, не оборачиваясь, пересек небольшую площадь перед теремом, по деревянной ступенчатой лестнице стал подниматься на высокую стену детинца. Посол торопливо догонял его, за ним спешили бояре и мурзы.
Открылись посадские улицы, далеко разбежавшиеся от крепости, сверкнула Ока синей водой, и Москва, притененная сосняками, катила в нее зеленую воду. Загадочно и безмолвно синели древние приокские леса, широко, до самого горизонта расступаясь над левым крутобережьем Оки. И там, на этом поле…
Хан вздрогнул, прикрыл глаза, как бы отгоняя наваждение.
- Не может быть…
- Я спросил мой народ, - негромко сказал Димитрий. - Читай его ответ на том поле.
- Не может быть!
Узкими желтыми глазами - точь-в-точь такими, какие были у его грозного прадеда «Потрясателя вселенной», - хан жадно всматривался в строгие прямоугольники конных и пеших ратей, слитых в один бесконечный гребень, похожий на огромный вал в океане, поднятый внезапным штормом в солнечный день, вал нежданный и оттого особенно страшный. Хану вдруг показалось - сама земля, где полтораста лет назад на снегу, истоптанном копытами, черном от пепла сгоревшего города, красном от застылой крови, бесприютно валялись трупы мужчин, стариков и грудных младенцев, где кричащие женщины и дети волоклись на арканах, где потом еще много раз в долгие зимние ночи после набегов лишь бездомные собаки плакали на пепелищах, - сама земля, накопившая невыносимую боль и обиду, вздыбилась и родила этот вал из людей и железа. Хану стало страшно. Хан уже видел, как двинулся этот вал на кочевые степи, втягивая, усмиряя, поглощая в своем движении человеческие водовороты бесчисленных орд, которые веками питали силу восточных завоевателей."
"ім.Т Г Шевченка" - це художні оповідання на історичні мотиви. Це ви Капранових істориками назвали?
какой вопрос планирует вынести на референдум по минским соглашениям "недопанамера"?
Сначала в СИЗО, потом следствие, потом суд, потом - за госизмену - в Качановскую.
"Качановская исправительная колония (№54) находится по адресу: Харьков, переулок Вишневый, 16. Телефон (0572) 52-41-2"
Там даже отзывы приведены, как любезно сообщает нам Гугл.
Сначал покажи нам их живым, а лишь потом проводи рефендум по поводу бумажки, подписанной трупами.
Ежели про Пушилина рот раскроешь, то скажи сначала, а КТО ПУШИЛИНА ИЗБРАЛ?
Он назначенец?
Назначенец.
У него вообще нет народного мандата, самозванец он.
А с такими заявлениями у тебя народного мандата скоро не будет.
"Член https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1 Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 [uk] , глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны" (Википедия)
"Комитет Верховной рады Украины - орган https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной рады Украины , который образуется из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народных депутатов Украины для осуществления по отдельным направлениям законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям Верховной рады Украины, выполнения контрольных функций." (Википедия)
Объясните мне пожалуйста, как такое может быть, что не депутат парламента является ГЛАВОЙ подкомитета парламента, да еще по вопросам государственной безопасности и обороны?
Такого просто не может быть.
Эта власть находится вне правового поля, она незаконна.
"Полномочия народных депутатов Украины прекращаются одновременно с прекращением полномочий Верховной Рады Украины.
Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:
1) сложения полномочий по его личному заявлению;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него;
3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
4) прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;
6) невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;
7) его смерти.
Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно также в случае досрочного прекращения в соответствии с Конституцией Украины полномочий Верховной Рады Украины - в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.
Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 части второй настоящей статьи, принимается Верховной Радой Украины, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части второй настоящей статьи, - судом.
В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении народного депутата Украины, признания народного депутата Украины недееспособным или безвестно отсутствующим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда, а в случае смерти народного депутата Украины - со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-%2081.htm "
Нєфіг ставити коня поперед возу…
Выбор такой: или послать ОРДЛО нах и обнести колючей проволокой и минными полями, или под крики "не уступим ни пяди украинской замли!" бесконечно мутить про выбоы, амнистии и прочую хрень.
Или вы хотите таки всьавить ОРДЛО в Украину на условиях Путина?
Все це влаштовано для того, щоб дати можливість пліснявим вазелінським колаборатнам, під виглядом турботи про нарід і досягнення миру любойценой, виконати всі до єдиної хотілки уйла, зробивши країну маріонеткою, на чолі зі слухняним клоуном.
пусчай полетает...
на ростов