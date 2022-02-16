Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны: Путин будет продолжать давление на Украину
Петр Порошенко во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала" "Как сохранить Украину" озвучил план действий по укреплению обороноспособности государства.
Лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что соответствующие законопроекты уже давно зарегистрированы в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Первое – дать достойное финансовое обеспечение украинским воинам. Не может воин получать меньше охранника супермаркета. Причем и воинам в пунктах постоянной дислокации, и воинам, которые на фронте. Человек, который в окопе защищает нашу с вами свободу, землю и государство, он заслужил право получить 50 тыс. грн", – считает Порошенко.
"Второе – срочно наполнить пустые стратегические резервы. Судьба дает нам немного времени. Мы должны знать, что у нас все готово. Начиная от горючего. У нас нет в резерве бронежилетов и кевларовых шлемов. Вообще. Три года никто не хочет подписывать закупку бронежилетов. И сейчас они собираются покупать их за границей, хотя в наше время это было налажено в Украине", - отмечает Порошенко.
"Третье – профинансировать и развернуть подразделения территориальной обороны, вооружить их. Сейчас я могу уже сказать, что оружие для киевской бригады территориальной обороны расположено в Десне. А кто как будет добираться, везти? Что вы делаете? И в этих условиях мы этого не можем принять", – считает пятый президент.
"Четвертое - обеспечить финансирование Государственного оборонного заказа, в первую очередь ракетных технологий. Мы разработали "Нептуны", где они? Они очень качественно себя показали. В первую очередь "Вильха". Перемодернизируйте и обеспечьте системы залпового огня большой дистанции. Государственный оборонный заказ - это прежде всего. Для этого мы сегодня вышли и требовали – проголосуйте 50 млрд, все рассчитано, мы знаем откуда снять, знаем что дать. Следующая позиция – дайте возможность территориальной обороне применять оружие во время агрессии, снимите законодательные ограничения", – отмечает Порошенко.
"Следующая позиция: рассредоточьте авиацию, реактивную крупнокалиберную артиллерию, обеспечьте прикрытие объектов инфраструктуры противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы не позволить себя взять в кольцо, защитите линию Мариуполь-Крым для того, чтобы не допустить прорыва из суши. Выставьте бригаду в Житомирской области, в Полесье, выставьте развернутую бригаду в Черниговской области для северо-северо-восточного направления", – перечисляет Порошенко.
"Вы меня ночью разбудите, и я вам буду говорить, как защитить страну. А самое главное – не все зависит от Зеленского, не все зависит от этой некомпетентной, к сожалению, хаотичной власти, работающей исключительно на пиар. Многое зависит и от нас с вами. Каждый должен знать свое место. Не в случае войны, а сейчас", – убежден Порошенко.
"В 2014 году вы не спрашивали, как перечислять свои копейки, будучи волонтером, украинскому войску. Как завозить бронежилеты, каким образом вести генераторы, каким образом завозить кровоостанавливающие средства, каким образом одеть или доставить машины, потому что украинское войско ездило на школьных автобусах. Мы это с вами помним, и в спортивных трениках они шли воевать. Мы имеем сейчас другую армию, но каждый из вас может внести свой вклад", – отмечает Петр Порошенко.
Он отметил, что Путин будет продолжать давление на Украину.
"Я как пятый президент Украины, как Верховный Главнокомандующий в 2014-2019 годах хочу подчеркнуть - я никому и никогда не позволял давить на Украину в вопросах безопасности и в других вопросах, имплементации минских договоренностей или федерализации страны, или ограничения нашей перспективы в НАТО. И точно не позволю этого в будущем. Поэтому уважайте свое государство, не дайте власти нарушить Конституцию. Это очень важно - и все у нас будет хорошо. Мы имеем настоящую мотивацию, мы знаем, за что мы боремся, мы знаем, как защищать нашу свободу, нашу волю, нашу демократию и нашу интеграцию в ЕС. И все у нас будет хорошо, потому что мы сильнее", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати, при зебиле НИ ОДНОЙ реформы не проведено-отмена моратория на продажу земли--НЕ реформа!
А - армія, асоціація з ЄС, антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ та інші антикорупційні заходи в головних корупційних сферах: Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, конкурси на посади, Прозорро,е-деклараціі, НАБУ, САП, ДБР, Антікорупційний суд, Верховний суд, люстрація,знищени площадки Саші Стоматолога, які існували до 2014 року.
Б - безвіз, банківська система очищена від банків-пилососів, бюджети обласних центрів виросли удвічі, бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність.
В - визначений вектор зовнішньої політики України, як вступ до НАТО та ЄС, введені Європою та США санкції проти путінської Росії, вихід з нафто- і газозалежності від Російської Федерації. Вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК.
Г - геополітичні перемоги, Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта, госпідриемства с прибутком.
Д - декомунізація, деолігархізація, дерусифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, «джавеліни», дороги.
І це лише п'ять перших літер абетки. А повний список складає чотири аркуші!
а дороги втридорога кто строит ? москали как увидят их ( как узнают цену за километр ) так и попадают замертво
а миллиард деревьев ? думаете пиар ? а нет . это что бы было где партизанам прятаться
ну и смартфоны бабусям . это не просто так . это же считай готовые корректировщики и арт наводчики
а вы говорите ничего не делает
Есть принципиальные противники Порошенко. У них была возможность проявить свою позицию в 1-м туре. Во 2-м туре выбора не было: или Порошенко или клоун Коломойского. Тут даже для принципиальных, но ДУМАЮЩИХ, противников Порошенко выбор был очевиден - из двух зол выбирают меньшее. Проблема не в "фанатах Зеленского". Проблема в том, что люди не ДУМАЮТ и не анализируют перед тем как голосовать. Не думающие и не анализирующие люди - это "зебилы"? Ну тогда 95% населения Земли - "зебилы".
Зе-могила.
Нравится, не нравится нынешний президент... но это нормально и правильно!
А этот бывший все одеяло на себя тянет, даже в такой трудный час. Очень "умная" позиция.
И Украине это противостояние явно не на пользу.
Мне не нравится ни тот, ни тот. Но будут выборы, там и будут люди определяться, а не сейчас.
А для Украины сейчас важно сконцентрироваться вокруг того, у кого вся власть и все нужные инструменты чтобы выжить.
До следующих выборов ---дожить нужно, а с нынешними это под большим вопросом, да и к проведению выборов(их честности) вопросов еще больше!
Раскачивайте Украину дальше. Все равно у вас нет ни силы, ни влияния на процессы.
Даже кругов на воде не оставляете. Одними комментариями на ЦН мир не исправить.
"Планеруле партидуле - планеруле народодуле!"©️
P.s. Порох же сейчас в статусе "надоедливая вонючка", что бы что-то планировать.