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Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны: Путин будет продолжать давление на Украину

Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны: Путин будет продолжать давление на Украину

Петр Порошенко во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала" "Как сохранить Украину" озвучил план действий по укреплению обороноспособности государства.

Лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что соответствующие законопроекты уже давно зарегистрированы в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Первое – дать достойное финансовое обеспечение украинским воинам. Не может воин получать меньше охранника супермаркета. Причем и воинам в пунктах постоянной дислокации, и воинам, которые на фронте. Человек, который в окопе защищает нашу с вами свободу, землю и государство, он заслужил право получить 50 тыс. грн", – считает Порошенко.

"Второе – срочно наполнить пустые стратегические резервы. Судьба дает нам немного времени. Мы должны знать, что у нас все готово. Начиная от горючего. У нас нет в резерве бронежилетов и кевларовых шлемов. Вообще. Три года никто не хочет подписывать закупку бронежилетов. И сейчас они собираются покупать их за границей, хотя в наше время это было налажено в Украине", - отмечает Порошенко.

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"Третье – профинансировать и развернуть подразделения территориальной обороны, вооружить их. Сейчас я могу уже сказать, что оружие для киевской бригады территориальной обороны расположено в Десне. А кто как будет добираться, везти? Что вы делаете? И в этих условиях мы этого не можем принять", – считает пятый президент.

"Четвертое - обеспечить финансирование Государственного оборонного заказа, в первую очередь ракетных технологий. Мы разработали "Нептуны", где они? Они очень качественно себя показали. В первую очередь "Вильха". Перемодернизируйте и обеспечьте системы залпового огня большой дистанции. Государственный оборонный заказ - это прежде всего. Для этого мы сегодня вышли и требовали – проголосуйте 50 млрд, все рассчитано, мы знаем откуда снять, знаем что дать. Следующая позиция – дайте возможность территориальной обороне применять оружие во время агрессии, снимите законодательные ограничения", – отмечает Порошенко.

"Следующая позиция: рассредоточьте авиацию, реактивную крупнокалиберную артиллерию, обеспечьте прикрытие объектов инфраструктуры противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы не позволить себя взять в кольцо, защитите линию Мариуполь-Крым для того, чтобы не допустить прорыва из суши. Выставьте бригаду в Житомирской области, в Полесье, выставьте развернутую бригаду в Черниговской области для северо-северо-восточного направления", – перечисляет Порошенко.

"Вы меня ночью разбудите, и я вам буду говорить, как защитить страну. А самое главное – не все зависит от Зеленского, не все зависит от этой некомпетентной, к сожалению, хаотичной власти, работающей исключительно на пиар. Многое зависит и от нас с вами. Каждый должен знать свое место. Не в случае войны, а сейчас", – убежден Порошенко.

"В 2014 году вы не спрашивали, как перечислять свои копейки, будучи волонтером, украинскому войску. Как завозить бронежилеты, каким образом вести генераторы, каким образом завозить кровоостанавливающие средства, каким образом одеть или доставить машины, потому что украинское войско ездило на школьных автобусах. Мы это с вами помним, и в спортивных трениках они шли воевать. Мы имеем сейчас другую армию, но каждый из вас может внести свой вклад", – отмечает Петр Порошенко.

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Он отметил, что Путин будет продолжать давление на Украину.

"Я как пятый президент Украины, как Верховный Главнокомандующий в 2014-2019 годах хочу подчеркнуть - я никому и никогда не позволял давить на Украину в вопросах безопасности и в других вопросах, имплементации минских договоренностей или федерализации страны, или ограничения нашей перспективы в НАТО. И точно не позволю этого в будущем. Поэтому уважайте свое государство, не дайте власти нарушить Конституцию. Это очень важно - и все у нас будет хорошо. Мы имеем настоящую мотивацию, мы знаем, за что мы боремся, мы знаем, как защищать нашу свободу, нашу волю, нашу демократию и нашу интеграцию в ЕС. И все у нас будет хорошо, потому что мы сильнее", – резюмирует Порошенко.

Автор: 

оборона (5201) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+30
Баран. Зміни швидко не відбуваються (окрім обіцянок янєлоха 4к вчителям, мільярд дерев й т.п.). При Порошенко було зроблено багато незважаючи на відвертий саботаж зрадників. Що зробив янєлох? За 2 роки як зміцнив ЗСУ? Нічого він не зробив окрім кривляння на камеру (улюблена справа янєлоха).
Ти або кацап, або дурко.
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16.02.2022 09:32
+28
не палай патєрпіллєр сцікливий.
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16.02.2022 09:23
+25
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16.02.2022 09:19
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Страница 2 из 2
Земельная реформа,реформа ГШ,реформа Укроборонпрома,начата судебная реформа(хоть и со скрипом),дорог,больниц,школ построено и отремонтировано больше,чем за 30 лет до этого,военной и финансовой помощи получено в разы больше,чем за 5 лет правления перекрашенного рыга.Чем может похвастаться Питроликсеич?Нулем.Или укажи хоть одну реформу,начатую Питруней,кроме децентрализации,которую из него выдавили ЕС и США.ХОТЬ ОДНУ
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16.02.2022 11:42 Ответить
Ты, притрушенный зеленый бот , не знаешь какие реформы были при Порошенко? читай убогое !
Кстати, при зебиле НИ ОДНОЙ реформы не проведено-отмена моратория на продажу земли--НЕ реформа!

А - армія, асоціація з ЄС, антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ та інші антикорупційні заходи в головних корупційних сферах: Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, конкурси на посади, Прозорро,е-деклараціі, НАБУ, САП, ДБР, Антікорупційний суд, Верховний суд, люстрація,знищени площадки Саші Стоматолога, які існували до 2014 року.

Б - безвіз, банківська система очищена від банків-пилососів, бюджети обласних центрів виросли удвічі, бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність.

В - визначений вектор зовнішньої політики України, як вступ до НАТО та ЄС, введені Європою та США санкції проти путінської Росії, вихід з нафто- і газозалежності від Російської Федерації. Вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК.

Г - геополітичні перемоги, Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта, госпідриемства с прибутком.

Д - декомунізація, деолігархізація, дерусифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, «джавеліни», дороги.

І це лише п'ять перших літер абетки. А повний список складає чотири аркуші!
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16.02.2022 17:49 Ответить
Кого вообще интересует мнение человека, который на время войны продолжал зарабатывать с Россией
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16.02.2022 09:56 Ответить
Вот поэтому твое и зекрысино мнение интересует,только оставшуюся кучку зедегенератов)
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16.02.2022 10:03 Ответить
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16.02.2022 17:32 Ответить
Спасибо, уже наукреплял
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16.02.2022 09:57 Ответить
Новина про Порошенка - ознака швидкої появи подоляцьких, агресивних недоумків в коментарях.
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16.02.2022 10:01 Ответить
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16.02.2022 10:20 Ответить
І знову жодного,я підкреслюю жодного слова від"лідера опозиціі"про зашкалюючі тарифи на комунальні послуги,ліки і ціни на продукти!!!
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16.02.2022 10:17 Ответить
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16.02.2022 10:21 Ответить
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16.02.2022 10:22 Ответить
А что с САП?🤣
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16.02.2022 10:17 Ответить
Кому война. а кому то мать родная.
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16.02.2022 10:26 Ответить
из слов Пороха складывается впечатление что Зеля ничего не делает для обороноспособности страны
а дороги втридорога кто строит ? москали как увидят их ( как узнают цену за километр ) так и попадают замертво
а миллиард деревьев ? думаете пиар ? а нет . это что бы было где партизанам прятаться
ну и смартфоны бабусям . это не просто так . это же считай готовые корректировщики и арт наводчики
а вы говорите ничего не делает
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16.02.2022 10:30 Ответить
Про дороги не все так просто. Дорожній фонд та його підгрунтя закладалося ще в далекому 14-му, а зелене непорозуміння просто присмокталося до нього й доїть. Гарні дороги почали робити ще десь у 18-му (з тих, де я їжджу).
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16.02.2022 11:29 Ответить
То що закладалися зараз в тюрмі в польщі
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16.02.2022 12:50 Ответить
Никто не в курсе: есть ли в мире медаль "чемпион мира по планам"?
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16.02.2022 10:45 Ответить
може, і є, треба попитати в Зе, той вже стільки планів засмалив і завідосив...
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16.02.2022 10:47 Ответить
Сначала хотел спросить : Причем тут Зе, если новость о Порошенко, но возник другой, более актуальный вопрос: Ты на полном серьёзе воспринимаешь наркоманский бред клоуна?
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16.02.2022 10:50 Ответить
Так ты сам такой же,как зекрыса -раз в войну это выбрал...так что твой бред тоже серьезно не воспринимают
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16.02.2022 10:56 Ответить
Ты сначала читать научись и вакуум в своей голове заполни, а потом уже фантазируй кто и что "выбрал".
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16.02.2022 11:13 Ответить
Та да,пора пересчет голосов делать ,а то ,судя по тому что никто за зекрысу не голосовал,были не выборы, а массовая фальсификация
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16.02.2022 11:18 Ответить
Те, кто голосовал за Зеленского, Цензор не читают и уж тем более не участвуют в форумах. Поэтому все ваши обращения к абстрактным "зебилам" глупы и смешны.
Есть принципиальные противники Порошенко. У них была возможность проявить свою позицию в 1-м туре. Во 2-м туре выбора не было: или Порошенко или клоун Коломойского. Тут даже для принципиальных, но ДУМАЮЩИХ, противников Порошенко выбор был очевиден - из двух зол выбирают меньшее. Проблема не в "фанатах Зеленского". Проблема в том, что люди не ДУМАЮТ и не анализируют перед тем как голосовать. Не думающие и не анализирующие люди - это "зебилы"? Ну тогда 95% населения Земли - "зебилы".
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16.02.2022 11:34 Ответить
Доходит эта муйня только до тебя и кучки оставшихся зедегенератов)поэтому теперь мы сделаем тебя вместе и лишим вас,тварей малороских,права голоса
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16.02.2022 10:55 Ответить
Нет,лять,будем смотреть,как малороская марзота Украину гробит -будешь не до гражданином -это не смертельно)
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16.02.2022 12:06 Ответить
Як воно живеться - без мізків?
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16.02.2022 11:46 Ответить
Порох-сила,
Зе-могила.
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16.02.2022 11:45 Ответить
Страна должна консолидироваться вокруг законного президента.
Нравится, не нравится нынешний президент... но это нормально и правильно!
А этот бывший все одеяло на себя тянет, даже в такой трудный час. Очень "умная" позиция.
И Украине это противостояние явно не на пользу.
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16.02.2022 12:46 Ответить
вопрос не в "нравится-не нравится", а в том, что вокруг беспринципного зебила,предателя и вора,неумного , жадного и брехливого, к тому же шестерке бенямойского, объединяться ПРЕСТУПНО!
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16.02.2022 17:57 Ответить
Это спорный вопрос. Когда вопрос жизни и смерти, хватаешь любое плавучее средство, что под рукой, и не начинаешь рассуждать православное это бревно, или его вырастил неверный.
Мне не нравится ни тот, ни тот. Но будут выборы, там и будут люди определяться, а не сейчас.
А для Украины сейчас важно сконцентрироваться вокруг того, у кого вся власть и все нужные инструменты чтобы выжить.
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16.02.2022 18:26 Ответить
Вряд ли ты будешь хвататься за плавучего крокодила, в надежде не утонуть!
До следующих выборов ---дожить нужно, а с нынешними это под большим вопросом, да и к проведению выборов(их честности) вопросов еще больше!
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16.02.2022 19:05 Ответить
Как с глухим.
Раскачивайте Украину дальше. Все равно у вас нет ни силы, ни влияния на процессы.
Даже кругов на воде не оставляете. Одними комментариями на ЦН мир не исправить.
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16.02.2022 19:12 Ответить
Мечтай дальше)))
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16.02.2022 19:21 Ответить
Пороходебіли з порохоботами в екстазі від вологих думок мальдівського
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16.02.2022 12:48 Ответить
Как-то шёл по Кишенёву в те благословенные времена, когда там ещё использовали кириллицу, и прочитал подходящий лозунг:
"Планеруле партидуле - планеруле народодуле!"©️
P.s. Порох же сейчас в статусе "надоедливая вонючка", что бы что-то планировать.
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16.02.2022 18:59 Ответить
Оце дійсно слова справжнього президента нашої країни. Ганьба потерпілому актору!!!! Загрався зі своїми слугами. Україна переможе!!! Україні слава!!
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26.02.2022 01:16 Ответить
Ми не гуртуємося біля шостого, ми гуртуємось разом. Подивіться як Зе….. патріотичний ролик про нашу армію всунули під пісню Верховного
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26.02.2022 01:22 Ответить
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