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Новости Война
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Украина не готовит провокаций, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ, - Резников

Украина не готовит провокаций, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ, - Резников

Вооруженные силы Украины готовы полностью выполнять свои задачи. Провокаций со стороны украинских военных не будет.

Об этом он заявил во время специального телемарафона ко Дню единства, передает Цензор.НЕТ.

Резников напомнил, что Украина уже получила от партнеров "более 2 тыс. тонн современного оружия и боеприпасов". Джавелины, NLAW-ы, Стингеры.

"Украинская армия полностью готова выполнять свои задачи. Уверен, что разведка врага об этом хорошо знает. Также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны. Мы одновременно создаем 176 воинских частей", - подчеркнул он.

"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и наши территории политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу территорию, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни в Крыму и на других направлениях. Никаких провокаций с стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников провел разговор с министром обороны Великобритании Уоллесом: Синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля

Автор: 

россия (95413) Резников Алексей (1170) День единства (8)


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Топ комментарии
+1
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16.02.2022 09:35
+1
ага размечтался, это твой долг защищать родную землю
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16.02.2022 09:40
+1
Он свою жену молодуху на Учет военный поставил?
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16.02.2022 09:50
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Гарант первым пойдет отвечать ?)
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16.02.2022 09:35 Ответить
ага размечтался, это твой долг защищать родную землю
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16.02.2022 09:40 Ответить
Ленка, ты? Скумбрия по 8 есть? По-поводу защищать, ты своему на кухне расскажи! Нам не надо, мы в обойме, в отличие, от гидранта.
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16.02.2022 10:01 Ответить
Правильнее было бы сказать так:

Ми прагнемо вирішити всі проблеми, повернути наших людей та наші території політико-дипломатичним шляхом.
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16.02.2022 09:41 Ответить
Все верно, биомусор - в расход
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16.02.2022 09:54 Ответить
Смотришь на этого Нарциса пидстаркуватого...и сразу как то грустно с его ответом.
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16.02.2022 09:50 Ответить
Аристарх Киевский, iнодi краще жувати нiж розмовляти!
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16.02.2022 12:20 Ответить
Он свою жену молодуху на Учет военный поставил?
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16.02.2022 09:50 Ответить
********, не будет войны в ее обывательском понимании. **** им наши Джавелины, они гибридно действуют, на 8 году уже пора понять.не за окопы и траншеи идет война, а за умы. Хакеры и СМИ основное оружие россии.Сметут зеленое чмо(и правильно) развернется махновщина, и озабоченные введут контингент, под диктовку мокшей, а там и угорщина с Польшей половит рыбку в мутной воде. Наделали дел ***** 73 процентные. Как выруливать, *** знает.Пороха надо было выбирать.
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16.02.2022 09:55 Ответить
И за окопы в том числе!!!
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16.02.2022 10:07 Ответить
окопы защитят бабуси та дедуси, с деревянными автоматами, зескот!
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16.02.2022 10:11 Ответить
Ты, обдолбыш примитивный, свою гононрейную, на кухне у себя скотинь! ******** именно ты!, причем енаглухо, ибо манера общения, у тебя, как у ***************!
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16.02.2022 10:30 Ответить
основное оружие россии такой уйопок как Вячеслав Казачук!
в спам москальное насекомое!
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16.02.2022 12:23 Ответить
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16.02.2022 12:24 Ответить
 
 