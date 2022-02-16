Украина не готовит провокаций, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ, - Резников

Вооруженные силы Украины готовы полностью выполнять свои задачи. Провокаций со стороны украинских военных не будет.

Об этом он заявил во время специального телемарафона ко Дню единства, передает Цензор.НЕТ.

Резников напомнил, что Украина уже получила от партнеров "более 2 тыс. тонн современного оружия и боеприпасов". Джавелины, NLAW-ы, Стингеры.

"Украинская армия полностью готова выполнять свои задачи. Уверен, что разведка врага об этом хорошо знает. Также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны. Мы одновременно создаем 176 воинских частей", - подчеркнул он.

"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и наши территории политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу территорию, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни в Крыму и на других направлениях. Никаких провокаций с стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ", - подытожил он.

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