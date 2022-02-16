В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против России уже на нынешнем этапе

Группа сенаторов-республиканцев внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе, а также дополнительную поддержку Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета по международным отношениям Сената США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину, и которые могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом", – заявил автор законопроекта, старший член комитета по вопросам международных отношений Джим Риш.

Он пояснил, что новая законодательная инициатива предусматривает немедленные действия с целью остановки проекта Nord Stream 2, масштабных экономических потерь для России, а также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.

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Законопроект предусматривает $500 миллионов для иностранного военного финансирования (FMF) для Украины, включая $250 миллионов на чрезвычайную помощь, со $100 миллионами на неотложное летальное оружие.

Создает новый украинский Фонд сопротивления, чтобы помочь Украине противостоять попыткам оккупировать или подчинить любую новую территорию Россией, одновременно отправляя Путину четкое сообщение, что его военные заплатят цену за продвижение на суверенную украинскую территорию.

Документ также предусматривает создание нового органа ленд-лиза для Украины и ускоряет рассмотрение в Конгрессе вопросов продажи оружия и помощи Украине в секторе безопасности.

Новый законопроект имеет символическую аббревиатуру NYET (от российского "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory. В переводе название документа означает "никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали как соавторы более трех десятков сенаторов-республиканцев.

Следует заметить, что этот проект внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами (они в Сенате в меньшинстве) по поводу подготовки подобного двухпартийного документа с новыми санкциями против России зашли в тупик.