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Новости Санкции против России
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В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против России уже на нынешнем этапе

В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против России уже на нынешнем этапе

Группа сенаторов-республиканцев внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе, а также дополнительную поддержку Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета по международным отношениям Сената США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину, и которые могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом", – заявил автор законопроекта, старший член комитета по вопросам международных отношений Джим Риш.

Он пояснил, что новая законодательная инициатива предусматривает немедленные действия с целью остановки проекта Nord Stream 2, масштабных экономических потерь для России, а также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.

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Законопроект предусматривает $500 миллионов для иностранного военного финансирования (FMF) для Украины, включая $250 миллионов на чрезвычайную помощь, со $100 миллионами на неотложное летальное оружие.

Создает новый украинский Фонд сопротивления, чтобы помочь Украине противостоять попыткам оккупировать или подчинить любую новую территорию Россией, одновременно отправляя Путину четкое сообщение, что его военные заплатят цену за продвижение на суверенную украинскую территорию.

Документ также предусматривает создание нового органа ленд-лиза для Украины и ускоряет рассмотрение в Конгрессе вопросов продажи оружия и помощи Украине в секторе безопасности.

Новый законопроект имеет символическую аббревиатуру NYET (от российского "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory. В переводе название документа означает "никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали как соавторы более трех десятков сенаторов-республиканцев.

Следует заметить, что этот проект внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами (они в Сенате в меньшинстве) по поводу подготовки подобного двухпартийного документа с новыми санкциями против России зашли в тупик.

Автор: 

россия (95413) санкции (11266) Северный поток (1449) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+10
God bless America
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16.02.2022 09:41
+8
Хунта схвалює
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16.02.2022 09:51
+5
В трудную минуту для Украины вы поставили плечо помощи, поддержали независимость Украины, уберегли мир от войны. Украина этого никогда не забудет. Спасибо Америка!
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16.02.2022 10:02
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God bless America
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16.02.2022 09:41 Ответить
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16.02.2022 12:15 Ответить
Хунта схвалює
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16.02.2022 09:51 Ответить
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16.02.2022 12:17 Ответить
А я ж говорил, что Байден и Ко обидчивые. Ця многоходовачка путлера встанет им в копеечку...
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16.02.2022 09:51 Ответить
Це не Байден робить, а опозиція в Сенаті
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16.02.2022 10:19 Ответить
Оце діло
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16.02.2022 09:54 Ответить
Це дуже добре! Байден, як Кутузов, дрімав собі в кріслі, але вчасно прокинувся. Ще б замість Зеленського був Порошенко...
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16.02.2022 10:00 Ответить
"насрать нам на ваши санкции..."
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16.02.2022 10:02 Ответить
та, походу уже и нечем
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16.02.2022 10:23 Ответить
В трудную минуту для Украины вы поставили плечо помощи, поддержали независимость Украины, уберегли мир от войны. Украина этого никогда не забудет. Спасибо Америка!
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16.02.2022 10:02 Ответить
Будь ласка. Свою колонію ми ніякій рашці не віддамо. Хіба що поділити можем...
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16.02.2022 15:10 Ответить
Ну вот в целом и новый План Маршалла, точнее нечто на базе чего он будет строиться. Не факт что примут, но в этом направлении подвижки будут, но точно не при нынешнем клоуне. Это уже будет работа для следующего президента... я надеюсь.
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16.02.2022 18:08 Ответить
 
 