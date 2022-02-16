По состоянию на утро на границе с РФ ничего неожиданного не наблюдается, - Резников
На сегодняшнее утро ситуация на границах Украины остается стабильной, ничего неожиданного не происходит.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единства, передает Цензор.НЕТ.
"Наша разведка все видит, мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного", - сообщил Резников.
Он также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины 8 лет назад. По словам Резникова, угрозы со стороны РФ есть постоянно, однако сейчас ничего особенного не наблюдается.
По словам украинского министра, основа обороны страны – это Вооруженные силы Украины. В прошлом году их численность составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло еще на 11 тысяч человек.
Резников напомнил, что высшее военное руководство ВСУ – это не только опытные военные, но и герои, на практике знающие, что такое война.
"Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить. Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых побратимов. Поэтому это не только квалифицированные, но и очень ответственные командиры", - отметил Резников.
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У той же час в Україні існують невелички вакуумни печи для виплавки металевого титану на Мотор-Січ, та Харьковскому турбоатомному, на свої потреби. Тобто і технологіх виплавки Україна має.
Без титану у РФ не буде ракет малої дальності, як Іскандери. та і Іскандер звичайним *********** це максимум 300 км. Але в РФ всього десь 600 таких ракет і для більшості з них ядерні боеголовки, тому я спочатку і написав про титан!!! Бо ключ у титані, якого у РФ немає.
Можуть РСЗО, як у 2014-му, але цеж до 40 км і це ПРЯМА агресія, а відповідно увесь пакет санкцій, до тогож не забуваємо те, про що я тут неодноразово писав - у цьому випадку Україна буде мати ВСІ юридичні права на використання на территорії РФ своїх діверсійних групп, бо як що дивитися тверезо, то ракета такий же засіб доставки вибухівки до целі, як і диверсанти (не путати з терористами, це не одне і теж). До речі, наши ДРГ зможуть покласти вибухівку з рюкзаків точнесенько у центр того, що треба зруйнувати, а кацапським ракетам ще влучити треба.
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
резников вообще военный!?