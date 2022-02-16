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Новости Война
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По состоянию на утро на границе с РФ ничего неожиданного не наблюдается, - Резников

По состоянию на утро на границе с РФ ничего неожиданного не наблюдается, - Резников

На сегодняшнее утро ситуация на границах Украины остается стабильной, ничего неожиданного не происходит.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единства, передает Цензор.НЕТ.

"Наша разведка все видит, мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного", - сообщил Резников.

Он также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины 8 лет назад. По словам Резникова, угрозы со стороны РФ есть постоянно, однако сейчас ничего особенного не наблюдается.

По словам украинского министра, основа обороны страны – это Вооруженные силы Украины. В прошлом году их численность составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло еще на 11 тысяч человек.

Резников напомнил, что высшее военное руководство ВСУ – это не только опытные военные, но и герои, на практике знающие, что такое война.

"Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить. Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых побратимов. Поэтому это не только квалифицированные, но и очень ответственные командиры", - отметил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не готовит провокаций, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ, - Резников

Автор: 

армия РФ (19115) вторжение (508) россия (95413) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+2
Цікаво, а якщо орда буде як у 2014 зі своєї території вести артобстріли по нам то буде відповідь?
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16.02.2022 09:43
+2
Доброго ранку, Україно!
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
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16.02.2022 10:01
+2
Байден: "Россия ненадежный партнёр. Я уже несколько раз доводил до Путина точную дату вторжения. А он все никак не нападе".
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16.02.2022 10:38
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Цікаво, а якщо орда буде як у 2014 зі своєї території вести артобстріли по нам то буде відповідь?
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16.02.2022 09:43 Ответить
Треба у Україні робити ПОВНИЙ цікл виробництва титану. Для цього Запоріжський Титаново-магнієвий робить ВСІ цікли, крім останнього, а останній, це виплавка з титанової губки (що взагалі є 98% титаном) у електричної ВАКУУМНОЇ печи металевого титану. Головне витримати температуру плавління та щоб був справжній вакуум, бо навить мали домішки роблять титан неякісним.
У той же час в Україні існують невелички вакуумни печи для виплавки металевого титану на Мотор-Січ, та Харьковскому турбоатомному, на свої потреби. Тобто і технологіх виплавки Україна має.

Без титану у РФ не буде ракет малої дальності, як Іскандери. та і Іскандер звичайним *********** це максимум 300 км. Але в РФ всього десь 600 таких ракет і для більшості з них ядерні боеголовки, тому я спочатку і написав про титан!!! Бо ключ у титані, якого у РФ немає.

Можуть РСЗО, як у 2014-му, але цеж до 40 км і це ПРЯМА агресія, а відповідно увесь пакет санкцій, до тогож не забуваємо те, про що я тут неодноразово писав - у цьому випадку Україна буде мати ВСІ юридичні права на використання на территорії РФ своїх діверсійних групп, бо як що дивитися тверезо, то ракета такий же засіб доставки вибухівки до целі, як і диверсанти (не путати з терористами, це не одне і теж). До речі, наши ДРГ зможуть покласти вибухівку з рюкзаків точнесенько у центр того, що треба зруйнувати, а кацапським ракетам ще влучити треба.
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16.02.2022 12:07 Ответить
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 09:46 Ответить
Так на те воно й неочiкуване, щоб не спостерiгатися.
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16.02.2022 09:48 Ответить
Разогнать паркетников и приспособленцев - заменить вояками с реальным опытом!
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16.02.2022 09:53 Ответить
***** постращало, та на тій сраці і сіло.
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16.02.2022 09:53 Ответить
Доброго ранку, Україно!
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
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16.02.2022 10:01 Ответить
У них 23-го день "Бояры" нажрутся, будут обострять
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16.02.2022 10:03 Ответить
резников не надо хлопать ушами.. то, что враг маскируется, это не значит, что враг отойдет..

резников вообще военный!?
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16.02.2022 10:13 Ответить
С большой тревогой сегодня встал и включил новости. И хорошо, когда всем хорошо.
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16.02.2022 10:22 Ответить
Раз не відбувається нічого "нєожвданного", то хочеться знати, а що "нєожвданноє" може відбуватися на лінії розмежування, де лунають постріли, гинуть військові, руйнуються будинки? Що неочікувано може бути на війні, нехай і низької інтенсивності? Хіба що таке диво, як масовий відхід противника, складення ним зброї і оголошення ним вічного миру. Хіба не так? Або неочікуваних може бути появи інопланетян, чи масовий ріст пальмових дерев. Все інше - обстріли, руйнування, навіть атака противника - це очікувані дії, чи повинні бути чікуваними навійні для військових. То що ж заявив цивільний Рєзніков? Констатував відсутність бананів?
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16.02.2022 10:38 Ответить
Байден: "Россия ненадежный партнёр. Я уже несколько раз доводил до Путина точную дату вторжения. А он все никак не нападе".
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16.02.2022 10:38 Ответить
 
 