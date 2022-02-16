По состоянию на утро на границе с РФ ничего неожиданного не наблюдается, - Резников

На сегодняшнее утро ситуация на границах Украины остается стабильной, ничего неожиданного не происходит.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единства, передает Цензор.НЕТ.

"Наша разведка все видит, мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного", - сообщил Резников.

Он также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины 8 лет назад. По словам Резникова, угрозы со стороны РФ есть постоянно, однако сейчас ничего особенного не наблюдается.

По словам украинского министра, основа обороны страны – это Вооруженные силы Украины. В прошлом году их численность составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло еще на 11 тысяч человек.

Резников напомнил, что высшее военное руководство ВСУ – это не только опытные военные, но и герои, на практике знающие, что такое война.

"Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить. Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых побратимов. Поэтому это не только квалифицированные, но и очень ответственные командиры", - отметил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не готовит провокаций, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ, - Резников