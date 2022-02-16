Белорусский атташе сегодня посетит военные учения украинской армии в Ривном, - Резников

Белорусский атташе в среду посетит военные учения украинской армии в Ривном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Два дня назад я имел очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным… Министр Хренин заверил меня, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу же сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будет принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ривном", - сказал Резников во время телевизионного Марафона единения в среду.

Глава Минобороны также отметил, что в Украине "особенно теплые чувства к белорусскому народу".

"Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", - подчеркнул Резников.

Как сообщалось, 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

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