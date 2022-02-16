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Новости Оборона
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Белорусский атташе сегодня посетит военные учения украинской армии в Ривном, - Резников

Белорусский атташе сегодня посетит военные учения украинской армии в Ривном, - Резников

Белорусский атташе в среду посетит военные учения украинской армии в Ривном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Два дня назад я имел очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным… Министр Хренин заверил меня, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу же сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будет принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ривном", - сказал Резников во время телевизионного Марафона единения в среду.

Глава Минобороны также отметил, что в Украине "особенно теплые чувства к белорусскому народу".

"Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", - подчеркнул Резников.

Как сообщалось, 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на утро на границе с РФ ничего неожиданного не наблюдается, - Резников

Автор: 

Беларусь (7888) визит (3073) оборона (5201) Ровно (529) военные учения (3457) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+41
Я чогось не розумію? Рашистські війська можуть на нас напасти зі сторони Білорусі. Лукашенко нам погрожував. І саме тому ми запрошуємо білоруського аташе на наші військові навчання?
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16.02.2022 09:49
+35
Дайте ему стрельнуть с "Джавелина"...пусть передаст впечатления о результатах попадания своим подчиненным...
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16.02.2022 09:49
+18
Предупреждать о операции по "вагнеровцам" можем, априглашать на учения не можем?....
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16.02.2022 09:50
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Налэйтэ эму водки и пусть идет покорять Запад!!!
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16.02.2022 09:47 Ответить
Показати йому куди Drang nach La Mansch ...
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16.02.2022 14:23 Ответить
Я чогось не розумію? Рашистські війська можуть на нас напасти зі сторони Білорусі. Лукашенко нам погрожував. І саме тому ми запрошуємо білоруського аташе на наші військові навчання?
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16.02.2022 09:49 Ответить
Предупреждать о операции по "вагнеровцам" можем, априглашать на учения не можем?....
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16.02.2022 09:50 Ответить
Это ответный шаг, на то что военный аташе Украины находится в белоруской области росии и следит за учениями.

+ пусть приедит посмотрит на то, как должна выглядить армия и обосрется, потом пусть поедит расскажет своим, что бы те тоже обосрались
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16.02.2022 10:11 Ответить
Дайте ему стрельнуть с "Джавелина"...пусть передаст впечатления о результатах попадания своим подчиненным...
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16.02.2022 09:49 Ответить
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16.02.2022 09:52 Ответить
Тогда, логичнее, его в танк посадить.
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16.02.2022 09:55 Ответить
Это же не бурят. Он вряд ли жаренным выживет. А кто тогда впечатлениями делиться будет?
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16.02.2022 09:57 Ответить
И устроить прямую трансляцию из танка?...
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16.02.2022 09:57 Ответить
лайк, подписка, колокольчик!!! Это действительно нужно сделать!!! Засунуть в подбитый уже танк баранов (животных, да простят меня они) и продемонстрировать наочно результаты учений!
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16.02.2022 09:56 Ответить
Смерти баранов(любого вида) никак не влияют на решения кацапских генералов.
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16.02.2022 10:01 Ответить
Не надо. Лучше посадить в окоп рядом с мишенью для джавелина. Пусть с полными штанами впечатлений поедет и расскажет "красауцам", как их будут встречать в Украине.
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16.02.2022 09:56 Ответить
Лучше пусть в танке посидит, в который попадёт джавелин. Впечатления будут ярче.
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16.02.2022 12:19 Ответить
Нах він там потрібний?
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16.02.2022 09:50 Ответить
Братани .
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16.02.2022 09:50 Ответить
ЛУКА ЗУБЫ СКАЛИТ ВОЛЧАРА ПОЗОРНЫЙ !!!
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16.02.2022 10:19 Ответить
Зеля мечтает стать диктатором как Лукашенко.
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16.02.2022 11:22 Ответить
с хера ли тут пособники оккупантов будут аташировать? гоните нах этого подкацапника
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16.02.2022 09:50 Ответить
Нахуа он тут?
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16.02.2022 09:51 Ответить
Кому б ще показали квартальні навчання української армії, як не призначенцям Луки, який незаконно захопив владу в Білорусі і є спільником злочинця та окупанта Хутіна ....

Там, до речі, і преЗедент буде.
Реальне жму_руку_обнімаю, а не фейкове з плівок кремлядя Деркача.
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16.02.2022 09:51 Ответить
Покажите возможности штатовского и британского оружия воочию. Пусть "порадует" фюреров.
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16.02.2022 09:52 Ответить
Закончились эпитеты, даже матерные!.. Кем надо быть, чтобы пригласить на военные учения врага??Во время войны, б@@дь!!!
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16.02.2022 09:52 Ответить
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16.02.2022 09:55 Ответить
Передайте атташе, что мы заберём все свои территории назад у России, саму Россию развалим, Белоруссия тоже отдаст территории севернее Киева, как союзник *****.
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16.02.2022 09:53 Ответить
Только севернее Киева? Брест тоже земля Украины - еще со времен Данилы Галицкого - князя Руси.
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16.02.2022 10:15 Ответить
Берестьє пропонував Хрущ повернути Україні, Сталін не погодився
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16.02.2022 10:32 Ответить
Так пусть ЗЕленые хенералы Таран с Хомчаком ему баню натопят в "Десне", как они делали всем проверяющим, и пусть себе инспектирует веники.
Может еще секретные документы ему показать?
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16.02.2022 09:54 Ответить
Может ещё и наблюдателей из белорусской области на выборы пускать?
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16.02.2022 09:54 Ответить
Хламидии эта идея понравится...
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16.02.2022 09:56 Ответить
Я предлагаю сразу из генштаба МО ерефии пригласить чтобы им не нужно было мучаться с развед данными
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16.02.2022 09:56 Ответить
Білоруський народ нічого там не вирішує. Запрошення аташе правильний крок. Тільки треба влаштувати гарну та ефектну демонстрацію. Найкращий засіб зупинення війни демонстрація потужності ЗСУ. Щоб ні у кого не було ілюзії, що морда буде вмита кров'ю.
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16.02.2022 09:56 Ответить
Це ще не факт , що морда взагалі залишиться триматися на плечах 😁
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16.02.2022 10:02 Ответить
****, банда пи..расов. Так давайте уже и кацапского аташе.
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16.02.2022 09:57 Ответить
Нехай дивиться і розповість Бульбофюреру як Захід нас озброїв.
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16.02.2022 09:59 Ответить
То ли буденовка на голове, то ли вещмешок "Сидор" за плечами, то ли вонь прелых портянок из кирзовых сапог, то ли что запах перегара из рта, неуловимо выдавало в белорусском военном атташе российского шпиона.
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16.02.2022 10:01 Ответить
Ви шо там взагалі кукухою поїхали???Який нахер аташе,нахіба нам тут троянський кінь.Резніков ти хоч усвідомлюєш що ти робиш?Про що можна з мацкальом домовитись?Курва бульбофошист посилає свого аташе подивитись навчання сторони яка готується відбивати напад,де логіка дибі..и!!!!!!!!!
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16.02.2022 10:01 Ответить
Дожились. Уже ФСБшных агентов на военные учения приглашаем. Надеюсь в качестве презента подарите ему секретные карты с и агентурные данные?
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16.02.2022 10:01 Ответить
Подарите?
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16.02.2022 10:03 Ответить
Эти ЗЕбилы запросто на такое способны
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16.02.2022 10:10 Ответить
Вы не поняли, подарите это будущее время...
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16.02.2022 10:11 Ответить
Може його в полон взяти?
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16.02.2022 10:03 Ответить
*** він ше колегою називає того гопніка,який дубасив і вбивав власний народ.Резніков іди туди куди зе любить посилати!!!
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16.02.2022 10:08 Ответить
красавцы ваще. вы еще ему карты и планы покажите и дайте откопировать
идиоты!
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16.02.2022 10:08 Ответить
Рано чи пізно Білорусь буде в тісному союзі з Україною
Бо Україна+Білорусь = справжня Русь, а РФ - Московія.
Українська та білоруська мова - як дві краплі води.
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16.02.2022 10:08 Ответить
Ви что там курітє, резніков?
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16.02.2022 10:12 Ответить
Зеленые недоумки,вы бы еще кацапов пригласили. ДБЛ БЛД
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16.02.2022 10:16 Ответить
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16.02.2022 10:17 Ответить
Люди, чого ви лютуєте? Це називється дипломатія. Якби ми могли їх закатати в чорнозем силовим шляхом, це була б інша ситуація. А так маємо те що маємо: дипломатія, військова допомога, заяви політиків, м'яка сила - все йде в хід.
За Україну півсвіту мазу тягнуло, щоб обійшлось без військових дій. І здається вийшло. Цілування в дьосна Білорусі, низка заяв "може Україна в НАТО і не буде" в Україні і за кордоном це кидання кістки російському *************. Щоб він у себе дома продав це плебсу, як велику геополітичну перемогу і мінімально зберіг обличчя в поточній авантюрі, яка в нього на наше щастя не злетіла.
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16.02.2022 10:18 Ответить
Резников все правильно говорит. Наши народы должны дружить. Уверен, меры доверия способствуют этому.
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16.02.2022 10:19 Ответить
народы да, но дружить с лукой после всех его заявления и дел- нiт
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16.02.2022 10:21 Ответить
лукашист
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16.02.2022 10:21 Ответить
ну і як тут не процитувати грустную лошадь?!
дебіли, бл...
аташе ворожої армії відвідає навчання.....
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16.02.2022 10:20 Ответить
Вусате опудало, зібралось брати Київ, а Покидьки та шкідники запросили його в Україну...
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16.02.2022 10:20 Ответить
млять, вот для чего его приглашать?! не иначе, как хочет рассмотреть подарки для ВСУ, доставленные воздушным экспрессом от союзников Украины, чтобы потом отчитаться перед хозяином Беларуси.
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16.02.2022 10:21 Ответить
"Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", - подчеркнул Резников....... Норм так.... Незаконный президент захватил власть у сябров , а тут министр обороны дружбы хочет. Кстати посмотрите кто прищнал Лукашенко и там ваш любимый эрдоган
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16.02.2022 10:21 Ответить
В якості кого він там буде? Ми не визнаємо владу Білорусі, тото це буде стороння люди на на навчаннях, а це грубе порушення!
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16.02.2022 10:22 Ответить
ВОНО там перебуватиме в якості мішені сподіваюся
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16.02.2022 10:26 Ответить
слуги ригАналів керують на чолі з дебілом.
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16.02.2022 10:27 Ответить
ВОНО там перебуватиме в якості мішені сподіваюся
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16.02.2022 10:25 Ответить
А Український атеше поїхав дивитися на навчанея росіян і білорусів?
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16.02.2022 10:32 Ответить
https://www.facebook.com/100003086248805/videos/903741780290301/ https://www.facebook.com/100003086248805/videos/903741780290301/ але то пікуй що до твого так званого колеги приїхали його братушки,і чи не підготовка чього аташе гіршого???От на послухай.

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16.02.2022 10:37 Ответить
Цирк...
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16.02.2022 10:52 Ответить
Білоруський аташе буде тоді білоруський коли не буде мати чужої армії в себе в дома більше ніж свої, а так це показ наших позицій для кацапів перед атакою, зелені ви в свому розумі?
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16.02.2022 10:55 Ответить
Він такий же зрадник як Зеля!
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16.02.2022 11:19 Ответить
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16.02.2022 10:56 Ответить
А наші аташе де? Може ще Путіна запросимо?
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16.02.2022 10:58 Ответить
"Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини", - наголосив Резніков. - рашистський холуй "бульбенфюрер" теж зберігає "добросусідські" відносини з Україною і для знищення українського народу на всяк випадок запросив на свою територію рашистського окупанта з різьними там військовими страшилками ."Зелений позорище України" ,а не міністр Української держави, рашистська загроза для котрої ,базується на території держави білоруського посібника рашистського окупанта України,
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16.02.2022 11:09 Ответить
Нащо це робить Резніков ? Він вже до вторгнення заграває з мокшами та белорусами.
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16.02.2022 11:14 Ответить
Байден вчора сказав, що український Міністр Оборони оголосив про отход воїнських частин Россії від кордонів України, але США цього не бачить.
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16.02.2022 11:18 Ответить
///
Под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области (Беларусь), были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты.
«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.

Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.
«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.

Примечательно, что маневры происходит на фоне эскалации ситуации в отношениях России и Запада в связи с тем, что Москва сосредоточила свыше 100 тысяч войск на границе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже отличился несколькими экстравагантными сообщениями, заявив, например, что войска Беларуси могут воевать на Донбассе.
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16.02.2022 11:23 Ответить
це путлеру вирішувати
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17.02.2022 14:04 Ответить
На разведку в пользу РФ?
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16.02.2022 11:23 Ответить
?
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16.02.2022 12:28 Ответить
таки вони нам не рідні, тож хай нічого такого не вважають
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17.02.2022 14:06 Ответить
вместо мишеней нужно положить картошку , вой ынспектора будет на все их болота .
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16.02.2022 11:58 Ответить
Лукашенко ни чего плохого не сделал Украине.только *** *** и ордло он называл сборищем преступников.а русские захватили Крым и добро пожаловать с руским калием
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16.02.2022 15:55 Ответить
 
 