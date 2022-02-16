Белорусский атташе сегодня посетит военные учения украинской армии в Ривном, - Резников
Белорусский атташе в среду посетит военные учения украинской армии в Ривном.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Два дня назад я имел очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным… Министр Хренин заверил меня, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу же сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будет принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ривном", - сказал Резников во время телевизионного Марафона единения в среду.
Глава Минобороны также отметил, что в Украине "особенно теплые чувства к белорусскому народу".
"Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", - подчеркнул Резников.
Как сообщалось, 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.
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+ пусть приедит посмотрит на то, как должна выглядить армия и обосрется, потом пусть поедит расскажет своим, что бы те тоже обосрались
Там, до речі, і преЗедент буде.
Реальне жму_руку_обнімаю, а не фейкове з плівок кремлядя Деркача.
Может еще секретные документы ему показать?
идиоты!
Бо Україна+Білорусь = справжня Русь, а РФ - Московія.
Українська та білоруська мова - як дві краплі води.
За Україну півсвіту мазу тягнуло, щоб обійшлось без військових дій. І здається вийшло. Цілування в дьосна Білорусі, низка заяв "може Україна в НАТО і не буде" в Україні і за кордоном це кидання кістки російському *************. Щоб він у себе дома продав це плебсу, як велику геополітичну перемогу і мінімально зберіг обличчя в поточній авантюрі, яка в нього на наше щастя не злетіла.
дебіли, бл...
аташе ворожої армії відвідає навчання.....
Под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области (Беларусь), были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты.
«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.
Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.
«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.
Примечательно, что маневры происходит на фоне эскалации ситуации в отношениях России и Запада в связи с тем, что Москва сосредоточила свыше 100 тысяч войск на границе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже отличился несколькими экстравагантными сообщениями, заявив, например, что войска Беларуси могут воевать на Донбассе.
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