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Новости Война
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Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде событий 2014 года. Будет очень быстрая и жесткая реакция, - Монастырский

Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде событий 2014 года. Будет очень быстрая и жесткая реакция, - Монастырский

Сейчас в Украине невозможно повторение сценариев 2014 года с захватом административных зданий.

Об этом во время марафона ко Дню единства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Воспринимаем ли мы серьезно сценарии, которые звучат сегодня со всех сторон? Да, мы воспринимаем это серьезно. Мы готовимся к любым сценариям. Можно ли нас сегодня запугать? Нет, нельзя", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Украине невозможно повторение сценариев 2014 года.

"В то время не везде была воля для быстрого и жесткого реагирования. Мы отработали все возможные сценарии ...захват админзданий, отделений полиции... Необходимые решения сегодня будут приниматься очень быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений внутри страны как это было в 2014 году в Харькове, Луганске, Донецке. Если кто-то подумает захватить админздание - реакция будет чрезвычайно быстрая и жесткая. Кто бы это ни был, новый "гиркин" или новая "штепа". Реакция будет мгновенной", - отметил Монастырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения", - Монастырский. ВИДЕО

Автор: 

МВД (9317) сепаратизм (11311) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+13
Чи було кермо в автівці Трухіна - вже з´ясували???
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16.02.2022 10:08
+13
він має на увазі сепаратистські заяви цього типочка?
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16.02.2022 10:10
+11
в золотому сепари сидять, до зеленої шмарклі їх там не було
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16.02.2022 10:06
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в золотому сепари сидять, до зеленої шмарклі їх там не було
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16.02.2022 10:06 Ответить
Не верю нашей власти, сепары в Раде и ОП и их допускают, даже тогда, когда они убежали недавно в страхе из страны и бросили народ в беде и возможном обострении на фронте. Рос. шпионов в стране так же никто не трогает. Сепаратистские заявления блогеров в интернете и каналов в интернете никто не трогает. Украинские каналы на ТВ, которые откровенно пророссийские никто не трогает. Олигархов, которые убежали из страны недавно тоже никто не трогает, а в Германии хотят конфисковать недвижимость рос. олигархов. Они могут, а мы не можем? Во время войны? Деньги просим, берем в долг на войну, а наши криминальные олигархи неподсудны? Нельзя их судить с конфискацией? А при военном положении можно конфисковывать у всех миллионеров деньги для обороны страны и без суда. Поэтому не вводится военное положение? Исходя их вышесказанного не верю ни единому слову нашей власти.
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16.02.2022 10:37 Ответить
Ну так он говорил не только о реакции власти, в случае кипиша будет все очень быстро и только мементо мори
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17.02.2022 00:36 Ответить
А послать нах Наркомана Зелю с его рехверендумом по минским, это уже сепаратизм или ещё нет?
Или рехверендум по минским, это уже сепаратизм или только "на пол шишечки"?
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16.02.2022 10:07 Ответить
Никаких минских. Их уже нет. Враг сам вделал так что их нет - признал ОРДЛО. теперь Крым и ОРДЛО - оккупированные зоны.
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16.02.2022 10:39 Ответить
Чи було кермо в автівці Трухіна - вже з´ясували???
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16.02.2022 10:08 Ответить
"Вы не понимаете, это другое"
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16.02.2022 10:21 Ответить
Меня сейчас больше Фокс (Ярославский) интересует.,,
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16.02.2022 10:26 Ответить
Не було керма, він управляв автомобілем через "Дію", тестував смартфони, які будуть роздавати ***********.
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16.02.2022 10:38 Ответить
хм... а нет ли в этом вопросе "проявлений сепаратизма"?........
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16.02.2022 11:19 Ответить
Ти впевнеий в цьому. На Домбасі менти відразу переметнулись до сепарів.
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16.02.2022 10:08 Ответить
и в Крыму. И в Харькове было так же пока спецназ из Киева не приехал.
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16.02.2022 10:23 Ответить
Слышал звон , но не знаешь , где он ? Киев с Винницей перепутал , не ?
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16.02.2022 10:28 Ответить
Абсолютно верно. Винницкий Ягуар сепаров в Харькове придушил, довольно жестко.
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16.02.2022 10:37 Ответить
Типа твоё замечание всё принципиально меняет? Не?
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16.02.2022 10:52 Ответить
кстати, именно тот самый винницкий спецназ, в общении в которым на Майдане обвиняли Порошенко

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16.02.2022 10:36 Ответить
Спецназ із Києва не приїхав, приїхав Вінницький Ягуар. А харківських декілька тисяч міліціонерів, офіцерів і генералів чекали росіян і їхніх пенсій. Крім харківських міліціянтів, там є ще академії внутрішніх справ і поліції. Чому ніхто з них не затримав сотню п'яних алкашів і наркоманів із московії, це питання до тих "патріотів-генералів", які сьогодні отримують величезні пенсії і знову чекають приходу кацапів. А як їх пропустили прикордонники?
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16.02.2022 10:50 Ответить
Отличные вопросы! И есть подозрение, что с тех пор не много что поменялось, т.к. безнаказанность порождает рецидив. Это правовая аксиома.
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16.02.2022 11:49 Ответить
всё это болтология уже 7 лет..... а они везде и целая партия в раде! на высшем уровне власти....шуфричи да кивы всякие и бондаренчихи и все остальные...нормально себя (чухают...как говорится) в открытую делят страну и за россию топят вместо того чтобы по 15 лет сидеть по закону...((
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16.02.2022 10:10 Ответить
Ти собі це зарубай на носі!
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16.02.2022 10:10 Ответить
він має на увазі сепаратистські заяви цього типочка?
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16.02.2022 10:10 Ответить
Та це інше, Ви не зрозуміли. Цей не тільки був у Москві, він ще був разом з "кварталом" у Горлівці і Донецьку і сміявся з наших танкістів, яких захопили російські наймити і вбивали і казав, що правильно зробили. А сьогодні воно стало "патріотом" і заставляє чужих діточок надівати вишиванки і йти на лінійки сфоткатися, щоб воно на це подивилося. Спочатку казав "какая разница", що надівати вишиванку чи косоворотку, а сьогодні вже вишиванку. То закупи дітям вишиванки, як бабусям смартфони. Бо не в кожної мами є на це кошти.
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16.02.2022 10:58 Ответить
С Кивой разберитесь для начала…
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16.02.2022 10:11 Ответить
Та шо ты?
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16.02.2022 10:11 Ответить
Монастирський в тебе в МВС сепаратістів і зрадників типу Голубана велика кількість просто всі перефарбувались. Ти краще скажи чому Трухіна злив))) Зелений недоміністр, брехун. Чому ще на посаді МАРШАЛ пітухов Жуков, керівник ДПП і укурок Зозуля які можливо по твоїй вказівці приховали відео і Сабаков скористався для піара призначивши такого собі "честного му@ора" Петріка...чому вещдоки пропали по Ярославському...А на рахунок зрадників му@орів ми знаємо по 2014 році...Гірше ворога в тилу чим му@ора і не потрібно. ЗСУ боронять Україну а твої підлеглі займаються здирництвом на дорогах, беруть хабарі, катують і принижують громадян. Керівництво покриває..Я не довіряю Національний поліції України керівництву в тому выгляди яке є на даний час. Гіршого ворога в тилу і не потрібно.
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16.02.2022 10:11 Ответить
Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник основанный Зеленским. И он готов объединяться. "День Єднання", все же. Правда пока не известно с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес? А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко? Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWwBBkb0gGMULgvELA8-s-Jh54MQIAbd7kEsfNCgefUZIm6mCu1CinuP_4b61r3N9Q7hpXy_sRR9187Xr7F2gFMkjtt364Au9OLw2abufrAjl-WDsbZSqAJhUcWjDuyNyTr44N-3qyyJRtXUlDBvwbprTJjrxTsPAZ7h_3J6-oD0g&__tn__=*NK-R #моносброда ? А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР? Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх сидя в ВР? Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт. Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.

И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину. Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина. Родину не по праздникам любят, а всегда!

Борислав Береза
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16.02.2022 10:12 Ответить
да окстись ты уже , зеблоМакклейн
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16.02.2022 10:12 Ответить
и прекращайте поборы на дорогах
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16.02.2022 10:13 Ответить
Жена - Жанна Монастырская, главный специалист юридического отдела Управления правового обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований
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16.02.2022 10:13 Ответить
Цели и задачи ведомства заключаются в расследовании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE уголовных дел , в которых фигурируют правоохранители, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F судьи и высшие чиновники
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16.02.2022 10:15 Ответить
Зе плесень это и есть мерзкий сепаратизм!
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16.02.2022 10:28 Ответить
А як на рахунок "кротів" в офісі? А як себе почуває московська церква, яка є частинкою російської пропаганди і спецслужб ФСБ?
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16.02.2022 10:29 Ответить
Передайте этому шлемазлу, что у него на Майдане крутят гимн дохлого совка в прямом эфире. Реакции ноль.
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16.02.2022 10:50 Ответить
Мы не допустим любого недовольства властью. Назовём их сепаратистами ...
Ростов не резиновый?
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16.02.2022 11:14 Ответить
Монастирський на своэму мiстi
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16.02.2022 12:12 Ответить
Бачили, знаємо, - типу, віримо...
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16.02.2022 12:24 Ответить
моно сруський усё равно пiдеш под монастирь.
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16.02.2022 12:43 Ответить
Трухіни теж будуть, доки зебіли при владі....
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16.02.2022 13:13 Ответить
сепар про сепаратизм
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16.02.2022 13:24 Ответить
 
 