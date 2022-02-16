Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде событий 2014 года. Будет очень быстрая и жесткая реакция, - Монастырский

Сейчас в Украине невозможно повторение сценариев 2014 года с захватом административных зданий.

Об этом во время марафона ко Дню единства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Воспринимаем ли мы серьезно сценарии, которые звучат сегодня со всех сторон? Да, мы воспринимаем это серьезно. Мы готовимся к любым сценариям. Можно ли нас сегодня запугать? Нет, нельзя", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Украине невозможно повторение сценариев 2014 года.

"В то время не везде была воля для быстрого и жесткого реагирования. Мы отработали все возможные сценарии ...захват админзданий, отделений полиции... Необходимые решения сегодня будут приниматься очень быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений внутри страны как это было в 2014 году в Харькове, Луганске, Донецке. Если кто-то подумает захватить админздание - реакция будет чрезвычайно быстрая и жесткая. Кто бы это ни был, новый "гиркин" или новая "штепа". Реакция будет мгновенной", - отметил Монастырский.

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