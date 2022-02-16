Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Трансляция начнется 16 февраля в 18:00.

Участники обсудят следующие вопросы:

- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине по очередной волне агрессии России?

– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

В дискуссии примут участие:

Кристоф Гойсген, новоизбранный Председатель Мюнхенской Конференции по безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-21 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005-17 годах.

Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальный советник Президента США по делам России и Европы в 2017-19 годах.

Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, Министр иностранных дел Польши в 2007-14 годах.

Арсений Яценюк, Глава Киевского форума по безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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