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Новости Война
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Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины"

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Трансляция начнется 16 февраля в 18:00.

Участники обсудят следующие вопросы:

- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине по очередной волне агрессии России?
– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

В дискуссии примут участие:

Кристоф Гойсген, новоизбранный Председатель Мюнхенской Конференции по безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-21 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005-17 годах.
Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальный советник Президента США по делам России и Европы в 2017-19 годах.
Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, Министр иностранных дел Польши в 2007-14 годах.
Арсений Яценюк, Глава Киевского форума по безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Также смотрите: Киевский форум безопасности: Как быть с Минскими договоренностями? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

россия (95413) Киевский форум по безопасности (139)


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Арсеній Петрович вискаже Путлєру в ефірі всю правду-матку прямо в очі. Щоб знало Пуйло.
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16.02.2022 10:46 Ответить
"Росія - проти світу людей , розвитку , життя та добробуту" - краща назва для безпекового форуму 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 10:49 Ответить
"Russia is against the world of people, development, life and prosperity"
"Россия - против мира людей , развития , жизни и благосостояния"
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16.02.2022 11:16 Ответить
Яценюка палкой гнать,!
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08.05.2022 21:05 Ответить
 
 