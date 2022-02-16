Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины"
Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Трансляция начнется 16 февраля в 18:00.
Участники обсудят следующие вопросы:
- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине по очередной волне агрессии России?
– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?
В дискуссии примут участие:
Кристоф Гойсген, новоизбранный Председатель Мюнхенской Конференции по безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-21 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005-17 годах.
Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальный советник Президента США по делам России и Европы в 2017-19 годах.
Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, Министр иностранных дел Польши в 2007-14 годах.
Арсений Яценюк, Глава Киевского форума по безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
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