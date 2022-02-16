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Новости Агрессия России против Украины Война
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Уоллес о возможном вторжении РФ в Украину: "Ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа"

Уоллес о возможном вторжении РФ в Украину:

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия должна действиями доказать свое желание к деэскалации, а заявления об отводе войск еще ничего не означают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в эфире Sky News.

"Вы можете собственными глазами оценить масштабы того развертывания России на границах Украины, и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Довольно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения", – сказал Уоллес.

Министр обороны, находящийся в Брюсселе на встрече НАТО, добавил, что хотя Москва заявила, что отправляет некоторые воинские части обратно на свои базы, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались.

Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что россияне сосредоточили 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"С украинской точки зрения они окружены очень большими силами подготовленных войск", - добавил Воллес.

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"Я думаю, что ничего не закончилось, они не убрали ногу с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - заявил он.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что завершило часть запланированных учений, и ряд военных возвращаются на свои базы, но большинство все еще продолжают учения.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

В Госдепе США заявили, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

Автор: 

Великобритания (4941) вторжение (508) россия (95413) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+7
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 10:44
+5
так і є
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16.02.2022 10:40
+4
Та ви вже на гальма натисніть. Задовбали.
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16.02.2022 10:49
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так і є
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16.02.2022 10:40 Ответить
УКРАИНА ПОСТАВИЛА БЕТОННЫЕ ПЕРКРЫТИЯ СТОЛБЫ И ВЫРЫЛА РЫВЫ И КОТЛОВАНЫ
удачи кацапы и вперде....
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16.02.2022 10:52 Ответить
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 10:44 Ответить
Треба їх на правити в правильний поворот, та підрізати гальма
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16.02.2022 10:45 Ответить
Та ви вже на гальма натисніть. Задовбали.
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16.02.2022 10:49 Ответить
Та нормально. Под этот шухер нас неплохо вооружают. Так что пусть продолжают.
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16.02.2022 11:17 Ответить
не неплохо, а хоть как-то. то что у нас кичатся десятком купленных беспилотников (вместо хотя бы собственной потенциальной тысячи - и это за 8 лет непрекращающихся боевых действий и ежедневных потерь) это печально. да и на складах сгорело куча говна на ********* из которого в принципе при наличии мозгов можно было бы бабла и вооружения извлечь поболее помощи.
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16.02.2022 13:49 Ответить
Шольц, гидрант и пристайло уже дали картбланш.
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16.02.2022 10:49 Ответить
Тыснуть вси и слева и справа, вероятней всего по Минским соглашениям дотыснуть, заинтересованы обе стороны, кого благодарить, не поймешь.
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16.02.2022 10:56 Ответить
Треба посольство в Перемишль перевозити.
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16.02.2022 10:57 Ответить
Забирайте Путлера и войну к себе в страны!!! ********** ВСЕ от Украины падлы.
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16.02.2022 11:07 Ответить
Сегодня опасный день. Потом дожди и потепление. и хакерская атака была для дестабилизации
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16.02.2022 11:12 Ответить
Спопудова опасный... с з.00 утра бухаю))) стратегический запас пива и попкорна заканчивается😃...
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16.02.2022 11:21 Ответить
у нас местный Pale ale не плохой, и колбаски ничо так
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16.02.2022 11:27 Ответить
да вы уже перестаньте газовать, надоели
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16.02.2022 12:05 Ответить
 
 