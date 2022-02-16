"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, - Торгово-промышленная палата
"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, а также губительно влияют на отечественных производителей пищевых продуктов.
Об этом в колонке для "Интерфакс-Украина" пишет член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
По его словам, пользуясь монопольным положением, крупные сети супермаркетов в Украине устанавливают отечественным производителям и поставщикам продуктов свои условия расчетов. Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 дней, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а порой – и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Таким образом супермаркеты уже задолжали украинским производителям более 5 млрд долл.
"Кроме того, производители постоянно находятся под "дамокловым мечом" штрафов, санкций и дополнительных доплат, которые супермаркеты устанавливают по своему усмотрению. Эти скрытые оплаты выливаются в то, что торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, доходит до 40% и даже 60%", - пишет он.
Такое положение значительно ограничивает возможности агропроизводителей и переработчиков развивать бизнес, так они теряют конкурентные преимущества перед иностранными компаниями.
Для урегулирования этого вопроса Непран предлагает на законодательном уровне вмешаться государству в проблему и, используя европейский опыт, разработать законопроект, который обяжет торговые сети, как минимум, вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать. массу других вещей, которые выгодны только одной стороне.
По его словам, работа в этом направлении уже началась, недавно состоялся круглый стол с участием представителей профильных комитетов Верховной Рады, предприятий-производителей, ведущих бизнес-ассоциаций. Участники согласились, что отечественные производители и переработчики аграрной продукции оказались в невыгодных условиях. Присутствующие парламентарии подтвердили, что готовы работать над законодательным усилением торговой защиты производителей, в частности, в отношениях с торговыми сетями.
Напомним, ранее навести порядок на рынке украинской розничной торговли продуктами питания призвал бизнесмен Денис Парамонов.
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В статье обозначены 2 проблемы: наценка и условия поставок. Я пояснил за наценку (нет такой проблемы) и согласился с проблемой "условия поставок".
А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
Розвиток мережі дикими темпами це умови їх існування. Бо основний їх прибуток з торгівельної площі та оберту товару.
Ну как я вам могу обьяснить то что и так черным по белому написано???
Входяшая 1 грн от которой отталкивается в своем ценнике сеть, не означает ТОГО ЧТО в этой 1й гривне нет интереса сети.Так понятнее?
Удивлю вас еще больше: В АТБ уже лет 10 нет откатов в поставках, как нет и "по звонку". (единичные случаи не в счет). За другие сети не скажу - не знаю.
Без мене мене одружили. Щось я не бачу в переліку присутніх на круглому столі представників торгівельних мереж. Чи їх думка нецікава? Торгівельні мережі мають доходи з оберту товарів. Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент. Але завдяки "наймудрішої" економічної полтики влади на протязі кількох десятирічч покупна спроможність громадян впала до мінімуму. Більшість взагалі блукають по маркетам в пошуку акційних товарів. Хлопʼята, вгадайте з трьох разів хто сплачує в кінцевому випадку акцизи, логістику, збільшені тариффи ЖКХ, електроенергії, а відповідно аренду? Хто сплачує підвищення зарплатні робітникам мереж, бо в іншому випадку просто нікому працювати буде? Питання звісно риторичні. Бо кінцевий покупець. А в нього ресурсу вже майже нема.
Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент.
вот тут не согласен.
АТБ поставила раком колу, и те повезли , потеряли конечно обе стороны, но атб просто упустило ВЫГОДУ, а кола прибыль, ну и к тому же атб показала кто рулит ситуацией.
Момент на который мало кто обратил внимание не только среди покупателей, а и в инфополе (я если честно уверен что его просто загасили).Поэтому - везти будут полюбому,даже в трудный момент ибо мощностя останавливать очень дорого, договора кабальные,и повторный вход может оказатся дороже .
Я был бы только за, если бы запретили законодательно ставить цены выше 30% рентабельности. Хотя бы на 1 год. Экспериментально.
Это сразу бы опустило цены на топливо, на товары широкого потребления и продукты. Себестоимость газа, добытого в Украине 1 грн. А продают нам его уже по 8-45 грн. Кто то ведь получает регулярно эти сливки с народа?