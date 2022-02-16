"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, - Торгово-промышленная палата

"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, а также губительно влияют на отечественных производителей пищевых продуктов.

Об этом в колонке для "Интерфакс-Украина" пишет член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, пользуясь монопольным положением, крупные сети супермаркетов в Украине устанавливают отечественным производителям и поставщикам продуктов свои условия расчетов. Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 дней, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а порой – и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Таким образом супермаркеты уже задолжали украинским производителям более 5 млрд долл.

"Кроме того, производители постоянно находятся под "дамокловым мечом" штрафов, санкций и дополнительных доплат, которые супермаркеты устанавливают по своему усмотрению. Эти скрытые оплаты выливаются в то, что торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, доходит до 40% и даже 60%", - пишет он.

Такое положение значительно ограничивает возможности агропроизводителей и переработчиков развивать бизнес, так они теряют конкурентные преимущества перед иностранными компаниями.

Для урегулирования этого вопроса Непран предлагает на законодательном уровне вмешаться государству в проблему и, используя европейский опыт, разработать законопроект, который обяжет торговые сети, как минимум, вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать. массу других вещей, которые выгодны только одной стороне.

По его словам, работа в этом направлении уже началась, недавно состоялся круглый стол с участием представителей профильных комитетов Верховной Рады, предприятий-производителей, ведущих бизнес-ассоциаций. Участники согласились, что отечественные производители и переработчики аграрной продукции оказались в невыгодных условиях. Присутствующие парламентарии подтвердили, что готовы работать над законодательным усилением торговой защиты производителей, в частности, в отношениях с торговыми сетями.

Напомним, ранее навести порядок на рынке украинской розничной торговли продуктами питания призвал бизнесмен Денис Парамонов.