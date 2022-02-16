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"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, - Торгово-промышленная палата

"Схемы" и давление на поставщиков позволяют супермаркетам продавать товары с наценкой 40-60% вместо законных 15-20%, а также губительно влияют на отечественных производителей пищевых продуктов.

Об этом в колонке для "Интерфакс-Украина" пишет член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, пользуясь монопольным положением, крупные сети супермаркетов в Украине устанавливают отечественным производителям и поставщикам продуктов свои условия расчетов. Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 дней, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а порой – и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Таким образом супермаркеты уже задолжали украинским производителям более 5 млрд долл.

"Кроме того, производители постоянно находятся под "дамокловым мечом" штрафов, санкций и дополнительных доплат, которые супермаркеты устанавливают по своему усмотрению. Эти скрытые оплаты выливаются в то, что торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, доходит до 40% и даже 60%", - пишет он.

Такое положение значительно ограничивает возможности агропроизводителей и переработчиков развивать бизнес, так они теряют конкурентные преимущества перед иностранными компаниями.

Для урегулирования этого вопроса Непран предлагает на законодательном уровне вмешаться государству в проблему и, используя европейский опыт, разработать законопроект, который обяжет торговые сети, как минимум, вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать. массу других вещей, которые выгодны только одной стороне.

По его словам, работа в этом направлении уже началась, недавно состоялся круглый стол с участием представителей профильных комитетов Верховной Рады, предприятий-производителей, ведущих бизнес-ассоциаций. Участники согласились, что отечественные производители и переработчики аграрной продукции оказались в невыгодных условиях. Присутствующие парламентарии подтвердили, что готовы работать над законодательным усилением торговой защиты производителей, в частности, в отношениях с торговыми сетями.

Напомним, ранее навести порядок на рынке украинской розничной торговли продуктами питания призвал бизнесмен Денис Парамонов.

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продукты (1532) цены (2290)


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Топ комментарии
+12
Ви приїдьте на захід України, зайдіть у магазини, половина товарів з Польщі, вони краще та дешевше. М'ясо грудинка польска коштує 80 грн. Це її ще треба через кордон провезти, заплатити додаткові податки і вона всеодно дешевша за нашу на 30-40%. Я вже не кажу про польскі сири та консерви, у нас влада замість того, щоб допомагати виробнику, тягне з нього все що може, плюс постійні хабарі різним чиновникам!
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16.02.2022 10:58
+10
Ви не уявляєте, на скільки мережі занурулися до корупції. Так, недержавний бізнес корумпований, вам не почулося! Які відкати постачальники змушені платити окремим представникам цих мереж за право лише зайти до цих мереж. За обсягами це більше за наркобізнес!
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16.02.2022 11:11
+9
А можливо колись настане час змінити антимонопольне законодавство, а не лише піднімати зряплату керівництву АМКУ?
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16.02.2022 10:43
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А в чём моя манипуляция?
В статье обозначены 2 проблемы: наценка и условия поставок. Я пояснил за наценку (нет такой проблемы) и согласился с проблемой "условия поставок".
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16.02.2022 12:10 Ответить
поясню. ти почав розказувати про класифікаційні групи в торгівлі, хоча це проблема торговельних організацій. А в статті мова йде про те, що крім чистой маржі - яку світять, у торгівельних є ще багато прихованих методів збільшити свій дохід, в першу чергу через можливість викручувати руки постачальникам, що в принципі падає на кишеню покупців.

А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
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16.02.2022 12:18 Ответить
А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
Розвиток мережі дикими темпами це умови їх існування. Бо основний їх прибуток з торгівельної площі та оберту товару.
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16.02.2022 12:44 Ответить
ні, мета дикого росту - застовбити місце (гарних місць мало на ринку - специфіка бізнесу) і підвищити капіталізацію бізнесу для можливих інвестицій ))), а те що ви сказали - це уже похідна величина, яка в нашому випадку не є головною у більшості ритейл-систем
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16.02.2022 15:13 Ответить
Може в чомусь Ви і прави, але похідна величина теж має суттєве значення.
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16.02.2022 16:18 Ответить
опять же,вы отталкиваетесь от входа, а это ниочем, вы видете только то что вам показали в конечном выражении входящей цены и накрутку сети.А что заложено во входящую - знают те кто работал на поставках в сети .
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16.02.2022 12:04 Ответить
Статья была о розничных сетях. Причем тут "входящая цена"? "Входящая цена" - это совершенно отдельная тема разговора.
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16.02.2022 12:11 Ответить
Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, а Джерело:

Ну как я вам могу обьяснить то что и так черным по белому написано???
Входяшая 1 грн от которой отталкивается в своем ценнике сеть, не означает ТОГО ЧТО в этой 1й гривне нет интереса сети.Так понятнее?
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16.02.2022 12:23 Ответить
Вы о ретробонусах, входных и маркет. отчислениях?
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16.02.2022 12:28 Ответить
Очевидно о цене торгового места для мерчиков.
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16.02.2022 12:38 Ответить
обоги, я думал лет 10 как эти слово обороты канули вникуда? Их реально сейчас используют? Откат - вот реальный термин для всего этого.
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16.02.2022 12:44 Ответить
Не соглашусь. Не откат, а цена торговой выкладки для поставщика. Так красивше зувучит. Это основная чистая прибыль сети. Все что получено от оборота в основном идет на покрытие затрат торговой площадки (арена, зарплата, энергоносители, ослуживание оборудования и т.д.)
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16.02.2022 12:48 Ответить
Удивлю вас: это используют во всём мире и прописывают в Договорах.
Удивлю вас еще больше: В АТБ уже лет 10 нет откатов в поставках, как нет и "по звонку". (единичные случаи не в счет). За другие сети не скажу - не знаю.
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16.02.2022 12:52 Ответить
у атб %60 приватлейбла, на своих мощностях, все вопросы уже там крутятся.
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16.02.2022 13:00 Ответить
так, в них відносини уже складніше: там же приватлейбл не просто так. а є виробник, який це пиляє, однак випускає (як правило або в більшості випадків) і своє. Чому так? тому, що для приватлейбла важлива технологічність (вона впливає на економіку, логістику, якість і ще на декілька параметрів) - а це можуть запропонувати тільки реальні просунуті виробники, у яких виробничий процес уже вилизаний. Тому є на полках приватлейб в атб і є торгові марки, котрі виробляють "потужності" приватлейблів. Це цікава і неоднозначна проблема. котра має і плюси і мінуси, як для мережі, так і для споживачів, і для виробників, і для ринку, як загальної системи.
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16.02.2022 18:30 Ответить
В Украине так весь бизнес работает. Потому что не знают что будет завтра и хотят поиметь 200% прибыли уже сегодня. Плюс завтра новой власти снова хабари давать нужно будет. Поэтому и будем скоро польскую молочку и мясо есть, которое дешевле и качественнее
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16.02.2022 11:48 Ответить
200% прибыли старая мантра с времен 90-х. Такой прибыли уже давным давно нет. В торговых сетях разве что на мелочевке типа жевачек и кофе в пакетиках.
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16.02.2022 12:41 Ответить
В цьому безладі Зеленський і його команда "слуг" не здатна навести порядків, вони ще тоді коли зробили Земельну реформу, зробили велику помилку, навіть Тимошенко попереджала що це призведе до подорожання всіх продуктів! Як же зараз уряд зможе вирішити це питання - залишається загадкою
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16.02.2022 12:21 Ответить
Всі мережеві супермаркети - злочинці. Бо використовують становище монополіста. Їх треба примусити працювати з націнкою не більше 25 %.
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16.02.2022 12:21 Ответить
Ви будете здивовані. Якщо брати націнку суто від вхідної ціни товару у маркет, то переважно вона складає в середньому 9-12%. Але у вхідній ціні додатково ще закладені витрати постачальника на свою господарчу діяльність. У тому числі і ціна торгівельної площі маркета для викладки товару постачальника.
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16.02.2022 12:53 Ответить
За його словами, робота в цьому напрямку вже розпочалася, нещодавно відбувся круглий стіл за участі представників профільних комітетів Верховної Ради, підприємств-виробників, провідних бізнес-асоціацій. Джере.

Без мене мене одружили. Щось я не бачу в переліку присутніх на круглому столі представників торгівельних мереж. Чи їх думка нецікава? Торгівельні мережі мають доходи з оберту товарів. Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент. Але завдяки "наймудрішої" економічної полтики влади на протязі кількох десятирічч покупна спроможність громадян впала до мінімуму. Більшість взагалі блукають по маркетам в пошуку акційних товарів. Хлопʼята, вгадайте з трьох разів хто сплачує в кінцевому випадку акцизи, логістику, збільшені тариффи ЖКХ, електроенергії, а відповідно аренду? Хто сплачує підвищення зарплатні робітникам мереж, бо в іншому випадку просто нікому працювати буде? Питання звісно риторичні. Бо кінцевий покупець. А в нього ресурсу вже майже нема.
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16.02.2022 12:37 Ответить


Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент.

вот тут не согласен.
АТБ поставила раком колу, и те повезли , потеряли конечно обе стороны, но атб просто упустило ВЫГОДУ, а кола прибыль, ну и к тому же атб показала кто рулит ситуацией.
Момент на который мало кто обратил внимание не только среди покупателей, а и в инфополе (я если честно уверен что его просто загасили).Поэтому - везти будут полюбому,даже в трудный момент ибо мощностя останавливать очень дорого, договора кабальные,и повторный вход может оказатся дороже .
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16.02.2022 13:14 Ответить
о-о-о. це дуже добрий кейс ви згадали. він ще атб аукнеться.
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16.02.2022 18:32 Ответить
15-20% хорошая наценка для крепкого предприятия. Но без планов развития бизнеса и расширения рынков. 20-30% вполне разумная наценка, как раз для расширяющихся производств.
Я был бы только за, если бы запретили законодательно ставить цены выше 30% рентабельности. Хотя бы на 1 год. Экспериментально.
Это сразу бы опустило цены на топливо, на товары широкого потребления и продукты. Себестоимость газа, добытого в Украине 1 грн. А продают нам его уже по 8-45 грн. Кто то ведь получает регулярно эти сливки с народа?
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16.02.2022 16:54 Ответить
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