Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 5-13 февраля относительно наибольшую поддержку имеет партия "Европейская Солидарность", которую бы поддержали 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте - "Слуга народа", за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди тех, кто определился с выбором. Разница между партиями – сверх погрешности, то есть формально "ЕС" находится на первом месте, "Слуга народа" – на втором месте. Третье место делят партии "Батькивщина" (соответственно, 7,8% и 11,5%) и ОПЗЖ (6,8% и 10,1%). Кроме этого более 5% имеют партии "Наши" (4,2%) и 6,2%), "Розумна політика" (3,9% и 5,8%) и "Сила и честь" (3,5% и 5,1%). Другие партии имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" - 5,6%, - опрос Active Group. ИНФОГРАФИКА

"По сравнению с декабрем 2021 года, в случае практически всех партий (в т.ч. партий-лидеров) разница в рейтинге – в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не было. Только в случае партий "Сила и честь" и "Голос" имеет место некоторое снижение рейтинга. В то же время, если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (то есть формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место", - добавили авторы исследования.

"В то же время мы можем говорить (учитывая результаты нашего опроса, проведенного в январе 2022 года после возвращения П. Порошенко в Украину), что стабилизируется ситуация с относительным лидированием "ЕС" в партийном рейтинге, хотя разрыв между партиями остается достаточно небольшим. А также важно помнить, что лидирование является относительным и при таких результатах будет означать потребность формирования коалиции из по меньшей мере 3-4 политических сил. Задача отобрать партии для дееспособной коалиции из таких разных партий как "ЕС", "Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "Наши", " Розумна політика" и "Сила и честь", выглядит как сверхсложная логическая задача", - прокомментировали в КМИС результаты опроса.







В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.