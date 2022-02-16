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Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 5-13 февраля относительно наибольшую поддержку имеет партия "Европейская Солидарность", которую бы поддержали 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте - "Слуга народа", за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди тех, кто определился с выбором. Разница между партиями – сверх погрешности, то есть формально "ЕС" находится на первом месте, "Слуга народа" – на втором месте. Третье место делят партии "Батькивщина" (соответственно, 7,8% и 11,5%) и ОПЗЖ (6,8% и 10,1%). Кроме этого более 5% имеют партии "Наши" (4,2%) и 6,2%), "Розумна політика" (3,9% и 5,8%) и "Сила и честь" (3,5% и 5,1%). Другие партии имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" - 5,6%, - опрос Active Group. ИНФОГРАФИКА

"По сравнению с декабрем 2021 года, в случае практически всех партий (в т.ч. партий-лидеров) разница в рейтинге – в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не было. Только в случае партий "Сила и честь" и "Голос" имеет место некоторое снижение рейтинга. В то же время, если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (то есть формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место", - добавили авторы исследования.

"В то же время мы можем говорить (учитывая результаты нашего опроса, проведенного в январе 2022 года после возвращения П. Порошенко в Украину), что стабилизируется ситуация с относительным лидированием "ЕС" в партийном рейтинге, хотя разрыв между партиями остается достаточно небольшим. А также важно помнить, что лидирование является относительным и при таких результатах будет означать потребность формирования коалиции из по меньшей мере 3-4 политических сил. Задача отобрать партии для дееспособной коалиции из таких разных партий как "ЕС", "Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "Наши", " Розумна політика" и "Сила и честь", выглядит как сверхсложная логическая задача", - прокомментировали в КМИС результаты опроса.

Рейтинг партий: ЕС - 22,9%, СН - 16,4%, Батькивщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наши - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила и Честь - 5,1%, - опрос КМИС 01
Рейтинг партий: ЕС - 22,9%, СН - 16,4%, Батькивщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наши - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила и Честь - 5,1%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: ЕС - 22,9%, СН - 16,4%, Батькивщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наши - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила и Честь - 5,1%, - опрос КМИС 03

В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Наши (33) рейтинг (1636) КМИС (329) Батькивщина (2013) Слуга народа (2629) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+65
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16.02.2022 10:57
+63
Сколько еще слабоумніх ходят по нашей земле! Просто ужас! Ничего их не исправит!
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16.02.2022 10:55
+36
"СН" - 16,4%,
"ОПЗЖ - 10,1%,
"Наші" - 6,2%,
"Розумна політика" - 5,8%,
"Сила і Честь" - 5,1%
Скільки вати, жах.
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16.02.2022 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Сколько еще слабоумніх ходят по нашей земле! Просто ужас! Ничего их не исправит!
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16.02.2022 10:55 Ответить
В процентном соотношении 39, 3 процента.
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16.02.2022 11:02 Ответить
"Задача відібрати партії для дієздатної коаліції з таких різних партій як "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ", "Наших", "Розумної політики" та "Сили і честі" "

та шо там гадати, СН об'їєднаються з *опоблоком та "наші"..

А верещук - ВЖЕ двигають на посаду президента України

https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY

Коломойський дістає з рукава козирну шістку! Вау!
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16.02.2022 11:18 Ответить
Верещук, Мосейчук,... -какая разница?
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16.02.2022 13:58 Ответить
******* дерев і мотузки з милом, сірий аусвайс без громадянства і можливості голосувати 25 років на виборах.
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16.02.2022 11:47 Ответить
Никакие они не слабоумные..это стабильный процент ваты и врагов Украины которые прекрасно понимают шо при власти их прокацапский преЗЕдент ..этот скот при любом раскладе всегда будет голосовать только за прокацапских кандидатов..даже если это будут зеки, клоуны..и прочая откровенно шваль..
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16.02.2022 12:37 Ответить
Хана зелебобику
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16.02.2022 10:55 Ответить
думаешь? а мне кажется что соотношение пока еще не в пользу Украины: ишак +бабЮля +бойка +смешко.... Разумков под вопросом
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16.02.2022 11:35 Ответить
разумко тоже ватная дрянь
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16.02.2022 11:59 Ответить
если не хуже еще
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16.02.2022 14:52 Ответить
что то с трудом вериться что избиратели зеленых всосали что когда стране был нужен сторожевой пес они выбрали болонку
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16.02.2022 13:20 Ответить
Ще трохи і нарід прозріє від зеленого помутніння!!!
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16.02.2022 10:55 Ответить
вряд ли
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16.02.2022 11:17 Ответить
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16.02.2022 10:57 Ответить
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16.02.2022 11:27 Ответить
Ой божечки, щож воно робиться!
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16.02.2022 10:57 Ответить
Які молодці, за три роки все прос ли. Швидше ніж Лєжєк
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16.02.2022 10:58 Ответить
після сьогодняшнього позорного совЄцьького "аншлагу єдності" рейтинг зебілів закотиться під плінтус
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16.02.2022 11:01 Ответить
Сьогодні був на піднятті Прапора та виконанні Гімну України,Суми.А ти ,..петріот..?не позорний...
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16.02.2022 12:35 Ответить
Веселится и ликует ЗЕлебоб!
В чистом поле,
В чистом поле,
День ЗЕднання,
День ЗЕлени....

Но, за окном обычный серый день !
где Клоуны на лисапетах ?
где хлопушки и праздничная мишура с неба ?
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16.02.2022 13:03 Ответить
у нормальних людей Державні свята:
День Незалежності,
День Українського війська
День Покрови пресвятої.....

а не єже-квартальні
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16.02.2022 13:07 Ответить
У вас ..петріотизм.. забив важливість моменту 16 лютого ,як можливий день нападу...
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16.02.2022 13:53 Ответить
сподіваюсь, всім чинушам-сраколизам вистачило дітей, жінок та бюджетників, екстренно зігнаних на свято зелєнінського совкового бенізма-зелінізма-дебілізма, аби прикритись за їх покірнозігнутими спинами..
наприклад, виділити 50млрд на ЗСУ у Зеля Ностра - вже пару місяців рука не підіймається, а от зігнати безропотних кріпаків під Прапора України для свята об"єднання лохторату навколо Найвеличнішого Ледаря ********** - будь-ласка..
показуха для ідіотів, сором і ганьба..(
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16.02.2022 13:05 Ответить
на день Конституції проїзджала проспектами Перемоги, Шевченка, Л.Українки в Києві , нарахувала 5 прапорів, про ДеньСоборності -мовчу....
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16.02.2022 14:55 Ответить
ЕС против прокацапского дерьма... Сложный выбор...
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16.02.2022 11:01 Ответить
Вот только не надо ля ля ля про ЕС
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16.02.2022 15:26 Ответить
От тепер цім опитуванням можно довіряти. От тільки на виборах знову буде велике здивування.
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16.02.2022 11:03 Ответить
особенно если они захотят онлайн голосование ввести
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16.02.2022 11:19 Ответить
Та хоч як. Зелені вже копія пурпурових.
А якщо ці два кольори об'єднати, то виходить колір гі.на (вибачте)
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16.02.2022 11:27 Ответить
то виходить, що ти теж "какая разніца" ?
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16.02.2022 13:09 Ответить
Ні. Я проти гівна.
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16.02.2022 13:10 Ответить
Хотеть не вредно Будет пид🤢р в мордоре
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16.02.2022 11:39 Ответить
))))))))))))))))))))
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16.02.2022 11:06 Ответить
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16.02.2022 11:06 Ответить
жаба сдохла гуляй братва
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16.02.2022 11:42 Ответить
Эх.... хотелось-бы...
Если жаба подохнет, то от соплей, которыми удавится.
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16.02.2022 12:33 Ответить
18,9% надо либо отстреллять либо кастрировать... 12,7 надо бить по голове и возможно ногами...
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16.02.2022 11:09 Ответить
Левая часть табл 1... за жопу+мураев + шарий
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16.02.2022 11:12 Ответить
Прохання до "слуг уроду" не повертатися в Україну! Рейтинги вашої партії показують, що народ про вас все зрозумів!
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16.02.2022 11:14 Ответить
"СН" - 16,4%,
"ОПЗЖ - 10,1%,
"Наші" - 6,2%,
"Розумна політика" - 5,8%,
"Сила і Честь" - 5,1%
Скільки вати, жах.
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16.02.2022 11:14 Ответить
Дійсно це жах. За неповних три роки довели народ до реального зубожіння. Навіть я за ті гроші, що отримував при владі Порошенко міг купити в десять раз більше товарів і послуг, чим сьогодні, я вже на кажу про якість цього товару. Армію помножили на нуль, по 40-60% некомплекту, хоча на папері ніби норма, військовим з 2019 року не підващували оклади, не замовили нове озброєння, навіть бронежилети і шоломи. А як це можна назвати, коли оббрехали генерала Марченко і по-тихому злили справу, але залишили армію без бронежилетів і нових шоломів. Це диверсія? Так. Але чому немає справи проти тих "спеців" чи агентів з ДБР? І нарід знову за них голосує. А "Наші" - відверті вороги як і ОПЗЖ. А "Сила і Честь" одного генерала, коли почалася війна то заховався під спідницю разом із одним полковником, вічно непрохідним, щоб не доведи до того, щоб вбили, а то хто ж буде після клоуна "чотирижди" уклоніста правити баранами 73%?
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16.02.2022 11:24 Ответить
Вибори 2002 року, де "Наша Україна" мала стільки ж, як зараз партія "ЄС", але правлячу коаліцію створили інші( КПУ, соціалісти, "за єду").
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16.02.2022 12:06 Ответить
Опзж плюс Наши - это ватная шизофрения, в шоке, если честно.
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16.02.2022 11:18 Ответить
И это еще крысчане с домбасянами не голосуют...
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16.02.2022 11:20 Ответить
Додай розумкова,половину слуг,і ахметівського кгбешника смєшка,знову совок рулить,бо й решта у рейтингу далеко не відскочила.
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16.02.2022 12:03 Ответить
сн 16, зажоп -10...1/4 відверті вороги...а ви кажете будувати країну(
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16.02.2022 11:19 Ответить
Реально осталось 5% упоротых....Остальное дорисовали. ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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16.02.2022 11:19 Ответить
Куди подівся Хетьман № 5, якій підрозділ очолив, де окоп для стрілянини стоячи собі вирив???
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16.02.2022 11:21 Ответить
у наркомана 4 повестки. Петр5 может и откосил первый раз. но еще 3 в запасе. тогда быдло73 на выборах точно за него даст 95%.
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16.02.2022 11:39 Ответить
Чому Хетьману № 5 ні скористатися прикладом Яроша у 2014 році? Тоді йому і 110% віддадуть!
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16.02.2022 12:53 Ответить
Ярошу віддали?
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16.02.2022 13:50 Ответить
5 то ГЕТЬМАН, а Хетьман то ото, скорее Хетьманович
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16.02.2022 16:08 Ответить
Надо хлоркой эту Зелёную плесень,хлоркой!
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16.02.2022 11:23 Ответить
Дустом надежнее.
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16.02.2022 12:36 Ответить
зелупа на рейтинг партий пожалел пол ляма ?ну на рейтинг себя ,любимого,нет)
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16.02.2022 11:25 Ответить
Пагадите, у моноскота 16% - это очень много! Там на подходе законы про дистанционное голосование депутатам, про спецстатус ордло, про амнистию дырявым и еще куча зашкварных инициатив. Через полгода у зеТварей будет 1.6%.
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16.02.2022 11:25 Ответить
Кроме смеха этот рейтинг уже ничем не удивляет!!!! Клоуны вроде потеряли а главный вор и пистабол-скупердяй пэця уже в лидерах, так что скоро и разумков будет в числе первых( хотя партии еще нет) ЦИРК продолжается !!!!!!
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16.02.2022 11:25 Ответить
дебилов еще до4уа! хронические!
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16.02.2022 11:26 Ответить
Все партии гавно. С ними Украина сгниет заживо. Удивляет ,что жопоблок в такой ситуации и "наши " на что то расчитывают. Порошенко - это хамелеон.Тупой торгаш с приятными лозунгами. Продаст все.
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16.02.2022 11:28 Ответить
Да нет, совсем не тупой. В этом-то его опасность.
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16.02.2022 12:34 Ответить
Они все умные. Когда правоохранители бездействуют.
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16.02.2022 13:38 Ответить
Що, "замайбах" - здувся? Вистрілив на місцевих - і все?
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16.02.2022 11:31 Ответить
Беня вже замість них готує Мосєйсучку і ще поки не придумав їй назву.
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16.02.2022 11:34 Ответить
От як це пояснити,після всього що відбувається "ОПаЖОПа", "НаЩі"і "Шмарій" взагалі в якомусь списку.Сюрреалізм ***.
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16.02.2022 11:37 Ответить
у нас все зроблено, щоб українцям було какая разніца, мови не знаєм, історії не знаєм, про Голодомор взагалі мовчимо....
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16.02.2022 14:58 Ответить
Пані,ми всі все починаємо з себе,і тим какая разніца,так було і до цього.Просто в них випав шанс вибрати такого самого.Як би не було,це наш народ і це частина нас.Потрібно робити все,щоб свідомих (кацапів від цього слова аж коробить) дедалі ставало більше.
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16.02.2022 22:09 Ответить
"ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС.

ЗЕбилам КМИС дорисовали 16%, что бы их не закрыли, на... фиг
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16.02.2022 11:41 Ответить
смартфони Зелю не спасают, ха ха ха, обвинение про держ зраду всё ближе и ближе
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16.02.2022 11:44 Ответить
1945 рік.Європа лежить в руїнах після 2 -ї Світової війни. 30 років потому у 1975 ріці як відбудувалась і жила Європа?Мабуть нікому пояснювати не треба...І що побудували ми за 30 років Незалежності неповоєнної України. Корумповану мафіозно-кримінальну олігархію?А чому?Ми ж ходили на вибори...Ми ж вибирали... Питання тільки кого і навіщо? Не хочу нікого ні за що агітувати.Мене виборчий список не влаштовує категорично.Все це вже було багато разів.Без кардинальної зміни "будівельників" і усунення від впливу на владу "архітекторів-олігархів" хрін що ми побудуємо ще 30 років!
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16.02.2022 12:02 Ответить
Люто підримую!
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16.02.2022 12:40 Ответить
У виборах до ВР у 2002 році найбільше -23,5% мала "Наша Україна" В.Ющенка. Але правлячу коаліцію створили 9 інших партій ("за єду",КПУ, сдпу, та інші вороги України)
Сьогодні аналогічна ситуація. Партія "ЄС"буде першою, а коаліцію створять решта пройдисвитів.
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16.02.2022 11:56 Ответить
А чому це до переліку партій внесли бандформування ОПЗЖ?
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16.02.2022 12:25 Ответить
ЭТО имеет такое же отношение к социологии, как я к парламенту Великобритании. Настоящий соцопрос должен содержать социально-демографический портрет опрашиваемых ( пол, возраст, образование, род занятий, место жительства и т.д.) А так, это похоже на дешевую заказуху, проведенную в офисе канала Г+Г
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16.02.2022 12:26 Ответить
я відмовляюсь розуміти тих хто за Мураєва, ваш улюблений мульт-герой Слоненя з "38 попугаїв"?
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16.02.2022 12:32 Ответить
не оскуднела Украинская Земля на ИДИОТОВ?
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16.02.2022 12:41 Ответить
Все буде залежати від того, коли відбудуться парламентські вибори.
Якщо у 2023 році, тоді вони пройдуть за змішаною системою 50% пропорційна, 50% мажоритарка.
Тоді умовна партія переможець, просто скупить, або змусить мажоритарщиків втупити в коаліцію і нічого суттєво не зміниться.
Якщо вибори відбудуться в 2024 році, тоді вони пройдуть вже за новим виборчим кодексом, де мажоритарщиків не буде. а будуть лише партії та блоки. В такому випадку, багато чого буде залежати від того, хто стане Президентом України в 2024.
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16.02.2022 12:45 Ответить
А Петя с Вовой разве не проводили реформ КМИС, Социс и прочих контор этого плана?Особенно Пете надо было этим заняться, а то 73% против него голосовавших , как залп "шилки" по "кукурузнику"!
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16.02.2022 12:53 Ответить
Помнится бртушке рузге из Ангола и кубино буритос с Шилки не могли валить цесны буров
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16.02.2022 12:55 Ответить
НЕ ссы, друган! Реформированные КМИСы и проч. защитят Киев и страну лучше, чем любая скорострельная шняга в неумелых руках!
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16.02.2022 13:04 Ответить
гога, жора или как тебя, молчи уже
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16.02.2022 14:59 Ответить
Виходить, що їм ще мало. Путін ще мало їх вбив.
Південь / Схід
ОПЗЖ 16,4 / 26,5
Мураєв 7,2 / 18,8
Шарій 4,4 / 6,9
-------------
28,0 / 52,2
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16.02.2022 13:07 Ответить
Тільки Порошенко і ЄС, ефективно захищає зараз Україну усіма силами. Чомусь тільки його партія в Україні, активно просуває курс на НАТО та ЄС. Порошенко не ідеальний, але його курс на захід - це те що повинні обирати українці, а не його особистість. Ідеальних немає, не було і не буде, а той, хто нас рухає в НАТО і ЄС, той є. Це Порошенко і його команда професіоналів. Іншої такої команди в Україні немає. Шкода. Було б більше таких людей, було б краще. А всім, хто захищає зе і його ганебні дії по примирення путіна, - ганьба, бо вони розвалюють країну, захищаючи свого зе. Не знаю, за гроші, чи просто так. Якщо просто так, то вони просто ракова пухлина, як сказав Віталій Портніков днями в Ранденву Яніни Соколової і їх потрібно "вилікувати". Для мене це звучить, як переконати. Ціни на продукти, комірне, відсутність перспектив, обмани від зеленої плісняви, думаю їх вже трохи почали хвилювати. Може вони це зможуть колись пов'язати з їх вибором в 2019 році. Тоді і Україна може вилікується від популізму і "безмізкізму", якими були інфіковані люди олігархічними каналами в 2019 році. Але лікування - це процес, його повинен хтось просувати і проводити, тому нам, пасіонарним патріотам, треба працювати над зміною думки людей, щоб у ЄС було не 22%, як зараз, а 52% в першому турі. І люди вже хотіли позачергових парламентських виборів в цьому році і вимагали це від зе. В 2019 році Порошенко шельмували через консенсус олігархів і путіна. У Ахметова було при Порошенко 2.6 мільярди доларів, при Зе стало 12 за 2.5 роки. Непогано? І так у них в усіх. Тому їм Порошенко і не подобався олігархам. У путіна свої цілі, несумісні з нашим і передбачають або поневолення нас, або знащення. А люди (схоже їх було 73%) , які не вміють бачити картину більш широко, аналізувати, прораховувати наперед, дуже легко піддалися впливу зомбопомийок олігархічних і жадібності своєї, очікуючи дармовину у вигляді 4000$. Але отримали зедермовину і дєрмаків.
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16.02.2022 13:11 Ответить
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16.02.2022 13:15 Ответить
по моим подсчетам тут на Цензоре....ЕС - 98%...и Петро Алексеич безальтернативный президент)))))))))....будет подписывать "минск 5"
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16.02.2022 13:12 Ответить
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16.02.2022 13:35 Ответить
Гарно рахуєш. Головне гроші наші не рахуй, які ми готові витрачати на потреби армії, її забезпечення і на захист України і її захисників, яких переслідує Зе.
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16.02.2022 13:38 Ответить
Ти читаєш лєнта.ру ?
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16.02.2022 14:52 Ответить
Єдина проукраїнська і проєвропейська партія яка здатна пртистояти зеле-ватному кодлу це ЄС і Порох. тільки упоротий двбйб може це заперечувати. Як і те що на 90% ЄС в майбутньому парламенті з її 30% залишиться в опозиції бо коаліцію створювати немає з ким.
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16.02.2022 14:04 Ответить
согласен,только если бы он не был барыгой и не думал только о своем кармане!
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16.02.2022 14:22 Ответить
нах пшол дебл смішний.
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16.02.2022 16:44 Ответить
это все треп! расчитаный на дилетанта.
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16.02.2022 14:19 Ответить
ОПЗЖ, Розумна політика, Наші,Шарій -в сумі жахлива картина існуючої вати в Україні.Не приведи Господи війна з Рашою і вся ця нечисть або буде стріляти нам в спину або піде здаватися Путіну,а може і зустріне з хлібом-сіллю
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16.02.2022 14:59 Ответить
анонс продажу місць у партійних списках?
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16.02.2022 15:08 Ответить
25% в стране, тупорыло- упоротых, красноперых совкодрочеров, 15% них-железобетонных! столько же, 25% людей с включенными мозгами и 15% из них- жел\бет патриотов, остальные -ситуационные пох..исты, кто больше Лэси или гречки даст....если есть в стране столько голосующих за прохиндея петуШарика, Шлюшка, Замурашки, упоротого нациста-сиониста Изи желчного+Илька Дурка из Зажопы, бестолочи, к тому же еще и безпартийной, Разумка, такую страну непуганных идиотов, только Пиночет привести в чувство может или из аналогов кто, известных..
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16.02.2022 15:17 Ответить
если этот рейтинг хотя бы на половину правдив, то 30% живущих в Украине, гражданами их назвать язык не поворачивается, тупая быдло-вата с промытым спинным мозгом, который им заменяет головной. надеюсь, что этот рейтинг купленный, но червячок сомнения точит...
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16.02.2022 15:34 Ответить
 
 