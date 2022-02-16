Ни одного военного РФ, ни одной единицы техники не останется в Беларуси после учений, - Макей
Глава МИД Беларуси Владимир Макей уверяет, что по окончании учений все российские военные покинут Беларусь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы техники не останется на территории Беларуси после проведения учений с Россией", - сказал Макей.
Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".
29 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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+29 Прощай немытая раССея
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+22 Vitaliy Darmits
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+15 vitaliymkua
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Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
Теперь осталось только подождать заявления зеленского что он бы и сам справился...
Потому что кризис миновал, а задача сдать нэньку х**лу осталась...
МаКей віщує -жодного солдата РФ не буде на білоруській землі. Ну хіба так можна прикалуватись над убогими. Колись письменниця Вера Панова (була така звізда) написала роман "Спутники", Микитка його грізно критикував, після цього Микитка і родив своє геніальне - попутчики. Цим словом почали обзивати всіх писак, які не були автоматчиками партії. Так і тут - команчі стали попутчиками лишньохромосомних. Але не зрослося. Гніваються. Однако
Вирішили пуйло з бульбофюрером взяти Захід і Україну на слабо, і обіср...я.
Американці і європейці дали українцям зброю, вивели своїх дипломатів з Києва і сказали пуйлу: "Ану давай пробуй, побачимо, що ти за перець " А перець виявився заср....цем. Не вдалося молі поблефувати, та й погода на території України і міць української армії не дозволять орді безпроблемно залізти в чужу хату.
Тепер вони грозять визнати лугандон. Та будь ласка. Де-факто лугандон уже ординський васал, 800 тисяч російських паспортів, свідчить, що це уже не наші люди. А створювати на Донбасі кадировщину, коли необхідно половину бюджету запхати в лугандон, мешканці якого зажди будуть дивитися в мордор, не варто.
Приклад треба брати із двох Німеччин. Прийде час час і лугандон і Крим приповзуть в Україну, а поки що слід піднімати економіку і добробут українців і своїм прикладом показувати, що тут краще ніж там.
Хай молиться пуйло, що не полізло в Україну, бо груз 200 пішов би з України в мордор тисячами, а там би йому бошку росіяни відкрутили. Того він має шанс ще трішки поє.....ти мізки російській біомасі.