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Ни одного военного РФ, ни одной единицы техники не останется в Беларуси после учений, - Макей

Ни одного военного РФ, ни одной единицы техники не останется в Беларуси после учений, - Макей

Глава МИД Беларуси Владимир Макей уверяет, что по окончании учений все российские военные покинут Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы техники не останется на территории Беларуси после проведения учений с Россией", - сказал Макей.

Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".

29 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Также читайте: Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95413) военные учения (3457) Макей Владимир (47)


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Топ комментарии
+29
Посмотрим...обещать вы многое можете, но решит все за вас Пукин...
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16.02.2022 11:00
+22
Це можна трактувати двояко . В якому напрямку вони поїдуть з Білорусі ? Якщо до нас - спалимо вщент разом з екіпажами . Металолом не віддамо .

Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
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16.02.2022 11:04
+15
Так каже, наче він там щось вирішує.
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16.02.2022 11:02
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Бацька перекрасился?
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16.02.2022 10:58 Ответить
Бульбашнй хамелеон
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16.02.2022 11:02 Ответить
та хто таракана питати стане, тим паче що терміни "навчань" можно зробити безстроковими)
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16.02.2022 11:12 Ответить
Та не. Я думаю у хитрого бацьки есть зазор для манёвра.
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16.02.2022 11:23 Ответить
Посмотрим...обещать вы многое можете, но решит все за вас Пукин...
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16.02.2022 11:00 Ответить
Що таке іхтамнєт ми в курсі.
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16.02.2022 11:01 Ответить
Агрофюрер з гебешним у@бком обхезались
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16.02.2022 11:01 Ответить
ну прям жодного)
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16.02.2022 11:01 Ответить
Так каже, наче він там щось вирішує.
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16.02.2022 11:02 Ответить
дадите им всем белорусское гражданство?
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16.02.2022 11:02 Ответить
А шо, долго?
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16.02.2022 12:36 Ответить
Це можна трактувати двояко . В якому напрямку вони поїдуть з Білорусі ? Якщо до нас - спалимо вщент разом з екіпажами . Металолом не віддамо .

Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
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16.02.2022 11:04 Ответить
Мечтай, кто его спрашивать будет.
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16.02.2022 11:04 Ответить
а кого Лукашенко "кинув" у справі з "вагнерівцями ,обіцявши Зе повернути їх в Україну
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16.02.2022 11:08 Ответить
Прокидайтесь північні русини, женіть до всіх чортів тих москалів.
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16.02.2022 11:09 Ответить
Верить ***** и бульбафюреру никогда нельзя - это уже аксиома!
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16.02.2022 11:12 Ответить
білоруські лакеї не можуть вказувати окупантам Української землі і рашистським своїм господарям .
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16.02.2022 11:12 Ответить
ага, вас забули спитати, що накаже фюрер бульбофюреру - те й буде
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16.02.2022 11:20 Ответить
Походу бацька понял, что хутин с вторжением в Украину обкакался...
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16.02.2022 11:23 Ответить
Не называйте это кацпскую шлюху бацькой. Он в Беларуси ничего не решает. Как кацапы решат, так и будет. Вполне возможно, что хрюсские "перейдут в подчинение" таракану или нацепят закатноболотную символику. В общем, юридическими манипуляциями оставят кацапню в белорусской области.
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16.02.2022 11:31 Ответить
Недумай що у нас в Україні нема вати котра з задоволенням очікує ***** з ************** і залюбки називає вашого дояра бацькой.А тобі ганьба зак використання фені окупанта.
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16.02.2022 14:20 Ответить
А ты надеялся воевать?
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16.02.2022 13:09 Ответить
через декілька тижнів 84-ті роковини аншлюсу Австрії. Так, згадалось.
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16.02.2022 11:24 Ответить
Сам то в ето веришь?
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16.02.2022 11:27 Ответить
І куди підуть? Дурень думкою багатіє
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16.02.2022 11:30 Ответить
Так в Україну і підуть.
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16.02.2022 13:04 Ответить
Мне кажется, что подобное заявление перестраховка. Беларусы сами до конца не уверены, что именно так произойдет. Потому и делают заранее подобные заявления.
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16.02.2022 11:32 Ответить
флюгер не решает сам куда ему крутиться ))) куда ***** дунет туда и крутанешься...
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16.02.2022 11:32 Ответить
Люта брехня. У кацапів там вже військові бази.
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16.02.2022 11:35 Ответить
https://zaxid.net/biloruski_siloviki_dopomogli_grupi_nelegaliv_prorvatisya_do_polshhi_n1536065
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16.02.2022 11:39 Ответить
А у Пуйла спитали?
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16.02.2022 12:08 Ответить
Байден и Джонсон были убедительны... Их джавелины, РПГ и рассказ о санкция, которые они введут впечатлили х***ла.

Теперь осталось только подождать заявления зеленского что он бы и сам справился...
Потому что кризис миновал, а задача сдать нэньку х**лу осталась...
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16.02.2022 12:12 Ответить
От іще цього чмошника ***** не попитав...
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16.02.2022 12:28 Ответить
Гарний козак Макей
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16.02.2022 12:38 Ответить
Звісно ні. Вони просто погони познімають за старою звичкою.
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16.02.2022 12:39 Ответить
Лукашенко також щось казав про самостійну Білорусь, але перетворив її на ще одну губернію раши
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16.02.2022 13:10 Ответить
Значить Україна пішла на поступки...
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16.02.2022 13:10 Ответить
Та хоть картохи пожрали в мундирах до отвала---пока паростки не пустила---рано пока, успели. В бурятских лугах только ягель зреет.
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16.02.2022 13:12 Ответить
У бульбашей 90% картофеля импортный, причем половина украинский, есть из египта и бывших югославов.
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16.02.2022 14:11 Ответить
Так тем более, так им и надо, пусть жрут с ******! Там мумиями удобряют перемелеными---фу. какая гадость!
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16.02.2022 14:22 Ответить
МакКей так сказав не спроста. Їх предводитель команчей таки повірив недофюреру. "Ми з Володею разом весь світ перевернемо, бо в нас є точка опори армія". А у Володі кишка тонка виявилась, струхнув малехо. Семерих не нашлось

МаКей віщує -жодного солдата РФ не буде на білоруській землі. Ну хіба так можна прикалуватись над убогими. Колись письменниця Вера Панова (була така звізда) написала роман "Спутники", Микитка його грізно критикував, після цього Микитка і родив своє геніальне - попутчики. Цим словом почали обзивати всіх писак, які не були автоматчиками партії. Так і тут - команчі стали попутчиками лишньохромосомних. Але не зрослося. Гніваються. Однако
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16.02.2022 13:13 Ответить
Ну ось і все.

Вирішили пуйло з бульбофюрером взяти Захід і Україну на слабо, і обіср...я.

Американці і європейці дали українцям зброю, вивели своїх дипломатів з Києва і сказали пуйлу: "Ану давай пробуй, побачимо, що ти за перець " А перець виявився заср....цем. Не вдалося молі поблефувати, та й погода на території України і міць української армії не дозволять орді безпроблемно залізти в чужу хату.

Тепер вони грозять визнати лугандон. Та будь ласка. Де-факто лугандон уже ординський васал, 800 тисяч російських паспортів, свідчить, що це уже не наші люди. А створювати на Донбасі кадировщину, коли необхідно половину бюджету запхати в лугандон, мешканці якого зажди будуть дивитися в мордор, не варто.

Приклад треба брати із двох Німеччин. Прийде час час і лугандон і Крим приповзуть в Україну, а поки що слід піднімати економіку і добробут українців і своїм прикладом показувати, що тут краще ніж там.

Хай молиться пуйло, що не полізло в Україну, бо груз 200 пішов би з України в мордор тисячами, а там би йому бошку росіяни відкрутили. Того він має шанс ще трішки поє.....ти мізки російській біомасі.
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16.02.2022 13:45 Ответить
Половина білорусів мріє бачити Луку на шибениці, інша половина на електричному стільці
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16.02.2022 14:38 Ответить
Усате чмо вирішив і своїх солдат на м'ясорубку.
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28.02.2022 17:44 Ответить
 
 