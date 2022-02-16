Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу депутатам и чиновникам, - Стефанчук
Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц в период военного положения, как только он пройдет все процедуры.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам перед началом работы Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук.
"Это дополнительная мотивационная вещь для тех депутатов, которые, к большому сожалению, почему-то уехали, но сейчас возвращаются с опущенными глазами", - отметил он.
Стефанчук рассказал, что многие депутаты вернулись, однако затруднился назвать точное количество. Он отметил, что два дня назад владел информацией о том, что половина из находившихся за рубежом уже в Украине.
"В ближайшие дни мы снова увидим полный зал", - добавил глава Верховной Рады.
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Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей. (с)
язик ?
В українській мові правильно вживати три варіанти: говорити українською [мовою], говорити по-українському та говорити по-українськи.
там і досі русизмів аж по крокви.
ти мені з логічної точки зору поясни, шо таке "по-українському".
стосовно "українською (мовою)" я розумію
стосовно "по-українськи (відповідь на питання як ?) я також розумію,
а от шо таке "по-українському" ?
чому звертаєшся до мене за поясненнями правил, котрі, як людина обізнана, і так знаєш?...
...дивний, ти, якийсь
Під час воєнного стану закони не діють.
Виконуються розпорядження військової адміністрації, яка може заборонти будь-що, в тому числі і виїзд за кордон.
В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом - этичности ее размеров.
Также в компании подчеркнули: утверждения Коболева, которые тот транслирует через различные СМИ, считают заведомо ложными, неблаговидными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.