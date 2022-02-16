Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу депутатам и чиновникам, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц в период военного положения, как только он пройдет все процедуры.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам перед началом работы Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук.

"Это дополнительная мотивационная вещь для тех депутатов, которые, к большому сожалению, почему-то уехали, но сейчас возвращаются с опущенными глазами", - отметил он.

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Стефанчук рассказал, что многие депутаты вернулись, однако затруднился назвать точное количество. Он отметил, что два дня назад владел информацией о том, что половина из находившихся за рубежом уже в Украине.

"В ближайшие дни мы снова увидим полный зал", - добавил глава Верховной Рады.