РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8002 посетителя онлайн
Новости
5 700 41

Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу депутатам и чиновникам, - Стефанчук

Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу депутатам и чиновникам, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц в период военного положения, как только он пройдет все процедуры.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам перед началом работы Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук.

"Это дополнительная мотивационная вещь для тех депутатов, которые, к большому сожалению, почему-то уехали, но сейчас возвращаются с опущенными глазами", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миллиардер Косюк заверил, что он остается в Украине: "Сохраняю спокойствие и веду бизнес в рабочем ритме". ФОТО 

Стефанчук рассказал, что многие депутаты вернулись, однако затруднился назвать точное количество. Он отметил, что два дня назад владел информацией о том, что половина из находившихся за рубежом уже в Украине.

"В ближайшие дни мы снова увидим полный зал", - добавил глава Верховной Рады.

Автор: 

ВР (29233) граница (5260) депутат (3312) паника (45) Стефанчук Руслан (651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
А може відразу проголосувати і за заборону на повернення для тих хто все таки встиг здриснути?!
показать весь комментарий
16.02.2022 11:08
+13
Заборона виїзду буде для вчителів, лікарів, бюджетників, журналістів щоб не робили великого скупчення в аеропортах коли депутати в наступний раз будуть виїзджати.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:06
+9
1000% поддерживаю. Те кто сидит на нашей шее и за наш счет должны с нами быть до конца в любой ситуации. А тех кто убежал в трудную минуту на список и под жопу с конфискацией имущества
показать весь комментарий
16.02.2022 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це по європєйськи. Приклад для західної демократії.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:04 Ответить
а на каком основании депутаты ******** за границу? выходные дни или отпуск по беременности мозга? какая причина отсутствия госслужащего на рабочем месте?
показать весь комментарий
16.02.2022 11:13 Ответить
все просто- там у них избирательные округа - Мальдивский, Испанский (у контуженного нарика кивуни), дубаевский (у воной), Кипрский ( у многих)
показать весь комментарий
16.02.2022 11:17 Ответить
Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей. (с)
показать весь комментарий
16.02.2022 11:29 Ответить
Лехторат поехал за границу, и позвал избранника к себе, как он мог отказать и не поехать, только муки выбора были в какую страну полететь.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:17 Ответить
І шо тепер? Здравствуй совок?
показать весь комментарий
16.02.2022 11:19 Ответить
причём здесь совок? если такое поразительное количество депутатов "слуги народа" и "опзж", в опасный период для Украины ******** из страны, в то время как их ф-ции необходимы для активного принятия законов, значит нужно ввести запрет на выезд депутатов и получения разрешения на это действие в специальном порядк
показать весь комментарий
16.02.2022 11:26 Ответить
ото ж, как можно было выбрать во власть такое тупое и сцыкливое быдло, как "слуги народа" и "опзж"-опников, которые очканули 100 тысяч орков, в то время, как только Украинская Армия - это 250 тысяч бойцов!! какие шансы есть у 100-тысячной толпы расейской салдатни, если они 150-тысячным контингентов не могли захватить Джохар в течении 2х месяцев!!! а Джохар обороняли старики и молодёж - жители этого города
показать весь комментарий
16.02.2022 11:32 Ответить
це все для того, шоб аліну паш не випустити на євробачення
показать весь комментарий
16.02.2022 11:28 Ответить
Заборона виїзду буде для вчителів, лікарів, бюджетників, журналістів щоб не робили великого скупчення в аеропортах коли депутати в наступний раз будуть виїзджати.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:06 Ответить
саме так) Не зроблять же вони заборону для зелоха та його шобли на виъзд до Оману, Катара та на Сейшели в той час коли кацапи збирають орди на кордонах з Україною.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:11 Ответить
виїжджати - правильно по-українському
показать весь комментарий
16.02.2022 11:30 Ответить
а хто такий "український" ?

язик ?
показать весь комментарий
16.02.2022 11:44 Ответить
ось ти себе викрив...еге ж, заливний

В українській мові правильно вживати три варіанти: говорити українською [мовою], говорити по-українському та говорити по-українськи.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:53 Ответить
та я знаю, шо написано в правилах )))

там і досі русизмів аж по крокви.

ти мені з логічної точки зору поясни, шо таке "по-українському".

стосовно "українською (мовою)" я розумію

стосовно "по-українськи (відповідь на питання як ?) я також розумію,

а от шо таке "по-українському" ?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:18 Ответить
отже, ти знаєш, що це правило...
чому звертаєшся до мене за поясненнями правил, котрі, як людина обізнана, і так знаєш?...
...дивний, ти, якийсь
показать весь комментарий
16.02.2022 12:36 Ответить
та гедзь якийсь напав
показать весь комментарий
16.02.2022 12:47 Ответить
А може відразу проголосувати і за заборону на повернення для тих хто все таки встиг здриснути?!
показать весь комментарий
16.02.2022 11:08 Ответить
Ківа!!!
показать весь комментарий
16.02.2022 11:14 Ответить
1000% поддерживаю. Те кто сидит на нашей шее и за наш счет должны с нами быть до конца в любой ситуации. А тех кто убежал в трудную минуту на список и под жопу с конфискацией имущества
показать весь комментарий
16.02.2022 11:08 Ответить
Насильно мил не будешь, хер они проголосуют, разве что, РНБО? Это только слухи, а если шо? Хер найдешь и с огнем.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:10 Ответить
Мда.свобода во всей красе,кто не хочет воевать тот и под дулом автомата не будет воевать,вы хоть тех кто желает экипируйте нормально
показать весь комментарий
16.02.2022 11:13 Ответить
Не всі люди войовничі. І це добре.
показать весь комментарий
11.06.2022 11:55 Ответить
Крысы трусливые! Хотелось бы видеть полный список "чемоданчиков" с указанием фракции.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:13 Ответить
головне, щоб цей закон сподобався бандіту ахмєтову, аферисту каломойському і всяким там пдорасам шуфрічям, ківам і рабіновічям.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:15 Ответить
Так ты не подписывай командировки они не поедут.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:19 Ответить
Казали що Ахметка був здриснув, а потім нахвалявся бути сьогодні в Маріуполі. Мабуть щось знає.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:21 Ответить
А что толку от этого запрета...если они тикать начнут еще за неделю до обьявления того военного положения??
показать весь комментарий
16.02.2022 11:29 Ответить
Зеля боїться, що коли він підписуватиме капіуляцію, багато хто з його однодумців опиняться за кордоном і не підтримають його в боротьбі з народом.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:32 Ответить
Рада розгляне. Але монобільшовики не проголосують.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:33 Ответить
Не пугайте их преждевременно, а то все свалят до принятия закона и некому за него голосовать будет..
показать весь комментарий
16.02.2022 11:36 Ответить
а зеля разве вводил военное положение, они бы и так уехали
показать весь комментарий
16.02.2022 11:36 Ответить
підозра по дезертирам і ківі де?
показать весь комментарий
16.02.2022 11:38 Ответить
Черговий лохотрон - діяльність для 73%, а результат - шоу, якіми сумлінні.
Під час воєнного стану закони не діють.
Виконуються розпорядження військової адміністрації, яка може заборонти будь-що, в тому числі і виїзд за кордон.
показать весь комментарий
16.02.2022 11:44 Ответить
Так они срыгнут за бугор, а потом дистанционно примут военное положение)))))
показать весь комментарий
16.02.2022 11:45 Ответить
Еще срочно нужен запрет на выезд всех, кто допущен к гостайне!
показать весь комментарий
16.02.2022 11:51 Ответить
не надо ездить в страну-агрессор, это абсурд, мало того, что ездят некоторые, еще и несут там на передачах всякую чушь, галимую..., вопрос, зачем?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:18 Ответить
Я якось казав. Що почнеться заворушка у нас на кордоні, відразу криси та щурі почнуть втікати. Щур та підла криса Ілля Кива, ти де? Рабінович твій друг паскудний. Хто проголосує заопсж, того забити потрібно.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:37 Ответить
Один Андрюша вывез 600 млн грн и никто не заметил..

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом - этичности ее размеров.
Также в компании подчеркнули: утверждения Коболева, которые тот транслирует через различные СМИ, считают заведомо ложными, неблаговидными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:07 Ответить
 
 