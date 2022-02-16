За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% среди определившихся с выбором) и пятый президент Украины Петр Порошенко (21,8%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Наибольшую поддержку продолжает иметь В. Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди определившихся с выбором. На втором месте - П. Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором: разница в поддержке кандидатов – сверх погрешности, то есть формально В. Зеленский – на первом месте, П. Порошенко – на втором месте. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%) Далее следуют Ю. Бойко (6,3% и 8,3%), Д. Разумков (5,5% и 7,2%), Е. Мураев (4,9% и 6,5%), И. Смешко (4,6% и 6,1%), В. Гройсман (3,6% и 4,8%), О. Ляшко (3% и 3,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.
"По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Ю. Бойко наблюдается статистически значимый (более погрешности) рост рейтинга. Во всех других случаях разница в рейтинге – в пределах погрешности. Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между В. Зеленским и П. Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%", - отметили авторы исследования.
В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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Несмішні тарифи - на день сміху. З 1 квітня 2015-го мінімальний тариф на газ для населення зріс в 3,3 рази - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.
Тариф на газ для приготування їжі зростає в 6 разів - до 7 188 грн за тисячу кубометрів.
Тариф на тепло на 72% - до 537,2 грн за Гкал.
Також з квітня дорожчає світло в середньому на 19%.
Найближчим часом з 1 травня ще на 40% зростуть тарифи на воду.
До Вашої уваги інфографіка Інститут суспільних досліджень - ISS про життя за новими тарифами (наведено домоволодіння без лічильників).
http://ck.ridna.ua/2015/04/02/zhyttya-za-pershokvitnevymy-taryfamy-skilky-i-za-scho-infohrafika/
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Уряд України 27 квітня 2016 року встановив єдину ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, тим самим здійснивши давню мрію відмовитися
від перехресного субсидування в економці країни.
Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це останнє підвищення ціни природного газу. Однак не варто сподіватися марно.
Це останнє підвищення ціни газу згідно з домовленостями, зафіксованими в меморандумі з МВФ від 2015 року.
Поточна ціна газу багато в чому залежить від сталих низьких цін на енергоносії, які спостерігаються в останні 1,5 року.
Але якщо на глобальному ринку природний газ знову піде на зростання, то і його ціна на внутрішньому українському ринку також зросте
https://www.slovoidilo.ua/2016/04/28/infografika/ekonomika/yak-zrostut-taryfy-pislya-pidvyshhennya-kabminom-cziny-na-haz
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Підвищення ціни на газ допоможе Україні й далі отримувати міжнародне фінансування.
Джерело: https://censor.net/n3083868
24.01.22. Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС
16.02.22. За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС.
І я навіть здогадуюся чому!
Де всі голі, там ні хто не голоий!
Де багато олігархів там ніхо не олігарх!
Ви думаєте їх немає у США? Є, але їх там не 5, а 5000!
А ще треба розділяти просто крупний бізнес і олігархічний бузнес. Олігарх це той, хто може поставити державу раком і отримати те, що йому потрібно. Але скажіть мені, як може виробник цукерок, що володіє менш ніж 1/4 ринку кондитерки, щось диктувати державі? А от власник найбільшого банку може лякати державу фінансовою катастрофою, а власник половини енергетики теж завжди примусить до себе прислухатися.
Але якщо б справжніх а не вигаданих олігархів у нас було не 3, а хоча б 30, то вони б нівелювали впливи одне одного і було б так, наче їх взагалі немає.
Бізнес це такий само талант, як вміння малювати чи писати музику і повірте, якщо ви здатні лише копати, або не копати, то це не є чеснотою.
https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY
Упоротих значно більше. А нестабільна обстановка сприяє росту їх популяції.
Так я вот думаю,не слушал бы медовые речи,может и проблем у него небыло-это первое.И во-вторых,Юля понимает цену своему популизму?Или это она намеренно вгоняет людей в долги,рассказывая на шоу,такие вещи
.
давайте свіжих. ці вже ПРокисли. і і від них вже погано несе
Вам 73 %-ним говорили перед виборами у 2019 му , вас просили - не починайте війну проти Пороха ,, не починайте війну з його прихильниками , не плюйте в колодязь ,, бо ви цю війну не виграєте .! Вам тоді було пох . А тепер тебе щось не влаштовує , пц .. .
І я навіть здогадуюся чому!
- да не согласен я... с обоими Шариков_cut
все буде Україна !
В действительности необходимо делать системные изменения для ликвидации криминальной кланово-олигархической системы и введения демократии, которой у нас никогда не было.
Кучма создал такую систему, а никто из последщих президентов ничего не делал для ее ликвидации. Каждого из них она устраивала, так как каждый из них ставленник этой системы в политике.