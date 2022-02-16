За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% среди определившихся с выбором) и пятый президент Украины Петр Порошенко (21,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшую поддержку продолжает иметь В. Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди определившихся с выбором. На втором месте - П. Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором: разница в поддержке кандидатов – сверх погрешности, то есть формально В. Зеленский – на первом месте, П. Порошенко – на втором месте. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%) Далее следуют Ю. Бойко (6,3% и 8,3%), Д. Разумков (5,5% и 7,2%), Е. Мураев (4,9% и 6,5%), И. Смешко (4,6% и 6,1%), В. Гройсман (3,6% и 4,8%), О. Ляшко (3% и 3,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Ю. Бойко наблюдается статистически значимый (более погрешности) рост рейтинга. Во всех других случаях разница в рейтинге – в пределах погрешности. Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между В. Зеленским и П. Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%", - отметили авторы исследования.







В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.