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За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% среди определившихся с выбором) и пятый президент Украины Петр Порошенко (21,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшую поддержку продолжает иметь В. Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди определившихся с выбором. На втором месте - П. Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором: разница в поддержке кандидатов – сверх погрешности, то есть формально В. Зеленский – на первом месте, П. Порошенко – на втором месте. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%) Далее следуют Ю. Бойко (6,3% и 8,3%), Д. Разумков (5,5% и 7,2%), Е. Мураев (4,9% и 6,5%), И. Смешко (4,6% и 6,1%), В. Гройсман (3,6% и 4,8%), О. Ляшко (3% и 3,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Ю. Бойко наблюдается статистически значимый (более погрешности) рост рейтинга. Во всех других случаях разница в рейтинге – в пределах погрешности. Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между В. Зеленским и П. Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%", - отметили авторы исследования.

За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС 01
За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС 02
За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опрос КМИС 03

В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Порошенко Петр (19594) рейтинг (1636) Тимошенко Юлия (24590) КМИС (329)


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Топ комментарии
+52
ну как так??? неужели настолько много у нас идиотов в стране??
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16.02.2022 11:21
+47
25 за нарика? не смешите
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16.02.2022 11:18
+34
Трясця! Коли вже нарід розуму набереться?
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16.02.2022 11:21
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Страница 3 из 3
если вы вступили в дерьмо то это к деньжатам...
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16.02.2022 12:11 Ответить
Покажіть мені цих 25% дибіліі
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16.02.2022 12:25 Ответить
Всі на цензорі порошкоботи
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16.02.2022 13:04 Ответить
Какое же ты тупое
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16.02.2022 13:45 Ответить
та то Єрмак через Подоляка платить грекам. Он мурзаев почав плакати - і вже входить в "число гвардейцев кардинала". Попандопулоси працюють разово чи сидять на ставці ? Таки на ставці! Буба спереду а 4 консерви зад прикривають. Як колись іронізував Медведчук - " з святом демократії, товариші"
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16.02.2022 12:28 Ответить
Долб...бы не истребимы, вот эти 25% это реально биомусор с полностью протухшими мозгами до них не доходит, что они голосуют не за малоПИД....роского, бениного, Нарко-дегенерата, а за пархатого кидалу гАвномойского!
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16.02.2022 12:29 Ответить
Сценка в АТБ: выгружает она из телеги кулёк с яйцами.Кулёк рвётся яйца разлетаются.Она-Шо у вас кульки как сопли,я за это платить не буду,позовите главного! Кассирша-Президента штоли?/--я хоть поржала наконец-то....
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16.02.2022 12:29 Ответить
25% населения нашей страны состоят из полных ********* и откровенных врагов Украины! Ни один здравомыслящий гражданин не будет голосовать за это шутовское ******, который только на одних дорогах украл больше 100 млрд!
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16.02.2022 12:33 Ответить
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16.02.2022 12:34 Ответить
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16.02.2022 12:40 Ответить
2 Квітня 2015 18:09
Несмішні тарифи - на день сміху. З 1 квітня 2015-го мінімальний тариф на газ для населення зріс в 3,3 рази - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.
Тариф на газ для приготування їжі зростає в 6 разів - до 7 188 грн за тисячу кубометрів.
Тариф на тепло на 72% - до 537,2 грн за Гкал.
Також з квітня дорожчає світло в середньому на 19%.
Найближчим часом з 1 травня ще на 40% зростуть тарифи на воду.
До Вашої уваги інфографіка Інститут суспільних досліджень - ISS про життя за новими тарифами (наведено домоволодіння без лічильників).
http://ck.ridna.ua/2015/04/02/zhyttya-za-pershokvitnevymy-taryfamy-skilky-i-za-scho-infohrafika/

,............................
Уряд України 27 квітня 2016 року встановив єдину ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, тим самим здійснивши давню мрію відмовитися
від перехресного субсидування в економці країни.

Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це останнє підвищення ціни природного газу. Однак не варто сподіватися марно.
Це останнє підвищення ціни газу згідно з домовленостями, зафіксованими в меморандумі з МВФ від 2015 року.

Поточна ціна газу багато в чому залежить від сталих низьких цін на енергоносії, які спостерігаються в останні 1,5 року.
Але якщо на глобальному ринку природний газ знову піде на зростання, то і його ціна на внутрішньому українському ринку також зросте
https://www.slovoidilo.ua/2016/04/28/infografika/ekonomika/yak-zrostut-taryfy-pislya-pidvyshhennya-kabminom-cziny-na-haz

................................
Підвищення ціни на газ допоможе Україні й далі отримувати міжнародне фінансування.
Джерело: https://censor.net/n3083868
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16.02.2022 23:32 Ответить
порося з"їж канхветку і розлаб булочкі.

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16.02.2022 23:35 Ответить
ванько це ти
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17.02.2022 08:19 Ответить
Хто за ціх всіх йолопів взагалі буде голосувати. Своїм #іздежем вже готують людей до "правильного"голосування. Важливо не те, як проголосують, але як порахують.
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16.02.2022 12:37 Ответить
это совсем твердолобые походу 25%
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16.02.2022 12:38 Ответить
Після всіх зашкварів слуг: Трухін, Трубіцин, Кузьміних рейтинг клоуна росте. Бидло невиліковне.

24.01.22. Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

16.02.22. За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС.

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16.02.2022 12:40 Ответить
Якісь дивні показники. В обох опитуваннях у Тимошенко - 11,8. СоУпаденіЄ?
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16.02.2022 12:44 Ответить
У неї по селах і сільських райцентрах ядерний електорат стабільний.
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16.02.2022 13:09 Ответить
Зрозуміло, що він є. Та таке співпадіння у відсотках ...
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16.02.2022 13:19 Ответить
Це говорить про те, що у неї вже не має приросту і ще не має відтоку електорату.
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16.02.2022 13:23 Ответить
Більше цікавить результат другого туру, але останнім часом цю інформацію чомусь перестали публікувати.
І я навіть здогадуюся чому!
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16.02.2022 13:02 Ответить
все поділено між олігархами
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16.02.2022 13:07 Ответить
Без крупного національного бізнесу жодна держава не існуватиме. З олігархами не боротися треба, а збільшувати їхнє число, тоді воббчи одне з одним вони невілюватис=муть впливи одне одного.
Де всі голі, там ні хто не голоий!
Де багато олігархів там ніхо не олігарх!
Ви думаєте їх немає у США? Є, але їх там не 5, а 5000!
А ще треба розділяти просто крупний бізнес і олігархічний бузнес. Олігарх це той, хто може поставити державу раком і отримати те, що йому потрібно. Але скажіть мені, як може виробник цукерок, що володіє менш ніж 1/4 ринку кондитерки, щось диктувати державі? А от власник найбільшого банку може лякати державу фінансовою катастрофою, а власник половини енергетики теж завжди примусить до себе прислухатися.
Але якщо б справжніх а не вигаданих олігархів у нас було не 3, а хоча б 30, то вони б нівелювали впливи одне одного і було б так, наче їх взагалі немає.
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16.02.2022 13:23 Ответить
Власник Порошенко купив за копійки найбільшу кондитерську фабрику ім. Карла Маркса. Ви вмієте витати Вікіпедію? Прочитайте про Порошенка. Як він свій бізнес піднімав сидічи при всих президентах біля державного корита, тобто бюджету. Прийшовши на президента, він тільки за пять років президенства став власником 75 компаній (по його декларації). Він гроші вкладав у державу, брав з цього проценти і розширяв свій бізнес. На війні скажене бабло заробив, купив собі ще два телеканали до 5-го, що був . Я вже мовчу про знищення банків та боєскладів. Олігарх, навіть таке падло як і Ахметов з Коломойським при бюджеті не сиділи, а робили свій бізнес самі. Оце і є та різниця між олігархами тими і чиряком на бюджеті - порошенком . В нього бізнес на наші гроші вибудований. Вам це до голів колись дійде? Гордіться й надалі патріотом.
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16.02.2022 13:33 Ответить
Та й добре що купив . Тепер вона працює і дає хорошу роботу сотням людей . А могла б бути порізаною на металобрухт і на її місці виріс би якийсь черговий трц . Якби її не викупив Порошенко . .
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16.02.2022 13:41 Ответить
Не викупив би Порошенко, викупив би справжній бізнесмен, а не це канцелярське падло.
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16.02.2022 17:43 Ответить
Не за копійки а на аукціоні. А далі, потік ображеної пролетарської свідомості. Сумно все це.
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16.02.2022 14:17 Ответить
Де він взяв гроші, щоб купити на аукціоні? Ото ж у них такі аукціони злодійські.
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16.02.2022 15:45 Ответить
На моїх очах у період з 2000 по 2008р одна малюсінька фірмочка з 5 осіб, що займалася мембранними покрівлями, перетворилася у крупну будівельну компанію, що мала 2 наново збудованих підприємства, завод металоконструкцій та завод стінових тришарових панелей і будувала по 300тис м2 логістики, торгцентрів, виробничих будівель за рік. Мали оборот до 100млн. євро.
Бізнес це такий само талант, як вміння малювати чи писати музику і повірте, якщо ви здатні лише копати, або не копати, то це не є чеснотою.
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16.02.2022 18:22 Ответить
У нас пролетарська свідомість, а у петра свідомість бюджетного ненажери. Нам теж прикро і це відчувають всі українці на своїх карманах.
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16.02.2022 17:41 Ответить
Написав дурницю. Причина вашої ненависті у вас самих. Ви знаєте, що якби опинилися на його місці, то крали б безбожно, а "він" не може бути кращим за вас.
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16.02.2022 18:25 Ответить
назовите альтернативу
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16.02.2022 18:30 Ответить
дуже смачні цукерки, різноманіття тортів і тістечок. при чому тут вікіпендія, та й ще рашинська? купую тільки Рошен, бо якістна продукція. а тобі цукерки Коровка, га?
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16.02.2022 19:28 Ответить
Видно, що мізки шоколадом залиті.
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16.02.2022 20:02 Ответить
Видно,что у тебя их вообще нет. Жизнь медуз вообще без мозгов милионы лет дает тебе надежду
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17.02.2022 08:18 Ответить
главное не зеленым говном , который у тебя, вместо мозгов.
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17.02.2022 22:12 Ответить
Коломойський дістає з рукава козирну шістку! Вау!
https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY
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16.02.2022 12:41 Ответить
Серед моїх знайомих зеідіотів немає ....
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16.02.2022 12:43 Ответить
Аналогічно. Не залишилось жодного.
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16.02.2022 12:44 Ответить
Брехня.
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16.02.2022 12:45 Ответить
Ці "опросіки" - звичайні маніпуляції українцями...бо лише реальні вибори можуть показати реальну підтримку кандидатів... А якщо врахувати передвиборчу агітацію і реальні розміри грабування країни зеленими більшовиками, то результати будуть взагалі іншими
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16.02.2022 12:49 Ответить
Зеленский-наш Президент !
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16.02.2022 12:58 Ответить
Ми не проти, забирайте.
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16.02.2022 13:20 Ответить
кто эти люди что постоянно готовы голосовать за Тимошенко
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16.02.2022 13:00 Ответить
Нормальні люди. Але їх відносно мало.

Упоротих значно більше. А нестабільна обстановка сприяє росту їх популяції.
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16.02.2022 13:04 Ответить
У моего бати знакомый,всё время слушал Юлю.Как она решила засудить тарифы.Подала иск какой то.Или не подавала,не знаю.Но факт,шо знакомый растопырив уши,слушал её медовые речи на шоу,как она откатит через суд тарифы.Короче этот знакомый,уверенный,шо так и будет,тупо не платил коммуналку,и всем рассказывал,шо Юля выграет суд и коммунальщики, ещё ему будут должны.В итоге получил письмо из суда с повесткой на суд по неуплате.
Так я вот думаю,не слушал бы медовые речи,может и проблем у него небыло-это первое.И во-вторых,Юля понимает цену своему популизму?Или это она намеренно вгоняет людей в долги,рассказывая на шоу,такие вещи
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16.02.2022 13:17 Ответить
Не зомбовані олігархічними телеканалами. Вміють думати і робити висновки. А чого ж цю дуру з вищою освітою , з незліченними заводами та фабриками не впускають у своє коло олігархи? Га? Довбодятли?
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16.02.2022 13:11 Ответить
Ось вони . На кацапії є - отряди путіна , а в Україні є отряди - ВАНИ . .
.
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16.02.2022 13:51 Ответить
мені просто цікаво. кого свинарчуки не облили ще своїм, брудом,,,,????? свинарчуки тільки про ОПЗЖопа мовчки.
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16.02.2022 14:35 Ответить
Це Ви свинарчуками називаєте Ваву і його команду? Тоді Ви помилилися, вони реальні кнурчуки, грабують країну посеред білого дня і заганяють нарід у злидні. Такі ціни, що вже ніхто не вибирає який корисний і смачний хліб, а на який залишилися кошти. Все піднялося в цінах, бо гроші конвертують в долари і виводять в офшори, а для наріду друкують фантики, які не підкріплені товаром. Це і є Кнурчуки.
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16.02.2022 14:45 Ответить
обоє рябоє і папиреднікі які були при владі і прі папіредніках і ті що зараз.
давайте свіжих. ці вже ПРокисли. і і від них вже погано несе
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17.02.2022 06:41 Ответить
Опять хочется,новыхлиц,,? Арохамиями не наелись?
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17.02.2022 08:22 Ответить
Ага , значить , якщо заюльки поливають брудом мене і політика якому я довіряю , то я маю мовчати . ? .. Тобто - обливання брудом має йти тільки в одну сторону , а коли йде атвєтка то це вже не за правилами , так . ?
Вам 73 %-ним говорили перед виборами у 2019 му , вас просили - не починайте війну проти Пороха ,, не починайте війну з його прихильниками , не плюйте в колодязь ,, бо ви цю війну не виграєте .! Вам тоді було пох . А тепер тебе щось не влаштовує , пц .. .
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16.02.2022 14:47 Ответить
я про порошенка нічого не говорив. чи на ворові шапка горить. ??? відчувши про кого йде річ.
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17.02.2022 06:34 Ответить
Тобто - згадуючи свинарчуків , в контексті , ти не мав на увазі Порошенка .. ? То навіщо їх було згадувати взагалі ?
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17.02.2022 08:38 Ответить
Більше цікавить результат другого туру, але останнім часом цю інформацію чомусь перестали публікувати.
І я навіть здогадуюся чому!
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16.02.2022 13:01 Ответить
порошенко в другому турі програє всім, крім ОПЗЖопа
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16.02.2022 14:30 Ответить
. .
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16.02.2022 14:52 Ответить
усі не згодні ні на що, не можна обирати жодного, попередники вже накуролєсили
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16.02.2022 13:08 Ответить
Що саме накуролесили попередники, конкретніше, будьте ласкаві.
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16.02.2022 13:22 Ответить
.
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16.02.2022 13:47 Ответить
против человечества"

- да не согласен я... с обоими Шариков_cut
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16.02.2022 13:53 Ответить
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16.02.2022 13:47 Ответить
Yes ЕC !!!!

все буде Україна !
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16.02.2022 13:48 Ответить
Удивительное чудо--среди моих недалеких знакомых и родственников, проголосовавших в 19 за зеленского по разным причинам ,кроме матов и слюней возмущения, не осталось надежд на халяву от клоуна и слов поддержки ,,найвэлычнейшего,,. Откуда рейтинг у во всем обосравшегося?
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16.02.2022 13:55 Ответить
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16.02.2022 18:10 Ответить
У зе-шмарклів ще жевріє надія посадити Порошенка. Іншими чинниками пояснити такий рейтинг зеленої жаби просто немаожливо.
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16.02.2022 14:10 Ответить
єдине що можно можно стверджувати так це те що якщо барига добереться знову до гетьманської булави, то він як і )(*ло вже її нікому більше не віддасть. тільки після того як через вперед ногами. бо не красти при владі не вміє а залишити булаву потім , можуть і до буцигарні... добрі люди на периховання...
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16.02.2022 14:24 Ответить
Твой зеленый барыга до булавы уже не доберется. Обосрались вы с ним вместе везде
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17.02.2022 08:25 Ответить
полные ИДИОТЫ пишущие эту чушь,расчитаная на недоумков!
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16.02.2022 14:29 Ответить
Виграє той кандидат у президенти у 2024 році, хто пообіцяє посадити Зеленського і його всю шоблу, включаючи і Беню.
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16.02.2022 14:48 Ответить
Напевно. Бо люди вважають, що від поганої вівці хоч шерсті клок. Що який смисл голосувати за тих, хто такого й не пообіцяє. Але ж справа в тому що хто б таке не пообіцяв, він садити не буде. Брехуни й шахраї.
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16.02.2022 16:08 Ответить
Межолигархические разборки ботов.

В действительности необходимо делать системные изменения для ликвидации криминальной кланово-олигархической системы и введения демократии, которой у нас никогда не было.

Кучма создал такую систему, а никто из последщих президентов ничего не делал для ее ликвидации. Каждого из них она устраивала, так как каждый из них ставленник этой системы в политике.
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16.02.2022 16:02 Ответить
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16.02.2022 18:11 Ответить
Я не вр*ю що в Україні 25% ідіотів і біомусора. Думаю до 10% знайдеться. А рейтинг 25%подають для того щоб фальсифікувати вибори.
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16.02.2022 18:27 Ответить
мене ні разу не спитали. як проходить опитування? може хтось знає?
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16.02.2022 20:44 Ответить
Невже у нас 46,9 відсотків дурнів і тільки 11 відсотків людей в яких з головою порядок ? Думаю за Зеленського набрехали, бо не одного дурня не знаю, хіба може лисий з кварталу. А за Пороха може перебільшено, але доля правди є, на фоні зелених дегенератів мародер більш респектабельно виглядає та мародер це невиліковне. Потрібно заборонити на законодавчому рівні другу спробу. Обісрався один раз і досить. Хто хоче ще понюхати, нехай це робить десь в іншому місці, типу приват, а не на Банковій.
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16.02.2022 23:31 Ответить
Знову за гроші вкраденні з бюджета України агент російських спецслужб П.Порошенко міряється піськами з екс головним продюсером канала"Інтер В.Зеленським.
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16.02.2022 23:43 Ответить
Сто відсотків!
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17.02.2022 09:10 Ответить
Порошенко:Илловайск,Дебальцево сдал!Устраивал сотни перемирий на фронте,когда нашим не давали стрелять .Тогда погибли тысячи воинов всу....Снизил ставку есв в 2 раза,тем самым снизил поступления в пенсионный фонд в два раза и обрек всех пенсионеров на голодное существование.А олигархи при нем увеличили своё состояние в 2 раза!И это в воюющей стране!Минимальная зарплата в 2018 году 2660 гр на февраль месяц.Моя зарплата тогда была 2880 гр ))И это при ценах как сейчас.Долларе 28.6 грБензине 28 гр литр! Газе 8550 гр.Порошенко подорвал 6 крупных складов с боеприпасами!Сейчас не было подорвано ни одного!!! Голосуйте за Порошенко!И русские танки будут стоять в Киеве на майдане!Почему при Порошенко США дали Украине всего 200 джавелинов,а при комике 200 тонн джавелинов???Тогда вероятность захвата Украины была в 100 раз больше чем сейчас!И тогда уже стояли русские дивизии для вторжения в Украину со стороны России...Что нельзя было подтянуть пару дивизионов град и расчистить за пару суток такой коридор для выхода всу из Илловайска ,что от русских и пыли даже не осталось!Но нужно было завести всу в ловушку и подло расстрелять!!!Почему никто не понес до сих пор за это наказание ?За это предательство!!!
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17.02.2022 09:09 Ответить
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