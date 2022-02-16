Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов окрестности Станицы Луганской и сбросили ВОГ-17 вблизи Лобачево, потерь нет, - штаб ООС
По состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
По окрестностям Станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лобачево оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов границы украинских подразделений остались прежними.
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