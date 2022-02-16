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Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов окрестности Станицы Луганской и сбросили ВОГ-17 вблизи Лобачево, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов окрестности Станицы Луганской и сбросили ВОГ-17 вблизи Лобачево, потерь нет, - штаб ООС

По состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

По окрестностям Станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачево оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов границы украинских подразделений остались прежними.

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Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов окрестности Станицы Луганской и сбросили ВОГ-17 вблизи Лобачево, потерь нет, - штаб ООС 01

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обстрел (26982) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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ЗСУ применять байрактары нельзя, потому, что это летательный аппарат, а террористам беспилотники - можно.
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16.02.2022 12:18 Ответить
 
 