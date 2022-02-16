Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин
В течение двух последних дней Кабмин дважды принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны. Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"С врагом внешним как бы пауза, так что давайте возвращаться к врагам внутренним. Пока общество было сконцентрировано на российских войсках, Кабмин тайно спасал коррупционеров Зеленского, на старте снося конкурс на директора НАБУ (и срывая - на руководителя САП). В течение двух последних дней КМ принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны", - заявил он.
"В понедельнике КМУ незаконно выбросил из комиссии Драго Коса, который не дает Зеленскому сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Мы в ЦПК проинформировали об этом трэше медиа и западных партнеров. Чтобы погасить скандал Кабмин уже на следующий день (вчера) еще раз голосует за комиссию. На этот раз уже с Драго Косом, но дописывает под него специальное условие - выйти из комиссии по САП. Очевидно, КМУ не имел права устанавливать какие-либо ограничивающие спецусловия. Поэтому решение Кабмина Зеленского незаконно еще больше предыдущего (в понедельник). Полный юридический анализ вчерашнего адового решения КМУ по линку. Оно срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно", - подчеркнул Шабунин.
"Оба заседания КМУ состоялись тайно: без анонса и онлайн-трансляции, чтобы скрыть этот позор от 1) украинцев, 2) западных партнеров. Цель обоих решений – помочь Банковой снести через любимый Зеленским ОАСК конкурс на директора НАБУ (или впоследствии – победителя). Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского. Это не предположение, а железобетонная информация изнутри процесса", - пояснил он.
"Фактический срыв конкурса на директора НАБУ точно ставит крест на деньгах МВФ, и с большой вероятностью - на госгарантиях США. Но здесь даже не о деньгах. И не о слове Зеленского, которое после позора с конкурсом САП, и туалетной бумаги не стоит. Речь об ущемлении государственных институтов как таковых. Вдумайтесь, Правительство по указанию президента принимает очевидно незаконные решения, ради подрыва правоохранительного органа. Гарант конституции, блин. Единственным законным выходом из этой ситуации является выбрасывание Правительством незаконного спецусловия (относительно Драго Коса) из своего решения", - резюмировал Шабунин.
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Слухаю
Там всё решают за его спиной, а его ставят перед фактом, что так и надо !
Ему по ушам проехали и он уже свыкся, что типа сам принял решение...
почему то думаю, что если взять в целом, то человек реально доволен ситуацией... работы хватит и внукам с этим "противодействием коррупции"))) разследования, статьи, хайп, бабки) все ок
Раньше приходилось год писать про Мальдивы и возмущаться по разным поводам всякой всячины типа "почему Насиров в обмороке до сих пор", "почему не посадили брилиантовых", гноить за это Петра. Дошло реально ежедневных пересчетов "котировок цен на лук" и индекс Доу Джонс, ой борща. А щас куда не плюнь везде коррупция, тем для "разследователей" не то что немеренно... было бы только желание все это освещать)
А Найем? красота же... а Наташа Мосейчук? дело сделано, слово "борщ" удалено из памяти... Савик... пока бигбос с зелеными горшки не побил тоже "очень любил и уважал Владимира Александровича"
этот Шабунин тоже ведь освещал конкурс САП весело, я листал его раньше в ФБ...гениально... "коварный Татаров ставит палки в колеса на конкурсе САП", "подлый Татаров вновь сорвал конкурс", "Татаров и Венидиктова срывают выполнение Зеленским обещания президенту США", "Нужно донести президенту информацию, что Татаров и его люди срывают конкурс САП намеренно"... но видать вопрос не был решен, бабос на карту не зашел и теперь Шабунин пишет про Зеленского...
можно подумать, что он кретин, но нет... Уверен вполне умный человек и он отлично знал кто такой Зеленский перед выборами ну или он "обычная домохозяйка Антонина с 1+1 на телеке на кухне"...сомнительно, что наивно верил в добро от "простого парня" и совсем не смотрел на людей которые шли вместе с тем в "новых лицах" от бородатой бабушки
Если независимых избрать, они завтра всех слуг в тюрягу определят.
Кто ж будет вести день и ночь пектись о зубожилом-нариде?!
Зе!Беніну ОПушку разом із найвеличнішим .ідером Всесвіту- узурпував дЄрмак... Послухайте сміх Шабуніна і зрозумієте, що воно хворе...
Ляді Зе!більні, а де стогін від борщового набору, цін на цукор де 1кг=1л 95 бензину? Порошенко був винен у всьому, вічно п'яний у Липецьку та збагатився у 85разів бо вбив брата... і т.д. і т.п. Де ті хвойди, що не можуть пробачити Петру Олексійовичу- насраність у макушці та штанцях? Ау дебіли, ау.