Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин

В течение двух последних дней Кабмин дважды принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны. Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"С врагом внешним как бы пауза, так что давайте возвращаться к врагам внутренним. Пока общество было сконцентрировано на российских войсках, Кабмин тайно спасал коррупционеров Зеленского, на старте снося конкурс на директора НАБУ (и срывая - на руководителя САП). В течение двух последних дней КМ принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны", - заявил он.

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"В понедельнике КМУ незаконно выбросил из комиссии Драго Коса, который не дает Зеленскому сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Мы в ЦПК проинформировали об этом трэше медиа и западных партнеров. Чтобы погасить скандал Кабмин уже на следующий день (вчера) еще раз голосует за комиссию. На этот раз уже с Драго Косом, но дописывает под него специальное условие - выйти из комиссии по САП. Очевидно, КМУ не имел права устанавливать какие-либо ограничивающие спецусловия. Поэтому решение Кабмина Зеленского незаконно еще больше предыдущего (в понедельник). Полный юридический анализ вчерашнего адового решения КМУ по линку. Оно срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно", - подчеркнул Шабунин.

"Оба заседания КМУ состоялись тайно: без анонса и онлайн-трансляции, чтобы скрыть этот позор от 1) украинцев, 2) западных партнеров. Цель обоих решений – помочь Банковой снести через любимый Зеленским ОАСК конкурс на директора НАБУ (или впоследствии – победителя). Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского. Это не предположение, а железобетонная информация изнутри процесса", - пояснил он.

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"Фактический срыв конкурса на директора НАБУ точно ставит крест на деньгах МВФ, и с большой вероятностью - на госгарантиях США. Но здесь даже не о деньгах. И не о слове Зеленского, которое после позора с конкурсом САП, и туалетной бумаги не стоит. Речь об ущемлении государственных институтов как таковых. Вдумайтесь, Правительство по указанию президента принимает очевидно незаконные решения, ради подрыва правоохранительного органа. Гарант конституции, блин. Единственным законным выходом из этой ситуации является выбрасывание Правительством незаконного спецусловия (относительно Драго Коса) из своего решения", - резюмировал Шабунин.