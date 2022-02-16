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Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин

Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин

В течение двух последних дней Кабмин дважды принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны. Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"С врагом внешним как бы пауза, так что давайте возвращаться к врагам внутренним. Пока общество было сконцентрировано на российских войсках, Кабмин тайно спасал коррупционеров Зеленского, на старте снося конкурс на директора НАБУ (и срывая - на руководителя САП). В течение двух последних дней КМ принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения Правительства сознательно, демонстративно незаконны", - заявил он.

Также читайте: Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ, - Шабунин

"В понедельнике КМУ незаконно выбросил из комиссии Драго Коса, который не дает Зеленскому сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Мы в ЦПК проинформировали об этом трэше медиа и западных партнеров. Чтобы погасить скандал Кабмин уже на следующий день (вчера) еще раз голосует за комиссию. На этот раз уже с Драго Косом, но дописывает под него специальное условие - выйти из комиссии по САП. Очевидно, КМУ не имел права устанавливать какие-либо ограничивающие спецусловия. Поэтому решение Кабмина Зеленского незаконно еще больше предыдущего (в понедельник). Полный юридический анализ вчерашнего адового решения КМУ по линку. Оно срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно", - подчеркнул Шабунин.

"Оба заседания КМУ состоялись тайно: без анонса и онлайн-трансляции, чтобы скрыть этот позор от 1) украинцев, 2) западных партнеров. Цель обоих решений – помочь Банковой снести через любимый Зеленским ОАСК конкурс на директора НАБУ (или впоследствии – победителя). Принимая оба решения, Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского. Это не предположение, а железобетонная информация изнутри процесса", - пояснил он.

Также читайте: Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ

"Фактический срыв конкурса на директора НАБУ точно ставит крест на деньгах МВФ, и с большой вероятностью - на госгарантиях США. Но здесь даже не о деньгах. И не о слове Зеленского, которое после позора с конкурсом САП, и туалетной бумаги не стоит. Речь об ущемлении государственных институтов как таковых. Вдумайтесь, Правительство по указанию президента принимает очевидно незаконные решения, ради подрыва правоохранительного органа. Гарант конституции, блин. Единственным законным выходом из этой ситуации является выбрасывание Правительством незаконного спецусловия (относительно Драго Коса) из своего решения", - резюмировал Шабунин.

Автор: 

НАБУ (4219) Зеленский Владимир (20266) Кабмин (14025) Шабунин Виталий (535) САП (2062) Шмыгаль Денис (2679) Кос Драго (5)


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Топ комментарии
+11
Вопросы государственной важности решаются в жидовских междусобойчиках.
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16.02.2022 11:57
+10
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16.02.2022 11:57
+10
Президента нет. Есть банда монобильшости, лижущая руки Коломойши
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16.02.2022 12:16
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16.02.2022 11:57 Ответить
Вопросы государственной важности решаются в жидовских междусобойчиках.
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16.02.2022 11:57 Ответить
Хотілось би почути виправдання від захисників Зеленського.

Слухаю
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16.02.2022 11:57 Ответить
А тобі "гніву" симпатика блазня, Шабуніна, не достатньо?
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16.02.2022 12:01 Ответить
По темі є щось?
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16.02.2022 12:14 Ответить
А інфантильність вище зазначених діячів тобі "не по темі"?
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16.02.2022 12:17 Ответить
Якщо будь-яка притомна людина пише, що Петро не ок, то вона не стає симпатиком блазня автоматично.
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16.02.2022 12:46 Ответить
Ти, звичайно, не читав твіти Шабуніна зразка 2019-ого року. Чи в тебе память як у акваріумної рибки?
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16.02.2022 12:56 Ответить
Читав фб, твіти не читав. Що я мав там побачити?
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16.02.2022 12:59 Ответить
Як то що?!! Що блазень - наша єдина надія на подолання коррупції та якісних перетворень в країні, шляхом проведення реформ. Якщо коротко. А тепер, Шабунін, робить вигляд, що хвалебні блазню не писав, а ти, робиш вигляд, що хвалебних не читав, і за блазня не голосував.
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16.02.2022 13:07 Ответить
Ти ж краще мене знаєш що я читав і за кого голосував, правда? Що ще цікавого розкажеш?
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16.02.2022 13:11 Ответить
Это чтобы два раза не ходить. Все в один заход похоронить. Ты это поясни европейцам, которые хотят вложить сюда 6-8 миллиардов долларов в качестве помощи. Беня был бы очень доволен.
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16.02.2022 11:58 Ответить
Шабуня чого кипішуєш 25,1% (баранів) вважають що з Україною все ок, і ми 7-мильними кроками ідемо у правильному напрямку
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16.02.2022 11:59 Ответить
Результат роботи мертячуківсько- беніної пропагандонши мосічук, з Г+Г
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16.02.2022 12:54 Ответить
ні шановна, ви щойно підкормили тролятинку.
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16.02.2022 13:51 Ответить
Так ви ж всі "єврооптимісти" цього ж самі добивалися у 2019 році. Як там Лєщ, пуштун і Заліщук? А як там поживає Собоєв?
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16.02.2022 11:59 Ответить
Шабунин так и не понял, что преЗедент этими процессами не руководит !
Там всё решают за его спиной, а его ставят перед фактом, что так и надо !
Ему по ушам проехали и он уже свыкся, что типа сам принял решение...
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16.02.2022 12:07 Ответить
Ему и этого не надо. Он не вникает в такие вещи. Это Коломойскому важно. И может еще кому-то. Ахметову тому же.
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16.02.2022 12:33 Ответить
оно видосики монтирует, книги ИСТОРИЯ подписаны, шкафы пустые. Совсем всех за идиотов считают. Сине жёлтые, чувак я к тебе во френды не записывался, чтобы меня так Оскорблять! https://www.youtube.com/watch?v=q3_UsOp_a5g&ab_channel=LIGA.net
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16.02.2022 12:15 Ответить
Комуняка зе продолжает саботировать судейскую реформу на фоне агрессии комуно-фашиста путлера, а можливо навпаки, він діє за наказом беса путлера.
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16.02.2022 12:16 Ответить
Президента нет. Есть банда монобильшости, лижущая руки Коломойши
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16.02.2022 12:16 Ответить
Да. Пора бы честно признать, что у нас у власти обычная мафия.
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16.02.2022 12:32 Ответить
Какая разница
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16.02.2022 12:18 Ответить
Значит без костюма рака не обойтись.
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16.02.2022 12:31 Ответить
Вообще цирк, конечно.
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16.02.2022 12:31 Ответить
Шабунин не зря топил за Зельку в 2019) он не прогадал)
почему то думаю, что если взять в целом, то человек реально доволен ситуацией... работы хватит и внукам с этим "противодействием коррупции"))) разследования, статьи, хайп, бабки) все ок
Раньше приходилось год писать про Мальдивы и возмущаться по разным поводам всякой всячины типа "почему Насиров в обмороке до сих пор", "почему не посадили брилиантовых", гноить за это Петра. Дошло реально ежедневных пересчетов "котировок цен на лук" и индекс Доу Джонс, ой борща. А щас куда не плюнь везде коррупция, тем для "разследователей" не то что немеренно... было бы только желание все это освещать)
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16.02.2022 12:43 Ответить
В этом беда всех борцов за всё хорошее. Чем больше проблем - тем больше они актуальны. Оттого в решении проблем они не заинтересованы.
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16.02.2022 13:03 Ответить
ну примерно то да...вон СерЛещ, какой борцун был.... прорвался в БПП, но там не заценили, дело вышло не прибыльное. Продал свою жопу Бене и нормас... бабос есть, жена тусит в Москве, всего то надо вместо "борьбы" рассказывать какой великолепный политик действующий перзедент... разумеется не бесплатно... карьера...
А Найем? красота же... а Наташа Мосейчук? дело сделано, слово "борщ" удалено из памяти... Савик... пока бигбос с зелеными горшки не побил тоже "очень любил и уважал Владимира Александровича"
этот Шабунин тоже ведь освещал конкурс САП весело, я листал его раньше в ФБ...гениально... "коварный Татаров ставит палки в колеса на конкурсе САП", "подлый Татаров вновь сорвал конкурс", "Татаров и Венидиктова срывают выполнение Зеленским обещания президенту США", "Нужно донести президенту информацию, что Татаров и его люди срывают конкурс САП намеренно"... но видать вопрос не был решен, бабос на карту не зашел и теперь Шабунин пишет про Зеленского...
можно подумать, что он кретин, но нет... Уверен вполне умный человек и он отлично знал кто такой Зеленский перед выборами ну или он "обычная домохозяйка Антонина с 1+1 на телеке на кухне"...сомнительно, что наивно верил в добро от "простого парня" и совсем не смотрел на людей которые шли вместе с тем в "новых лицах" от бородатой бабушки
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16.02.2022 14:03 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна...
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16.02.2022 12:49 Ответить
Поки Захід допомагає зупинити уйло, ВАЗеленський знищує Закон.
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16.02.2022 12:55 Ответить
Этот этап мы давно прошли.
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16.02.2022 13:03 Ответить
зеТварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну. А сап и набу ему в этом мешают. Л-логика! Гнать сраными вениками зеленых мародеров!
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16.02.2022 13:07 Ответить
А цього білобрисого ****** тільки це і цікавить, а на інші злочини ЗЕленої банди йому насрати ?
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16.02.2022 13:20 Ответить
Так правильно ж делают!
Если независимых избрать, они завтра всех слуг в тюрягу определят.

Кто ж будет вести день и ночь пектись о зубожилом-нариде?!
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16.02.2022 13:40 Ответить
між іншим, загроза внутрішня яку створює наш тупоголовий гівногарант не набагато менша за ту що створюїє ху.йло на кордоні. і якщо проти зовнішньої загрози окрім готовності більшості українців захищатися від смердючого рузького міру нам дуже допомагає цивілізований світ, то проти агентів кремля які узурпували ОП і постійно мутять каламутять ніхто справжньої війни не веде і цивлізований світ нам тут не помічник. а в світлі останніх подій коли США зі своїми союзниками послали ху.йла самі знаєте куди і ху.йло зрозуміло що масштабна і швидка окупація України може лише приснитися він не полишаючи своїх дибільних намірів буде намагатися зруйнувати країну з середини, саме через цю наволоч що керує ОП, саме через цих портянок і вовків які безкарно творять що хочуть. ото ж цьому треба давати раду якнайшвидше бо можуть роздмухати полумя громадянської війни користуючисть уже не раз продемонстрованою "мудрістю" наріду. звісно мова не йде про небайдуже громадянське суспільство завдяки саме якому країна веде поки що умпішну боротьбу за своє становлення і європейський вибір життя. хтось має очолити цю боротьбу і повести за собою людей і вичистити в першу чергу Київ і владні кабінети від запроданців і відвертих провокаторів, нині це і є питання життя і смерті країни.
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16.02.2022 13:51 Ответить
то проти агентів кремля які узурпували ОП і постійно мутять каламутять....
Зе!Беніну ОПушку разом із найвеличнішим .ідером Всесвіту- узурпував дЄрмак... Послухайте сміх Шабуніна і зрозумієте, що воно хворе...
Ляді Зе!більні, а де стогін від борщового набору, цін на цукор де 1кг=1л 95 бензину? Порошенко був винен у всьому, вічно п'яний у Липецьку та збагатився у 85разів бо вбив брата... і т.д. і т.п. Де ті хвойди, що не можуть пробачити Петру Олексійовичу- насраність у макушці та штанцях? Ау дебіли, ау.
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16.02.2022 14:08 Ответить
Что то версии Шабунина зачем все это делается все невнятнее и расплывчатее: заради підриву правоохоронного органу. Джерело:
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16.02.2022 14:22 Ответить
Щоб Трубіциних з мільйонами не ловили, так зрозуміло?
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16.02.2022 14:33 Ответить
Ну вы статью прочтите, там совсем другое написано, мною даже цитата приведена. А ведь Тубицина впоймали и без конкурса но голову, так что ваша версия не соответствует действительности. Напомню раньше версии у Шабунина были поинтереснее и по конкретнее, например: не выбирают что б не расследовать ротердам+ спасая Ахметова или там спасая Татарова по делу Мыкытася.
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16.02.2022 14:41 Ответить
марионетка конечно самостоятельно без участия актера кукловода "зриває конкурс"
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16.02.2022 15:00 Ответить
ЗЕЛЕНЬКО всех считает за дурачков !
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16.02.2022 18:50 Ответить
 
 