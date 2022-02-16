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"Мы услышали - Украина хочет присоединиться к НАТО": в Госдепе поддержали выбор украинского народа

Соединенные Штаты поддержат любое решение Украины о членстве в Североатлантическом альянсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего он хочет, где он видит свое будущее. Это ваш выбор. И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", - сказала Шерман.

Она также повторила позицию Вашингтона о том, что США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины.

"Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе – США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы", – добавила Шерман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут давить на Украину по поводу вступления в НАТО, - Псаки

Французские СМИ на прошлой неделе писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе на встрече с Владимиром Путиным обсуждал "финляндизацию" Украины, что фактически означает отказ от возможного членства в НАТО. Впрочем, официально, эта информация не подтверждалась.

Автор: 

членство в НАТО (1507) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+30
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16.02.2022 12:59
+20
Мы стараемся . Если что , будем солдат НАТО учить .
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16.02.2022 12:54
+19
}{уйловцы- запевайте хором:
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16.02.2022 12:58
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Мы стараемся . Если что , будем солдат НАТО учить .
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16.02.2022 12:54 Ответить
> почули відповідь від президента Зеленського
> Це також вибір народу України

Они разделяют народ от президента, это ОЧЕНЬ хорошо
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16.02.2022 13:07 Ответить
и зебелоидам волшебных ускорительных пенделей надаем, если вдруг опять какие-то сомнения у этих дебилов возникнут!!!
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16.02.2022 13:08 Ответить
Цієї ночі багато хто не спав. Я впевнена, вони не забудуть цього безсоння, а також відчуття полегшення на ранок, коли ми все ще були у свої квартирах з цілими шибками і поїхали на роботу на своїх не-згорілих машинах.

Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.

Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.

Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.

© Тамара Горіха Зерня
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16.02.2022 13:25 Ответить
Хорошо спал . Уверен , войны не будет . Ху@ло блефует . Танков у него много . Кто в них сидит ? Малолетки . Кто в наших окопах сидит ? Бойцы с опытом и мотивацией . Они за Украину .
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16.02.2022 13:30 Ответить
Україна переможе!
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16.02.2022 12:54 Ответить
Кого с кем?
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16.02.2022 12:57 Ответить
Кого сталківать?
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16.02.2022 12:58 Ответить
"братские народы"
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16.02.2022 13:09 Ответить
Нороты
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16.02.2022 13:12 Ответить
миші та німці нам не браття !!!!
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16.02.2022 13:15 Ответить
обьявите что вернут ядерный статус, и увидите что будет. О каком Нато может быть речь. страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями;
Как вступить в НАТО: процедурные вопросы
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16.02.2022 13:15 Ответить
Не бачу відповіді на моє питання.
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16.02.2022 13:42 Ответить
Ватный рашистский длбб, для правил всегда найдется исключение
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16.02.2022 16:24 Ответить
Інтернет воїнів - ботофермерів
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16.02.2022 13:45 Ответить
Чиїх ботів?
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16.02.2022 13:47 Ответить
Этапять!
"Яких ще ботів? Вперше чую.."
Я навіть уявив зараз ваші здивовані оченята
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16.02.2022 13:51 Ответить
Ви не зрозуміли.
Я запитую чиї боти мають зіштовхнутись після цього:

""Ми почули - Україна хоче приєднатися до НАТО": у Держдепі підтримали вибір українського народу."

Джерело:
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16.02.2022 13:58 Ответить
Ні, навпаки. Я вас дуже добре зрозумів.
Гадаю, вам вже не 10 рочків, тож спробуйте знайти відповідь самостійно.
Вам то було б корисно
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16.02.2022 14:13 Ответить
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16.02.2022 12:56 Ответить
}{уйловцы- запевайте хором:
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16.02.2022 12:58 Ответить
Вступила в НАТО и стала лучшей экономикой в Европе. Кроме той части, что контролировалась СССР.
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16.02.2022 13:08 Ответить
Ось і відповідь "братушкам" на признання лугандонії
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16.02.2022 12:59 Ответить
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16.02.2022 12:59 Ответить
Поставили оборонительное оружие, спасибо огромное. Теперь его надо использовать или как? Это красная тряпка. И так до фига за 1 месяц, сколько за тридцать лет не было. 2 млн. кг примерно как минимум, если 747 перевозили по 80-90 тонн. Дееспособная армия, всё хорошо. Про Нато только потом, пока самолётами плиз. Каски, броники и.т.д. Там всё равно решение совместное, и его заблокируют
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16.02.2022 13:01 Ответить
Ватный рашистский негодяй, *симон симонович*- твой тоже ник?
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16.02.2022 16:34 Ответить
Дякуємо США. І тільки нас візьмуть в НАТО - ніякої війни в Європі не буде. Після цього дика гієна московії піде собі на Схід шукати щастя в наймитах Китаю.
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16.02.2022 13:02 Ответить
Шо за братики?🤣🤣🤣
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16.02.2022 14:13 Ответить
Запускайте операцию "Щит Европы". Украина, до зубов вооруженная Западом, и есть этот щит.
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16.02.2022 13:03 Ответить
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16.02.2022 13:03 Ответить

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16.02.2022 13:06 Ответить
Ну как же не *****? Самое настоящее *****!!!
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16.02.2022 13:14 Ответить
-Байден, ты нам НАТУ должен
-Две
-Две НАТЫ !!
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16.02.2022 13:03 Ответить
Именно тот случай выпал на сегодня, когда стоит провести референдум по НАТО. Такими же годами были запросто 2015-16-17 гг. И опять глухарь. Куй железо не отходя от кассы. Во время переправы не меняют лошадей. Сжигая мосты----не оглядываются. Уходя---уходи. Но хуторянско-убогая теория и мерянье качества жизни брюхом, нас тормозят не первое столетие. Через 5 лет с нас будут ржать албанцы.
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16.02.2022 13:05 Ответить
А, ничего, что членство (стремление) в НАТО прописано в конституции Украины? Дякувати Пороху і команді.
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16.02.2022 13:11 Ответить
Петя просто понимает что хочет услышать избиратель. С какого хрена это его депутаты написали в Конституции совсем не понятно. Такой же барыга как и Беня. От перестановки слагаемых сумма гамнюков в раде не меняется
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16.02.2022 13:20 Ответить
Животное,пшлонах отсюда, *петя* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар. И трется ,и трется тут ,и воняет ,и воняет ...
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16.02.2022 16:39 Ответить
Я не юрист. То что прописано конечно знаю. Но почему то это не работает. Декларативно, формально выглядит. И такого не было у прибалтов и тем более в странах восточного соц-блока. А опросы были. Были и другие причины быстрого принятия в НАТО и ЕС тех стран конечно. У нас море людей, которые Конституцию не читают ни разу вообще. Это не страшно в целом. Но говорит о многом. Это я и имел в виду---ограниченность и гражданское равнодушие.
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16.02.2022 13:20 Ответить
У "прибалтов" маленькі народи, тому в них переважає інстинкт самозбереження і спонукає до згуртованості і єдності, а їх національне керівництво сповнене патріотизму і політичної волі. Тому їх і прийняли в НАТО. Україна -- велика і різноманітна, а народ інфантильний і незгуртований.
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16.02.2022 13:34 Ответить
Та есть опции. Союзник США напрмер вне НАТО. США, Британия. Будет начало перегрузки НАТО
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16.02.2022 13:07 Ответить
Я уже начинаю думать, может вова путин наш законспирированный агент?
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16.02.2022 13:09 Ответить
Очень на то похоже. Для вступления Украины в НАТО больше, чем *****, не сделал никто.
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16.02.2022 13:12 Ответить
Опять же Кацапию разворовал до нитки.
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16.02.2022 13:13 Ответить
Москалей тролят
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16.02.2022 13:11 Ответить
Спочатку НАТО потрібно почистити від орбанів, лєпєнів і інших шредерів, щоб збільшити його ефективність. Бо як на мене вісь Вашингтон-Оттава-Лондон-Варшава-Київ-Токіо і можливо Сеул виглядає набагато більш привабливою і ефективною, ніж всілякі пасажири без армій, але з амбіціями і правом голосу.
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16.02.2022 13:15 Ответить
Как вступить в НАТО: процедурные вопросы
страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями
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16.02.2022 13:16 Ответить
А Україна і не має жодних "территориальных споров".
Крим, та Донецька/Луганська область - це Україна. Це визнають США, ООН, ОБСЄ, ЕС, НАТО, G7.
А що думають на Росії - це нікого не цікавить.
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16.02.2022 13:36 Ответить
Ми почули!

Це відповідь фріцу Шольцу, який патякав х#йлові, що "питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному".
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16.02.2022 13:21 Ответить
У нас нет ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ, у нас есть ОККУПИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АГРЕССИИ ТЕРРИТОРИИ, есть вмешательство в наши ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА, есть организация, ведение и поддержка на государственном уровне терроризма, а кацапия-не подозреваемый, а ЕДИНСТВЕННЫЙ обвиняемый фигурант.
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16.02.2022 13:34 Ответить
О, и-дато🤦🏼‍♂️ почули.
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16.02.2022 13:44 Ответить
Вот даже на этом форуме ранее были статьи о том, что Байден, Блинкен, Нуланд, Псаки и ещё одна высокопоставленная тётка (фамилию не помню) заявили в той или иной форме - "вопрос о вступлении Украины в НАТО на повестке дня НЕ СТОИТ".
Учитывая вышеизложенное, какая практическая польза Украине от того, что её Северо-Атлантические устремления поддерживает какой-то неизвестный младший ассистент младшего помощника младшего секретаря младшего референта младшего заместителя младшего дворника заднего двора Госдепа?
Опять вестись на заманухи для идиотов, дабы не соскочить со статуса "вечно стремящегося в НАТО"?
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16.02.2022 14:03 Ответить
Ватный рашистский длбб, Украина будет обязательно и в НАТО и в ЕС,а вы будете драться за остатки ресурсов после окончательного разграбления бандой Тупина, между собой ...
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16.02.2022 16:45 Ответить
Услышали? Так процедуру,осуществляйте процедуру вступления!
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16.02.2022 14:23 Ответить
 
 