"Мы услышали - Украина хочет присоединиться к НАТО": в Госдепе поддержали выбор украинского народа
Соединенные Штаты поддержат любое решение Украины о членстве в Североатлантическом альянсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".
"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего он хочет, где он видит свое будущее. Это ваш выбор. И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", - сказала Шерман.
Она также повторила позицию Вашингтона о том, что США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины.
"Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе – США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы", – добавила Шерман.
Французские СМИ на прошлой неделе писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе на встрече с Владимиром Путиным обсуждал "финляндизацию" Украины, что фактически означает отказ от возможного членства в НАТО. Впрочем, официально, эта информация не подтверждалась.
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> Це також вибір народу України
Они разделяют народ от президента, это ОЧЕНЬ хорошо
Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.
Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.
Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.
© Тамара Горіха Зерня
Как вступить в НАТО: процедурные вопросы
"Яких ще ботів? Вперше чую.."
Я навіть уявив зараз ваші здивовані оченята
Я запитую чиї боти мають зіштовхнутись після цього:
""Ми почули - Україна хоче приєднатися до НАТО": у Держдепі підтримали вибір українського народу."
Джерело:
Гадаю, вам вже не 10 рочків, тож спробуйте знайти відповідь самостійно.
Вам то було б корисно
-Две
-Две НАТЫ !!
страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями
Крим, та Донецька/Луганська область - це Україна. Це визнають США, ООН, ОБСЄ, ЕС, НАТО, G7.
А що думають на Росії - це нікого не цікавить.
Це відповідь фріцу Шольцу, який патякав х#йлові, що "питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному".
Учитывая вышеизложенное, какая практическая польза Украине от того, что её Северо-Атлантические устремления поддерживает какой-то неизвестный младший ассистент младшего помощника младшего секретаря младшего референта младшего заместителя младшего дворника заднего двора Госдепа?
Опять вестись на заманухи для идиотов, дабы не соскочить со статуса "вечно стремящегося в НАТО"?