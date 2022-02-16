"Признание "ЛДНР" будет означать попытку подорвать суверенитет Украины, - заместитель Госсекретаря США Шерман
Если Россия "признает ЛДНР" - это будет означать, что Москва отвергла свои обязательства по Минским соглашениям.
Об этом замгоссекретаря США Венди Шерман заявила в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.
"Мы видели сообщение о том, что Дума обратится к Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" как якобы "независимые". Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власти отвергли свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь к политической, социальной и экономической реинтеграции частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских "прокси".
Это будет четкая и очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины", - подчеркнула она.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".
В то же время в Кремле отметили, что "признание "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.
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Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.
Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.
Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.
© Тамара Горіха Зерня
https://fr24.com/FORTE11/2ad444ba
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705
куда признавать!? в угол поставлю!
а захоплення Криму - то шо?