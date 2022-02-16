"Признание "ЛДНР" будет означать попытку подорвать суверенитет Украины, - заместитель Госсекретаря США Шерман

Если Россия "признает ЛДНР" - это будет означать, что Москва отвергла свои обязательства по Минским соглашениям.

Об этом замгоссекретаря США Венди Шерман заявила в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели сообщение о том, что Дума обратится к Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" как якобы "независимые". Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власти отвергли свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь к политической, социальной и экономической реинтеграции частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских "прокси".

Это будет четкая и очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины", - подчеркнула она.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

В то же время в Кремле отметили, что "признание "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.

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