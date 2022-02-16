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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Признание "ЛДНР" будет означать попытку подорвать суверенитет Украины, - заместитель Госсекретаря США Шерман

Если Россия "признает ЛДНР" - это будет означать, что Москва отвергла свои обязательства по Минским соглашениям.

Об этом замгоссекретаря США Венди Шерман заявила в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели сообщение о том, что Дума обратится к Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" как якобы "независимые". Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власти отвергли свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь к политической, социальной и экономической реинтеграции частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских "прокси".

Это будет четкая и очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины", - подчеркнула она.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

В то же время в Кремле отметили, что "признание "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы услышали - Украина хочет присоединиться к НАТО": в Госдепе поддержали выбор украинского народа

Автор: 

Госдепартамент США (1824) россия (95413) США (26506) Шерман Венди (27) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+8
Крым не вспомнил . Ещё пару лет и Донбасс забудут . Только не мы . Украина вернёт свои земли .
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16.02.2022 13:14
+6
А тем временем)))

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16.02.2022 13:20
+6
https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093 https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093


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16.02.2022 13:25
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Крым не вспомнил . Ещё пару лет и Донбасс забудут . Только не мы . Украина вернёт свои земли .
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16.02.2022 13:14 Ответить
Цієї ночі багато хто не спав. Я впевнена, вони не забудуть цього безсоння, а також відчуття полегшення на ранок, коли ми все ще були у свої квартирах з цілими шибками і поїхали на роботу на своїх не-згорілих машинах.

Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.

Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.

Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.

© Тамара Горіха Зерня
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16.02.2022 13:28 Ответить
Горіха Зерня звісно перебільшує. Для .... метафори. Ніч як ніч. Безсонням страждали хворі. І холерики. Українці погодились. Війна, так війна. Що дуже не сподобалось ...йлу. Він хотів іншого. Білі прапори у кожному місті, у кожному вікні, ще до приходу "зелених колорадів". А тут Джавеліни та Стінгери. Щось пішло не так. Не за планом фюрера. Операція "Барбаросса-Сталі" відкладається.
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16.02.2022 13:34 Ответить
Может уже хватит суждений наших партнеров, не пора самим призадуматься, что и как?
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16.02.2022 13:20 Ответить
А так? Українці погодились. Війна, так війна. Що дуже не сподобалось ...йлу. Він хотів іншого. Білі прапори у кожному місті, у кожному вікні, ще до приходу "зелених колорадів". А тут Джавеліни та Стінгери. Щось пішло не так. Не за планом фюрера. Операція "Барбаросса-Сталіна" відкладається. Влаштовує?
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16.02.2022 13:35 Ответить
А тем временем)))

https://fr24.com/FORTE11/2ad444ba

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16.02.2022 13:20 Ответить
дякую, прикрили з суші
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16.02.2022 13:27 Ответить
с вчерашнего вечера кружит.
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16.02.2022 13:41 Ответить
https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093 https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093


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16.02.2022 13:25 Ответить
дякую, прикрили з моря
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16.02.2022 13:27 Ответить
Похоже сегодня угрозы не заметили, оба с беспилотником уже отправились на базу в Средиземном море. Не верит Байден **ЙЛУ на слово!
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16.02.2022 15:53 Ответить
З усього видно, що рф погодилась з "холодною війною" проти Заходу. Прощавай Горбачьов. Да здравствует ...йло. Пролетарі всіх країн об'єднуйтесь. Ну, хоча б принаймні ті, хто під комуністичною парасолькою працюють "на благо родины." Війна, так війна - ось відповідь Заходу. Тепер стеріжіться .... слабкі здохнуть перші.
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16.02.2022 13:28 Ответить
Очень странный кадр)
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705
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16.02.2022 13:52 Ответить
Bayraktar

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16.02.2022 13:55 Ответить
на швабру потихоньку натягивают....
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16.02.2022 14:02 Ответить
куда нападать!? по попе получишь!

куда признавать!? в угол поставлю!
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16.02.2022 14:03 Ответить
Та никто их никогда не признает ...
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16.02.2022 14:05 Ответить
ППЦ. КЭП, А ЧЕМ ПО ТВОЕМУ ЭТОТ ЗАПОРЕБРИК ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ 20 ЗАНИМАЛСЯ???

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16.02.2022 14:07 Ответить
всмислі "попиткою"?
а захоплення Криму - то шо?
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16.02.2022 14:09 Ответить
 
 