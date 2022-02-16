DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США

Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая еще продолжается. Атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Фейсбуке.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты Минобороны при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.​

"Нам также сразу предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что перед тем, как возобновить работу сайта, специалисты Минобороны выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, также подвергшихся атаке.

"У нас есть понимание о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.

Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

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Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать", - сообщили в Минобороны.

"Такая кибератака на сайт Министерства обороны Украины дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество как с зарубежными партнерами, так и между коллегами из разных украинских ведомств.

Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.

Собственно, обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.



