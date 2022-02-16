DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США
Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая еще продолжается. Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Фейсбуке.
"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты Минобороны при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.
"Нам также сразу предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении.
В то же время сообщается, что перед тем, как возобновить работу сайта, специалисты Минобороны выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, также подвергшихся атаке.
"У нас есть понимание о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.
Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.
Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать", - сообщили в Минобороны.
"Такая кибератака на сайт Министерства обороны Украины дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество как с зарубежными партнерами, так и между коллегами из разных украинских ведомств.
Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.
Собственно, обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.
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Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати
Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.
МінЦифри оголосили, що забезпечить т
щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.
Сім-карта буде прив'язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства»
Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?
Виктор Таран
Щоби зміг голосувати звідти по закону,
Встановіть додаток Дію із сертифікатом
Бо не приймуть без прививки, посилають матом!
Ще й зарядне покладіте мені в домовину.
Щоб в АП я зміг дзвонити до ****** сина.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю волю окропіте.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
Бо її сутність полягає в написанні кількох стрічок скріпта ...
Щось на кшалт
ping www.microsoft.com -t .
Можливо зупинити трафік через те , як тисячі 2 користувачів-чайників просто тупо клікають F5 кілька годин
Сайт по сути для 99,9% внутренего потребления, и гиперинфы там нет,поставив порог +2% к среднедневнуму от внешнего, и отключать сразу,как предохранитель. Вот ейбо непойму, с банками сложнее конечно, но и то можно, так же оставив внутренний, локализовать так сказать.Схема/проблемма ведь давно известная, решения постоянно какие то сложные. Бабло ведь сайт минобороны и подобные от рекламы не теряет ежесекундно.
Атаки идут из портовых городов недоразвитых государств и района Новосибирска.
Питання до вiдповiдальних за безпеку треба ставити. Бо поки у головi процесу будуть стояти люди, якi до IT мають стосунки тiльки як SMM з продажу жiночої бiлизни, то й будемо мати такий результат.
Вiн не зможе знайти різницю миж циклом (ітерація) та циклом (жiночим)
Щодо - хто то такий, то ось все, що треба знати за нього "у двух" абзацах: