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DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США

DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США

Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая еще продолжается. Атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Фейсбуке.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты Минобороны при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.​

"Нам также сразу предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что перед тем, как возобновить работу сайта, специалисты Минобороны выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, также подвергшихся атаке.

"У нас есть понимание о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.

Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

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Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать", - сообщили в Минобороны.

"Такая кибератака на сайт Министерства обороны Украины дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество как с зарубежными партнерами, так и между коллегами из разных украинских ведомств.

Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.

Собственно, обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США 01
 

Автор: 

Минобороны (9305) США (26506) хакер (1181)


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Топ комментарии
+15
ну що, є охочі голосувати через "Дію", окрім колаборантів і перекинчиків..?
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16.02.2022 13:36
+9
трохи новин про *******

Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати

Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.

МінЦифри оголосили, що забезпечить т
щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.

Сім-карта буде прив'язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства»

Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?

Виктор Таран
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16.02.2022 13:40
+4
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації, головний жижиталізатор України.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
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16.02.2022 13:40
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Правила форума Совет форумчан
ну що, є охочі голосувати через "Дію", окрім колаборантів і перекинчиків..?
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16.02.2022 13:36 Ответить
Ну якщо питання буде типу "Ви за чи проти притягнення Зе до відповідальності за держзраду" а варіанти відповідей "Так, не проти" і "Ні, не проти" то "какая разница"?
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16.02.2022 15:21 Ответить
Треба організувати якісь дос-атаки проти рашистських сайтів. Як колись ддосили режим януковича в рамках операції "Відплата за EX-UA".
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16.02.2022 13:40 Ответить
Так тогда ддосили наши же сайты, вот те что сейчас Россия ддосит.
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16.02.2022 13:45 Ответить
Сайти адміністрації януковича, партії регіонів, сайт уряду азарова, сайти банків які належали членам партії регіонів були ненашими, а ворожими.
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16.02.2022 14:02 Ответить
трохи новин про *******

Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати

Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.

МінЦифри оголосили, що забезпечить т
щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.

Сім-карта буде прив'язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства»

Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?

Виктор Таран
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16.02.2022 13:40 Ответить
А я встановив Дію на кнопошному телефоні. І де моя тища?
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16.02.2022 13:43 Ответить
Як умру, то поховайте мене зі сматфоном
Щоби зміг голосувати звідти по закону,
Встановіть додаток Дію із сертифікатом
Бо не приймуть без прививки, посилають матом!
Ще й зарядне покладіте мені в домовину.
Щоб в АП я зміг дзвонити до ****** сина.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю волю окропіте.

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16.02.2022 20:01 Ответить
А коли власник "*******" помре - то апарат потрібно буде повернуть державі (як з орденами і медалями робили при Союзі) чи в домовину вкладатимуть? То тоді його треба буде урочисто "умертвить" (як ламали лук і стріли троглодити хоронячи свого родича)
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16.02.2022 13:56 Ответить
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації, головний жижиталізатор України.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
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16.02.2022 13:40 Ответить
Вангую, що в багатьох міністерствах та відомствах ще до сих пір встановлені кацапські проги-шпигуни на кшалт антивірусу Касперського... Тому і далі буде продовжуватись таке, на жаль.
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16.02.2022 13:41 Ответить
CDN допоможе.
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16.02.2022 13:41 Ответить
Я очень рад, что вчера не напали, но тогда зачем был этот ДДОС не очень понятно.
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16.02.2022 13:44 Ответить
Потому что планировали
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16.02.2022 14:10 Ответить
Вот почему так важно отрезать Рашку от глобального интернета и СВИФТ
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16.02.2022 13:44 Ответить
DoS-атака -- найбільш інтелектуально могутнійше досягнення ерефії ...

Бо її сутність полягає в написанні кількох стрічок скріпта ...
Щось на кшалт
ping www.microsoft.com -t .

Можливо зупинити трафік через те , як тисячі 2 користувачів-чайників просто тупо клікають F5 кілька годин
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16.02.2022 13:45 Ответить
В вашем случае "атака" будет через один айпи-адрес и от такой "атаки" очень легко защититься. Для правильной атаки нужно много айпи-адресов - тысячи (что тоже не сложно организовать) и тогда сервер "захлёбывается"
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16.02.2022 13:54 Ответить
Про один комп'ютер ніхто не говорить.
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16.02.2022 14:09 Ответить
Основная волна запросов с зарубежа, в чем сложность обрубить/ограничить всю внешку оставив внутренний?
Сайт по сути для 99,9% внутренего потребления, и гиперинфы там нет,поставив порог +2% к среднедневнуму от внешнего, и отключать сразу,как предохранитель. Вот ейбо непойму, с банками сложнее конечно, но и то можно, так же оставив внутренний, локализовать так сказать.Схема/проблемма ведь давно известная, решения постоянно какие то сложные. Бабло ведь сайт минобороны и подобные от рекламы не теряет ежесекундно.
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16.02.2022 14:17 Ответить
В умовах динамічної маршрутизації все не так легко.
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16.02.2022 14:20 Ответить
Можно Европу, Японию и Северную Америку не блокировать вообще, даже Россию до Урала.
Атаки идут из портовых городов недоразвитых государств и района Новосибирска.
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16.02.2022 14:23 Ответить
да не факт, что системы с предоставлением айпи-адресов не реализованы в Украине! это даже могут быть банально персональные компьютеры с установленным ПО расейского производства
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16.02.2022 15:07 Ответить
Ото ті кляті москалі зі свохм ддосом... заважають кіберполіцаям дівок голих дивитись за наш кошт...
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16.02.2022 13:52 Ответить
АЛЁ!!!!! ЛУЧШИЕ В МИРЕ УКРАИНСКИЕ АЙТИШНИКИ...ВЫ ГДЕ.......? по компьютерным играм програмированиям может и неплохие....а так видно кто они. никто ноль! ни одного заявления с рашки ни разу не читал я никогда что их министерства и банки положены .легли ...получается что всётаки российские айтишники самые крутые в мире раз постоянно европу.сша и другие страны штурмуют и валят атомные станции, министерства .заводы и и коорпорации мировые ..что обсуждать?(( факты на лицо в новостях мировых.
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16.02.2022 13:53 Ответить
Російські айтішнікі частіше за інших екстрадуються до США і отримують багато років в американських в'язницях - це правда. Чи круто це? Питання спірне.
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16.02.2022 13:59 Ответить
я розумію про що ви....я в курсі новин і дій...мабудь їх так багато в россії. що їх достатньо для всіх і всього, але россіяни відддавати крутих небудуть никому, бо такі їм потрібні для атак на пентагони,цру .і так далі по всьому світу .шо вони і роблять....а весь світ тільки і може що звинувачувати і робити заяви...ще раз кажу .на россію нападів не бувае..... нажаль...я все сказав..
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16.02.2022 14:15 Ответить
Якщо Ви не в курсі про напади на російські ресурси це не означає, що їх немає
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16.02.2022 14:18 Ответить
вибачте але ви дивний....(( є напади чи їх нема...... я чітаю новини і заяви европейских країн американськиих и українських про напади , але не чути з російських новин заяв що їх лягли банки чі інше щось... що мені тут казати ? те що там десь в якійсь країні затримали міжнародні группи чі окремих хакерів які знімали кеш мільонами сотнями долларів з рахунків бізнесменів і то з неросійських і їх затримували я знаю і передавали в сша теж знаю... і що? то таке гроші ... миж про інше....
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16.02.2022 14:25 Ответить
Ви некомпетентні в цьому питанні, а дивний - я. Оце логіка
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16.02.2022 14:38 Ответить
дивіться..... я пишу про те що я чітаю,слухаю,бачу, заяви про напади на сша европу , британію і на нас ...мене більше нічого не цікавить ніяка кухня там в цру і пентагоні, я бачу результати діяльності хахерів з росії. і жалоби постійні з країн нато евросоюзу і сша ..вибачте ну цеж все так очевидно....((
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16.02.2022 14:43 Ответить
Питання не до IT-шникiв тре ставити.
Питання до вiдповiдальних за безпеку треба ставити. Бо поки у головi процесу будуть стояти люди, якi до IT мають стосунки тiльки як SMM з продажу жiночої бiлизни, то й будемо мати такий результат.
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16.02.2022 14:21 Ответить
так а я яких маю айтішників на увазі....? дивна пояснювання мені...(( я ж не співробітників інтернет провайдерів пишу...))
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16.02.2022 14:29 Ответить
Ну називати Федорова "IT-шником" - це ображати реальних IT-шникiв
Вiн не зможе знайти різницю миж циклом (ітерація) та циклом (жiночим)
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16.02.2022 14:40 Ответить
я не знаю кто такой фёдоров и другие .мне как в фильме(белое солнце в пустыне было сказано: МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...)
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16.02.2022 14:46 Ответить
Ну ту я з вами згоден.
Щодо - хто то такий, то ось все, що треба знати за нього "у двух" абзацах:
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16.02.2022 14:53 Ответить
российских айтишников нанимают соответствующие службы на соответствующую з/п с соответствующими целями..., ясно, что доход у бандита будет выше, чем у честного человека, который пытается защитить свое имущество от воров и бандитов...., но бандитов надо ловить и сажать, а если государство ведет себя как бандит, его нужно все время опускать и наказывать, чтобы ему не повадно было лезть в приличное общество...
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16.02.2022 14:21 Ответить
Постоянно твердят "мы готовы, мы готовы" а атаку козломордых на сайты отбить не смогли...А как тогда в остальном?
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16.02.2022 13:56 Ответить
Ці атаки допоможуть стати сильнішими у сфері кібербезпеки.
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16.02.2022 13:59 Ответить
Лише за умови якщо зробити правильні висновки. До сих пір цього ніхто не зробив.
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16.02.2022 14:06 Ответить
Неужели)а где зекрысы уже сделали страну сильнее своими силами?
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16.02.2022 14:09 Ответить
"нас ипут а мы крепчаем"? Сильнее в кибербезопасности можно стать если набрать нормальных одминов на хорошие ЗП и выделять деньги на их обучение и на привлечение средств защиты (типа того же Клаудфлара). А рыдания над лежащим серваком с последующим пропесочиванием от начальства знаний и умений не добавляет.
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16.02.2022 15:12 Ответить
Dos атака лол, с дискеты?)
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16.02.2022 13:59 Ответить
зекрысы говорили ,что киберзащита не важна ...
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16.02.2022 14:08 Ответить
Якщо подивитеся уважніше на сайт Міноборони і на версії їх компонентів (PHP, JQuery), то побачите, що проблема виникла задовго до Зеленського. Це називається "подивитися далі від свого носа".
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16.02.2022 14:10 Ответить
У зекрысы 2,5года было на исправление,но они заявили,что это не важно.
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16.02.2022 14:12 Ответить
Це зона відповідальності Міноборони.
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16.02.2022 14:13 Ответить
У нас теперь и в Минобороны зекрысы и киббератаки вчера были и на банки и на дию
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16.02.2022 14:20 Ответить
Ясно,все зефаны ,что то нюхают...
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16.02.2022 14:30 Ответить
Кіса, перед тим, як комусь пред'являти претензію, подивися уважніше на себе: що зробила ти щоб цього не сталося.
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16.02.2022 14:32 Ответить
Я не голосовала ,при войне и кризисной экономике,за наркомана из "рассмеши комика",за которого голосовали или враги Украины,или дегенераты,или два в одном)так что ,судя по тому,что сейчас происходит со страной ,я сделала довольно много.)
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16.02.2022 14:38 Ответить
 
 