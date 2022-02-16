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Новости Агрессия России против Украины Война
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Выходить сейчас из Минского процесса будет неправильно. Надо начинать разговор с партнерами о переориентации санкций, - нардеп "Голоса" Рахманин

Выходить сейчас из Минского процесса будет неправильно. Надо начинать разговор с партнерами о переориентации санкций, - нардеп

Признание Госдумой РФ так называемых ЛНР и ДНР является юридическим подтверждением факта агрессии России против Украины и оккупации части территории Донбасса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса", член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

"Не может государственный орган другой страны рассматривать вопросы, касающиеся украинской Конституции, украинского суверенитета и украинской территориальной целостности. Это уже грубое нарушение с какой-либо точки зрения. Этому предшествовала паспортизация, рублевая зона, фактическое введение оккупированных территорий в экономическую зону Российской Федерации, разрешение предприятиям, работающим на оккупированных территориях, получать госзаказ РФ, учет, который ведет российский Минстат, а также получение партийных билетов "Единой России" псевдруководителями этих псевдореспублик. То есть все формальные основания для того, чтобы ставить "крест" на Минских договоренностях и хоронить их. Вчерашнее рассмотрение Госдумой обращение - это уже точка. Возможный путинский указ, который может быть, а может и нет, превращает точку в восклицательный знак, но предложение уже завершено, знак препинания в конце стоит. Все, что нужно от украинской власти, - это политическая воля, чтобы поставить на этом (Минских договоренностях. – Ред.) "крест" и сказать Минский процесс завершен", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рахманин о возможном "признании "ЛДНР": Украина теперь имеет все основания отказаться от минских договоренностей и выйти из них

Говоря о том, видит ли он политическую волю руководства государства, Рахманин заметил, что, по его мнению, Зеленский не желает выполнять Минские договоренности.

Комментируя заявление вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о возможном проведении референдума по минским договоренностям, нардеп заявил: "Я бы хотел лично поговорить с Ириной Андреевной и понять, что она имела в виду, потому что у меня есть несколько вопросов к ее заявлению. Но если мы исходим из общего представления, проанализируем, в чем риски и в чем проблемы. Первое, вынесение этого вопроса на всеукраинский референдум искусственно повышает вес этого документа. Он не является международно-правовым актом. Это нормативный акт. Это договоренность, которую украинская власть считает политическим обязательством, но для того, чтобы делать его предметом обсуждения всего украинского народа, оснований недостаточно, поэтому это искусственно повышает вес этого документа, что опасно. Второе, я не представляю себе, каким образом нужно сформулировать вопрос, чтобы это стало предметом рассмотрения на референдуме и не противоречило закону. Третье, я не понимаю как будет формулироваться вопрос, но мне очень трудно представить, чтобы он не нарушал Конституцию, которая утверждает, что Украина незыблема в своих границах, а посягательство на территориальную целостность и суверенитет не может быть предметом обсуждения. Четвертое, украинский народ не уполномочивал власть на подписание Минских договоренностей, потому вправе ли власть перекладывать ответственность за то, что она делала, на плечи украинского народа – это вопрос. Я считаю, что нет. И последнее, для того чтобы отказаться от Минских договоренностей и выйти из этого процесса, нужна политическая воля и хотя бы формальные основания. Хотя я считаю, что основания не нужны, но они есть. И сам факт рассмотрения вопроса о возможном "признании" самопровозглашенных "республик" квазиобразований Государственной Думой – это окончательная точка, которую сама Россия поставила в Минском процессе. Украинские власти имеют все основания для того, чтобы ставить "крест" на этом процессе. Для этого здесь референдум я не представляю".

Также читайте: "Признание "ЛДНР" будет означать попытку подорвать суверенитет Украины, - заместитель Госсекретаря США Шерман

"Точка, на мой взгляд, уже поставлена. Но если мы просто выйдем из Минского процесса, будет неправильно. Надо уже сейчас начинать разговор с нашими западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном и Лондоном, о том, что необходимо переориентировать действующие санкции и вводить новые", - акцентировал Рахманин.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

Автор: 

Госдума (1261) минские соглашения (3229) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+3
ВР ще 2010 прийняла постанову про наповнення Будапештського Меморандуму. Скликайте конференцію з державами - підписантами, ще Китай і Франція для консультацій по практичному застосуванню Будапештського меморандуму. Дипло ати, працюйте. Вишукуйте гарантії миру.
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16.02.2022 13:59
+2
вот кому надо быть Министром проблемных территорий -а не идиотке с зонтиком.. спокойно - человек народный депутат Рахманинов (за что респект ему) побольше бы таких умеющих говорить и аргументировать, выслушать иных и внятно и доступно пояснить сложные моменты и вопросы.... разложил по полочкам все + и минусы Минска ситуации вокруг Минска, что такое вообще Минск и так далее...
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16.02.2022 14:03
+2
Почему все предлагают выход "без выхода"?
О чем референдум? "Выполнять Минск" или "Похоронить Минск"?
Оба варианта для нас проигрышные!
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16.02.2022 14:58
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Чому не говориш про окупований Крим?
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16.02.2022 13:53 Ответить
І зКІЛЬКИ РОКІВ ТРИВАТИМУТЬПЕРЕМОВИНИ З ПАРТНЕРАМИ ЩОДО ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ САНКЦІЙ?
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16.02.2022 13:54 Ответить
ВР ще 2010 прийняла постанову про наповнення Будапештського Меморандуму. Скликайте конференцію з державами - підписантами, ще Китай і Франція для консультацій по практичному застосуванню Будапештського меморандуму. Дипло ати, працюйте. Вишукуйте гарантії миру.
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16.02.2022 13:59 Ответить
Начал за здравие, кончил за упокой. Нужно ставить крест на минских договорняках и забыть их как страшный сон.
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16.02.2022 13:59 Ответить
Звичайно не можна самим виходити з Мінських домовленостей.
До них прив'язані санкції проти паРаши-окупанта.
Нехай спочатку найвеличніший лідор примусить паРашу поставити підпис під новим документом, який буде кращим для України.
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16.02.2022 14:02 Ответить
понимаете, после того, как русская госдура поддержала проект обращения к путлеру по поводу признания дыры, мы в этих минских соглашениях сами и останемся, сами, наедине с собой...
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16.02.2022 14:27 Ответить
Ми залишимось не самі, а разом із західними партнерами, які продовжували вже існуючі та вводили нові санкції проти окупанта, спираючись саме на мінські домовленості.

росія і раніше їх не виконувала. Це не заважало в ДОзеленські часи утилізувати кацапів.
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16.02.2022 14:35 Ответить
вот кому надо быть Министром проблемных территорий -а не идиотке с зонтиком.. спокойно - человек народный депутат Рахманинов (за что респект ему) побольше бы таких умеющих говорить и аргументировать, выслушать иных и внятно и доступно пояснить сложные моменты и вопросы.... разложил по полочкам все + и минусы Минска ситуации вокруг Минска, что такое вообще Минск и так далее...
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16.02.2022 14:03 Ответить
Рахманін сподівається, що ...йло не підпише звернення Думи. Ставлю сто проти одного. Обов'язкове підпише. Він по вуха у лайні, то яка вже йому різниця, якщо й лисину занурити ....
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16.02.2022 14:05 Ответить
Он будет затягивать ,медлить с подписанием ,что - то врать ,ну ,
как во всём и всегда .
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16.02.2022 15:05 Ответить
Можно, но в контексте теком
1 вывод войск
2 контроль границ
3 мы проваливаем референдум
к п.3 мы готовим ПВО и ПРО и ракетные с дальностью в +-2000 км
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16.02.2022 14:08 Ответить
Выходите уже,нахрен!у зелёной мрази кишка тонка использовать Минск в нашу пользу,как было до них -теперь один вред,так зекрыса ещё и умудряется вписывать туда всякую муйню..
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16.02.2022 14:17 Ответить
Ещё раз про минские соглашения - что это такое.

Минские соглашения возникли два раза, осенью 2014 и зимой 2015г, оба раза после прямого российского вторжения.
Возникли они как обещание выполнить то, что требует Московия - чтобы остановить ее наступление/вторжение, а ещё потому что кремлю самому выгодно "полюбовная" капитуляция Украины вместо открытого изнасилования.
Суть минских соглашений сугубо антиукраинская и никаких "проукраинских" вариантов просто не может быть. Суть эта в придании террористическим, сепаратистским образованиям на Донбассе легитимного статуса (особого) с правом собственного законотворчества в том числе на выход из состава Украины. Для этого в "соглашениях" прописано обязательство об изменении конституции и принятия закона об "особом статусе". Другими словами придание Донбассу ( и не только оккупированной части) особого права на выход из состава Украины никак не зависит от контроля за донбасским участком границы. Просто потому, что в случае, если Украине даже отдадут такой контроль, но она откажется дать Донбассу особое право на выход из страны, то история повторится, она просто вернётся в 2015 год и повторится вторжение..
Причём повторится вторжение уже на легитимной основе, т.к. Украина открыто нарушит резолюцию СБ ООН 2015 г .в которой Обама/Байден де факто продали Украину.
Текст резолюции по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2jSCMtN8n5m-X7xtbbefn68CN29AYZAAyQSXCV3sPXVzxGNDR6Vce8Eyg

Эту резолюцию способен денонсировать только Трамп. Но украинцы любят Байдена...
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16.02.2022 14:20 Ответить
Ув. Редакция, заголовок искажает суть.

было сказано

Но если мы просто выйдем из Минского процесса, будет неправильно. Надо уже сейчас начинать разговор с нашими западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном и Лондоном, о том, что необходимо переориентировать действующие санкции и вводить новые.

Это не значит, что нам не нужно выходить из Минских. Это значит, что нужно власти уже сейчас поднять жопу и порешать за продление санкций, которые подвязаны под Минские, и они продолжились и после официальных заявлений Украины о том, что россия похоронила минские.
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16.02.2022 14:26 Ответить
Из минских соглашений о капитуляции Украины Украину может вывести только постоянный член СБ ООН, подписавший ранее резолюцию 2202 (2015), другими словами только США/Байден. Но у него такого желания нет.
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16.02.2022 14:31 Ответить
По заголовку - ОК .
Санкции должны не продолжиться ,а введены новые ,гораздо более
жёсткие и немедленно . Обоснование - принятие Госдурой
заявления о независимости "ЛНР" и "ДНР"
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16.02.2022 15:13 Ответить
"Комментируя заявление вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о возможном проведении референдума по минским договоренностям, нардеп заявил: "Я бы хотел лично поговорить с Ириной Андреевной и понять, что она имела в виду, потому что у меня есть несколько вопросов к ее заявлению. Но если мы исходим из общего представления, проанализируем, в чем риски и в чем проблемы. Первое, вынесение этого вопроса на всеукраинский референдум искусственно повышает вес этого документа. Он не является международно-правовым актом. Это нормативный акт. Это договоренность, которую украинская власть считает политическим обязательством, но для того, чтобы делать его предметом обсуждения всего украинского народа, оснований недостаточно "
=======================
1. проведении референдума по минским договоренностям, т.е. де факто о территориальной целостности Украины, не допускает Конституция.
2. Минские соглашения о капитуляции Украины являются международно-правовым актом закрепленным в резолюции СБ ООН Резолюция 2202 (2015), которую подписал Обама.

Любая резолюция СБ ООН является международно-правовым актом, законом.

Эту преступную резолюцию ещё не поздно разорвать руками США.
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16.02.2022 14:29 Ответить
Почему все предлагают выход "без выхода"?
О чем референдум? "Выполнять Минск" или "Похоронить Минск"?
Оба варианта для нас проигрышные!
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16.02.2022 14:58 Ответить
А правда, что пару дней назад ********* ОПЗЖ, часть слуг и "голос"?
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16.02.2022 15:01 Ответить
Рахманин слишком политкорректный по отношению к Верещук .
Референдум по минским договорённостям - это глупость и он
сам это прекрасно обосновал .
Прецедент с голосованием в Госдуме - это отличный повод поставить
точку на этих договорённостях и настаивать на немедленном
введении не бутафорских санкций к россии ,а тех ,что коснутся
кармана каждого россиянина .
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16.02.2022 15:02 Ответить
Всё дело в том, что наши и буржуйские дипломаты, политики "включают дурака": Да, санкции введены, кацапам больно... Но намеренно игнорируется рецепт: если москали не отползают на исходные в УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК, то санкции АВТОМАТИЧЕСКИ УСИЛИВАЮТСЯ ДО ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АГРЕССОРОМ. Юридических оснований для этого УЖЕ более чем достаточно. Переговоры желательны и возможны ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого.
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16.02.2022 15:44 Ответить
Верещук безумовно тупа вівця, но вже ляпнула, а тож можливо що путлеровци будут використовувати її вислів.

Що можно протиставити?

А винесення на Всеукраїнський референдум, поки що без кримчан та окупованих районів ЛДНР дві нові редакції Конституції України.
У перший вариант вставити хателки Путлера, а ось у другому зробити чисто Парламентський вариант, без Президента, але збалансований противовагами, без ніяких там рік на посадах Кабміна, як що Рада затвердила, а то рік це забагато, якщо будуть красти як зараз.

Ось тоді виборец буде голосувати за перший або другий варіант Конституції.
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16.02.2022 16:18 Ответить
Облізете.
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16.02.2022 21:34 Ответить
Прежде чем выходит из Минских соглашений надо :
1. Укрепить авиацию, ПВО средней дальности и БРК Нептун.
2. Перенацелить санкции с невыполнения Россией Минских соглашений на оккупацию ОРДЛО

Выйти из соглашения на том основании, что оно было подписанно не свободно, а по принуждению, под угрозой уничтожения, и потому незаконно. Это обычная норма в праве.
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16.02.2022 19:41 Ответить
 
 