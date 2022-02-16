Выходить сейчас из Минского процесса будет неправильно. Надо начинать разговор с партнерами о переориентации санкций, - нардеп "Голоса" Рахманин

Признание Госдумой РФ так называемых ЛНР и ДНР является юридическим подтверждением факта агрессии России против Украины и оккупации части территории Донбасса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса", член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

"Не может государственный орган другой страны рассматривать вопросы, касающиеся украинской Конституции, украинского суверенитета и украинской территориальной целостности. Это уже грубое нарушение с какой-либо точки зрения. Этому предшествовала паспортизация, рублевая зона, фактическое введение оккупированных территорий в экономическую зону Российской Федерации, разрешение предприятиям, работающим на оккупированных территориях, получать госзаказ РФ, учет, который ведет российский Минстат, а также получение партийных билетов "Единой России" псевдруководителями этих псевдореспублик. То есть все формальные основания для того, чтобы ставить "крест" на Минских договоренностях и хоронить их. Вчерашнее рассмотрение Госдумой обращение - это уже точка. Возможный путинский указ, который может быть, а может и нет, превращает точку в восклицательный знак, но предложение уже завершено, знак препинания в конце стоит. Все, что нужно от украинской власти, - это политическая воля, чтобы поставить на этом (Минских договоренностях. – Ред.) "крест" и сказать Минский процесс завершен", - подчеркнул он.

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Говоря о том, видит ли он политическую волю руководства государства, Рахманин заметил, что, по его мнению, Зеленский не желает выполнять Минские договоренности.

Комментируя заявление вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о возможном проведении референдума по минским договоренностям, нардеп заявил: "Я бы хотел лично поговорить с Ириной Андреевной и понять, что она имела в виду, потому что у меня есть несколько вопросов к ее заявлению. Но если мы исходим из общего представления, проанализируем, в чем риски и в чем проблемы. Первое, вынесение этого вопроса на всеукраинский референдум искусственно повышает вес этого документа. Он не является международно-правовым актом. Это нормативный акт. Это договоренность, которую украинская власть считает политическим обязательством, но для того, чтобы делать его предметом обсуждения всего украинского народа, оснований недостаточно, поэтому это искусственно повышает вес этого документа, что опасно. Второе, я не представляю себе, каким образом нужно сформулировать вопрос, чтобы это стало предметом рассмотрения на референдуме и не противоречило закону. Третье, я не понимаю как будет формулироваться вопрос, но мне очень трудно представить, чтобы он не нарушал Конституцию, которая утверждает, что Украина незыблема в своих границах, а посягательство на территориальную целостность и суверенитет не может быть предметом обсуждения. Четвертое, украинский народ не уполномочивал власть на подписание Минских договоренностей, потому вправе ли власть перекладывать ответственность за то, что она делала, на плечи украинского народа – это вопрос. Я считаю, что нет. И последнее, для того чтобы отказаться от Минских договоренностей и выйти из этого процесса, нужна политическая воля и хотя бы формальные основания. Хотя я считаю, что основания не нужны, но они есть. И сам факт рассмотрения вопроса о возможном "признании" самопровозглашенных "республик" квазиобразований Государственной Думой – это окончательная точка, которую сама Россия поставила в Минском процессе. Украинские власти имеют все основания для того, чтобы ставить "крест" на этом процессе. Для этого здесь референдум я не представляю".

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"Точка, на мой взгляд, уже поставлена. Но если мы просто выйдем из Минского процесса, будет неправильно. Надо уже сейчас начинать разговор с нашими западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном и Лондоном, о том, что необходимо переориентировать действующие санкции и вводить новые", - акцентировал Рахманин.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".