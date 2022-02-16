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Новости
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Пенсия для более 10 млн украинцев будет проиндексирована на 14% с 1 марта, - решение Кабмина

Пенсия для более 10 млн украинцев будет проиндексирована на 14% с 1 марта, - решение Кабмина

С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее решение Правительство одобрило на сегодняшнем заседании. Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам старше 75 лет. Кроме того, по решению Правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума", - рассказал он.

Кроме того, предполагается, что с 1 марта 2022 года повысится минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно), и для лиц с инвалидностью I группы, до 2 тыс. 300 грн, а для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности – до 2 тыс. 100 грн.

Также читайте: Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Также установлен минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, на уровне 2 тыс. 100 грн.

Увеличится помощь на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2 тыс. 100 грн.

Автор: 

Кабмин (14025) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+5
Купуйте краску, бо буде дефіцит. Будуть печатати гроші, щоб вистачило всім. Ось і нарешті йде завершення "епохи бідності".
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16.02.2022 14:13
+3
значит цены повысят еще на 50% для круглого счета
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16.02.2022 14:12
+2
Цены ростут от зарплат чиновников и депутатов, которых вы выбираете. А не от поднятия пенсий людям, которые сделали и построили все, чем вы пользуетесь сегодня. И которые получают копейки в разы ниже реального прожиточного минимума.
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16.02.2022 14:20
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значит цены повысят еще на 50% для круглого счета
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16.02.2022 14:12 Ответить
Цены ростут от зарплат чиновников и депутатов, которых вы выбираете. А не от поднятия пенсий людям, которые сделали и построили все, чем вы пользуетесь сегодня. И которые получают копейки в разы ниже реального прожиточного минимума.
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16.02.2022 14:20 Ответить
Подивись на наших пенсіонерів - найбідніші в світі . І подивись на пі.арасів , в кожного з яких по декілька квартир , будинків в три поверхи з басейном , та гараж з елітними авто . Кожне це бидло користується різними пільгами та субсидіями і отримує компенсацію за комуналку . А ці нещасних 14 відсотків отримають далеко не всі - наприклад , ті , що почали отримувати пенсію в 19-21 р.р. - дулю під ніс від зе та його шобли ! Безумовно винні в подорожчаннях пенсіонери !
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16.02.2022 15:47 Ответить
все так, но если кому-то что-то давать - грех себе не выписать тоже, менталитет же. а про экономику несмотря на толпы экономистов народ не в курсе. так что цены повысят это 100%. и не на 14%.
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16.02.2022 16:29 Ответить
Купуйте краску, бо буде дефіцит. Будуть печатати гроші, щоб вистачило всім. Ось і нарешті йде завершення "епохи бідності".
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16.02.2022 14:13 Ответить
Сейчас люди доходы тысячами имеют, но "покращення" на подходе и люди начнут получать доходы десятками тысяч, потом сотнями тысяч, а потом миллионами. Как в 90-ые.
Эпоха бедности заканчивается!
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16.02.2022 15:17 Ответить
Що я хотів би нагадати владі:

-Віддаючи блага людям, ти твориш не лише добро... - ти примножуєш друзів серед простих співгромадян.
-Забираючи в них - ти твориш не лише зло, але й примножуєш коло власних ворогів в державі, яку ти очолюєш.
-Остерігатися тих людей, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед ВСІХ людей, яких ти очолюєш!

-Якщо ж ти даєш однім безмежні можливості грабувати інших - ти згинеш!

Те саме стосується і політики міждержавних стосунків:

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед держав, які стали цивілізованими, а їх люди -заможними!
-Остерігатися тих держав, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!
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16.02.2022 14:17 Ответить
ціни,котрі є зараз в Україні за "нелоха" правління ,зїдать навіть 100% індексацію мінімальної пенсії
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16.02.2022 15:25 Ответить
значит выборы на носу. клоуны решили очередные внеочередные.
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16.02.2022 16:15 Ответить
Брешут. Брешут как всегда. Громко называют 14% ,а шёпотом уточняют : -Это не всю пенсию ,а её некую "главную часть" и очень индивидуально....Короче, большинство ожидающих будет сильно разочаровано. Для улучшения статистики немного подтягивают минимальщиков и не забывают себя любимых.
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16.02.2022 16:12 Ответить
"Доплаты" - это значит что их могут отменить через год или два. Порох уже игрался таким, эти повторяют все в точности) В общем подтянут минималку, но инфляция сьест часть доходов тех у кого пенсия не увеличилась. В итоге те кто на минималке больше получать не станут, кто не на минималке - станут беднее. Вот такое вот покращення))
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16.02.2022 16:22 Ответить
Странно а почему именно на 14%... Используя формулу расчета ( по образцу прошлого года) с использованием только измененных цифр средней зарплаты за последние три года и размер инфляции за прошлый год.. Получается что пенсии должны быть проиндексирована не на 14.., а на 17%. Все считается очень просто, и проверено при расчетах индексации по прежним годам, все всегда сходилось. Видимо решили сыграть на "необразованности" народа и просто "спиз-или" 3% ну что ж бывает... Без лоха и жизнь плоха, как известно. Инфляция цен за 2021 год 10% от нее 50% это будет 5% + увеличение зарплаты за три года ( 2019-2020-2021) по отношению (2018-2019-2020) 23% , половина 11,5 %. Итого получается 5% +11,5% = 16,5% всегда округляется в большую строну итого имеем 17% Пенсии и все выплаты должны быть проиндексирована на 17% !!!! Все остальное дуриловка. Почему то в 2021 году рачет по подобной формуле ( но с другими показателями) сходился а в этом что то " пошло не так". Большой привет нашим "бухгалтерам" из Кабмина.
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16.02.2022 16:43 Ответить
Хочу новое реалити- шоу... например как чиновники будут получать зарплату 6 500 грн., платить коммуналку и другие налоги, собирать детей в школу и детсад, одевать, обувать.
Ну в общем как ЛЮДИ, вот было бы зрелище!
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16.02.2022 16:51 Ответить
Шмыгаль засунь себе в опу свою доплату в сто гривен у меня пенсия за три года обесценилась минимум на 30 % а он мне подачку в 135 грн. лучше оставь себе на цветочки УРОДЫ
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16.02.2022 17:53 Ответить
По итогу 21 г рост пенсии составил 350гр. В марте 21г добавили 340гр, в декабре 21г 10гр=350гр. Субсидия за зимние месяцы прошлого года была 1600гр. За декабрь 21, январь 22г=1244гр, минус 360гр! Всё правда. Можно смеятся.
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16.02.2022 19:55 Ответить
 
 