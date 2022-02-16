Пенсия для более 10 млн украинцев будет проиндексирована на 14% с 1 марта, - решение Кабмина

С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее решение Правительство одобрило на сегодняшнем заседании. Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам старше 75 лет. Кроме того, по решению Правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума", - рассказал он.

Кроме того, предполагается, что с 1 марта 2022 года повысится минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно), и для лиц с инвалидностью I группы, до 2 тыс. 300 грн, а для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности – до 2 тыс. 100 грн.

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Также установлен минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, на уровне 2 тыс. 100 грн.

Увеличится помощь на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2 тыс. 100 грн.