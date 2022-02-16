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Первая медаль Украины на Олимпиаде в Пекине: Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике. ВИДЕО+ФОТО

Завершились мужские соревнования по лыжной акробатике на Олимпиаде. Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспільне Спорт.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

  1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
  2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
  3. Илья Буров (ОКР) – 114,3

Первая медаль Украины на Олимпиаде в Пекине: Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике 01

Фото: Гутцайт /фейсбук

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Абраменко стал чемпионом.

Также смотрите: Украинский спортсмен Гераскевич во время олимпийских соревнований в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine". ВИДЕО

Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.

Автор: 

Китай (2946) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+40
почему третий гордо не поднимает флаг страны ОКР?
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16.02.2022 15:04
+30
ОРКи...
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16.02.2022 14:37
+29
наші вітання!!
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16.02.2022 14:28
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Правила форума Совет форумчан
А что такое лыжная акробатика? Шпагат на лыжах? Упражнение на брусьях с помощью лыжных палок?
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16.02.2022 14:27 Ответить
вас що, в гуглі забанили? Стрибки на лижах з різноманітними елементами акробатики (повтороти, перевороти через голову) у повітрі. Красивий, але дуже небезпечний вид спорту! Треба досконало володіти своїм тілом
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16.02.2022 14:30 Ответить
Просто олимпийская дисциплина! И никакой допинг в этом виде спорта не поможет! Надо иметь талант - и все!
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16.02.2022 14:31 Ответить
Дуже схоже, що Ви шпагат тільки на пляшці виконуєте.
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16.02.2022 15:23 Ответить
наші вітання!!
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16.02.2022 14:28 Ответить
Ілля Буров (ДКР)

что за страна такая "ДКР"? Дикари?
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16.02.2022 14:28 Ответить
ОРКи...
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16.02.2022 14:37 Ответить
нє-скоріш-дєкарація...
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16.02.2022 15:31 Ответить
Это значит Украина заняла 15 место в командном зачете? Неплохо, неплохо!
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16.02.2022 14:28 Ответить
Взагалі-то https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm з 91 країн світу.
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16.02.2022 14:32 Ответить
Ага, 23! Теж непогано! Чомусь постійно показувалась таблиця з 13-14 командами - медалістами і горда Україна - на останньому місці! Хоча, чому Україна повинна бути на 91 місці? Дякую тобі, Олександре Кравченко!
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16.02.2022 14:45 Ответить
То ми вже останні? Головне не порушувати інструкції.
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16.02.2022 14:30 Ответить
Чиїх інструкцій?
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16.02.2022 14:32 Ответить
Було 14 команд - медалістів зимової Олімпіади! Якщо 14 -та була хоч з десятком бронзових, то ми будемо вище! Просто ЦН міг би відразу і табличку командного заліку опублікувати, як він це постійно робив, допоки ми залишались в списку команд-учасників. які не завоювали жодної медалі! Українським антизеленим патріотизмом це називається!
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16.02.2022 14:37 Ответить
ФСБ росссссії ?
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16.02.2022 14:57 Ответить
Его там хоть от обнимашек с русней удержали или нет?
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16.02.2022 14:38 Ответить
Нет, обнимались как положено нормальным спортсменам))
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16.02.2022 21:53 Ответить
Вітаю Україну з медаллю, БРАВО Олександру!
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16.02.2022 14:39 Ответить
Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. Джерело:

Зе клоун не поспішає поздоровляти - у його канденцію і так мало медалей на олімпіаді
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16.02.2022 14:43 Ответить
Молодец, не взирая на убогое финансирование Абраменко с серебром. Браво !!!
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16.02.2022 15:31 Ответить
на прошлой Абраменко был с золотом...
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16.02.2022 20:24 Ответить
вгадайте, хто найстарший спортсмен на цій олімпіаді у даній дисципліні?
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17.02.2022 01:19 Ответить
Молодець!!! Тільки з мельдонієвими не обіймайся, бо буде знов скандал.
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16.02.2022 14:53 Ответить
Він на минулій Олімпіаді ции і займався, бо тоді чпокав зустрічався з кацапсинською лижною мельдонієвою сцикухою
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16.02.2022 18:27 Ответить
Не с мужиком же встречался. Что в этом плохого
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17.02.2022 01:05 Ответить
Хоч не з нулем, то вже добре.
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16.02.2022 14:54 Ответить
і не кажи, от що значить, обрати .ідера антидопінгово Всесвіту, ОПу котрого узурпував дЄрмак.
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17.02.2022 01:23 Ответить
Як круто витягнув приземлення! Браво, боєць. Бедняги связки и суставы...
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16.02.2022 14:58 Ответить
это невозможно смотреть...
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16.02.2022 18:18 Ответить
Молодец! Думал вообще без медалей будем.
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16.02.2022 14:59 Ответить
Сподіваюсь, абнімашек з бронзовим іхтамнєтом не було?
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16.02.2022 15:01 Ответить
Стосовно обнімашек не знаю, а от у короткому репортажі на Ютьюбі бачив, що він давав інтерв'ю вже українською мовою. То ж якісь зрушення таки є.
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17.02.2022 00:09 Ответить
почему третий гордо не поднимает флаг страны ОКР?
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16.02.2022 15:04 Ответить
Так , нєчєго , подимать то .!!
.
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16.02.2022 15:19 Ответить
Хрен проссыш, что то за ОКР... Они даже флаг свой то ли проссали, то ли просрали...
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16.02.2022 15:37 Ответить
Пропилинахрен
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16.02.2022 20:38 Ответить
Команда без знамен, солдати без погонів, могили без імен.
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16.02.2022 22:12 Ответить
Не піднімає,бо не стоїть !
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16.02.2022 16:29 Ответить
Ему вместо флага дали бутылку водки, видишь в левой руке держит?
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16.02.2022 17:03 Ответить
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17.02.2022 01:23 Ответить
Дякуємо Сашо! Хоч одна приємна новина на фоні тривожного очікування!
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16.02.2022 15:07 Ответить
молодец
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16.02.2022 15:09 Ответить
Ну от . ! А прогнозували що Україна на цій Олімпіаді , залишиться взагалі без медалей .
Браво !!! .
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16.02.2022 15:15 Ответить
Не все погано, бо могло б бути гірше? Це дійсно чого хотіли?
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16.02.2022 16:15 Ответить
Поздравляю!
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16.02.2022 15:30 Ответить
Молодец !!! Спасибо !!! Поздравляем спортсмена и нас вместе с ним.
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16.02.2022 15:49 Ответить
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16.02.2022 16:52 Ответить
У Австралии где нет снега 1 золото 2 серебра и бронза.😳
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16.02.2022 17:01 Ответить
а ще в австралії менше населення ніж в Україні і набагато більше ресурсів, за рахунок яких це населення жирує. Також австралія практично ніколи не мала серйозної війни на своїй території, а в Україні кожні 50 років велика війна! А кожні 20-30 років - також війна, але вже поменше.... Давай такі території, ресурси і мир Україні і подивимось, де вона буде через 100 років!
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16.02.2022 17:43 Ответить
поїхавший, а чого Австралія для тебе не з великої літери?
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17.02.2022 01:26 Ответить
Молодчага!
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16.02.2022 17:46 Ответить
Каминская, ранее выступавшая за Беларусь
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16.02.2022 18:22 Ответить
русская, а куда ваша олимпийская сборная делась?
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16.02.2022 18:34 Ответить
Шо тут непонятного? Где олимпийская сборная твоей страны-помойки, русская? Нет ее вот который уже год. Куда делась?
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16.02.2022 18:37 Ответить
Врешь, русская. Нет там вашей ссаной власовской тряпки. И олимпийской сборной страны-помойки там тоже нет. Какие-то русские бомжи есть, без опознавательных знаков.
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16.02.2022 18:43 Ответить
русская, я стероидов не употребляю, я же не русский. И с чего бы меня плющило? Это ж не моя страна не имеет олимпийской сборной.
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16.02.2022 18:53 Ответить
А кто с тобой общается, русская? Тебе просто напомнили, шо твоя страна-помойка - помойка и есть.
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16.02.2022 20:06 Ответить
как сказал наш комментатор на ЮА Перший -
страна-аббревиатура)))
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16.02.2022 20:27 Ответить
Спортсмены без знамён, солдаты без погон, могилы без имен.
Угадайте страну
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16.02.2022 20:47 Ответить
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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17.02.2022 03:46 Ответить
ВІТАННЯ!
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16.02.2022 18:13 Ответить
Жаль, что не золото. Но и то хорошо.
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16.02.2022 21:29 Ответить
so muss sein!

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17.02.2022 00:15 Ответить
Абраменко после "серебра" ОИ дал "пять" сопернику из России и попал в его объятия
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17.02.2022 01:22 Ответить
Sehr GUT! So muss sein! Usraina wird frei von nazis!
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17.02.2022 01:37 Ответить
 
 