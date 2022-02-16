Первая медаль Украины на Олимпиаде в Пекине: Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике. ВИДЕО+ФОТО

Завершились мужские соревнования по лыжной акробатике на Олимпиаде. Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспільне Спорт.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Ци Гуанпу (Китай) – 129,00 Александр Абраменко (Украина) – 116,50 Илья Буров (ОКР) – 114,3

Фото: Гутцайт /фейсбук

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Абраменко стал чемпионом.

Также смотрите: Украинский спортсмен Гераскевич во время олимпийских соревнований в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine". ВИДЕО

Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.