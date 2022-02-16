Первая медаль Украины на Олимпиаде в Пекине: Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике. ВИДЕО+ФОТО
Завершились мужские соревнования по лыжной акробатике на Олимпиаде. Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспільне Спорт.
Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.
- Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
- Александр Абраменко (Украина) – 116,50
- Илья Буров (ОКР) – 114,3
Фото: Гутцайт /фейсбук
На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Абраменко стал чемпионом.
Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.
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что за страна такая "ДКР"? Дикари?
Зе клоун не поспішає поздоровляти - у його канденцію і так мало медалей на олімпіаді
чпокавзустрічався з кацапсинською лижною мельдонієвою сцикухою
.
Браво !!! .
страна-аббревиатура)))
Угадайте страну
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".