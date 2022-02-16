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Вчерашняя кибератака на украинские банки и госсайты была самой масштабной в истории, - Федоров

Вчерашняя кибератака на украинские банки и госсайты была самой масштабной в истории, - Федоров

DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время", - сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка.

По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.

Также читайте: DoS-атака на сайт Минобороны продолжается. Трафик сайта направили через дополнительный сервис защиты в США

Автор: 

киберпреступление (762) хакер (1181) кибербезопасность (673) Федоров Михаил (504) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+8
Сын закончил университет (магистратуру) по специальности "киберзащита" на отлично. Очень любит и шарит в этом. Прошел кучу дополнительных курсов и получил несколько международных сертификатов, в т.ч. Cisco.
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
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16.02.2022 14:57
+7
Так у нас ведь третий год диджитализаторы у власти..
Вот вам и "Украина в смартфоне".
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16.02.2022 14:51
+5
Но роль кибербезопасности по словам Федорова преувеличена.
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16.02.2022 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Да. И многие её провалили. Так что учитесь у тех, ко справился.
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16.02.2022 14:45 Ответить
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что роль кибербезопасности в современном мире преувеличена. Такую точку зрения он высказал в недавнем https://lb.ua/news/2019/11/29/443401_mihail_fedorov_ya_uveren_100.html интервью изданию LB.ua.
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16.02.2022 16:09 Ответить
Шось не розумію, країна айтішников, чому свінолупі сайти не лягають?
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16.02.2022 17:45 Ответить
героически отбита сисадмином федоровым?
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16.02.2022 14:46 Ответить
Федоров - сiсадмiн? Розсмiшили. Воно свiч вiд хабу не вiдрiзнить.
Все, що в ньoго вiд IT - це вмiння продавати трусiля жiночi через сoцiальнi мережi.
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16.02.2022 14:49 Ответить
В Одессе облгаз уже несколько месяцев атакуют. А как иначе понять - я им шлю по интернету свои показания счетчика, а они пишут, что хотят и на эту сумму выставляют счет. Дозвониться не возможно. Точно кибератака.
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16.02.2022 15:42 Ответить
Какая паника???? Кто на эти сайты вообще заходит? Если не атаки то и траффа не было
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16.02.2022 14:48 Ответить
Так у нас ведь третий год диджитализаторы у власти..
Вот вам и "Украина в смартфоне".
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16.02.2022 14:51 Ответить
Вони собі просто набивають ціну.
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16.02.2022 14:53 Ответить
Сын закончил университет (магистратуру) по специальности "киберзащита" на отлично. Очень любит и шарит в этом. Прошел кучу дополнительных курсов и получил несколько международных сертификатов, в т.ч. Cisco.
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
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16.02.2022 14:57 Ответить
ВЫ понимаете как сейчас власть зе берет специалистов приходят без образования или без опыта занесли сумму в оп и на должность и еще там воду баламутят мы от ОП всем молчат одни торчки а спецы там не нужны так сейчас страна находиться в пред инфарктном состоянии по кадрам
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16.02.2022 15:16 Ответить
Я з пiвроку як проходив спiвбесiду у команду дiї - весело було
Якийсь недоук, з рiвнем знань джуна пiвгодини вихвалявся якi вони крутi програмери, як в них багато цикавої ******** роботи та як вони легко вирiшують складнi завдання.
Пiсля того, як воно дiзналось, що в мене досвiд понад 15 рокiв та мiй рейт, воно впало в ступор й взяло таймаут "на падумать".
Звiсно ж що думає вже пiвроку.
Ось вам й кадровий вiдбiр у дiджитаторiв вiд Зе
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16.02.2022 15:28 Ответить
так во всех сферах если ставят разумного то ему замов тупорылых натыкают целый квартал 95 отсюда и управление страной цирково воровское шапито
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16.02.2022 16:11 Ответить
не может такого быть, пусть на ДОУ поищет работу, там валом
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16.02.2022 15:29 Ответить
"Валом" для мидлов и сеньёров. А он трейни-джуниор.
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16.02.2022 16:09 Ответить
Для трейни тоже есть там 900 разных вакансий. А лучше вообще начинать с другого, с инженера технической поддержки на Воле ,или Укрпочте, или какого нибудь провайдера, его там с руками и ногами оторвут с его образованием, и быстро повысят в том числе на киберзащиту, а потом уже можно и на иностранцев работать.
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16.02.2022 16:21 Ответить
Спасибо за советы.
Сисадмин и техподдержка - это без проблем. Предложения есть. Но я опасаюсь. У сына несколько однокурсников так поступили. Но они не растут в плане скилов. Растёт з/п и даже должность, но потолок на горизонте. Сисадмин в крупной компании - з/п 1 000$ и всё и уходить в другую компанию не вариант, т.к. там или столько же, или на 10% больше. А релокация за кордон, вообще практически не реальна.
И потом сын увлекся чистым программированием. Пока есть возможность, пусть ищет себя.
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16.02.2022 17:08 Ответить
Прокачаться в тех поддержке до мидла, за 1000 долларов как вы говорите .а потом идти в безопасность. С опытом работы и сертификатами циско безопасникам сходу дают от 2000 долларов. Или вы не там ищете..Или можно потом изсисадмина в девопс развиваться, там вообще нет предела зарплат. Просто когда люди закончившие институт по востребованной IT профессии, еще и сертификаты есть и не могут найти работу, это какой -то сюр .У меня много знакомых без образования устроились в IT.
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16.02.2022 17:34 Ответить
+5
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16.02.2022 19:36 Ответить
"Мидл в техподдержке"? Это что-то новенькое для меня
В том-то и дело, что все эти "техподдержки" и "сисадмины" к кибербезопасности никакого отношения не имеют. Пробрасывать сети и настраивать роутеры? Хорошая и нужная работа, но это не кибербезопасность.
И я согласен с вами, что теоретически можно "из сисадмина в девопсы развиться", но во-первых это дольше, а во-вторых это возможно только в крупных, системных IT компаниях, куда, опять же трейни-джуниров не берут.
У меня тоже есть знакомые, которые без образования устроились в IT. На словах "сами", а когда начинаешь углублённо копать, то выясняется, что исключительно и только "по знакомству".
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17.02.2022 10:24 Ответить
В тех поддержке есть 4 линии тех поддержки -вы не в курсе?) 3-я линия это уже примерно аналог мидла. В смысле не имеют отношения? Если безопасник не в курсе как устроена сети и роутеры), он вообще не может быть хорошим безопасником. Это надстройка над сисадмином. И девопс ,кстати -это надстройка над сисадмином. Но безопасник должен разбираться в сетях и протоколах, знать линукс на уровне админа, иначе что это за специалист? Можно со стороны тестирования зайти в безопасность, через пентестера. Но сразу с улицы в безопасники непросто, да. Почему он останется на одном уровне? От коммуникабельности зависит. Сразу на собеседовании говорить, напирмер я хочу поработать админом пока, но у меня высшее в сфере безопасности, и сертификаты, сразу как только появятся место в безопасности хочу туда перевестись. Их очень много требуется на самом деле- в банки, в мобильные операторы, провайдеры, в крупные веб-сервисы, в том сисле и аутсорс, очень нужны безопасники. А если он будет изучать с нуля программирование, и пойдет трейни программистом. Просто выкинет псу под хвост свое высшее образование в кибербезопасности и сертификаты циско.
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17.02.2022 11:00 Ответить
Трудно с вами не согласиться. Можно было пробовать и через техподдержку заходить.
Наверное сыграли свою роль те же однокурсники. Один из них сразу ушёл в программисты. Конечно не "просто так", а "по знакомству". Начал с 500$ и через год уже больше 1 000 получал, и дальнейшие перспективы очень хорошие.

Это его выбор и его решение. Он честно пытался устроиться на работу по специальности ... Принял решение переквалифицироваться в программисты. Т.к. хорошая база, учится быстро и у него получается. Я его предупредил, что с первой работой может быть такая же история. Но он говорит, что рынок программистов в сотни раз больше, чем "специалистов по кибербезопасности". Тут не поспоришь ...
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17.02.2022 11:11 Ответить
Не обязательно через тех поддержку заходить, можно через сетевого инженера.) Оторвут с руками. Он не совсем прав, просто у него друзья такие попались. В этом году уже не хватает около 3-х миллионов безопасников. К следующему году будет не хватать 3,5 млн специалистов по кибербезопасности в мире. Хакерские и кибератаки постоянно растут. Это более стабильная работа, так ,как уже есть программы и нейронные сети которые могут сами писать код. А замены сетевых инженеров нет и не предвидится. И кибербезопасники получают не меньше программистов, даже больше. Я не верю, что он не смог со своим дипломом найти работу джуниором в безопасности, или сетевым инженером хотя бы за 400-500 долларов, с быстрой перспективой роста до 2000 долларов. HR сейчас с ног сбиваются, специалистов не хватает.
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17.02.2022 11:21 Ответить
Работу сисадмином и в техподдержку предлагали. По кибербезопасности - ни разу за 10 мес.

Вру. Практически сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ. Знаете какой первый вопрос задали? "В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
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17.02.2022 11:36 Ответить
Самом нужно писать на вакансии, а не ждать пока пригласят! Первую работу айтишники всегда все сами ищут, если нет знакомых. А потом , получат опыт, на вторую работу уже за ними бегают HR.
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17.02.2022 11:43 Ответить
Понимаю. Конечно он шлет резюме.
Хотя иногда приходиться применять "волшебный пендаль". 21 год ... что ж вы хотели
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17.02.2022 11:51 Ответить
Сколько вы резюме отправили? Чтобы получить первую работу в IT, люди отправляют и по 200 резюме в разные компании. Просто выбирайте компании по вкусу, по профилю сетей или кибербезопасности, где он хочет работать и отправляйте резюме, в независимости есть у них открытая вакансия по кибербезопасности, или нет. А в сопроводительном письме обязательно пишите, что у него высшее образование в этой сфере, хорошие оценки, сертификаты, что он хочет работать и развиваться.
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17.02.2022 11:48 Ответить
Я какую мысль хочу донести, что даже если хочет на программирование, то желательно учить Python, Docker, Ansible, Jenkins- чтобы опять же пробоваться на джуниора девопс или девнет. Девопсы точно больше программистов получают, космические деньги. Там нужно программирование, чтобы скрипты писать для настройки окружения разработки. И там его образование там пригодится. Девнеты( программировать сети) тоже от 3,5-5000 долларов. Тогда соединив программирование и его образование- у него будет быстрый карьерный рост. А если ваш сын будет учить мобайл, или не дай бог веб -это путь в никуда. Он тогда выйдет на рынок на одном уровне с продавцами кабачков, барменами и бухгалтерами, которые за год выучили веб и пошли в разработку. 5 лет образования коту под хвост..
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17.02.2022 11:41 Ответить
Он заканчивает изучение HTML, CSS? js. Потом планирует Python усовершенствовать (базово его уже знает).
На счет Docker, Ansible, Jenkins ... Не многовато ли? Он, конечно, головастый, но надо же и на работу как-то устроиться и работать. Может потом, уже в процессе работы?
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17.02.2022 11:47 Ответить
HTML, CSS? js- я так и знал), он пошел по ложному пути. . Хоть бы в пентестинг попробовал разослать резюме... Мне жаль, вашего сына выбор. Выкинул образование в мусорку. Будет конкурировать на рынке трудоустройства с бывшими барменами и юристами свитчерами. Его диплом в этой сфере не поможет. Да, во фронтенде тоже можно зарабатывать хорошие деньги. Но ему придется начинать с нуля
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17.02.2022 11:52 Ответить
Фронт не просто так нарисовался.
Он начал с "С#". Погорячился. Понял, что со старта, надо что-то попроще. Начал изучать Python, но столкнулся с пробелами в фундаментальных знаниях, т.к. курс Python подразумевал, что эти самые фундаментальные (простые) знания у вас уже есть.
Отсюда и HTML, CSS, js. Он на этом останавливаться не собирается. Просто знания HTML, CSS, js уже позволяют найти первую работу.
И образование далеко "не в мусорку". Практически все HRы с которыми он общался, говорили, что именно фундаментальное образование (физтех как ни как) привлекло их внимание.
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17.02.2022 12:15 Ответить
Пожалуйста, просто база для Пайтон как вы говорите, это алгоритмы и структуры данных, их изучают в вузах на специальностях программирования или самостоятельно. Зачем переучиваться с нуля, я не понимаю. У меня подружка с дипломом бухгалтера сама выучила фронтенд с нуля и устроилась на работу, но она не училась несколько лет в техническом вузе. А ваш сын сетевой инженер. Их тоже очень не хватает.
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17.02.2022 14:17 Ответить
К высшему образованию, которое имеется на сегодняшний день в Украине, у меня особый подход. Я исхожу из того, что практических знаний там не дают. Поэтому основная цель - научить думать. Заточить, так сказать, мозги. Поэтому физтех. Я понимаю, что после школы мало кто понимает кем хочет стать и какая работа ему по нраву. Умеющим думать можно освоить любую специальность.
И я, кстати, не исключаю, что даже стартонув с веб фронта, сын в дальнейшем может переключиться на ту же кибербезопасность или на сетьевой инжиниринг.
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17.02.2022 15:09 Ответить
Вот я сходу нашел несколько свежих вакансий для джуниоров, начинающих в сфере безопасности, значит так искал:

1) Junior Cybersecurity Engineer (Pentester)

https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/179659/

2) Junior Cybersecurity Consultant

https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/55938/

3) Junior web application Security Engineer

https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/vacancies/129504/

4) Information Security Manager (Junior/Middle)

https://jobs.dou.ua/companies/iterasec/vacancies/129315/
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17.02.2022 12:10 Ответить
Спасибо!
Я с вами не рассчитаюсь Вы даёте очень ценные советы.
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17.02.2022 12:17 Ответить
Сорі ... Щось Ви швидко стартонули і багато чого хочете.
А попрацювати 3-5 років -- нє ??
Якщо хоче по спеціальності, можна і на меншу ЗП на 1-2 роки для досвіду і резюме.

Щоб Ви знали. У Кіско теж люде працювали. 3-5 років. Потім кращого життя ідуть шукати.
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16.02.2022 19:35 Ответить
Но роль кибербезопасности по словам Федорова преувеличена.
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16.02.2022 15:24 Ответить
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації,
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16.02.2022 15:27 Ответить
Потому что Запад не соврал и свинособаки собирались вчера ночью напасть...но что то в этот раз не срослось у них
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16.02.2022 15:34 Ответить
Все у них срослось. Просто Байден корни подрезал.
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16.02.2022 15:44 Ответить
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16.02.2022 15:48 Ответить
Що, знову вперше в історії і Найбільша в історії? Брехати не мішки носити. Сама велика кібератаки були в 2014 і 2015-2017 роках. Тоді ми не біли готові, а ви такі специ, що у вас все у смартфоні, то здається та атака пиляка для матроса. Але виходить, що ви брехуни і шахраї.
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16.02.2022 15:59 Ответить
у федорова, что ни атака, то самая масштабная! а следующая атака будет межгалактического масштраба? когда уже эти зеленые клоуны канут в небытие
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16.02.2022 19:12 Ответить
 
 