Вчерашняя кибератака на украинские банки и госсайты была самой масштабной в истории, - Федоров

DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время", - сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка.

По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.

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