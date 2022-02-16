Вчерашняя кибератака на украинские банки и госсайты была самой масштабной в истории, - Федоров
DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время", - сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка.
По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.
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Все, що в ньoго вiд IT - це вмiння продавати трусiля жiночi через сoцiальнi мережi.
Вот вам и "Украина в смартфоне".
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
Якийсь недоук, з рiвнем знань джуна пiвгодини вихвалявся якi вони крутi програмери, як в них багато цикавої ******** роботи та як вони легко вирiшують складнi завдання.
Пiсля того, як воно дiзналось, що в мене досвiд понад 15 рокiв та мiй рейт, воно впало в ступор й взяло таймаут "на падумать".
Звiсно ж що думає вже пiвроку.
Ось вам й кадровий вiдбiр у дiджитаторiв вiд Зе
Сисадмин и техподдержка - это без проблем. Предложения есть. Но я опасаюсь. У сына несколько однокурсников так поступили. Но они не растут в плане скилов. Растёт з/п и даже должность, но потолок на горизонте. Сисадмин в крупной компании - з/п 1 000$ и всё и уходить в другую компанию не вариант, т.к. там или столько же, или на 10% больше. А релокация за кордон, вообще практически не реальна.
И потом сын увлекся чистым программированием. Пока есть возможность, пусть ищет себя.
В том-то и дело, что все эти "техподдержки" и "сисадмины" к кибербезопасности никакого отношения не имеют. Пробрасывать сети и настраивать роутеры? Хорошая и нужная работа, но это не кибербезопасность.
И я согласен с вами, что теоретически можно "из сисадмина в девопсы развиться", но во-первых это дольше, а во-вторых это возможно только в крупных, системных IT компаниях, куда, опять же трейни-джуниров не берут.
У меня тоже есть знакомые, которые без образования устроились в IT. На словах "сами", а когда начинаешь углублённо копать, то выясняется, что исключительно и только "по знакомству".
Наверное сыграли свою роль те же однокурсники. Один из них сразу ушёл в программисты. Конечно не "просто так", а "по знакомству". Начал с 500$ и через год уже больше 1 000 получал, и дальнейшие перспективы очень хорошие.
Это его выбор и его решение. Он честно пытался устроиться на работу по специальности ... Принял решение переквалифицироваться в программисты. Т.к. хорошая база, учится быстро и у него получается. Я его предупредил, что с первой работой может быть такая же история. Но он говорит, что рынок программистов в сотни раз больше, чем "специалистов по кибербезопасности". Тут не поспоришь ...
Вру. Практически сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ. Знаете какой первый вопрос задали? "В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
Хотя иногда приходиться применять "волшебный пендаль". 21 год ... что ж вы хотели
На счет Docker, Ansible, Jenkins ... Не многовато ли? Он, конечно, головастый, но надо же и на работу как-то устроиться и работать. Может потом, уже в процессе работы?
Он начал с "С#". Погорячился. Понял, что со старта, надо что-то попроще. Начал изучать Python, но столкнулся с пробелами в фундаментальных знаниях, т.к. курс Python подразумевал, что эти самые фундаментальные (простые) знания у вас уже есть.
Отсюда и HTML, CSS, js. Он на этом останавливаться не собирается. Просто знания HTML, CSS, js уже позволяют найти первую работу.
И образование далеко "не в мусорку". Практически все HRы с которыми он общался, говорили, что именно фундаментальное образование (физтех как ни как) привлекло их внимание.
И я, кстати, не исключаю, что даже стартонув с веб фронта, сын в дальнейшем может переключиться на ту же кибербезопасность или на сетьевой инжиниринг.
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Я с вами не рассчитаюсь Вы даёте очень ценные советы.
А попрацювати 3-5 років -- нє ??
Якщо хоче по спеціальності, можна і на меншу ЗП на 1-2 роки для досвіду і резюме.
Щоб Ви знали. У Кіско теж люде працювали. 3-5 років. Потім кращого життя ідуть шукати.