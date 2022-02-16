Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты: Она заявила, что "еще ничего не решила"

Олигарх Игорь Коломойский считает, что в Украине если и появится какой-нибудь новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталья Мосейчук.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов... Мосейчук (ведущая ток-шоу "Право на власть" на 1+1. – Ред.) может пойти", – сказал Коломойский.

В то же время Коломойский отметил, что никогда с ней об этом не говорил, а отвечая на вопросы, просто прикинул, кто "имеет стопроцентную узнаваемость".

В комментарии "Детектору медиа" Мосейчук заявила, что Коломойский имеет право выражать свои мнения в СМИ.

"Очевидно, таких людей, как господин Коломойский, очень много, являющихся телезрителями, в том числе и "1+1" и которые, очевидно, неплохо ко мне относятся, поэтому у них есть резон, что я могу пойти в политику. Правда, я еще ничего не решила", – говорит Мосейчук.

На вопрос, не исключает ли она вообще возможности идти в президенты, Мосейчук ответила: "У нас каждый президент, как было сказано два с половиной года назад".

Также читайте: Олигарх Коломойский: "Я симпатизирую Зеленскому, меня все устраивает"