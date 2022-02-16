Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты: Она заявила, что "еще ничего не решила"
Олигарх Игорь Коломойский считает, что в Украине если и появится какой-нибудь новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталья Мосейчук.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов... Мосейчук (ведущая ток-шоу "Право на власть" на 1+1. – Ред.) может пойти", – сказал Коломойский.
В то же время Коломойский отметил, что никогда с ней об этом не говорил, а отвечая на вопросы, просто прикинул, кто "имеет стопроцентную узнаваемость".
В комментарии "Детектору медиа" Мосейчук заявила, что Коломойский имеет право выражать свои мнения в СМИ.
"Очевидно, таких людей, как господин Коломойский, очень много, являющихся телезрителями, в том числе и "1+1" и которые, очевидно, неплохо ко мне относятся, поэтому у них есть резон, что я могу пойти в политику. Правда, я еще ничего не решила", – говорит Мосейчук.
На вопрос, не исключает ли она вообще возможности идти в президенты, Мосейчук ответила: "У нас каждый президент, как было сказано два с половиной года назад".
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-Ну, если Коломойский сказал, значит иду".
А Мосийчучка случайно не жидовка?
После того, как я узнал, что тот самый дед Панас на самом деле - Пинхас Хаймович Вескляр, уже ничему не удивлюсь.
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президента вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.
Вспомнил!