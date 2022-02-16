"Хочу извиниться перед украинцами": Алина Паш не смогла получить официальную справку о въезде в оккупированный Крым. ДОКУМЕНТ
Госпогранслужба не может предоставить Алине Паш справку о ее въезде в Крым в 2015 году, поскольку информация об этом хранится в течение пяти лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм "Общественного", об этом говорится в ответе ГПСУ на личный запрос певицы, который она обнародовала в Instagram.
Отметим, что победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш наконец-то лично прокомментировала скандал вокруг поддельной справки о ее поездке в оккупированный Крым.
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В Инстаграмме артистка заявила, что разрывает отношения со своим директором и хочет извиниться перед всеми украинцами.
"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который бы согласовала я или кто-либо другой из нас", - заверила Паш.
"Что видела я? Справку. На вид – официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не является настоящей, ни у кого из команды не было.
Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно.
Если справка, переданная членом нашей команды Общественному вещателю, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины.
Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль отдавать себе отчет, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса", - написала она.
"Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима. Я Гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах ", – добавила она.
Также Паш отметила, что ответ на свой собственный запрос в ГПСУ она получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у Общественного вещателя.
Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ.
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Людина котра може вибачитися публічно як мінімум заслуговує щоб не "хейтили" за вибачення усілякі "розумники" нікчемні.