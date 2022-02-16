Воды Черного и Азовского морей включили в список зон "военных рисков"

Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил в список Listed Areas (куда относятся зоны вод военных, рисков терроризма и пиратства) "украинские и российские воды" в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Информация о внесении изменений и появлении соответствующего циркуляра (Joint Committee Circular) приводится на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association со ссылкой на главу морского и авиационного отдела LMA Нила Робертса.

Согласно циркуляру "украинские и российские воды в Черном и Азовском морях" теперь входят в районы, где возможна "Война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".

Интерфакс со ссылкой на источник на российском страховом рынке отмечает, что включенные в Listed Areas зоны могут находиться в этом списке долго, а сам факт потребует корректировки в выполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.

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