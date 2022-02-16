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Воды Черного и Азовского морей включили в список зон "военных рисков"

Воды Черного и Азовского морей включили в список зон

Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил в список Listed Areas (куда относятся зоны вод военных, рисков терроризма и пиратства) "украинские и российские воды" в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Информация о внесении изменений и появлении соответствующего циркуляра (Joint Committee Circular) приводится на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association со ссылкой на главу морского и авиационного отдела LMA Нила Робертса.

Согласно циркуляру "украинские и российские воды в Черном и Азовском морях" теперь входят в районы, где возможна "Война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".

Интерфакс со ссылкой на источник на российском страховом рынке отмечает, что включенные в Listed Areas зоны могут находиться в этом списке долго, а сам факт потребует корректировки в выполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.

Смотрите также: Россия изменила границы перекрытия Черного и Азовского морей, – журналист Клименко. КАРТА

Автор: 

Азовское море (1604) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+4
Пи*дець портам
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16.02.2022 16:02
+1
🇷🇺↔️🏴‍☠️➡️🐔🍾
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16.02.2022 15:55
+1
Расеян прировняли к сомалийским пиратам.....
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16.02.2022 16:00
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🇷🇺↔️🏴‍☠️➡️🐔🍾
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16.02.2022 15:55 Ответить
Расеян прировняли к сомалийским пиратам.....
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16.02.2022 16:00 Ответить
Пи*дець портам
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16.02.2022 16:02 Ответить
Уряд Росії вже 30 років є основним світовим спонсором міжнародного тероризму .
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16.02.2022 16:04 Ответить
І усі попередні роки совєцкої влади, починаючи з 1917 року! там взагалі був "священний" красний тєрор, безсмислєнний і безпощадний до ворогів міровой революції "пралєтаріата" пейсатого...
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16.02.2022 16:43 Ответить
Что здесь хорошо нам, так то что теперь ещё чаще будут заходить вояки НАТО, а упорото-упряморогие не допёрли---распоясались оборзели давно. Причём по международному морскому праву сюда для дежурства могут заходить корабли многих стран, и не только корабли НАТО. Как в Аденском проливе, у берегов Сомали и прочих рисковых мест. Отак -бут гундосых!
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16.02.2022 16:39 Ответить
Нихера нам не хорошо!
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16.02.2022 19:07 Ответить
Задним числом конечно все знатоки--но есть мировая практика и морское право. А кто мешал ещё чучме в первой каденции провести демаркацию и в том числе границ морских по правилам всем? А первый звоночек был по событиям по Тузле, потом второй звякнул. когда кажись летом 12 г наших рыбаков вдребезги катер пограничный на куски разбил, один ели выжил? Азовское море при совке было внутренним, так и осталось. Вот братаны и борзеют. Попробуй теперь уговорить сесть за стол переговоров? Кстати, с прибалтами морскую границу РФ предавно утрясла по всем правилам, и с азерами в Каспийском. 25 лет назад. Теперь всё поздно. На дураках воду возят.
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16.02.2022 20:09 Ответить
Демаркация это обозначение границы на местности,столбы калючки ,контрольно следовая полоса ,ТД.На море только по ширине тереториальных вод! Тобиш 12 морских миль от линии наибольшего отлива)согласно морского права Это я тебе как пограничник говорю
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16.02.2022 22:39 Ответить
Спасибо Андрей! Не выпало мне по границе выступать. Просто с 1974 по 84гг отработал на пас-лайнерах ЧМП, служба ресторана. Наших не катали, далеко и надолго уходили. Тот случай на те годы когда весь мир у наших ног! Чуть выпало. Не знаток по части границ. но пересёк немеряно и по сухому тоже и в аэропортах чужих при подменах частичных экипажа крепко далеко и прочее таможенные мульки. Чуть обидно за страну на старости лет. Спит пока народ. Жаль.
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17.02.2022 14:44 Ответить
Самое главное это делемитация это определяют где будет граница,второе идёт демаркация обозначение всякими знаками третие это редемаркация ,перенос границ.
С рыбаками получилось то что они вышли за пределы территориального моря Украины и осуществляли вылов в экономической зоне,а вот экономическую зону не поделили и не решили этот вопрос! На море все очень сложно
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16.02.2022 22:46 Ответить
Капец, спасибо союзнички. Теперь у всех торговых судов резко возрастут расходы по страхованию, к могут и вообще отказаться ходить в украинские порты
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16.02.2022 18:16 Ответить
Так как какой-то бред обсудить комментариев не счесть! А что то более посерьёзнее мимо глаз и ушей! А потом будут орать что Зеленский виноват что цены поднялись и экономический спад!!!!!
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16.02.2022 19:06 Ответить
 
 