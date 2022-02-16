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Новости Война
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"Признание "ЛДНР" будет означать полный отказ РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, - Блинкен

В США считают, что реализация идеи признания Россией "независимости" т.зв. "Л/ДНР" была бы равносильна отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госдума заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в заявлении Блинкена.

По мнению Блинкена, претворение в жизнь этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, а также станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией готовность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса.

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"Принятие этого постановления... требует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен.

Автор: 

Госдума (1261) россия (95413) США (26506) Блинкен Энтони (937) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+7
Перевод на простой:

кацапы, выполняйте Минские, то есть, ОТВОДИТЕ НАКУЙ СВОИХ БУРЯТОВ, туда зайдет Украина и они сами разберутся с особым статусом и т.д.
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16.02.2022 16:07
+3
Оце молодець,прямо в лоб Пуйлові.
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16.02.2022 15:49
+2
А коли Україна буде захищати своїх співвітчизників на окупованих теріторіях Донбасу. Вони мають пашпорти України та мешкають на
території України, а якісь тварини , маючи пашпорти країни агресора
претендують на їх землю.
Хай мешкають в тій країні , який пашпорт мають.
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16.02.2022 16:33
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Оце молодець,прямо в лоб Пуйлові.
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16.02.2022 15:49 Ответить
А що там з Косово?
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16.02.2022 16:36 Ответить
А чому США та ЄС раптом припинили поставку Україні озброєнь?
Третій день ні ОДНОГО літака ні зі США, ні з Європи в Україну?
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16.02.2022 21:38 Ответить
Перевод на простой:

кацапы, выполняйте Минские, то есть, ОТВОДИТЕ НАКУЙ СВОИХ БУРЯТОВ, туда зайдет Украина и они сами разберутся с особым статусом и т.д.
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16.02.2022 16:07 Ответить
Покажи в мінських про кацапів і бурятів.
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16.02.2022 16:37 Ответить
подписал кацап.
убрать вооружение - кацапское.

Надеюсь, ты просто росиянский бот, а не местный тупой кретин
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16.02.2022 17:32 Ответить
Процитуй з мінських. Де там конкретно про кацапів і що саме кацапи щось повинні забирати?
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16.02.2022 18:50 Ответить
прям як росіянин говориш) "нас там нєт, ми нє старана канфлікта"
гівно собаче, тьху на тебе
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16.02.2022 20:13 Ответить
Т. е. "зобов'язання України" останутся?
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16.02.2022 16:07 Ответить
Отказ от обязательств любой из сторон автоматически денонсирует договоренности.
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16.02.2022 16:49 Ответить
"відмову РФ ... у рамках Мінських домовленостей"

Рамки, видимо, остаются.
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16.02.2022 19:00 Ответить
- Куме! А що то значить що сьогодні війна не почалася?
- Та то Путін "зробив жест доброї волі" - дав нам час щоб литовські інструктори встигли навчить наших козаків правильно "Стінгерами" користуваться!
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16.02.2022 16:15 Ответить
А де ділась Штепа і де вирок по ній щось все заглохло безкарність продовжується
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16.02.2022 16:17 Ответить
Штепа сейчас стала слезливо корчить из себя великую украинскую патриотку и чуть ли не спасительницу всей страны: https://interfax.com.ua/news/general/723954.html
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16.02.2022 16:32 Ответить
***** на розтяжці - з однієї сторони Захід, з іншої російські імперці - скажуть "нє мужиг", якщо не визнає ОРДЛО...
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16.02.2022 16:25 Ответить
А коли Україна буде захищати своїх співвітчизників на окупованих теріторіях Донбасу. Вони мають пашпорти України та мешкають на
території України, а якісь тварини , маючи пашпорти країни агресора
претендують на їх землю.
Хай мешкають в тій країні , який пашпорт мають.
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16.02.2022 16:33 Ответить
А какие обязательства взяла на себя Россия в рамках минских соглашений?
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16.02.2022 16:47 Ответить
Отвести своё вооружение с НВФ
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16.02.2022 17:34 Ответить
И мы будем вынуждены военным путём проводить спецоперацию как минимум по Донецку.По факту вся эта шулупонь держиться на Донецку.Его освобождение в тот же миг закрывает эти все сепаратные формирование.Так что по факту нам нужен только Донецк.Нравиться нам или нет но нада к этому готовится.
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16.02.2022 17:56 Ответить
Взагалі то визнання ЛДНР кацапами для України не самий гірший варіант. Хай вони собі беруть на шию той лепрозорій, годують їх, відбудовують все,що зруйнували і розграбили, взамін получать чергову порцію санкції і від@буться з Мінськими угодами. А потім прийде час X , і ми все це повернемо як це було з Нагорним Карабахом.
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16.02.2022 18:00 Ответить
Блинкен идиот , РФ давно отказалась выполнять минские соглашения . Признание ЛНДР , даст возможность Украине освободиться от принятия в страну ватоголовой провинции напичканной росийскими вооруженными бандитами . ..
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16.02.2022 20:23 Ответить
 
 