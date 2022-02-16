"Признание "ЛДНР" будет означать полный отказ РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, - Блинкен
В США считают, что реализация идеи признания Россией "независимости" т.зв. "Л/ДНР" была бы равносильна отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей.
Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Госдума заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в заявлении Блинкена.
По мнению Блинкена, претворение в жизнь этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, а также станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией готовность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса.
"Принятие этого постановления... требует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен.
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Третій день ні ОДНОГО літака ні зі США, ні з Європи в Україну?
кацапы, выполняйте Минские, то есть, ОТВОДИТЕ НАКУЙ СВОИХ БУРЯТОВ, туда зайдет Украина и они сами разберутся с особым статусом и т.д.
убрать вооружение - кацапское.
Надеюсь, ты просто росиянский бот, а не местный тупой кретин
гівно собаче, тьху на тебе
Рамки, видимо, остаются.
- Та то Путін "зробив жест доброї волі" - дав нам час щоб литовські інструктори встигли навчить наших козаків правильно "Стінгерами" користуваться!
території України, а якісь тварини , маючи пашпорти країни агресора
претендують на їх землю.
Хай мешкають в тій країні , який пашпорт мають.