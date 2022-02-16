"Признание "ЛДНР" будет означать полный отказ РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, - Блинкен

В США считают, что реализация идеи признания Россией "независимости" т.зв. "Л/ДНР" была бы равносильна отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госдума заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в заявлении Блинкена.

По мнению Блинкена, претворение в жизнь этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, а также станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией готовность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса.

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"Принятие этого постановления... требует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен.