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Новости Олимпиада-2022
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В День единения эта медаль для всей Украины и каждого украинца - фристайлер Абраменко после завоевания серебра на Олимпиаде-2022

В День единения эта медаль для всей Украины и каждого украинца - фристайлер Абраменко после завоевания серебра на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлер Александр Абраменко, завоевавший первую медаль сборной Украины на зимних Олимпийских играх, поделился эмоциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца", - рассказал спортсмен.

Напомним, сегодня Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике.

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Автор: 

Китай (2946) Олимпиада (1136) День единства (8)


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Топ комментарии
+15
Молодець! Красавчик!
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16.02.2022 15:52
+8
Дякуемо!👍
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16.02.2022 15:56
+4
В какой какой день?? День единства?? день, придуманный зеленым ублюдком, точнее скопированный с рашки *********, где день единства появился в 2005 году!!!!! В украине есть День Соборности!! Все. никаких других "дней" тут нахер не надо! ******** малорос, совковій мутант решил вsипнутся, мразь.
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16.02.2022 16:00
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Молодець! Красавчик!
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16.02.2022 15:52 Ответить
росіянин буров (3 місце) і українець Абраменко (2 місце) разом радіють медалям.

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16.02.2022 19:14 Ответить
россиянин все-таки попытался обнять Абраменко, скорее всего провокационно
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17.02.2022 10:21 Ответить
Вони разом тренувалися у Білорусі. Тому один одного знають і можливо товаришують. Ми вже до совка зкотилися. І це ганьба.
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17.02.2022 10:34 Ответить
Дякуемо!👍
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16.02.2022 15:56 Ответить
На фото Абраменко на 1 місці стоїть. Це фото за 2018 рік.
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16.02.2022 16:06 Ответить
Я не кажу, що це правильно було тоді. Але зараз він слідує чітко інструкції.
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16.02.2022 16:10 Ответить
І ніби ж їм інструктаж проводили, щоб не обіймались із кацапами.
Але деяким як об стіну горохом....
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16.02.2022 16:03 Ответить
Це стара фотка з 2018! Не треба тут фейки вкидати!
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16.02.2022 16:06 Ответить
Якщо фото старе, то видалю.
Тоді також на п'єдисталі третім був китаєць?
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16.02.2022 16:09 Ответить
Так
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16.02.2022 16:11 Ответить
А ці фото також старі?

https://espreso.tv/abramenko-pislya-vigrashu-sribla-olimpiadi-2022-potrapiv-u-obiymi-rosiyanina-fotofakt
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16.02.2022 16:48 Ответить
Я бачу як кацап безсоромно зі спини його обнімає на цьому фото.
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16.02.2022 17:51 Ответить
А він так пручається! І виглядить дуже незадоволеним. Правда?
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16.02.2022 17:54 Ответить
Буров специально попытался обнять Абраменко, зная, что это может вызвать недовольство у нас, ясно что это обычная подлость россиян. Ну Абраменко просто счастлив, что выиграл серебро, кстати он и не обнимал Бурова, а ограничился рукопожатием.
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17.02.2022 10:25 Ответить
ПО моему Саша быстренько пол сменил и даже успел переобуться с лыж на коньки! А как - же - в них удобней на пьедестале стоять, чем на лыжах!
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16.02.2022 16:07 Ответить
Не ведіться на цей вкид
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16.02.2022 16:08 Ответить
В какой какой день?? День единства?? день, придуманный зеленым ублюдком, точнее скопированный с рашки *********, где день единства появился в 2005 году!!!!! В украине есть День Соборности!! Все. никаких других "дней" тут нахер не надо! ******** малорос, совковій мутант решил вsипнутся, мразь.
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16.02.2022 16:00 Ответить
Молодець. В дуже потрібний час.
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16.02.2022 16:03 Ответить
Абраменко це вам не Горюна якась! Герою Слава!!! 👍
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16.02.2022 16:07 Ответить
Молодец! Хоть что то Хорошее в этой жизни! Во сейчас властных прилипал будет.
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16.02.2022 16:11 Ответить
за срібло квартиру не дадуть, але якщо гарно лизнути Зеленського в дупу, то може і наколядує щось.
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16.02.2022 16:22 Ответить
Без запрещенных обнимашек не обошлось.

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16.02.2022 16:18 Ответить
кого он обнимает?
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16.02.2022 16:50 Ответить
россіянин буров (бронза).
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16.02.2022 19:15 Ответить
Буров попытался обнять Абраменко, зная, что это может вызвать недовольство у нас, ясно что это обычная подлость россиян. Ну Абраменко просто счастлив, что выиграл серебро, кстати он и не обнимал Бурова, а ограничился рукопожатием.
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17.02.2022 10:27 Ответить
В дупу собі ту медаль засунь. Як і Зеленський своє свято.
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16.02.2022 16:20 Ответить
Задаю питання олімпійському призеру!!!
А що за емоції тебе перехоплюють??? Вас " непотрібів" фінансують ВСІ УКРАЇНЦІ!!!
Ви "каліки" навіть не в силах зробити те, що іншим не під СИЛУ! Навіть вам вихованих в тепличних умовах!
Для тебе як по волі багатьох факторів стати олімпійським призером,- тобто друге місце,- все одно що 200 для нас!
Так що дитинко відпочивай!
Дядьки (НЕ ОЛІМПІЙЦІ) розберуться!
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16.02.2022 16:26 Ответить
Медал і медаль, а можна було не тулити цю зе-єдність?
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16.02.2022 16:31 Ответить
а это не он на прошлой олимпиаде с русскими рядом отказался стоять?
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16.02.2022 16:38 Ответить
Почти. Но тогда никто не запрещал обниматься. На прошлой он выиграл золото.

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16.02.2022 16:43 Ответить
Кацапа ставшего третьим. Читал что они тренируются вместе в Беларуси. Потому что в Украине негде.
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16.02.2022 16:55 Ответить
У нас в Карпатах что нельзя тренироваться? Зачем выводить деньги из Украины, тем более в рашкиных сателитов? У нас полно трамплинов, их нужно только привести в порядок, а Белорусь вообще сплошная равнина. Но тут конечно задеяна наша спортивная мафия.
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17.02.2022 10:33 Ответить
Пздц! Кожного дня!!! Кожного!! Йде війна! Так!
В нас було все простіше. Постріл в тебе-- 160 тис. ********* у відповідь! І надалі випускай😂😂😂---- якщо є можливість!
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16.02.2022 16:43 Ответить
Якби путлер не збирався нападати, то такого дня б не було, і спортсмени не присвячували б йому олімпійськи медалі. Дякуємо путлеру за день єднання. охренеть
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16.02.2022 16:51 Ответить
А він точно збирався?
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16.02.2022 17:03 Ответить
 
 