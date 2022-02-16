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В День единения эта медаль для всей Украины и каждого украинца - фристайлер Абраменко после завоевания серебра на Олимпиаде-2022
Украинский фристайлер Александр Абраменко, завоевавший первую медаль сборной Украины на зимних Олимпийских играх, поделился эмоциями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".
"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.
Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца", - рассказал спортсмен.
Напомним, сегодня Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике.
Топ комментарии
+15 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий16.02.2022 15:52
+8 Сергей Воробей #492359
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+4 Anton Grinblat #491066
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Але деяким як об стіну горохом....
Тоді також на п'єдисталі третім був китаєць?
https://espreso.tv/abramenko-pislya-vigrashu-sribla-olimpiadi-2022-potrapiv-u-obiymi-rosiyanina-fotofakt
А що за емоції тебе перехоплюють??? Вас " непотрібів" фінансують ВСІ УКРАЇНЦІ!!!
Ви "каліки" навіть не в силах зробити те, що іншим не під СИЛУ! Навіть вам вихованих в тепличних умовах!
Для тебе як по волі багатьох факторів стати олімпійським призером,- тобто друге місце,- все одно що 200 для нас!
Так що дитинко відпочивай!
Дядьки (НЕ ОЛІМПІЙЦІ) розберуться!
В нас було все простіше. Постріл в тебе-- 160 тис. ********* у відповідь! І надалі випускай😂😂😂---- якщо є можливість!