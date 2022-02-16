В День единения эта медаль для всей Украины и каждого украинца - фристайлер Абраменко после завоевания серебра на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлер Александр Абраменко, завоевавший первую медаль сборной Украины на зимних Олимпийских играх, поделился эмоциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца", - рассказал спортсмен.

Напомним, сегодня Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике.

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