Завтра собираются согласовать раздел "Укрнафты": что достанется Коломойскому, а что оставят государству - не сообщают, - "Лига антитраста"

"Укрнафта" 17 февраля на собрании акционеров собирается согласовать план разделения компании и мировое соглашение между государством и Коломойским.

Об этом пише "Лига антитраста", передает Цензор.НЕТ.

"Это очередная попытка прийти к компромиссу по решению судебного спора между "Нафтогазом Украины" и "Укрнафтой" в отношении 9 млрд кубов газа. Этот газ "Укрнафта" добыла в 2007-2013 годах, а "Нафтогаз" забрал его и продал населению по льготным ценам В то время "Укрнафта" сама отказывалась брать оплату за газ, который стоил $0,1 за кубометр. А сейчас хочет получить не деньги, а сам газ, который стоит уже в десять раз дороже - $1 за кубометр. Это невыгодно государственному "Нафтогазу", но выгодно акционерам "Укрнафты", которые и устроили судебную тяжбу", - говорится в сообщении.

"Собрание, ранее запланированное на 30 ноября и 23 декабря 2021 года, не состоялось из-за отсутствия кворума. Какой сценарий решения вопроса предлагают сейчас? В повестке дня заседания 17 февраля указано, что судебный спор хотят разрешить путем заключения мирового соглашения по делу о спорном газе. Контуры мирового соглашения здесь не прописаны, "Нафтогаз" ранее также отказывался сообщить, сколько газа он готов отдать "Укрнафте", чтобы она поделила его между акционерами. Всего "Укрнафта" требует 9 миллиардов кубометров газа, что по нынешним ценам составляет 9 миллиардов евро", - добавили в "Лиге антитраста".

"Обнародована такая схема раздела "Укрнафты":

Часть имущества "Укрнафты" передадут в уставный капитал новосозданной компании "Нефте-Актив", единственным участником которого является сама "Укрнафта".

После этого кипрские компании, связанные с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палкой, выкупят доли "Нефте-Актива" в таких размерах: "Littop enterprises limited" - 34%; "Brigemont ventures limited" – 34%; "Bordo management limited" – 32%.

"Укрнафта" в свою очередь в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их. Таким образом, государство стремится вернуть "Укрнафту" в свою собственность и избавиться от влияния на нее Игоря Коломойского и его партнеров", - рассказали в "Лиге антитраста".

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"Но здесь остается много вопросов. Какова стоимость имущества, которое передадут в уставный капитал "Нефте-Актива"? Что достанется Коломойскому, а что оставят государству? Какова сумма мирового соглашения по спорному газу? Будет ли выгоден такой сценарий решения вопроса государству? Есть сомнения. Кроме того, соглашения по приобретению офшорами Коломойского долей в уставном капитале "Нефть-Актив" предположительно пройдут без внимания Антимонопольного комитета Украины, ведь вряд ли три кипрские компании пойдут за разрешением на концентрацию в АМКУ. Это объясняется просто. По данным YouControl, отсутствуют физические лица, отвечающие статусу бенефициаров миноритарных акционеров "Укрнафты". То есть реальный владелец этих компаний не намерен себя официально раскрывать, как и во многих других его бизнесах, в том числе "топливных". А что АМКУ? Все знает, но ничего не слышит и никого не видит", - констатировали в "Лиге антитраста".