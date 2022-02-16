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Завтра собираются согласовать раздел "Укрнафты": что достанется Коломойскому, а что оставят государству - не сообщают, - "Лига антитраста"

Завтра собираются согласовать раздел

"Укрнафта" 17 февраля на собрании акционеров собирается согласовать план разделения компании и мировое соглашение между государством и Коломойским.

Об этом пише "Лига антитраста", передает Цензор.НЕТ.

"Это очередная попытка прийти к компромиссу по решению судебного спора между "Нафтогазом Украины" и "Укрнафтой" в отношении 9 млрд кубов газа. Этот газ "Укрнафта" добыла в 2007-2013 годах, а "Нафтогаз" забрал его и продал населению по льготным ценам В то время "Укрнафта" сама отказывалась брать оплату за газ, который стоил $0,1 за кубометр. А сейчас хочет получить не деньги, а сам газ, который стоит уже в десять раз дороже - $1 за кубометр. Это невыгодно государственному "Нафтогазу", но выгодно акционерам "Укрнафты", которые и устроили судебную тяжбу", - говорится в сообщении.

"Собрание, ранее запланированное на 30 ноября и 23 декабря 2021 года, не состоялось из-за отсутствия кворума. Какой сценарий решения вопроса предлагают сейчас? В повестке дня заседания 17 февраля указано, что судебный спор хотят разрешить путем заключения мирового соглашения по делу о спорном газе. Контуры мирового соглашения здесь не прописаны, "Нафтогаз" ранее также отказывался сообщить, сколько газа он готов отдать "Укрнафте", чтобы она поделила его между акционерами. Всего "Укрнафта" требует 9 миллиардов кубометров газа, что по нынешним ценам составляет 9 миллиардов евро", - добавили в "Лиге антитраста".

"Обнародована такая схема раздела "Укрнафты":

  • Часть имущества "Укрнафты" передадут в уставный капитал новосозданной компании "Нефте-Актив", единственным участником которого является сама "Укрнафта".
  • После этого кипрские компании, связанные с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палкой, выкупят доли "Нефте-Актива" в таких размерах: "Littop enterprises limited" - 34%; "Brigemont ventures limited" – 34%; "Bordo management limited" – 32%.

"Укрнафта" в свою очередь в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их. Таким образом, государство стремится вернуть "Укрнафту" в свою собственность и избавиться от влияния на нее Игоря Коломойского и его партнеров", - рассказали в "Лиге антитраста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра "Укрнафта" собирается согласовать мировое соглашение между государством и Коломойским: вопрос в газе на $9 млрд, - Шабунин

"Но здесь остается много вопросов. Какова стоимость имущества, которое передадут в уставный капитал "Нефте-Актива"? Что достанется Коломойскому, а что оставят государству? Какова сумма мирового соглашения по спорному газу? Будет ли выгоден такой сценарий решения вопроса государству? Есть сомнения. Кроме того, соглашения по приобретению офшорами Коломойского долей в уставном капитале "Нефть-Актив" предположительно пройдут без внимания Антимонопольного комитета Украины, ведь вряд ли три кипрские компании пойдут за разрешением на концентрацию в АМКУ. Это объясняется просто. По данным YouControl, отсутствуют физические лица, отвечающие статусу бенефициаров миноритарных акционеров "Укрнафты". То есть реальный владелец этих компаний не намерен себя официально раскрывать, как и во многих других его бизнесах, в том числе "топливных". А что АМКУ? Все знает, но ничего не слышит и никого не видит", - констатировали в "Лиге антитраста".

Автор: 

Газ (10223) Коломойский Игорь (1791) Нафтогаз (3112) Укрнафта (198) Антимонопольный комитет (482) Лига антитраста (1)


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Топ комментарии
+34
бедный Игорь Валерич, он уже глотает не жуя.
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16.02.2022 17:11
+33
нормально прибарахлились
надеюсь когда зеленых сковырнут все их указы, законы и постановы просто отменят.
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16.02.2022 17:10
+20
Нещодавно Бєня сказав, що така боротьба з олігархами йому до вподоби. І не забуваємо хто це зробив разом.
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16.02.2022 17:16
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Правила форума Совет форумчан
нормально прибарахлились
надеюсь когда зеленых сковырнут все их указы, законы и постановы просто отменят.
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16.02.2022 17:10 Ответить
ПОРА КАЛОМОЙШУ ПОДЕЛИТЬ ПОПЕРЕК ИЛИ ВДОЛЬ ИЛИ СРАЗУ 2 МЕТОДАМИ РАСЧЛЕНЕНИЯ...
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16.02.2022 17:42 Ответить
С Беней не получится. Купит все суды, как обычно. Не первый раз, судьям будет предложено столько, что и правнукам на жизнь хватит.
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16.02.2022 17:59 Ответить
Отменят все указы! Которые будут не выгодны тем кто прийдет
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16.02.2022 18:33 Ответить
бедный Игорь Валерич, он уже глотает не жуя.
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16.02.2022 17:11 Ответить
нижуя себе!
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16.02.2022 17:51 Ответить
Мягкое ест, заботится о себе. Вот и не жует по чем зря
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16.02.2022 18:35 Ответить
Нисибе жуя
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17.02.2022 08:14 Ответить
І не вдавиться гнида пархата...
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16.02.2022 18:12 Ответить
Не вдавиться, проковтне
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17.02.2022 08:16 Ответить
а чтоб не получилось запора, или заворота кишечника, нужно потянуть до падения цен на газ,
и если сделка законная, оплатить поставку.
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16.02.2022 18:18 Ответить
Видно приватовские 5.5 млрд баксов уже закончились.
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16.02.2022 17:11 Ответить
Это другое. Хорошо что осветили события. Теперь президент узнает об этом и не допустит беспредела . А олигархи получат от преза очередной нагоняй!
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16.02.2022 18:19 Ответить
а что-то еще и государству останется? неожиданно.
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16.02.2022 17:12 Ответить
долги останутся. Долги кто-то ж должен платить
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16.02.2022 17:15 Ответить
Долги Игорь Валерьича, абсолютно законно, заплатит бюджет богатой Украины. Шо ж зря Валерьч старался выращивая "ценный кадр" для управления этой самой Украиной?
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16.02.2022 18:02 Ответить
Минуту, это что на фото побритый и постриган Беня? оО
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16.02.2022 17:13 Ответить
Беня похудел, кстати.
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16.02.2022 17:14 Ответить
Бабця замаскировался.
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16.02.2022 17:15 Ответить
На Жириновского похож.
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16.02.2022 17:35 Ответить
інбридинг у цього етносу донедавна був доволі розповсюдженим.
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16.02.2022 18:42 Ответить
ЕВГЕИ ВСЕ ПОХОЖИ И ОДИНАКОВЫЕ И В ТОМ ЧИСЛЕ ПИТ
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16.02.2022 18:53 Ответить
И ШО?
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16.02.2022 17:14 Ответить
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16.02.2022 17:14 Ответить
Бени - вершки, державе - корешки
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16.02.2022 17:15 Ответить
Саме так.
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16.02.2022 17:33 Ответить
Еврею Бене...
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16.02.2022 17:34 Ответить
Дешевше б було знайти снайпера для цього...ублюдка.
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16.02.2022 17:15 Ответить
Слуги прийняли закон про антисемітизм, тому шифруйте базар, шановний. )))
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16.02.2022 17:17 Ответить
Ойц! таки да. Зато жиды нам отказали КУПИТЬ панцирь. И кто в Украине рулит. А закон этот ещё Фельдман при Кучме пропихивал. А как видим прошёл он при Зеленском (Каломойском)
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16.02.2022 17:38 Ответить
супер, каламойшу давно треба судити за те, що розпалює ненависть до свого народу.
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16.02.2022 17:41 Ответить
Бєня Казламойскій-ета тебе,ета снова тєбє,ета всьо врємя тєбє...,я сєбя нє абдєліл???
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16.02.2022 17:16 Ответить
Нещодавно Бєня сказав, що така боротьба з олігархами йому до вподоби. І не забуваємо хто це зробив разом.
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16.02.2022 17:16 Ответить
А когда президент ему вернет Приват?
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16.02.2022 17:23 Ответить
єто наша корова(Зе власть)- і нам єйьо даїть
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16.02.2022 17:23 Ответить
Зебилы с вами не согласны. Посмотрите на рейтинг гринпоца.
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16.02.2022 17:30 Ответить
кто проплачивает то и получает нужный "результат".
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16.02.2022 17:32 Ответить
У нас нет уже 9 миллиардов газа, где они его возьмут? И чем они собрались отапливать следующую зиму?
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16.02.2022 17:27 Ответить
Беня не гордый, деньгами возьмет.
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16.02.2022 17:30 Ответить
территорией...
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16.02.2022 17:47 Ответить
Зелю геть!!!!
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16.02.2022 17:28 Ответить
Прости господи, **.................. нас и в хвост, и в гриву, и чужие, и свои. Всем шо то должны и главное, никто не виноват. Просто, страна чудес или перевести на простой язык, страна идиотов. Одни взяли у одного, дали другим, теперь заберут у других, а отдадут одному, простолюдин в ................. Как все складно получается.
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16.02.2022 17:29 Ответить
Ещё к радости зебилья -"рейтинг" отработал пол ляма зекрысы по полной,но и он испугался зебобе 28% поставить...
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16.02.2022 17:32 Ответить
бєню здати ФБР - і все залишити державі
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16.02.2022 17:32 Ответить
И его подельника Зе с шоблой Квартал 95.......
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16.02.2022 17:33 Ответить
"Наша революція ще не завершена"


Знову назріває. Верхи хочуть правити, як раніше, а народ дістала брехня.

Багатьом із нас не судилося бачити своїх дідів. Мені теж. Дід Харитон, заможний селянин із-під Божої Гори на Волині, загинув від рук совєцьких окупантів у криївці влітку 1944-го. Восени того ж року невідомі забрали з хати діда Зосима. Малолітнього батька Миколу дитиною з бабою Лікерою вивезли за Урал. Звідти він писав листи у ЦК КПРС із наївними запитаннями: за що його, дитину, тримають у таборі.

На першому уроці в совєцькій школі вчили, що Бога немає і що все буде комунізм. Удома вчили іншого. Батько глибоко ненавидів совєцьку владу й Комуністичну партію. Пригадую сльози на його очах під час Живого ланцюга 21 січня 1990 року. Побачити незалежність йому так і не судилося.

А мені не судилося "двіжанути" під час студентської революції 1991-го. Закінчував у селі дев'ятий клас.

Україну проголосили, а совок панував і далі. Прапор змінили, а при владі були ті самі. Діти начальників наших батьків ставали нашими керівниками. Країна залишалася мачухою.

В університеті історію України читали колишні викладачі історії КПРС. У Тернополі, де навчався, при владі були ніби свої - "рухівці", а із 17 районних адміністрацій 16 очолювали колишні перші та другі секретарі райкомів Компартії. Було постійне відчуття якоїсь недонезалежності. І розуміння, що за Україну ще треба буде поборотися. І що війна з Росією неминуча. Росія саме вкотре упокорювала Чечню.

І ми готувалися. Увесь вільний від навчання час проводили у вишкільних таборах і у протистоянні зі спецслужбами, які, на наш подив, переслідували не ворогів державності, а націоналістів.

Що таке справедливість у перелицьованій у синьо-жовті прапори УрСР, відчув після закінчення університету. Найкращі оцінки на потоці й червоний диплом не гарантували працевлаштування. Рік довелося походити пішки в далеку сільську школу, повчителювати на пів ставки й без гарантії отримувати вчасно мізерну платню. Йшов 1998 рік, і зарплату видавали мішками цукру чи горілкою.

1999-го побачив, що таке "на нашій, не своїй землі", коли перебрався в аспірантуру в Київ. "Ти і впрям ­па-українські думаєш?" - всерйоз питали колеги-аспіранти. "Чо такой борзий?" - щоразу кидали у вічі менти, затримуючи за зовнішній вигляд (козацький чуб і вишиванку) і вимогу говорити зі мною українською. Доводилося пояснювати напрямок руху зрозумілою їм мовою. Екскурсії по райвідділках були першими ґрунтовними пізнаннями Києва.

Але доки владні будівлі, гроші й медіа були чужі - вулиці були наші. І ми хотіли змін.

Тому, коли закрутило та зарухалося все 2004-го, з перших годин був із побратимами на Майдані. З мрією "двіжанути" й нарешті завершити українську революцію. Вийшли з червоно-чорними прапорами, заготовленими для джентльменських розмов дубцями й бажанням знести ідола Леніна на Бесарабці. Але дубці лишилися без діла, старого сифілітика під мантри "неПора" захищали, як оберіг, а наш червоно-­чорний втонув у морі танцюючих "помаранчів".

Прихід до влади Януковича, як покарання за гріхи, трохи протверезив суспільство. Воно шукало противаг. І повернуло голови в бік націоналістів. У парламенті з'явилася зубата "Свобода" - опозиція, яка поводилася незвично. Давала здачі, диктувала, показувала, що протидія можлива. Вулиця, принаймні в Києві, теж належала націоналістам.

Наближався двіж. Ми готувались і не хотіли, щоб черговий шанс на докорінні зміни знову не затанцювали. Тому ми "продавили", що це революція, а не Євромайдан. Революція гідності, а не чергова "бурякова в крапочку". В парламенті тон задавала "Свобода", на вулиці - створений з націоналістичних ватаг "Правий сектор". І щойно в когось виникала спокуса "порєшать" - Майдан давав жорстку відповідь. Криваве вогнехреще стало точкою неповернення. Танці закінчилися. Майдан з того, що танцює, став тим, що воює.

До цього ми реалізували дитячу мрію і таки повалили боввана на Бесарабці. Символічно попрощавшись із російським окупаційним минулим.

Потім ми побачили на власні очі пекло в Маріїнському парку 18 лютого і як майданівці йшли до Раю на Інститутській 20 лютого. Режим падав, а революція мала шанс перемогти.

І тоді в гру вступив Путін. Щоб припинити й задушити революцію, він розпочав збройну агресію. Революційному крилу Майдану треба було вирішувати дилему - продовжувати революцію чи їхати захищати країну від окупантів. Вибрали друге. А тоді отримали ножем у спину.

Доки частина нації, яка воювала, йшла в добровольці й волонтерила, більшість, що голосувала, обрала президентом олігарха, топпосадовця часів Януковича. Це, як на мене, стало кінцем революції і початком повзучої контрреволюції негідників. Олігархи перегрупувалися, навчилися заробляти на війні. Зупинили й зірвали люстрацію як докорінне очищення влади.

Припинили революційні процеси, бо Путін нападе.

Непокірних героїв майдану вбили, слабких купили, а решту дискредитували. Ще вчора герої-добровольці, майданівці, волонтери стали "цинічними бандерами", яких через трубку телевізора перетворили на руку Кремля, картинку для Путіна. Вимагали не розхитувати човна, щоб не нудило щурів-мародерів.

З'явилися нові герої. "Рятівник" Медведчук.

І це логічно. Історію переписали переможці. Без нас. Нас посадили відпочити й охолонути в СІЗО.

Президент-симулякр, який прийшов на зміну президенту-олігарху, став логічним продовженням контрреволюції негідників.

Нині олігархічна Україна з "чужими людьми", як їх називав Тарас Шевченко, у владі й далі залишається мачухою навіть для тих, хто проливав за неї кров.

І стався парадокс, що мусить бути розв'язаний.

Паралельно з відродженням козацької України знизу нею гендлюють чужі люде зверху.

Потроху знову назріває революційна ситуація. Верхи хочуть правити, як раніше, а народ дістали цинізм і брехня панівної верхівки.

Тому революція ще не завершена. Вони не виграли остаточно, а ми, доки живі не здалися, не програли.

Нині багато хто питає, чи буде новий Майдан і чи не зруйнує він країни остаточно. Переконаний, що він неминучий.

Бо Революція гідності, помаранчева революція, революція на граніті - це продовження незакінченої столітньої національної революції. Яка завжди переходить у національно-визвольну війну. Мета якої проста й незмінна. Побудова української України. "Без холопа і без пана", національно, соціально й історично справедливої. Щоб нарешті реалізувати Шевченкове "в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля". А паралельно поставити крапку на російській імперії зла.

Путін напав, бо Україна стала занадто українською, - писала 2014-го американська дослідниця Енн Еплбом. Путін упаде, коли Україна стане Україною. Це неминуче.

Але для того щоб стати конкістадорами свободи, українці мають закінчити Реконкісту. Повернути країну собі. Владу. Власність. Гідність.

Пам'ятаймо, що від долі України залежить і доля світу. І не лише через те, що війни на території України за Україну в XX столітті переростали у світові. Українська революція здатна привнести й повернути світу сенси. Універсальні цінності. Як-от "свобода народам - свобода людині".

Найбільша географічно європейська держава не може вести нікчемну й малу політику.

Розміщена на грані двох світів, на межі простору Свободи й Рабства, Україна має виконати своє історичне призначення нового Єрусалима.

Тому продовження революції буде неодмінно. Революції Духу. Тим паче, що природно виросло покоління, яке народилося під час помаранчевої революції, не встигло за віком на Революцію гідності та якому вже кортить "подвіжувати". У геополітичному масштабі.
Важливо на цей раз піді­йти до революції готовими. Не скотившись ні в бік кольорових дискотек на замовлення одних олігархів проти інших, ні в бік анархії, що розвалюватиме державність. І найважливіше - не допустити знову на крові та поті ідеалістів до влади старих негідників, які викинули партквитки Партії регіонів і вдягнули вишиванки.
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16.02.2022 17:32 Ответить
"кортить подвіжувати... " - так, пам'ятаю таких двіжунів на виборах 2019го. Подвіжували. Та так, що епоха злиднів з жахом кинулась тікати від таких ідіотів. 😁
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16.02.2022 18:16 Ответить
Я понимаю, 75 процентов лохов, но почеу должны красть у тех, кто голосовал против клоуна?
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16.02.2022 17:35 Ответить
дерьмократия, сэр...
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16.02.2022 17:48 Ответить
Поимели 1000% навара и сразу переводят в оффшор!
Налоги будут платить детям! (детям Кипра).
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16.02.2022 17:35 Ответить
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16.02.2022 17:42 Ответить
Шедевр
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16.02.2022 18:22 Ответить
Забили про ще одну потвору
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16.02.2022 18:25 Ответить
так саме дякуючи Юлі Беня і отримав Укрнафту
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16.02.2022 18:31 Ответить
Понятно что каждый хочет свое но поднять вопрос и обнулить долги перед МВФ чего-то не хватает не мы им а они нам уже должны как земля колхоз где погоджувальна Рада где активисты вслед уезжаечему поезду во Львов Ганьба всем этим сочувствующим может им ещё памперсы поменять Картина Маслом!!!
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16.02.2022 17:46 Ответить
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16.02.2022 17:53 Ответить
Вот и настал час расплаты для тупоголового скота, который ходил на выборы поржать. Итак, цена вашей ржаки 9 млрд баксов! Это с карманов каждого жителя страны независимо от возраста и политических предпочтений заберут по $300!
За эти деньги можно отремонтировать все больницы, школы и детсадики в стране. Или можно вооружить страну таким оружием, что куйло вообще навсегда забудет о том что на Украину можно нападать.
А можно еще много чего хорошего сделать для страны. А хотя какая разница, когда 73% населения страны - долпоепы!
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16.02.2022 17:54 Ответить
а разве недостаточно Коломойскому,что его не выдали США ? Может всё же поскромнее ему быть ?!
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16.02.2022 17:56 Ответить
конечно нет, Украина ему еще и Приват вернет и еще 150 лярдов грн накроются медным тазом, для этого все и затевалось, вся эта клоунада с президентом...
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16.02.2022 18:01 Ответить
Беня известный всему миру мошенник.
Пик деятельности мошенника пришёлся на времена Яныка.
Тогда подконтрольные Бене суды выносили незаконные решения неограниченное количество раз.
Известны многократные случаи когда бенины адвокаты просто передавали свои требования судьям и покидали помещения,судов. Судьи, которые ослушивались - теряли свои места в течении 2х недель.
Решение Верховного суда по фиктивному долгу Укрнафте - это из того же разряда беспредела.
Выполнять это заведомо преступное решение суда нестал ни Янык, ни Порошенко.
Для реализации этой вопиющей мошенической схемы Бене нужен был исключительно лояльный и желательно дилетант-президент.
Это просто какой то запрельный уровень цинизма, алчности и аморальности. Ну и естественно умственной отсталости власти всех вместе и по отдельности.
Совковый треш продолжается
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16.02.2022 18:06 Ответить
срочно надо убирать зелёного урода, понятго что у бени у раши у Америки есть железный компромат и проводки все. Чувак совсем градусы потерял, пусть выполняет Конституцию а не лезет своей наркоманской мордой во все дыры
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16.02.2022 18:14 Ответить
це не просто x по роялю це тесак в спину украінцям від 3е влади
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16.02.2022 18:14 Ответить
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16.02.2022 18:21 Ответить
Хоть паржом!(с)
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16.02.2022 18:22 Ответить
Сук№ !
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16.02.2022 18:24 Ответить
Ну и кто нам больший враг - кацапы или хозяин МЗЧ.
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16.02.2022 18:28 Ответить
ДЕРЖАВІ - РОЖКИ ДА НОЖКИ ! І ТО ЩЕ БУДЕ ВИННА МОЙШІ
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16.02.2022 18:33 Ответить
Свадьма в Малиновке.это тебе это опять тебе.....
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16.02.2022 18:34 Ответить
Хто зупинить чорта який пограбував краіну на 10 мільярдів доларів і далі продовжує це робити? ,а нам всі допомагають під час війни .
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16.02.2022 18:37 Ответить
Він сказав що задоволений, тому майно і ліквідні активи йому, борги, можливо що і будущіхперіодів- державі .
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16.02.2022 18:40 Ответить
Каломойский слишком дорого обходится Украине. такого легче убить чем прокормить.
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16.02.2022 18:51 Ответить
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16.02.2022 18:56 Ответить
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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16.02.2022 19:11 Ответить
Ага щазз. Посмотрите на его рейтинг. Зебилы костьми лягут, но Бене будут готовы платить.
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16.02.2022 19:17 Ответить
Келисайший уже приготовил все самое вкусное своему папе Карло Каломойскому.
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16.02.2022 19:21 Ответить
Де наші 5,5 млрд баксів з привату, Коломойський? Коли воно вже нажереться?...
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16.02.2022 19:57 Ответить
Крысолюди открыто и не оглядываясь обворовали Украину
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16.02.2022 20:04 Ответить
Почему никто не предлагает в соцсетях идти к нему в гости?! Я
46 миллионный народ, который не может собрать и пату тысяч человек чтобы его угомонить так и нужно драть как лохов. Это пол цены железного купола, может хватит уже быть его подстилкой?!
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16.02.2022 21:21 Ответить
Вони довірили це Зеленському)))
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16.02.2022 21:37 Ответить
Вкрасти 7 млрд$ з Привату, потім вкрасти ще 7млрд$ газу, красти на Енергоатомі, Центренерго... красти на податках і видобудку копалин... і т.д.. Не стороннік більшовицьких методів, але щодо однієї людини і його родичів по яким розпихав крадене, їх можна було б пробачити, чого і побажаю.
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16.02.2022 21:47 Ответить
Бене деньги-тупому нариду долги. Все справедливо
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16.02.2022 23:41 Ответить
А 160 миллиардов вкладчиков с Приватбанка Коломойский по какому курсу взял по 8?, а отдал по 25 и то не Коломойский , а государство, так что не Укрнафту ему , а пусть вернет 160 : 8 = 20 миллиардов $, а если Зеленский ему продаст Укрнафту , что не удивительно, то будет в доле на на возврат 20 миллиардов $ которые должен господин Коломойский.
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17.02.2022 04:25 Ответить
Отправить в Америку и не морочиться. Пусть сами разбираются
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17.02.2022 07:29 Ответить
вот как можно всередине государства такого червя держать?
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17.02.2022 07:29 Ответить
Бабе Бене опять поперло..
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17.02.2022 07:48 Ответить
 
 