С начала суток 5 обстрелов со стороны войск РФ на Донбассе. Оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника вблизи н.п. Лобачево, - ООС

С начала суток, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи н.п. Лобачевые оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Также сообщается, что в сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

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По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.