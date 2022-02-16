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Новости Война
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С начала суток 5 обстрелов со стороны войск РФ на Донбассе. Оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника вблизи н.п. Лобачево, - ООС

С начала суток 5 обстрелов со стороны войск РФ на Донбассе. Оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника вблизи н.п. Лобачево, - ООС

С начала суток, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи н.п. Лобачевые оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Также сообщается, что в сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

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По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С начала суток 5 обстрелов со стороны войск РФ на Донбассе. Оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника вблизи н.п. Лобачево, - ООС 01

Автор: 

обстрел (26982) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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16.02.2022 18:23 Ответить
Як Вовка за Крим "життя вітдавав"
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17.02.2022 02:47 Ответить
Кляті московити!!!
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17.02.2022 02:46 Ответить
Кляті ***********!
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17.02.2022 07:56 Ответить
 
 