С начала суток 5 обстрелов со стороны войск РФ на Донбассе. Оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника вблизи н.п. Лобачево, - ООС
С начала суток, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи н.п. Лобачевые оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Также сообщается, что в сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль