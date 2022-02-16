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Офис Президента осуждает незаконное заключение украинского журналиста Есипенко в оккупированном РФ Крыму

Офис Президента осуждает незаконное заключение украинского журналиста Есипенко в оккупированном РФ Крыму

Офис Президента Украины осуждает обвинительный приговор журналисту Владиславу Есипенко и призывает мировое сообщество интенсифицировать усилия для освобождения всех незаконно осужденных граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях и бросать их за решетку по надуманным обвинениям. Сегодня во временно оккупированном Крыму украинского журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей", – напоминает Офис Президента.

Также напоминается, что в марте прошлого года он посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе. Владислав был задержан и обвинен в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

"Не имея возможности покорить украинский народ, российские власти пытаются уничтожить какие-либо проявления свободомыслия, свободы слова и общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях. Осуждаем незаконное заключение Владислава Есипенко и призываем мировое сообщество интенсифицировать усилия с целью освобождения граждан Украины", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что президент Владимир Зеленский уже назначил Владиславу Есипенко государственную стипендию имени Левко Лукьяненко и продолжает активную работу по освобождению всех удерживаемых лиц.

"Украина не забывает и не покидает своих граждан! Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе. А пока вместе с цивилизованным миром должны противодействовать системным нарушениям прав человека, ограничения свободы слова, преследования гражданского населения из политических и религиозных мотивов на временно оккупированных территориях Украины", - резюмировали в ОПУ.

Напомним, 16 февраля Подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма объявил приговор по делу фрилансера проекта Радио Свобода. Крым.Реалии Владислава Есипенко – 6 лет колонии и штраф.

Офис Президента осуждает незаконное заключение украинского журналиста Есипенко в оккупированном РФ Крыму 01

Автор: 

Крым (26373) россия (95413) Офис Президента (1796) Есипенко Владислав (41)


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Топ комментарии
+5
А кто такой Офис Презедента! А где МИД???
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16.02.2022 17:46
+5
Это тот офис преЗЕдента, который почти 2 года незаконно держал в СИЗО Рифа или какой-то другой?

Чем репрессии ЗЕ отличаются от репрессий *****?
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16.02.2022 17:57
+4
Зачем нам оккупация Россией, если зелёные и так построят здесь совок с Туркменбаши и бурными продолжительными аплодисментами?
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16.02.2022 18:07
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Правила форума Совет форумчан
А кто такой Офис Презедента! А где МИД???
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16.02.2022 17:46 Ответить
Офіс преЗЕка (у данному випадку саме ОПа, а не МІД) не хоче
засудити НЕЗАКОННІ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ПРОТИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ ?
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16.02.2022 19:29 Ответить
Контора президента - звучит более патриотично. Солиднее.
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16.02.2022 21:45 Ответить
Это тот офис преЗЕдента, который почти 2 года незаконно держал в СИЗО Рифа или какой-то другой?

Чем репрессии ЗЕ отличаются от репрессий *****?
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16.02.2022 17:57 Ответить
+ 100 !!!
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16.02.2022 19:30 Ответить
Давно ОП обирає запобіжний захід? Може все ж Шевченківський райсуд Києва?
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16.02.2022 19:59 Ответить
лично ЗЕ-ленский на пресс-конференции санкционировал арест Риф Мастера и Клименко
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16.02.2022 22:25 Ответить
А давай подивимось разом? Посилання є? Хоча б на той момент, де він "санкціонує арешт"))
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16.02.2022 22:38 Ответить
Зачем нам оккупация Россией, если зелёные и так построят здесь совок с Туркменбаши и бурными продолжительными аплодисментами?
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16.02.2022 18:07 Ответить
Коли почнуть "садити" антиУкраїнську сволоту?
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16.02.2022 18:11 Ответить
Обміняйте його на Мураєва !
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16.02.2022 19:23 Ответить
Даже при совке писали "ТАСС уполномочен заявить", а тут говорящий офис появился и что-то сам по себе заявляет...
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16.02.2022 19:29 Ответить
Осуждение ОПЫ очень поможет журналисту. Прям рыдаю от умиления
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16.02.2022 20:08 Ответить
 
 