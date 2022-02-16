Офис Президента осуждает незаконное заключение украинского журналиста Есипенко в оккупированном РФ Крыму

Офис Президента Украины осуждает обвинительный приговор журналисту Владиславу Есипенко и призывает мировое сообщество интенсифицировать усилия для освобождения всех незаконно осужденных граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях и бросать их за решетку по надуманным обвинениям. Сегодня во временно оккупированном Крыму украинского журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей", – напоминает Офис Президента.

Также напоминается, что в марте прошлого года он посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе. Владислав был задержан и обвинен в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

"Не имея возможности покорить украинский народ, российские власти пытаются уничтожить какие-либо проявления свободомыслия, свободы слова и общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях. Осуждаем незаконное заключение Владислава Есипенко и призываем мировое сообщество интенсифицировать усилия с целью освобождения граждан Украины", – говорится в сообщении.

Также читайте: Задержанному в оккупированном Крыму журналисту Есипенко грозит 11 лет тюрьмы в колонии общего режима, - Денисова

Также сообщается, что президент Владимир Зеленский уже назначил Владиславу Есипенко государственную стипендию имени Левко Лукьяненко и продолжает активную работу по освобождению всех удерживаемых лиц.

"Украина не забывает и не покидает своих граждан! Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе. А пока вместе с цивилизованным миром должны противодействовать системным нарушениям прав человека, ограничения свободы слова, преследования гражданского населения из политических и религиозных мотивов на временно оккупированных территориях Украины", - резюмировали в ОПУ.

Напомним, 16 февраля Подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма объявил приговор по делу фрилансера проекта Радио Свобода. Крым.Реалии Владислава Есипенко – 6 лет колонии и штраф.