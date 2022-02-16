Россия отводит войска из оккупированного Крыма на пункт базирования, расположенный у границ с Украиной. КАРТА

Россия выводит из оккупированного Крыма три мотострелковые дивизии. Места дислокации двух из этих дивизий расположены рядом с Харьковщиной, Луганщиной и Донбассом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель исследовательской организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

"Известия" пишут, что из Крыма выводят 3, 42 и 150 мотострелковых дивизий. 42-я – ладно, она из Чечни. Но 3-я и 150-я – это смешно, их базы как раз у границы с Украиной. То есть уводят в сторону границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Так, издание "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщает, что из оккупированного Крыма выводят 3, 42 и 150 мотострелковых дивизий. Две из них базируются как раз у границы с Украиной.

Согласно данным открытых источников, 150-я дивизия расположена в Новочеркасске Ростовской области (граничащая с Донетчиной), а 3-я дивизия расположена в Валуйках Белгородской области и Богучаре Воронежской области. Валуйки граничат с Харьковщиной, Богучар с Луганщиной.

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Напомним, ранее российские военные сообщили о возвращении с "учений" во временно оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.