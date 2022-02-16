Россия отводит войска из оккупированного Крыма на пункт базирования, расположенный у границ с Украиной. КАРТА
Россия выводит из оккупированного Крыма три мотострелковые дивизии. Места дислокации двух из этих дивизий расположены рядом с Харьковщиной, Луганщиной и Донбассом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель исследовательской организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
"Известия" пишут, что из Крыма выводят 3, 42 и 150 мотострелковых дивизий. 42-я – ладно, она из Чечни. Но 3-я и 150-я – это смешно, их базы как раз у границы с Украиной. То есть уводят в сторону границы с Украиной", - говорится в сообщении.
Так, издание "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщает, что из оккупированного Крыма выводят 3, 42 и 150 мотострелковых дивизий. Две из них базируются как раз у границы с Украиной.
Согласно данным открытых источников, 150-я дивизия расположена в Новочеркасске Ростовской области (граничащая с Донетчиной), а 3-я дивизия расположена в Валуйках Белгородской области и Богучаре Воронежской области. Валуйки граничат с Харьковщиной, Богучар с Луганщиной.
Напомним, ранее российские военные сообщили о возвращении с "учений" во временно оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.
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Це сам Троцький їх скрепи в той день прив"язав до паркану . Це ж святий день для кожної тваринки Московського Падріархату . День Лева Троцького .
наглый десант из Крыма, очевидно, отменяется, вероятнее всего будут действовать по старому - истишка "ихтамнет" из Лугандона, чтобы избежать санкций
Як я обожнюю таких тупих зебілів, які самі собі суперечать.
На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры наведен мост через реку Припять. На спутниковых снимках видно, что первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля 2022 года. Ранее в этой зоне не происходило ничего. От Припяти до Киева - около 150 км.
Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси - по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения «Союзная решимость-2022».
«На участке местности «Речица» мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)», - сообщается в https://t.me/modmilby/11371 релизе 11 февраля.
Мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк - мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.
https://theins.ru/news/248614
https://www.youtube.com/watch?v=-hFeJr8fBE8&ab_channel=MYUANEWS
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
сеть
але тільки не берьози, бо все одно вирубуємо.
кладіть насіння українського дерева СМЕРЕКИ,
щоб було на чому ваших наступників розвішувати