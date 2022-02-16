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Новости Коронавирус и карантин
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Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин

Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма

Главный санврач Игорь Кузин объяснил, почему была сокращена минимальная продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения и сроков самоизоляции пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Последние исследования демонстрируют, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после. Также вариант "Омикрон" имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до по меньшей мере 5 дней (от даты появления симптомов или даты взятия материала на исследование)", – объяснил он.

По словам Кузина, речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней. Если пациент на 6 день имеет симптомы заболевания, то здесь не может идти речи о завершении лечения или самоизоляции.

Если болезнь будет длиться дольше, то пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения о временной нетрудоспособности в пределах этого случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав

Автор: 

Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Перші п'ять днів лікарняного, якщо не помиляюсь оплачує работодавець, решту фонд соціального страхування. П'ять днів малувато для звичайної простуди, а не те, що для ковіда. Моя думка - тупа економія коштів соц. фонду і крапка!
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16.02.2022 19:05
+8
Казав би ліпше, що нема чим платити лікарняне...
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16.02.2022 18:17
+4
якщо не закінчити лікування, можна спровокувати повторне захворювання, що може спричинити більш тяжкий стан
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16.02.2022 18:41
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Казав би ліпше, що нема чим платити лікарняне...
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16.02.2022 18:17 Ответить
это точно. у дочки на работе подруга уже полгода не может получить выплату по больничному.
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16.02.2022 19:25 Ответить
Минздрав не занимается выплатой больничных. Это - дело Минфина и Минсоцполитики.
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16.02.2022 20:30 Ответить
якщо не закінчити лікування, можна спровокувати повторне захворювання, що може спричинити більш тяжкий стан
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16.02.2022 18:41 Ответить
не бреши, это попросту невозможно.
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16.02.2022 20:30 Ответить
мерзавцы лживые! Ваша экономия средств соцстраха приводит а тому что заразу только разносят
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16.02.2022 18:51 Ответить
Перші п'ять днів лікарняного, якщо не помиляюсь оплачує работодавець, решту фонд соціального страхування. П'ять днів малувато для звичайної простуди, а не те, що для ковіда. Моя думка - тупа економія коштів соц. фонду і крапка!
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16.02.2022 19:05 Ответить
Та переболела тем Омикроном -гадость ещё та,но рада что не полноценным ковидом...
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16.02.2022 18:54 Ответить
Цікаво, а якщо штам інший, не омікрон - то най тоді клеють ласти?
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16.02.2022 19:57 Ответить
если не вакцинированные - то да. Уже можно было 3 раза вакцинироваться. о нет - полно идиотов которые не делают укол из принципа.
Знаю такую семью идиотов. Спрашиваю - куда пропали-то? как Нг встретили?
А они - ой не спрашивай, весь декабрь вчетвером лежмя лежали еле ноги волочим до сих пор то одно то другое..
блин а че ж не вакцинировались? вы ж вроде не антивакцинаторы?
Ответ убил - та отож...
ну был бы анекдот если бы не было правдой.

кстати я месяц назад вакцинировался третьим бустером, пару недель назад жена привезла омикрон из отпуска - меня не взяло. Хотя иона легко перенесла, но она давно вакцинировалась, еще в августе.
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16.02.2022 20:33 Ответить
Та ви просто щасливчик! Радий за вас.
Бо ж існує безліч цікавих історій, коли чоловік або ж дружина, привозять з відпуски зовсім інші хвороби
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16.02.2022 20:45 Ответить
бред редкостный несет кузькин( сократили до 5 дней, чтобы больничный оплачивали работодатели, так как первые 5 дней больничного оплачивает именно работодатель! на дороги+откаты деньги есть, на оплату больничных шиш
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16.02.2022 23:20 Ответить
Для примера - "Австрия снимет почти все ограничения Covid к 5 марта, заявил министр здравоохранения и социальных дел Мюкштейн."
А может весь этот абсурд творится просто из-за тупости и неспособности властей ?!? Или как иначе можно объяснить тот факт, что у них только что вроде бы вступил закон об обязательной вакцинации, но механизмы там уже противоречивые, теперь они якобы отменяют все, с тем, чтобы потом снова вернуться к принудиловке. Там, говорят, что они чудят !? НЕТ - они просто конченные дебилы !!! Как и наши Украинские ветеринары без диплома на посту минздрава !!!
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17.02.2022 01:24 Ответить
Ти вже другий рік топчешся на одному місці. Невже тебе в гуглі забанили? Задай в ютьюбі в пошуку "коронавирус теория заговора", тим більше ютьюб сам це підказує. Вибери декілька роликів на свій смак і відразу знайдеш відповіді на більшість своїх запитань.
Без образ. Бажаю успіхів!
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17.02.2022 02:26 Ответить
 
 