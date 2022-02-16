Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин
Главный санврач Игорь Кузин объяснил, почему была сокращена минимальная продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения и сроков самоизоляции пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Последние исследования демонстрируют, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после. Также вариант "Омикрон" имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до по меньшей мере 5 дней (от даты появления симптомов или даты взятия материала на исследование)", – объяснил он.
По словам Кузина, речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней. Если пациент на 6 день имеет симптомы заболевания, то здесь не может идти речи о завершении лечения или самоизоляции.
Если болезнь будет длиться дольше, то пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения о временной нетрудоспособности в пределах этого случая.
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Знаю такую семью идиотов. Спрашиваю - куда пропали-то? как Нг встретили?
А они - ой не спрашивай, весь декабрь вчетвером лежмя лежали еле ноги волочим до сих пор то одно то другое..
блин а че ж не вакцинировались? вы ж вроде не антивакцинаторы?
Ответ убил - та отож...
ну был бы анекдот если бы не было правдой.
кстати я месяц назад вакцинировался третьим бустером, пару недель назад жена привезла омикрон из отпуска - меня не взяло. Хотя иона легко перенесла, но она давно вакцинировалась, еще в августе.
Бо ж існує безліч цікавих історій, коли чоловік або ж дружина, привозять з відпуски зовсім інші хвороби
А может весь этот абсурд творится просто из-за тупости и неспособности властей ?!? Или как иначе можно объяснить тот факт, что у них только что вроде бы вступил закон об обязательной вакцинации, но механизмы там уже противоречивые, теперь они якобы отменяют все, с тем, чтобы потом снова вернуться к принудиловке. Там, говорят, что они чудят !? НЕТ - они просто конченные дебилы !!! Как и наши Украинские ветеринары без диплома на посту минздрава !!!
Без образ. Бажаю успіхів!