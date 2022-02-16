Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин

Главный санврач Игорь Кузин объяснил, почему была сокращена минимальная продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения и сроков самоизоляции пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Последние исследования демонстрируют, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после. Также вариант "Омикрон" имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до по меньшей мере 5 дней (от даты появления симптомов или даты взятия материала на исследование)", – объяснил он.

По словам Кузина, речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней. Если пациент на 6 день имеет симптомы заболевания, то здесь не может идти речи о завершении лечения или самоизоляции.

Если болезнь будет длиться дольше, то пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения о временной нетрудоспособности в пределах этого случая.

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