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Новости Агрессия России против Украины Война
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В 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года, называя Путина агрессором, - Порошенко на CNN

В 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года, называя Путина агрессором, - Порошенко на CNN

Петр Порошенко в эфире американской телекомпании CNN поблагодарил президента Байдена за лидерство, а союзников Украины за поддержку и объединенную позицию, позволившую сдержать агрессивные планы Путина. Политик в очередной раз подчеркнул, что Россию сдержат жесткие санкции, предоставление украинской армии современного оборонного оружия и укрепление внутренней устойчивости Украины из-за продолжающихся реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Благодаря лидерству президента Байдена нам удалось предотвратить полномасштабное вторжение Путина. И я благодарен американскому президенту за это", – сказал Порошенко.

"Сегодня, в 2022 году, Вашингтон говорит на языке Киева времен 2014 года. Я как президент, моя команда – мы называли Путина агрессором еще 8 лет назад. Мы говорили, что действия России – это вторжение. Сегодня на этом языке говорит весь мир. Поэтому Россия должна получить серьезный отпор – и уже получает", – отмечает Порошенко.

"Я думаю, что в этом нынешнем сражении, когда Путин начал шантажировать Украину, шантажировать Европу и мир, так же как он шантажировал в 2014 году и апреле 2021 года, он проиграл. И я поздравляю весь мир с этой победой, но вызов все еще сохраняется. Мы различаем два вида эскалации: "жесткую" и "мягкую". Относительно "жесткой" эскалации мы все еще имеем 140 тысяч российских солдат вдоль украинско-российской границы, около 30 тысяч российских солдат на украинско-белорусской границе, которые находятся там для "аншлюса" Беларуси. Сегодня не произошло нападение, но мы должны быть готовы к нападению Путина в будущем", - отмечает Порошенко.

Также смотрите: Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина. ФОТОрепортаж

"Вчера Украина стала объектом наибольшего кибернападения против правительственных сайтов, сайта оборонного ведомства, и потому я убежден, что нет никакой деэскалации. Также вчера Государственная Дума Российской Федерации проголосовала за обращение к президенту России по признанию временно оккупированных территорий Донбасса как независимых государств. И де-факто это означает, что Путин выводит Россию из Минских договоренностей, Путин желает иметь дополнительный аргумент давления на свободный мир. И в этой ситуации мы имеем три способа, как помочь Украине", – отметил Порошенко.

Он призвал союзников к введению жестких санкций против России и предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО на саммите Альянса в Мадриде.

"Второе – это усиление оборонных возможностей Украины. Мы внимательно изучаем опыт "Ленд-лиза" времен Второй мировой войны. И поэтому мы должны усилить оборонные способности, поставлять новые типы вооружений. Мы не нуждаемся в американских или натовских солдатах на нашей земле, но мы нуждаемся повышение эффективности наших войск Я горжусь тем, что в 2014-2015 годы мы создали новую украинскую армию, которая сегодня – одна из самых мощных в Европе, но против Украины сегодня у нас вторая самая мощная армия в мире с новейшими технологиями, и поэтому мы должны иметь оружие для защиты нашей земли", – отмечает пятый Президент.

"Третье – это укрепить устойчивость Украины. Мы должны иметь помощь со стороны США, Евросоюза, в том числе для продолжения реформ, которые были начаты нашей командой – антикоррупционной реформы, децентрализации, реформы сектора безопасности, реформы государственной службы – для достижения критериев членства в Евросоюзе", – сказал Порошенко.

"Это не только вопрос России и Украины. Это вопрос глобальной безопасности, и это собственно то, что подтвердил Байден. Это вопрос важный для всего Западного мира. И теперь все – и в США, и в ЕС понимают, что речь идет об инвестициях в их собственную безопасность, и в безопасность США, и ЕС. Успех Украины в этой связи – это успех Соединенных Штатов, НАТО и Европейского Союза", - резюмирует лидер "ЕС".

Автор: 

Байден Джо (2785) Порошенко Петр (19594) США (26506) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+52
Гетьман як завжди чітко та влучно
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16.02.2022 18:37
+49
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16.02.2022 18:38
+43
Можна тільки дякувати Петру Олексійовичу Порошенку,п'ятому(а також сьомому) президенту України за громадянську позицію,за відвертість,патріотизм та рішучість в відстоюванні інтересів країни та народу!
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16.02.2022 18:38
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В таком тоне даже отвечать не буду. Тупо
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16.02.2022 19:44 Ответить
Комуналка збільшилась, субсидії зменшились - це "нємноголучьше"?!!! Ти долб...**?
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16.02.2022 19:45 Ответить
У меня ничего не увеличилось. Мало того, учитывая то, сколько стоит сейчас газ..... Я просто понимаю, что был бы при таких условиях презом Петя, пошли бы мы все по миру или с голоду откинулись бы... Он бы не стал требовать с местных советов компенсировать это увеличение. Он просто тупо винтил бы цены, как делал раньше вместе с Ахметом
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16.02.2022 19:50 Ответить
Це було риторичне питання. Всі і так зрозуміли, що ти не з України.
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16.02.2022 19:51 Ответить
Неправда. Или я не знаю сколько сейчас плачу?

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16.02.2022 19:53 Ответить
Неправда. Можно конкретную ссылку на международный аудит 2014-2019?

И еще раз неправда. А с коммуналкой стало на голову хуже., чем при Пете Только за 2020 год ком.услуги подорожали на 35%, а в 2021 еще на 63%. Это лучше? Рост долгов народа за коммуналку за 2 последних года - лучший ответ.

Так все-таки, почему простой нарид вдруг резко перестал обращать внимание на армию в 2019 году? Куда делся вдруг этот нарид?
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16.02.2022 19:50 Ответить
Понятно. Значит вранье без доказательств.
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16.02.2022 19:54 Ответить
это клоунский бот. нет у него аргументов
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16.02.2022 19:58 Ответить
дуняша, не истери. заведи нормальный аккаунт, по нику видно, что ты малороссийский сосунок рояльной палки
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16.02.2022 19:57 Ответить
Ти там була в Армії?!
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16.02.2022 19:17 Ответить
Я був. В тебе є конкретні питання?
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16.02.2022 19:26 Ответить
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16.02.2022 18:58 Ответить
Не памятаєш?!!! Склероз?
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16.02.2022 19:00 Ответить
Так промой свою единственную извилину,раз с памятью плохо,дегенерат)
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16.02.2022 19:04 Ответить
Ты и лайкнувшие тебе, задумайся над песней "Ой смерека"
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16.02.2022 20:52 Ответить
а що там зі смерекою? ти краще задумайся як так що панів хто привели Україну до прірви за десятиріччя при владі, зараз холопи тіпа тебе називають спасителями. ось де є над чим задуматися.
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16.02.2022 22:25 Ответить
а не, почекайте... в 2014 році міністром оборони України Порошенко зробив Гелетея.. бугага... професійним патріотом Порошенко пізніше став..
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16.02.2022 22:12 Ответить
ГРУПА РЕЙТИНГ
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.

Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).

Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).

Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).
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16.02.2022 18:56 Ответить
Рейтинг партій:
1. "ЄС" - 22,9%,
2. "СН" - 16,4%,
3."Батьківщина" - 11,5%,
4. ОПЗЖ - 10,1%,
5. "Наші" - 6,2%,
7 "Розумна політика" - 5,8%,
7."Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
Джерело:
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16.02.2022 19:23 Ответить
Ситуація аналогічна виборами 2002 року, там на 1-му місці була "Наша Україна", а владарювали -"за єду",КПУ, соціалісти регіони
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16.02.2022 19:53 Ответить
А ти хто така, шльондра зірково- смугаста? Об"їлася хот-догів з чіпсами? Яке твоє діло до українських політиків? Краще Байдену зморшкуватий член помасажуй, може допоможе!
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16.02.2022 19:18 Ответить
Хорошое и информативное сообщение...
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16.02.2022 19:02 Ответить
Та ты шо? И всё "благодаря тебе"? 😂😂😂
Молодец, Зеля! Даже Петьман констатирует этот факт!
Ты- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!! 🇺🇦💚👍
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16.02.2022 19:02 Ответить
тьі, дуня, тупее клоуна. даже он внятнее гундосит
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16.02.2022 19:10 Ответить
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16.02.2022 19:03 Ответить
- Истинно говорю вам, что трудно безальтернативному мыролюбцу войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели винницкому реформатору попасть в Царство Божие
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16.02.2022 19:04 Ответить
о, невнятное мьічание чучела с пгм. зелесосик?
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16.02.2022 19:09 Ответить
И тут прибрехал.)) Как минимум до середины 2015 года сам старательно избегал конкретики в определениях. Слова- россия, кремль и тем более путин зазвучали в его речах только когда окончательно понял, что договориться не получиться. До этого ограничивался абстрактными терминами- враг, агрессор.
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16.02.2022 19:04 Ответить
тьі бьі еще мог доказать свой звездеж. но тьі же звездобол
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16.02.2022 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f9lEGSFC8P4 Промова Президента Порошенка в Конгресі США - 18.09.2014 (повністю)
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16.02.2022 19:15 Ответить
46 минут Петра? Ты наверное шутишь? Пытка творчеством Мыхайла Поплавского и то гуманнее.)) Давай хронологию, когда и сколькораз за эти 46 минут звучало россия, кремль, путин.

https://youtu.be/CUT9CBeRxvs «Илловайский» парад на День Независимости. 2014 год.

сусідня держава, зовнішня агресія, ворог…))
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16.02.2022 19:50 Ответить
Сможет ли после ЭТОГО заявления Петр Порошенко подписать мирный договор ЛЮБОГО содержания с ДНР и ЛНР?

От навіщо ти лазиш по помийках, скажи?
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16.02.2022 19:53 Ответить
Через пять месяцев после ЭТОГО заявления будет подписан «Минск-2». Пресловутый диалог «жму руку», тоже был после ЭТОГО заявления.

Про «помойки» не понял. Хочешь в бан?)) Я только оттуда, за гораздо меньшее прегрешение.))
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16.02.2022 20:07 Ответить
Пресловутый диалог «жму руку»

А в фотошопи ти віриш, чи тільки в синтезатори голосів?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos

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16.02.2022 20:17 Ответить
Та перестань! Сам Порошенко фактически подтвердил подлинность разговора словами- «лучше жать руку путину, чем заглядывать ему в глаза». К тому же, зная любовь Петра ко всякого рода искам, был бы подан очередной, с требованием технических экспертиз и прочее. Тем не менее, ограничился невнятным отнекиванием и роликом этой юной Подзыгун.
Гитару умеешь настраивать? Видимо нет. Иначе сам бы услышал разницу. Не может программа точно сымитировать интонации, смешки и пр. Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами. Послушай ещё раз запись. Абсолютно живой диалог двух приятелей.
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16.02.2022 20:53 Ответить
лучше жать руку путину, чем заглядывать ему в глаза - він про рукотискання на мінських переговорах, підтвердженням чого є відповідні фото.
А отак наївно вірити у фотошоп (пардон, звукосинтез) від персонального отримувача персональних американських санкцій, агента фсб деркача... Верх наївності.
Ти навіть промову Порошенко 2014 року взяв у якихось сєпарів. З чого я роблю висновок - ти паришся в їх інформаційному "коконі", отож, щиро тобі бажаю якнайшвидше вийти з нього.

Подзыгун Мадзігон. Скачай собі "Пародист", та привітай себе голосом Лукашенки...

Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами
Це безкоштовна версія, профі користуються кращим фотошопом (синтезаторами).
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16.02.2022 21:21 Ответить
-Санкции США против Деркача за вмешательство в выборы подтверждают факт прослушки, а не фейк её содержимого.
-Я как раз не верю в безграничные возможности голосовых синтезаторов, в это веришь ты. Разница с живой речью отчетливо слышна, если слушать не мешают глубоки убеждения.
-Речь Порошенко взял в гугле, кликнув на первый попавшийся ролик. Благодаря тебе узнал, что это страница какой-то российской домохозяйки с одуванчиками на заставке.)) Которая постит бытовуху вперемешку с политикой и какой-то лабудой.))

В большинстве своём занятные вы люди, порохоботы. Как там у кого-то?…- «Гвозди бы делать из этих людей.».)) Ваше бы упрямство, да в более полезное для страны русло. От понимания этого факта только ещё больше возникает неприязни к хитрому олигарху, который запудрил вам мозги.
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16.02.2022 21:51 Ответить
Так. Ще раз, і по порядку.
Я не "порохобот", але не люблю, коли мене обманюють. Тому, докапуємось до істини.

Министерство финансов США https://www.dw.com/ru/ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory/a-56197548 внесло в санкционный список семерых граждан Украины , обвинив их в попытке вмешательства в выборы американского президента. На сайте ведомства говорится, что все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к https://www.dw.com/ru/facebook-zablokiroval-*******-ukrainskogo-deputata-andreja-derkacha/a-55330212 Андрею Деркачу "

Тобто, Деркач, - точно від ФСБ. Занотовуємо це.

Другий крок. Якщо це була така справжня розмова, то ніяка "прослушка від Деркача" для ФСБ була не потрібна - запис можна було вести просто з кабінету путіна. Отже, "прослушка" - брехня.
Не було ніякої прослушки.
Або не було взагалі такого розговору.

Третій крок. Чи був такий розговор, який записали просто з кабінету путіна?
Я вихожу з простих фактів:
а) росія завжди бреше
б) голоси легко підробити.
Мій висновок - підробка. І я не уявляю, який інакший висновок може бути з вищенаведених міркувань.

Втім, свої висновки - роби сам.
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16.02.2022 22:18 Ответить
Якщо це ти мені відповів - то твою відповідь видалили, я її не бачу.
В будь-якому разі, ця відповідь була неприйнятною (лайливою?)
Як і минулого разу, хочу спитати: я тебе переконав?

І переходь на українську мову, будь ласка. Вже пора.
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17.02.2022 10:10 Ответить
Я никогда не использую ненормативную лексику на этом форуме. Даже к самым агрессивным порохоботам подхожу с пониманием и юморком. Здесь абсолютно неадекватная и ангажированная модерация. К сожалению.

Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу. Сделал тебе комплимент как раз насчёт перехода на Мову. (либо занятное совпадение, либо ты со мной во что-то играешь))) Сказал, что тоже временами задумываюсь перейти на украински, по крайней мере на этом форуме. Читаю украинскую версию сайта. Троллить порохоботов на хорошем украинском это лишить их главного наступательного вооружения в виде- кацап, агент кремля.)) Примерно так выгляде удалённый пост.
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17.02.2022 11:46 Ответить
Незрозуміло тоді, за що видалили пост. Ну і ладно.
Переходь на мову.

Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу.

Якщо ти згоден з моїми висновками, що "жму руку" - це постановка для лохів, то так, діалог на цю тему логічно завершено, з чим тебе вітаю.
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17.02.2022 17:21 Ответить
До української "Афанасію" дуже далеко, він досі не знає що Іловайськ навіть російською пишеться з однією "л".
Головна мета таких персонажів - розповідати що Порошенко поганий, та примітивно тролити "порохоботів", розводячи сміття на форумі.

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17.02.2022 17:33 Ответить
как и ожидалось, дуня клоунская апеллирует к вбросам феесбешных тварей деркача-дубинского) работаете вместе с клоуном на фсб?
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16.02.2022 20:19 Ответить
Дуня пише Іловайськ з двома "л" - ця Дуня з запоребрику.
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16.02.2022 21:36 Ответить
что, дуня, обосралась и начинаешь крутить задом, как клоун при вручении повестки?
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16.02.2022 19:55 Ответить
Кем тебе приходилась эта Дуня? Регулярно вспоминаешь её где ни попадя. И палишься из-за этого под разными никами. «Враг человеческий 666» тоже ведь ты, чудил?)) Отшила тебя Дуня эта? Хочешь, обсудим?
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16.02.2022 20:14 Ответить
не ной, дуняша, не в оп. кыш в тундру, к мамке
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16.02.2022 20:16 Ответить
что с тобой, дуней-клоунской подстилкой, обсуждать? сватов? ты наврала, обосралась и продолжаешь бросаться навозом)
зелесосина, что с тебя взять
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16.02.2022 20:17 Ответить
Прикинь,"сбитый летчик" Порошенко на CNN...интересно,кого Запад вместо зекрысы на трон посадит...
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16.02.2022 19:08 Ответить
Петья - не сбитый леттчик, Петя - завсегдатай журнала Форбс!Или бедная СНН за ним гонялась в тщетной попытке хотя бы взять интервью? НО, Петя - наш украинский мужик, так просто англосаксам не поддастся!
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16.02.2022 19:30 Ответить
Та 73 % украинских избирателей избрали Зеленского вроде! А гетьман все сорит деньгами. надеясь на реванш! УКраинских президентов определяла "братская Рассея", а не Запад! Может, кроме Ющенко, но уж слишком великий рейтинг доверия был у него. НО, удачная притравка в значительной степени лишила когнитивных способностей народного президента. О Тарасе Чорновиле вспомни и кто его убил...
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16.02.2022 19:55 Ответить
73% избрали Бенину куклу благодаря Г+Г, которую уже серьезно никто в мире не воспринимает. А ты готов платить долги Бене после завтрашнего раздела Нафтогаза? 9 миллиардов это большие деньги.
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16.02.2022 20:02 Ответить
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16.02.2022 22:56 Ответить
Та не переживай за Петра, почти нобелевского лауреата, интеллектуала и главнокомандующего от бога! Он не побрезгует стать президентом нехорошего народа, если что...
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17.02.2022 05:19 Ответить
О Вячеславе Максимовиче хотел сказать, земля ему пухом и царствие небесное! А Тарас пусть живет!
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17.02.2022 05:17 Ответить
Какие-то у тебя совсем уж упаднические настроения. Запад посадит, трон… Нет у нас никакого трона, благодаря Майдану. Иначе когда запад посадил бы на него зекрысу, она уже давно посадила бы сбитого лётчика.))Белиберда, верно?))
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16.02.2022 20:00 Ответить
Так и было, но и положение у нас было очень шаткое тогда, пара не правильных формулировок и кто знает чем бы все кончилось тогда.
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16.02.2022 19:10 Ответить
Промова Президента Порошенка в Конгресі США - 18.09.2014
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16.02.2022 19:16 Ответить
дуня, не истери. твое невнятное мычание подходит только для криворожских подворотен
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16.02.2022 19:16 Ответить
Свиньи зеленые,а что там с САП?🤣🤣🤣
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16.02.2022 19:18 Ответить
Не смішно. Сцють міживочі....
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16.02.2022 19:19 Ответить
То же, что и оборонзаказом для ВСУ - ЗЕ случился.
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16.02.2022 19:19 Ответить
Схвалюю діяльність Пороха. З моменту перемоги зе не можу до нього прискіпатись! Так тримати
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16.02.2022 19:18 Ответить
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16.02.2022 19:21 Ответить
Что что, а позвездеть Петрлексеич может. "Благодаря Моей системе. Благодаря Моему чуткому руководству." (с)
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16.02.2022 19:22 Ответить
Зебил. Напиши что нибудь про завтрашний раздел Нафтогаза. Озвучь, всесправедливо - нефть и газ Бене, долги нам. Правда, ты же за это голосовал.
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16.02.2022 19:27 Ответить
Дебил, тему статьи понимаешь? У зюзи свои блохи и он расплатится, тем что не будет презом в 2024. Напомню боту, что благодаря Петрлексеичу цены украинского газа и электричества европейские. Да и кусок гос нефтепровода отдал Медведчуку. И т.д.
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16.02.2022 19:36 Ответить
Любовь слепа.
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16.02.2022 19:44 Ответить
Зебил, не переводи стрелки на Мертвечука. Ты голосовал за Беню и сейчас за него тут топишь. Только платить ему мы будем ВСЕ и ты тоже, если эта паскуда нас всех ***** не продаст.
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16.02.2022 19:53 Ответить
Гарна новина на день Еднання!! Сичь на звязку!!
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16.02.2022 19:28 Ответить
З днем єднання
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16.02.2022 19:33 Ответить
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16.02.2022 19:34 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?hc_ref=ARS_nbx6HpvoS7T3aqF49t-JLnRuLY8cv1jdm-4AjngP3cPAt_nIHMJfTHumYLqgbro&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAE17aGIwJpWLLQDVuxUHq4VrFxDxYwotWWcoMjACa4PJLrJdhR7Kz12JYn9c1YsQ3QMFwZ2trLKHRFqi8reSjSReAT5yIAvCa8j0P0PQTnnoGWQob_x8skX4GwBRFvwZyodB7SJsXMNLcMLsTTXrFIDxARcYzFpIsccqdaPYoUX4atB1E_HH36lDHVZYSvmgR1g1tZM_3HMRvWE1DWkMITXdPAQ2_F1FbK1y5lVNcKa-TG-UxjrmVUT2h-ZJP2hN6bi99OAhVJkx92v6A0LmAaf_hiLOshNjiES1ia3DCT13Q&__tn__=C-R Петро Порошенко

Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив постачання зброї туди. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію.

Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов'язань. Слід дати про це знати своїм партнерам.

Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно - треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна - ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність.

Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, - попри все, ще не втрачений, і в його основі - дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату.

Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.

Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
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16.02.2022 19:41 Ответить
Если отбросить все нюансы и полутона, то глобальная ситуация выглядит так...
Весь мир хочет, чтобы Украины выполнила эти гребаные так называемые "Минские соглашения". Тем самым отказавшись от значительной части своего суверенитета сейчас, поставив под угрозу весь суверенитет в будущем, закрыв глаза на всё случившееся в 2014-ом. От нас этого прямым текстом требуют или намеками просят буквально все: россия, США, Франция, Германия, ЕС, НАТО...

Украина же отвечает отказом. Всем. Мы говорим НЕТ не только россии.
Мы говорим НЕТ всему миру.И, да, это сильно злит одних и раздражает других.
А ну, напомните мне кто нам навязал и подписал этот сраный Минск и выдавал как вершина дипломатии и победа !?... отож !
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17.02.2022 00:43 Ответить
"Надоедливый вонючка" Порох решил и зрителям CNN вкатить бодрящую дозу Тошнотворного Порош(ен)ка, чтобы блевали дальше, чем видели, и не расслаблялись.
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17.02.2022 09:43 Ответить
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