В 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года, называя Путина агрессором, - Порошенко на CNN
Петр Порошенко в эфире американской телекомпании CNN поблагодарил президента Байдена за лидерство, а союзников Украины за поддержку и объединенную позицию, позволившую сдержать агрессивные планы Путина. Политик в очередной раз подчеркнул, что Россию сдержат жесткие санкции, предоставление украинской армии современного оборонного оружия и укрепление внутренней устойчивости Украины из-за продолжающихся реформ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Благодаря лидерству президента Байдена нам удалось предотвратить полномасштабное вторжение Путина. И я благодарен американскому президенту за это", – сказал Порошенко.
"Сегодня, в 2022 году, Вашингтон говорит на языке Киева времен 2014 года. Я как президент, моя команда – мы называли Путина агрессором еще 8 лет назад. Мы говорили, что действия России – это вторжение. Сегодня на этом языке говорит весь мир. Поэтому Россия должна получить серьезный отпор – и уже получает", – отмечает Порошенко.
"Я думаю, что в этом нынешнем сражении, когда Путин начал шантажировать Украину, шантажировать Европу и мир, так же как он шантажировал в 2014 году и апреле 2021 года, он проиграл. И я поздравляю весь мир с этой победой, но вызов все еще сохраняется. Мы различаем два вида эскалации: "жесткую" и "мягкую". Относительно "жесткой" эскалации мы все еще имеем 140 тысяч российских солдат вдоль украинско-российской границы, около 30 тысяч российских солдат на украинско-белорусской границе, которые находятся там для "аншлюса" Беларуси. Сегодня не произошло нападение, но мы должны быть готовы к нападению Путина в будущем", - отмечает Порошенко.
"Вчера Украина стала объектом наибольшего кибернападения против правительственных сайтов, сайта оборонного ведомства, и потому я убежден, что нет никакой деэскалации. Также вчера Государственная Дума Российской Федерации проголосовала за обращение к президенту России по признанию временно оккупированных территорий Донбасса как независимых государств. И де-факто это означает, что Путин выводит Россию из Минских договоренностей, Путин желает иметь дополнительный аргумент давления на свободный мир. И в этой ситуации мы имеем три способа, как помочь Украине", – отметил Порошенко.
Он призвал союзников к введению жестких санкций против России и предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО на саммите Альянса в Мадриде.
"Второе – это усиление оборонных возможностей Украины. Мы внимательно изучаем опыт "Ленд-лиза" времен Второй мировой войны. И поэтому мы должны усилить оборонные способности, поставлять новые типы вооружений. Мы не нуждаемся в американских или натовских солдатах на нашей земле, но мы нуждаемся повышение эффективности наших войск Я горжусь тем, что в 2014-2015 годы мы создали новую украинскую армию, которая сегодня – одна из самых мощных в Европе, но против Украины сегодня у нас вторая самая мощная армия в мире с новейшими технологиями, и поэтому мы должны иметь оружие для защиты нашей земли", – отмечает пятый Президент.
"Третье – это укрепить устойчивость Украины. Мы должны иметь помощь со стороны США, Евросоюза, в том числе для продолжения реформ, которые были начаты нашей командой – антикоррупционной реформы, децентрализации, реформы сектора безопасности, реформы государственной службы – для достижения критериев членства в Евросоюзе", – сказал Порошенко.
"Это не только вопрос России и Украины. Это вопрос глобальной безопасности, и это собственно то, что подтвердил Байден. Это вопрос важный для всего Западного мира. И теперь все – и в США, и в ЕС понимают, что речь идет об инвестициях в их собственную безопасность, и в безопасность США, и ЕС. Успех Украины в этой связи – это успех Соединенных Штатов, НАТО и Европейского Союза", - резюмирует лидер "ЕС".
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И еще раз неправда. А с коммуналкой стало на голову хуже., чем при Пете Только за 2020 год ком.услуги подорожали на 35%, а в 2021 еще на 63%. Это лучше? Рост долгов народа за коммуналку за 2 последних года - лучший ответ.
Так все-таки, почему простой нарид вдруг резко перестал обращать внимание на армию в 2019 году? Куда делся вдруг этот нарид?
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.
Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).
Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).
Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).
1. "ЄС" - 22,9%,
2. "СН" - 16,4%,
3."Батьківщина" - 11,5%,
4. ОПЗЖ - 10,1%,
5. "Наші" - 6,2%,
7 "Розумна політика" - 5,8%,
7."Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
Джерело:
Молодец, Зеля! Даже Петьман констатирует этот факт!
Ты- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!! 🇺🇦💚👍
https://youtu.be/CUT9CBeRxvs «Илловайский» парад на День Независимости. 2014 год.
сусідня держава, зовнішня агресія, ворог…))
От навіщо ти лазиш по помийках, скажи?
Про «помойки» не понял. Хочешь в бан?)) Я только оттуда, за гораздо меньшее прегрешение.))
А в фотошопи ти віриш, чи тільки в синтезатори голосів?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Гитару умеешь настраивать? Видимо нет. Иначе сам бы услышал разницу. Не может программа точно сымитировать интонации, смешки и пр. Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами. Послушай ещё раз запись. Абсолютно живой диалог двух приятелей.
А отак наївно вірити у фотошоп (пардон, звукосинтез) від персонального отримувача персональних американських санкцій, агента фсб деркача... Верх наївності.
Ти навіть промову Порошенко 2014 року взяв у якихось сєпарів. З чого я роблю висновок - ти паришся в їх інформаційному "коконі", отож, щиро тобі бажаю якнайшвидше вийти з нього.
Подзыгун Мадзігон. Скачай собі "Пародист", та привітай себе голосом Лукашенки...
Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами
Це безкоштовна версія, профі користуються кращим фотошопом (синтезаторами).
-Я как раз не верю в безграничные возможности голосовых синтезаторов, в это веришь ты. Разница с живой речью отчетливо слышна, если слушать не мешают глубоки убеждения.
-Речь Порошенко взял в гугле, кликнув на первый попавшийся ролик. Благодаря тебе узнал, что это страница какой-то российской домохозяйки с одуванчиками на заставке.)) Которая постит бытовуху вперемешку с политикой и какой-то лабудой.))
В большинстве своём занятные вы люди, порохоботы. Как там у кого-то?…- «Гвозди бы делать из этих людей.».)) Ваше бы упрямство, да в более полезное для страны русло. От понимания этого факта только ещё больше возникает неприязни к хитрому олигарху, который запудрил вам мозги.
Я не "порохобот", але не люблю, коли мене обманюють. Тому, докапуємось до істини.
Министерство финансов США https://www.dw.com/ru/ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory/a-56197548 внесло в санкционный список семерых граждан Украины , обвинив их в попытке вмешательства в выборы американского президента. На сайте ведомства говорится, что все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к https://www.dw.com/ru/facebook-zablokiroval-*******-ukrainskogo-deputata-andreja-derkacha/a-55330212 Андрею Деркачу "
Тобто, Деркач, - точно від ФСБ. Занотовуємо це.
Другий крок. Якщо це була така справжня розмова, то ніяка "прослушка від Деркача" для ФСБ була не потрібна - запис можна було вести просто з кабінету путіна. Отже, "прослушка" - брехня.
Не було ніякої прослушки.
Або не було взагалі такого розговору.
Третій крок. Чи був такий розговор, який записали просто з кабінету путіна?
Я вихожу з простих фактів:
а) росія завжди бреше
б) голоси легко підробити.
Мій висновок - підробка. І я не уявляю, який інакший висновок може бути з вищенаведених міркувань.
Втім, свої висновки - роби сам.
В будь-якому разі, ця відповідь була неприйнятною (лайливою?)
Як і минулого разу, хочу спитати: я тебе переконав?
І переходь на українську мову, будь ласка. Вже пора.
Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу. Сделал тебе комплимент как раз насчёт перехода на Мову. (либо занятное совпадение, либо ты со мной во что-то играешь))) Сказал, что тоже временами задумываюсь перейти на украински, по крайней мере на этом форуме. Читаю украинскую версию сайта. Троллить порохоботов на хорошем украинском это лишить их главного наступательного вооружения в виде- кацап, агент кремля.)) Примерно так выгляде удалённый пост.
Переходь на мову.
Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу.
Якщо ти згоден з моїми висновками, що "жму руку" - це постановка для лохів, то так, діалог на цю тему логічно завершено, з чим тебе вітаю.
Головна мета таких персонажів - розповідати що Порошенко поганий, та примітивно тролити "порохоботів", розводячи сміття на форумі.
зелесосина, что с тебя взять
Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив постачання зброї туди. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію.
Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов'язань. Слід дати про це знати своїм партнерам.
Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно - треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна - ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність.
Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, - попри все, ще не втрачений, і в його основі - дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.
Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.
Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
Весь мир хочет, чтобы Украины выполнила эти гребаные так называемые "Минские соглашения". Тем самым отказавшись от значительной части своего суверенитета сейчас, поставив под угрозу весь суверенитет в будущем, закрыв глаза на всё случившееся в 2014-ом. От нас этого прямым текстом требуют или намеками просят буквально все: россия, США, Франция, Германия, ЕС, НАТО...
Украина же отвечает отказом. Всем. Мы говорим НЕТ не только россии.
Мы говорим НЕТ всему миру.И, да, это сильно злит одних и раздражает других.
А ну, напомните мне кто нам навязал и подписал этот сраный Минск и выдавал как вершина дипломатии и победа !?... отож !