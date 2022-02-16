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После Дня Единения нужно созвать Национальный форум единства, как предложил "УДАР Виталия Кличко", - Палатный

После Дня Единения нужно созвать Национальный форум единства, как предложил

"УДАР Виталия Кличко" считает, что празднование Дня Единения – это положительный сигнал всему миру. Но реальным делом, которое продемонстрирует единение Украины, должен стать созыв Национального форума единства, который предложил "УДАР".

Об этом заявил заместитель главы партии, руководитель исполкома Артур Палатный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

"Празднование Дня Единения – это положительный сигнал всему миру. Но успех стране принесут не столько сигналы, сколько реальные поступки, которые действительно объединяют. "УДАР Виталия Кличко" на съезде предложил созыв Национального форума единства Украины. Цель Форума – не только продемонстрировать обществу и всему миру единство Украины и консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны, но и согласовать первоочередные действия в предотвращении угрозы вторжения РФ и защите страны", - заявил Палатный.

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По его словам, форум должен также прийти к согласию насчет границ возможных компромиссов и "красных линий", которые нельзя пересекать даже под внешним давлением. В частности, относительно выполнения Минских соглашений. Палатный предложил обсудить на Форуме предложенный "УДАРом" Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" и призвал власть и оппозицию прекратить политические войны в трудное для страны время.

"Мы призываем власть и оппозицию на время российской угрозы отложить в сторону политические войны ради интересов Украины. Предлагаем мораторий на любую критику действий Верховного главнокомандующего в период наибольшей угрозы и мораторий на борьбу за власть с политическими оппонентами. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину. Сейчас важно быть едиными. Потому что мы сильны, когда вместе. И только ссильными считается мир", – заявил заместитель председателя партии.

Как сообщалось, 4 февраля на XXV съезде "УДАРа" по инициативе лидера партии Виталия Кличко было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины.

"Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину", – подчеркнул Виталий Кличко.

Автор: 

Кличко Виталий (4637) УДАР (916) Палатный Артур (16) День единства (8)


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Топ комментарии
+7
День ЗЕбности закончился. Астанавитесь.
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16.02.2022 19:23
+5
Шануймося українці!
З днем Б-єдності Вас!.............
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16.02.2022 19:21
+3
Узбагойтесь и придите в чувство
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16.02.2022 19:19
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Узбагойтесь и придите в чувство
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16.02.2022 19:19 Ответить
День ЗЕбности закончился. Астанавитесь.
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16.02.2022 19:23 Ответить
вітаю українців із днем ******* ЗЕ-БаблоМойським українского народу !

але нажаль, це не один день, а вже роки.....
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16.02.2022 19:39 Ответить
с коллаборационистами? не. пасиб
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16.02.2022 19:19 Ответить
буває що й Лєнін був правий:

«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».
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16.02.2022 19:42 Ответить
похороните уже своего гриба
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16.02.2022 19:48 Ответить
Без сильної економіки і добробуту українців, справжнього єднання бути не може.
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16.02.2022 19:20 Ответить
Шануймося українці!
З днем Б-єдності Вас!.............
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16.02.2022 19:21 Ответить
Ви ще вивчили назву "праздника":

День ******* ЗЕ-БаблоМойським українского народу

і 9 лярдів долярів хабатчику БаблоМойському від України за газ -
вишенка на святковому торті
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16.02.2022 19:45 Ответить
Зеленський створює одноденні свята для піару В Україні є іторичне свято--ЗЛУКА Заходу і сходу. А що зараз "історичне"?
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16.02.2022 19:23 Ответить
Затея с этим "єднанням" фуфлом попахивает..

Но Виталька решил очков поднабрать..
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16.02.2022 19:23 Ответить
Много очков на этом не наберешь - боюсь придётся Витасику ограничиться только своим...
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16.02.2022 19:29 Ответить
Смотря сколько капусты предложить...
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16.02.2022 19:40 Ответить
Давайте уж после 60-летия Соломенской бани.
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16.02.2022 19:26 Ответить
Зеленський - Національний день єднання (вчора)

Кличко - Національний форум єдності (сьогодні)

Порох - Національний день монолітності (завтра)

Тимошенко - Національний день згуртованості (післязавтра)

і.т.д

язиком тріщати то не город копати, таке відчуття що те все шобло будуть піаритися навіть якщо ядерна війна почнеться ,а то мало чого ще хтось вижеве з електорату, треба ж рейтинги підтримувати.
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16.02.2022 19:28 Ответить
Оце дило
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16.02.2022 19:33 Ответить
Я б навіть сказав ДІЛДО...
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16.02.2022 19:38 Ответить
Рішили мітингами виграти війну?))
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16.02.2022 19:34 Ответить
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16.02.2022 19:36 Ответить
Вы ж боксёры, вам просто нужно дать бамбулей Киве или там Ермаку с Татаровым - и всё, рейтинг УДАРа взлетит до небес.
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16.02.2022 19:38 Ответить
Воров нужно пересажать ,снизить цены и тарифы - вот это реально ВСЕХ УКРАИНЦЕВ ОБЪЕДИНИТ ...
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16.02.2022 19:42 Ответить
Палатный..., Палатный....?
Есть интересное видео Кличка и Палатного з "Беркутом" на Майдане.
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16.02.2022 20:11 Ответить
И нужно будет построить большой центральный дворец единства, чтоб в нем проводить форумы национального единства, в областных центрах построить региональные дворцы единства для проведения мероприятий)
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16.02.2022 20:09 Ответить
А что у нас сегодня творится в стране что то я пропустил зеленые с зелеными обьединяются ну так это их семейные дела а при чем мы и Украина и почему я должен по всем каналам смотреть на эту порнографию с Вяличайшем и Мусейчук-Скабеевой
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16.02.2022 20:10 Ответить
Віталік , з ким ти будеш єднатися?
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16.02.2022 20:13 Ответить
З "Європейською солідарністю" з "Голосом" - ці представники були у нього на з'їзді. Інших партій не було.
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16.02.2022 20:17 Ответить
Знову БПП ?
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16.02.2022 21:01 Ответить
Побачимо. Наразі питання не стоїть об'єднатись в одну політичну організацію чи блок, а згуртувати всі патріотичні проукраїнські євроатлантичні партії для порятунку України.
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16.02.2022 21:06 Ответить
Для Зюзі головне пікнік, шашличкі, випіть, потусіть. А ви йому про реальні вчинки.
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16.02.2022 20:15 Ответить
Это не праздник.
Это убогая пиар акция зеленского.
Не стоит придавать этому значение.
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16.02.2022 20:16 Ответить
В роки радянської окупації комуністи вводили нові свята, щоб вижити старі народні та релігійні. Зюзя по ментальності совєцкій чєловєк, він живе у совку, все українське йому чуже. Мені здається, що це намагання стерти в національній пам'яті важливі історичні події, які останній час стали повертатись в життя українців, наприклад День Соборності. До речі 15 лютого велике не тільки релігійне, але і народне свято Стрітення. Вважається, що в цей день зустрічається Зима з Весною, існує багато прикмет і народних звичаїв святкування цього свята. А Зюзя вводить день єднання 16 лютого, бо очікувалось, що у цей день путін почне вторгнення. Виникає підозра, що клоун готувався зустрічати путінських об'єдінітєлєй. У 2011 році янукович скасував свято День Свободи 22 листопада, яке запровадив Ющенко після Помаранчевої революції та День соборності України 22 січня, яке святкувалось з 1999 року.
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16.02.2022 20:58 Ответить
Вероятно, это не слишком дипломатично, но я предлагаю ввести следующее ограничение: нельзя наделять властью человека, который на протяжении длительного периода получал по голове. Это, как минимум, сразу говорит о том, что он не особо склонен договариваться или у него это весьма плохо получается)) Да и за трендами чот не поспевает...
Без негатива, но не только лишь все (способны быть мемами)
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16.02.2022 20:38 Ответить
Для начала,Виталик,отряхнись от потроховской грязи,которая на тебе с головы до ног,а потом уже вякай.
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16.02.2022 20:55 Ответить
За свою долгую криминальную карьеру Артур Палатный наследил столько, что некоторые авторитеты (к которым Палатного точно относить не стоит) могли бы схватиться за голову. Палатный - простой мошенник со связями, обычный сутенер, сумевший выйти на качественно новый уровень. Все бандиты у власти.
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16.02.2022 20:58 Ответить
Для Зелі єдність була б якби росіяни зайшли. А так ніякої едності нема. Усі терміни Оманської зустрічі зірвали!
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16.02.2022 22:17 Ответить
ну просто плюють людям в лице , кучка бариг , бандитів які знущаються з Українців . як же достали ці всі балаболи та піз"аболи при владі .
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16.02.2022 23:42 Ответить
продовжуйте, не зупиняйтесь і також запросіть партію "єдіную расєю" раз така п'янка пішла з "єднанням"... Фсьо буде "єДно"!
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17.02.2022 03:06 Ответить
 
 