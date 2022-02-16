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Новости Война
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Зеленский: Война длится 8 лет, мы стали во столько же раз сильнее (исправлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война длится в Украине уже 8 лет, и за это время страна стала во столько же сильнее.

Об этом он сказал во время выступления перед военнослужащими в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что "сейчас 2022 год, а не 2014 год". "Война длится 8 лет, мы стали во столько же раз сильнее", – сказал президент.

По словам Зеленского, у Украины "есть отличные Вооруженные силы, дипломатические, волонтерские и силы национального сопротивления. Силы защищать нашу землю, не поддаваться на провокации. Мы проложим этот путь вместе, мы построим Украину вместе. Мы сильны, потому что мы вместе".

"Большая честь быть президентом таких людей, такого государства", – сказал Зеленский.

Он также поздравил всех с Днем единения, установленным на 16 февраля 2022 года - день, который называли днем ​​возможного вторжения России в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Мариуполь (5708)


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Топ комментарии
+23
Що ви хотіли від наркомана?
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16.02.2022 19:44
+20
Пхання до носу усякої дурні робить лише дурнішим...
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16.02.2022 19:43
+17
плохой кокаин. унесите.
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16.02.2022 19:44
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ДУРКО ВІН І В АФРИЦІ ДУРКО !
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16.02.2022 20:01 Ответить
Ну предсказуемое говнение...но по факту больше чем 10...потому как газовые и продуктовые войны это тоже ВОЙНЫ и признаки агрессии...так что да война с рашкой наверно ещё с 2004 идёт...с Молочно\сырных войн
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16.02.2022 20:01 Ответить
Народ, а чому в мене від спостереження сьогоднішнього "святкування" стійке відчуття сюрреалізму, ніби попав в якусь божевільню? То щось лише зі мною таке діється?
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16.02.2022 20:02 Ответить
А в чому суть сьогоднішнього шоу? що "святкуєте"?
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16.02.2022 20:11 Ответить
Война началась когда Янукович в 2012 году сдал Украину путину и подписал Харківські угоди"
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16.02.2022 20:02 Ответить
Может и люди стали жить лучше,конечно стали ,но не все...
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16.02.2022 20:03 Ответить
ты чо бл припудренный? © гигиеношвили
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16.02.2022 20:04 Ответить
дебіли - за Зеленського.. своє в доску..(
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16.02.2022 20:04 Ответить
Да...а ведь была ещё и СТОЛЕТНЯЯ война ...
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16.02.2022 20:05 Ответить
гнусное чтение каждого слова с бумажки Зеблом ..это уникально для зеБабуинов
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16.02.2022 20:06 Ответить
а з ким воює Україна не сказав?
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16.02.2022 22:22 Ответить
Шановний Пане Президенте війна триває більше 300 років. За цей час Україну мордували, спалювали, морили голодом, розстрілювали, висилали у товарних вагонах в Сибір, ненавиділи як націю взагалі, казали що ми штучно зроблена нація( какая-то ошибка типа окраина) Пан Президент ну знайди час , прошу, почитай. ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ!УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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16.02.2022 20:06 Ответить
ладно я, диванный налогоплательщик ..вы там .. бойцы ..неужели никто не может банально плюнуть этому подонку в зЕбло ?
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16.02.2022 20:08 Ответить
От уявіть: хтось і справді плюне; порушать кримінальну справу; працюватиме ДБР, а це дуже дорога послуга; працюватиме кілька років; витратить на це "розслідування" мільйон гривень; а Ви, диванний платник податків, все це муситимете оплатити
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16.02.2022 20:13 Ответить
Хочется увидеть твое лицо, когда ты реально прослушаешь, что сказал Зеленский на самом деле после 5 минуты.
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16.02.2022 22:15 Ответить
А мона поужинать без морды величайшего на сейчас включил детские мультики чтоб не слышать это дерьмо
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16.02.2022 20:20 Ответить
Бутусов намагається протистояти перетворенню блаЗЄнським України на помийницю.
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16.02.2022 20:16 Ответить
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16.02.2022 20:11 Ответить
Эти квартальные дебилы намекают фюреру скрепных поносцев *****, что они как никто качественно отполируют ему тухес.
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16.02.2022 20:14 Ответить
дуня, давай про уклониста. здесь про порошенко не написано
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16.02.2022 20:14 Ответить
Бухать меньше надо а то и не такое услышится
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16.02.2022 20:21 Ответить
Нє, ну прогрес очевидний, там гляди за два роки і таблицю множення вивчить.
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16.02.2022 20:13 Ответить
дуня, давай про уклониста. здесь про порошенко не написано
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16.02.2022 20:15 Ответить
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16.02.2022 20:16 Ответить
Хватит срать, убогое. Твои высеры из методички один хер ни кто не читает
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16.02.2022 20:18 Ответить
Зебил, что там с разделом Нафтогаза завтра, просвети. Ты уже бабло Бене приготовил?
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16.02.2022 20:22 Ответить
Говорят, семейка клоуна в Италии.
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16.02.2022 20:16 Ответить
Родственники толькачтопазванили? Знающиелюди? Нетсмыславрать?
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16.02.2022 23:37 Ответить
Війна триває 300 років, як Батурин вирізали москалі, з тих пір ми кровні вороги.
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16.02.2022 20:17 Ответить
Зараз би дивитись 7 хвилин відборної ахінеї від Зеленського
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16.02.2022 20:18 Ответить
Якщо бути чесним, то війна триває вже 800 років, з тих пір як Боголюбський зруйнував Київ.
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16.02.2022 20:19 Ответить
дайте йому скумбрії по вісім!
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16.02.2022 20:19 Ответить
Гарна новина на день Еднання. Сичь заработала и вышла на связь!
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16.02.2022 20:20 Ответить
Але він дійсно сказав вісім років... враховуючи, що він читає з листка, то було б дивно, аби сказав 10
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16.02.2022 20:21 Ответить
Не захищаю його, але прослухайте відео, а пртім коментуйте. Він сказав "8 років"
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16.02.2022 20:21 Ответить
Не міг він сказати, про 8 років, ця цифра тепер табу, після того, як його Ленка, попалилися на скумбрії по 8.
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16.02.2022 20:22 Ответить
А тема здесь может только понравится. Не нравится, не предусмотрено.
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16.02.2022 20:23 Ответить
І цей пройде...
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16.02.2022 22:03 Ответить
Повеселил ЦН этой новостью. Но ничего, не ошибается тот, кто не работает.
Порохоботы лишний раз показали свой уровень интеллекта тоже.
Многие, я даже в этом уверен, не поняли, в чем прикол.
Это нормально. Караван идет дальше.
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16.02.2022 22:20 Ответить
Как это? Порошенко же все украл
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16.02.2022 23:38 Ответить
Твоя заслуга в цьому невелика
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17.02.2022 07:08 Ответить
"Цензору" не дают покоя лавры "Sun"?Помойка(
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17.02.2022 08:19 Ответить
Найвеличнейвший теперь намекает, что если война будет длится бесконечно, то мы станем беспредельно сильны? Хотя под "мы" он несомненно подразумевает эту зебильную власть. Вот она точно стала во столько же раз зебильнее.
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17.02.2022 09:41 Ответить
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