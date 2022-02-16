Зеленский: Война длится 8 лет, мы стали во столько же раз сильнее (исправлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война длится в Украине уже 8 лет, и за это время страна стала во столько же сильнее.

Об этом он сказал во время выступления перед военнослужащими в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что "сейчас 2022 год, а не 2014 год". "Война длится 8 лет, мы стали во столько же раз сильнее", – сказал президент.

По словам Зеленского, у Украины "есть отличные Вооруженные силы, дипломатические, волонтерские и силы национального сопротивления. Силы защищать нашу землю, не поддаваться на провокации. Мы проложим этот путь вместе, мы построим Украину вместе. Мы сильны, потому что мы вместе".

"Большая честь быть президентом таких людей, такого государства", – сказал Зеленский.

Он также поздравил всех с Днем единения, установленным на 16 февраля 2022 года - день, который называли днем ​​возможного вторжения России в Украину.

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