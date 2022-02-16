"Мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил полученную ранее информацию об отсутствии подтверждения отвода войск РФ от украинских границ.
Об этом он сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов", - заявил он, добавив, что "констатировать отвод будем, когда он произойдет".
Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что "сработало совместное давление дипломатов".
При этом, он сказал, что "хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась".
"Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина "не боится договоренностей за нашей спиной", поскольку "большинство лидеров знают, что за нашей позицией – правда"
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Через Прип'ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст
... а вы по координатам посмотрите что 6 км до границы
Рассказываю:
1. Один немецкий генерал Кригсмарине -вот. В контексте Украины лестно отзывался о *****. Ну и где этот генерал?
2.Маркона, это француз такой, тот же ***** 6 часов накачивал заданиями насчёт финляндизации. Итог Маркон (француз) заявил что его не так поняли. Было?
3. Шульц после Москвы в Киев, с малявой, прилетел. На пресс-конференции услышал что минские договорённости не могут быть выполнены, и дальше по тексту.
И шо вам ещё надо?
Федеральный канцлер Германии https://twitter.com/olafscholz Олаф Шольц заявил, что президент Украины https://twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующие изменения в Конституцию нашей страны.
Хотя (не знаю, не знаю) не обещать менять конституцию при 73% поддержки и пообещать при 23%. Эт только Шульц поверит.
Смотрите по делам их. О них я не высокого мнения. Могли бы давно бы сдали. Ермак Казаку обещал
жениться в течении 2-хнедель, ну и?
Так скоро и дерьмака уволит и коломойского в США отправит!
Но еще пару дней назад он не видел привода...
к сожалению,
и на потеху- фуйлу ...
какое нах это единение, если не было Пороха ?
Пороха, проукраинского президента Пороха, за которого проголосовало 54 % всей страны в трудный час, в 2014 году и который принял на себя пять лет войны с паРашей ?
що все так працює - що людей можна лише зігнати силою з державними прапорами.
Ця ж істота і про Майдани і про всі мітинги і протести так думає. Влада антимайдану може лише зганяти бюджетників.😡
Текст по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2Tc6XZhYEi_O0GcBmja-dFs7eT4UyPw3DjbeOZRxufVleirnhynGVExZQ