"Мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил полученную ранее информацию об отсутствии подтверждения отвода войск РФ от украинских границ.

Об этом он сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов", - заявил он, добавив, что "констатировать отвод будем, когда он произойдет".

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что "сработало совместное давление дипломатов".

При этом, он сказал, что "хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отводит войска из оккупированного Крыма на пункт базирования, расположенный у границ с Украиной. КАРТА

"Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина "не боится договоренностей за нашей спиной", поскольку "большинство лидеров знают, что за нашей позицией – правда"