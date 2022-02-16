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Новости Война
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"Мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил полученную ранее информацию об отсутствии подтверждения отвода войск РФ от украинских границ.

Об этом он сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов", - заявил он, добавив, что "констатировать отвод будем, когда он произойдет".

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что "сработало совместное давление дипломатов".

При этом, он сказал, что "хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отводит войска из оккупированного Крыма на пункт базирования, расположенный у границ с Украиной. КАРТА

"Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина "не боится договоренностей за нашей спиной", поскольку "большинство лидеров знают, что за нашей позицией – правда"

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) россия (95413)


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Топ комментарии
+19
ти лучше расскажи шо там Шольцу наобещал, а то они с ****** уже "Кемску волость" делят.
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16.02.2022 20:03
+19
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16.02.2022 20:05
+15
я представляю уровень папы-профессора, который не научил сына связно излагать свои мыли
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16.02.2022 20:08
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Бубочка ти головне не сци.
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16.02.2022 19:54 Ответить
...у нас, Владимир Ссаныч боец
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17.02.2022 05:05 Ответить
https://twitter.com/ameliairheart/status/1493744616448970755

Через Прип'ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст
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16.02.2022 19:54 Ответить
за 96 км
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16.02.2022 19:59 Ответить
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B033 51.560255059861, 29.781629981487477

... а вы по координатам посмотрите что 6 км до границы
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16.02.2022 20:28 Ответить
Самое страшное, что картину событий он видит глазами и словами буданова, ермака, гогинарколашвили......
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16.02.2022 19:55 Ответить
Так картину так видит и Петя, и партнеры, шо то ты не в ту оперу влез.
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16.02.2022 19:58 Ответить
***** не схоче , кобель не вскоче! Все эти …… лично НАЗНАЧЕНЫ найверховнишим идером
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16.02.2022 20:25 Ответить
золотые слова!
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16.02.2022 21:00 Ответить
Вот здесь настоящая Моника - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.02.2022 20:31 Ответить
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії😎
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16.02.2022 19:56 Ответить
Нє істєрі, бубочка, как наші західні партнери...)))
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16.02.2022 19:57 Ответить
В очі, в очі ***** заглянь. Там побачиш, що він знову не хоче війни!
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16.02.2022 19:59 Ответить
ти лучше расскажи шо там Шольцу наобещал, а то они с ****** уже "Кемску волость" делят.
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16.02.2022 20:03 Ответить
При этом, он сказал, что "хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась". Источник: https://censor.net/ru/n3316657

Рассказываю:
1. Один немецкий генерал Кригсмарине -вот. В контексте Украины лестно отзывался о *****. Ну и где этот генерал?
2.Маркона, это француз такой, тот же ***** 6 часов накачивал заданиями насчёт финляндизации. Итог Маркон (француз) заявил что его не так поняли. Было?
3. Шульц после Москвы в Киев, с малявой, прилетел. На пресс-конференции услышал что минские договорённости не могут быть выполнены, и дальше по тексту.
И шо вам ещё надо?
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16.02.2022 20:30 Ответить
Вотето обьяснить надо.

Федеральный канцлер Германии https://twitter.com/olafscholz Олаф Шольц заявил, что президент Украины https://twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующие изменения в Конституцию нашей страны.
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16.02.2022 20:36 Ответить
Вотето не надо воспринимать серьёзно. "твердо пообещал" Олаф Шульц новенький. Вот вы, к примеру, про миллиард деревьев и каждой бабке по смартфону верите? А ведь тоже было обещано. Скажу больше, уважаемый Пётр Алексеевич тоже по этому поводу обещал. Как только, так сразу. Работа у них такая обещать.
Хотя (не знаю, не знаю) не обещать менять конституцию при 73% поддержки и пообещать при 23%. Эт только Шульц поверит.
Смотрите по делам их. О них я не высокого мнения. Могли бы давно бы сдали. Ермак Казаку обещал жениться в течении 2-х недель, ну и?
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16.02.2022 20:52 Ответить
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16.02.2022 20:05 Ответить
це совокуплєніє якейсь....тьхугидота....
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16.02.2022 20:54 Ответить
Кто это мы ? И если видим то почему не реагируем ? Боимся ,что Ахметовы-Коломойские покинут ?
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16.02.2022 20:07 Ответить
Отакої. Та ще тиждень перед тим ти кричав "нЄ-НаґнЄтайтЄ!!!". А виявляється, що таки "ротації"
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16.02.2022 20:07 Ответить
я представляю уровень папы-профессора, который не научил сына связно излагать свои мыли
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16.02.2022 20:08 Ответить
ти вже там якось визначся: є війська, чи нема
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16.02.2022 20:10 Ответить
Наверное, в телефонном разговоре с зеленским, дядя Джо потерял терпение!

Так скоро и дерьмака уволит и коломойского в США отправит!
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16.02.2022 20:13 Ответить
Мосичучка всех вернет и восстановит
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16.02.2022 20:16 Ответить
Отвода ******** не видит.
Но еще пару дней назад он не видел привода...
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16.02.2022 20:14 Ответить
Зеленський, не нагнітай! Ти шкодиш нашій економіці! Росіяни білі та пухнасті!
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16.02.2022 20:26 Ответить
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16.02.2022 20:30 Ответить
Москва 3 раза объявляла о выводе войск из Сирии. И после каждого такого заявления Путина численность войск и техники в Сирии только увеличивалась
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16.02.2022 20:32 Ответить
Цензор, що за неповага? З останньої зустрічі з журналістами не навчили підписувати висловлювання нелоха "Вєрховньій Говнокамандувающій"???? Чи "какайаразніца"???? Ві нє понялі! Єта другоє!!!!!
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16.02.2022 20:47 Ответить
У него офис без него договаривается с орками
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16.02.2022 20:48 Ответить
Зе начал что то подозревать.
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16.02.2022 20:54 Ответить
Єму ачькі ннннада.....
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16.02.2022 20:55 Ответить
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16.02.2022 22:37 Ответить
сегодняшний телемарафон "единение" это веха лицемерия и самопиара на 90 % - от зебила и его квартала 95,
к сожалению,
и на потеху- фуйлу ...
какое нах это единение, если не было Пороха ?
Пороха, проукраинского президента Пороха, за которого проголосовало 54 % всей страны в трудный час, в 2014 году и который принял на себя пять лет войны с паРашей ?
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16.02.2022 22:32 Ответить
І це ж Зеблазень і його офіс простих рішень справді думає ,
що все так працює - що людей можна лише зігнати силою з державними прапорами.
Ця ж істота і про Майдани і про всі мітинги і протести так думає. Влада антимайдану може лише зганяти бюджетників.😡
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16.02.2022 23:16 Ответить
Любая новость вот уклониста-жидкосера звучит как стеб.
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16.02.2022 22:55 Ответить
https://twitter.com/MGorokhovska/status/1493963210906611717?t=-5AQStnCXRShsyXJierYGQ&s=19
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16.02.2022 23:11 Ответить
В воюющей стране министр обороны с образованием "правоведение". Он не обладает стратегическим военным мышлением. Это просто насмешка над военными профессионалами. Под шумок наполнения бюджета распродают стратегические предприятия. Даже жадный предшественник до такого не дошёл. Может, вам пора уходить, пока не унечтожили страну?
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16.02.2022 23:43 Ответить
Какие стратегические предриятия кроме Антонова и Южмаша не были проданы за копейки еще до 2013 года, можно конкретней?
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17.02.2022 02:08 Ответить
ых там нэт....
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17.02.2022 00:01 Ответить
сказал чебурнэт
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17.02.2022 00:02 Ответить
Зеля ты ж призывал всех не паниковать… и что??? Кто прав был? Борис Джонсон или ты? Я прямо от вас слуги офигеваю….
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17.02.2022 01:06 Ответить
Обама и Байден за спиной Украины продали её ещё в 2015 году подписав в СБ ООН российскую резолюцию по легитимации минских соглашений о капитуляции Украины. Резолюция в СБ ООН имеет статус закона
Текст по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2Tc6XZhYEi_O0GcBmja-dFs7eT4UyPw3DjbeOZRxufVleirnhynGVExZQ
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17.02.2022 04:28 Ответить
Путлер сказал, что будет ЧАСТИЧНИЙ отвод войск, т.е. вивод роти тоже отвод, частичний. А не подводить новие войска он вообще не обещал. Маскали никогда не оставят Україну в покое, их только могила исправит.
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17.02.2022 07:21 Ответить
 
 